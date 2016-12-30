EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570326)
  2866  62
Теги: Коломойський (60) ліцензія (21) Нацрада_ТРМ (65) 1+1 (13) Приватбанк (101)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил. Обещаниями сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - гендиректор "1+1" Ткаченко

В "1+1" заявляют, что лицензия не может быть предметом шантажа - это незаконно.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подвезло Цензору! До 6 января столько темы для зрады будет! Прям как с не подачей е-деклараций
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нельзя в лицензии прописать запрет на рекламу на 1+1 Сени-кролика и Шляшка? Эти противные рожи уже достали всю страну и сделали ее нищей, ей богу раздражают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антонец Юрий e3fa261e,я, кстати , ТВ смотрю очень редко и мало...ну вот недавно посмотрел....да,морда дырявого и кролика крутится на многих каналах...и самое обидное-эти упыри получили деньги из БЮДЖЕТА на развитие своих партий..и теперь, за свои же деньги, я должен лицезреть морду зека-минетчика и кролика-"рехформатора"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А давайте везде в коментах и на сайтах телеканалов писать, чтобы они убрали этих мразей с экранов и не портили народу новогоднее и рождественское настроение!!! Может кто-то петицию такую запустит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СОгласно закону о госфинансировании партий, НФ получил из бюджета огромную сумму - около 100 млн грн. Но согласно тому же Закону и бюрократии, есси это бабло не потратить в этом году, то оно автоматом вернется в бюджет.
Вот они и тратят во все стороны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели эти две мрази не понимают, что их дебильная реклама и их рожи только добавляют ненависти к ним, пусть выйдут к елке на Софиевской площади и там попробуют отчитаться за свою работу за 3 года и расскажут на сколько "поднялся" уровень жизни людей и как сегодня живут они, в каких домах, сколько бабла накосили, на чем ездят, а народ им достойно ответит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коломойский единственный олигарх который выступил открыто против хуйла. Вот и делайте выводы на кого работает банда пороха в ВР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Була чутка шо ще і на бабки кинув. Особистий ворог царя мацковського.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он еще единственный, кто предлагал реальный план превращения олигархов в крупных бизнесменов, потому что и им надоели качели - кто пришел к власти, тот жмет остальных, должны быть постоянные общие правила игры. Корбан уже со всеми договорился, не согласился Порошенко, патологически жадный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши олигархи не бизнесмены. Сидят на газовых трубах и подобном и воруют с бюджета. Как вы представляете, что бы такой вор вдруг стал успешным бизнесменом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отодвинуть от бюджета, прибыль будет меньшей, но стабильной
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прибыль с чего? Люди просто воруют. Они не бизнесмены. Если они перестанут воровать - прибыли у них никак не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прибыль с трубы, на которой останутся сидеть, только уменьшенная. Мы ведь говорим о тех, кто на трубе сидит? Или станете утверждать, что это нерентабельный бизнес?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе."

Об этом в статье для Wall Street Journal пишет украинский олигарх Виктор Пинчук.
Почувствуйте разницу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное не прогнитесь под шоколадником, а то оно вообще а"уело
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конечных бенефициаров раскрыл канал или пиариться на "злочинна влада"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то это уже давно не тайна. Вся инфа есть в открытом доступе в Едином реестре. Вся страна смотрит, а Нацкомиссия по телевидению не может. Это тупой предлог не давать лицензию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порошенко чмошник
пока Беня покупал кацапские головы
барыга названивал своему хазяину путину
теперь пеця почувствовал силу в своих мусорах
на кугуарах с пулемётами
этот вкинул в них поболее чем хам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отбирать лицензию "плюсов" конечно нельзя...да никто и не отберет...это так-журношлюшный лай для поднятия интереса к себе ,любимому..."не плясали ни под ничью дудку"-ну тут брешет этот ткаченко....пляшите вы под бенину дудку...и нужны "плюсы" как мнение бени о процессах в Украине....независимых журналистов все равно в Украине нет...так пусть хоть журношлюхи будут с разными хозяевами....а то от завывания журношлюх в одну дудку-совсем тоскливо станет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закономерный вопрос: а почему Беня не продаст свой медиахолдинг какому-нибудь Ахметову или Пинчуку, чтобы хотя бы денег заработать? Ответ: а потому что у них уже есть свои каналы, а с деньгами в последние два года всё хуже. Не за что купить, да и незачем.
Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь европейскому или американскому медиагиганту? А потому что им нужен прибыльный канал, а 1+1 при всех своих масштабах денег не приносит. Покупать же медиаресурс для политического влияния в Украине европейцам и американцам нафиг не надо.
Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь российскому олигарху, тем влияние в Украине очень надо? А потому что Нацрада и СБУ не разрешат, хватит с нас Интера и 112-го.

Ну и ко всем этим логическим доводам стоит добавить слухи, что "Группа 1+1" очень много должна Приватбанку. Который уже государственный и скоро спросит за деньги. Но это так, слухи - за что купил, за то и продаю.
http://ibigdan.livejournal.com/19722680.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно про слухи, а за невыдачу лицензии , это ведь не слухи и не шутка, что скажешь.Или можно и без лицензии типа, так у нас же все на лицензиях,начиная от продажи самогонки и водки, все увидят что можно быть нарушителем, и законодательство соблюдать не нужно., А ты все про слухи и предположения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил", - гендиректор "1+1" Ткаченко
-------------------------------------------
"Почему нужно ждать до 6 января?" Потому что Порошенко чувствует себя уютно и его сатрапы попросту превратились в опричников. Тоталитаризм и опричниковщина.
Какой выход? Выход один, а именно: импичмент президенту. Начав эту процедуру опричники автоматически превратятся в простых холуев и перестанут "борзеть", боясь потерять свои "хлебные" места при новой власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да? А, Нацрада не может зайти в реестр юр. лиц и, за 53 грн., взять эту справку????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может. Увидит, что владелец телеканала является ООО "Паркет-Минус", владельцами которого являются ООО "Сова=Плюс" и ООО "Контора пишет", которые зарегистрированы на Багамах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что, разве может быть иначе, у нас все в стране такое, родной водоканал на Кипре зарегистрирован и колхоз где работаю комбайнером это тоже оф-шор и што
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это не входит в их обязанности. Эти документы должно предоставлять руководство телеканала. Но они не хотят этого делать, видимо не все так гладко там... Кстати эту версию сами ведущие в новостях и подтверждают, что мы типа давали справки еще летом, а сейчас не будем давать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все бы это было зашибись, если бы был официальный запрос от Нацрады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя,вам нового хозяина шукае.Зараз праздники,не до того буде.А вот с 6 числа начнёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да никуда этот 1+1 не пропадет. Журналюгам лишь бы попиарится - вот увидите, через недельку будут вопить, что "перемогли злочинний режим" и таки вытребовали лицензию. Скандал на пустом месте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да.Просто вербанут контент под власть.И буде ще один 5.Мне вот интересно,почему так избирательно?Есть ведь ИНТЕР,Ахметовська УКРАИНА и т.п.А торбят,только Шустрика и Беню
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не велика печаль даже если бы его вообще небыло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И казалось бы, при чем тут отжатие имущества Коломойского?
 показать весь комментарий
Ответить
 
От не люблю я новини на "1+1", але офшорних наперсточників не люблю ще більше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждать недолго, пусть потерпят, если не предоставляют пока, то наверное есть основания.
1+1 последнее время изменился и не в лучшую сторону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як на мене, то 1+1 занадто переоцінюють себе і в даній ситуації отримають тільки мінуси і без того кволого рейтингу. 1-1=? Отож...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко взял себе за лозунг "СМИ всей страны объединяйтесь"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Львівський батяр ‏@KarpenkoBatjar 29 дек.
3.. 2.. 1.. START!

"Не можна чіпати 1+1,
поки Интер не сидить!"

запомнітє етот твіт ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі державні канали, крім 1+1 належать ригам членам БПП.
Раптом революція? Можна і не дізнатись.
Співпадіння?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты думаешь,1+1 всецело принадлежит Бене,а Беня такой альтруист?(((((


 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя наивно думает,что если он будет контролировать ящик,его это спасёт ! Петя,поверь ,тебя уже ничего в этом мире спасти не может !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть не врет-вчера это подробно обсудили на 1+1.Как только канал предоставит все документы-через несколько часов будет лицензия.Но,видимо,что то там нечисто,раз из-за такой мелочи раздувают скандал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та мля!!! Сашок, ти Бєню попроси, хай він пирдоне щось в ефірі та визнає себе врешті власником... всі питання відпадуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
1+1 3.14здят как троцкие. Не хотят признавать, что Беня владелец канала. После признания он ( канал 1+1 ) отойдет государству за долги привата. А вам тут лапшу вещают. Или кто то против возмещения долгов по привату?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Нацсовет по ТВ тоже не предоставил требование нормативных документов об обязательности предъявлении данных о БЕНЕфициарах. и поэтому это всё выглядит, как "наезд". Зайдите в Гос.реестр и увидите, что БЕНЯ является фициаром. И вообще вчера этот взлохмаченный по-деревенски не причесанный Артеменко с дрожащим голосом нес какую-то пургу, совсем не убедительно, пафосно заявляя, что он готов с бокалом шампанского придти на работу и встретить Новый год вместе с "Плюсами" при подписании Лицензии, потом спохватился, видно в наушник получил от кого-то пизд...ну и затараторил почему-то о 6 января, хотя рабочим днем является и 4 и 5 января. Короче идет какая-то подковерная возня и не исключено, что после 1 января БЕНЕфициаром окажется какой-нибудь новый фициар. Короче мало, что в этой жизни меняется - пришла новая власть, но по методам прихватизации ничем не отличается от всех предыдущих. НО с БЕНЕфициаром тоже не всё просто, кто бы что не хотел, но у него своя армия!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх,если так пойдут дела до конца, боюсь в 2017 году из бюджета страны пару десятков миллионов долларов пойдут на компенсации и штрафы в ЕСПЧ. Коломойский знает как деньги выбивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего я не поняла, так будет на Новый год "95-й квартал" или нет?
Кто-нибудь в курсе?
А то у меня муж попсу не любит... придётся смотреть нудное "Дискавери", вот так праздник будет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил. Обещаниями сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - гендиректор "1+1" Ткаченко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Крокодил Гена, Леня Фишер, Стрелок, Павел Шевченко db7d584a, SergTranscarpathian, Чинганчгук, Sir Belomor, Ali Hasan, Лилия Стацкая, Данко Сердечный, ааабббввв, adam smit, Natalia Mangion, Alina Sadovska, Goldman Sachs, grey_1, Дельфін Фатіма, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Саша777, persedent_erekt, Egor Elk, Антон Сперанский, Фантом 2, Холодний яр fa47603e, Danil St, Roman Schulla, Alex Smirnov 923e4aa7, Stauffenberg, sergik, UApatriotUA, Elena Italenna, ТигРа, Михаил Карпенко, Arseniy Cherkasov, trolik, Alex Palyvoda, John1234, реквием по кацапизму, JSM, Олег Хардин, Ivan Ivanov 82e3e8fe, Xatto, Pavlo Aleksandrovych, To Response, Владимр Святюк, Злий Грицько, иванов юрий 22c2fe05, Путлер Капут, Ivory, Геннадій Бикодір adb80589, igorOsHKA, Путенбох, Дора, Валерий Андреев 761e6ca0, Yuriy Voloshkevych, Aleksiey Ykropovich, 133133, Тунгусский метеорит, Игорь Леоненко, Igor Bond, ternopol, дератизатор, Славик Шустрик, Дмитрий Питалов, Прохожый, Maxim Seder, Хавронников Степан, Ksenia VB, kobzar, belge, Гыг с Вами, rock-n-roll, Виктор Тот, малыш Бакинский, Левко Чорний
 Всего на сайте: 244 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти