"Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил. Обещаниями сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - гендиректор "1+1" Ткаченко

Крокодил Гена
, Стрелок
, Димитрий CrimeaBandera
, Данко Сердечный
, ааабббввв
, Михаил Карпенко
, Леня Фишер
, Лилия Стацкая
, Александр Харьковский
, раша в перде
, SergTranscarpathian
, Саша777
, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, S O M magik
, Дельфін Фатіма
, hbq
, Павел Шевченко db7d584a
, persedent_erekt
, Мастер Автополив
, Vitaliy Chaykovskiy
, частный сектор
, Чинганчгук
, Gal
, Ali Hasan
, Андрій Смицький
, Сергей Канев
, Danil St
, Sir Belomor
, andrei anrei
, Egor Elk
, Ivi Nau
, Холодний яр fa47603e
, Cтарий Кінь
, Goldman Sachs
, Alina Sadovska
, Олександр Пашагар
, семен сименченко
, Alex Palyvoda
, Natalia Mangion
, Алексей Гусев 5bc37079
, гайджин
, Alex Smirnov 923e4aa7
, adam smit
, grey_1
, Roman Schulla
, Олег Хардин
, ТигРа
, Oljik
, Who is Who
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, стась пупко f27bc71f
, -Ботоксный Угар-
, Антон Сперанский
, Фантом 2
, Дора
, Fobos
, Alexsei Borisov
, реквием по кацапизму
, C. NRJ
, Анатолий Иванов 1ca0deea
, To Response
, Валерий Проценко
, Скабичевский
, John1234
, Щеголева Надежда
, sergik
, Славик Шустрик
, Fell
, Pavlo Aleksandrovych
, Elena Italenna
, Stauffenberg
, Alexandr Nesteruk 83251869
, IGORA
, Stig
, иванов юрий 22c2fe05
, Домовой Вернулся
, Arseniy Cherkasov
, vigo
, JSM
, Игорь Д
, myxanik
, Яков1
, UApatriotUA
, minikana
, edadvokat
, Хавронников Степан
, Виктор Тот
, Владимр Святюк
, trolik
, Firebird Trans Am
, Игорь b007627d
, CrossFirenko
, Aleksiey Ykropovich
, Путлер Капут
, Геннадій Бикодір adb80589
, Злий Грицько
, Махмут Александр
, Alex Korn 4148a992
, Zoya Sakovich
, Rhodesian
, Xatto
, Гыг с Вами
, Ivory
, Fidel Desperado
, Враг рода человеческого 666
, Валерий Кучеренко
, Igor Bond
, дератизатор
, Olexandr Kyrylenko
, Игорь Иванов 0876ff42
, Andrii Prychepa
, Андрей1973
, Дмитрий Питалов
, Samtakoi
, viktor petrov
, kobzar
, Ilja Ilias
, Левко Чорний
, Fvbl666 D
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Ksenia VB
, Влад Листвич
, igorOsHKA
, Игорь Леоненко
, 133133
, rock-n-roll
, Родион Ивашин
, Карпов Олег
, Игорко
, Yuriy Voloshkevych
, Alex Stone
, Вячеслав Положенков
, Путенбох
, Sabio
, cimbitep
, Тунгусский метеорит
, Konstantin Rensky
, ternopol
, Оолександр Білець
, Змиевобандеровец
, Прохожый
, Кира Поляновская
, shokolad
, Вовочка - много ходов очка
, Пожарная песня b5f662aa
, Maxim Seder
, малыш Бакинский
, Gulfiliz Zorlu
, Петя Батарейкин
, belge
, Жора Некацап
, Банду-геть
, Александр Лесняк
, Max G
, AbOriginal_UA
, sharaban
, Yuriy Lisnychyi
, Vitaly Ytsuken
, Володимир Миколаєць
, Задумчивый'' 797070ec
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Jana Nemo
, Богдан Подзізей
, Kot Moskal
, stas volja
, ОМЕН
, Alexandr Pan
, Anatoly Filatov
, Valeriy Pakhomov
Крокодил Гена, Леня Фишер, Стрелок, Павел Шевченко db7d584a, SergTranscarpathian, Чинганчгук, Sir Belomor, Ali Hasan, Лилия Стацкая, Данко Сердечный, ааабббввв, adam smit, Natalia Mangion, Alina Sadovska, Goldman Sachs, grey_1, Дельфін Фатіма, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Саша777, persedent_erekt, Egor Elk, Антон Сперанский, Фантом 2, Холодний яр fa47603e, Danil St, Roman Schulla, Alex Smirnov 923e4aa7, Stauffenberg, sergik, UApatriotUA, Elena Italenna, ТигРа, Михаил Карпенко, Arseniy Cherkasov, trolik, Alex Palyvoda, John1234, реквием по кацапизму, JSM, Олег Хардин, Ivan Ivanov 82e3e8fe, Xatto, Pavlo Aleksandrovych, To Response, Владимр Святюк, Злий Грицько, иванов юрий 22c2fe05, Путлер Капут, Ivory, Геннадій Бикодір adb80589, igorOsHKA, Путенбох, Дора, Валерий Андреев 761e6ca0, Yuriy Voloshkevych, Aleksiey Ykropovich, 133133, Тунгусский метеорит, Игорь Леоненко, Igor Bond, ternopol, дератизатор, Славик Шустрик, Дмитрий Питалов, Прохожый, Maxim Seder, Хавронников Степан, Ksenia VB, kobzar, belge, Гыг с Вами, rock-n-roll, Виктор Тот, малыш Бакинский, Левко Чорний
Всего на сайте: 244 писателя
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Вот они и тратят во все стороны
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Об этом в статье для Wall Street Journal пишет украинский олигарх Виктор Пинчук.
Почувствуйте разницу!
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пока Беня покупал кацапские головы
барыга названивал своему хазяину путину
теперь пеця почувствовал силу в своих мусорах
на кугуарах с пулемётами
этот вкинул в них поболее чем хам
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CNN: российские власти закрыли школу для детей дипломатов США
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Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь европейскому или американскому медиагиганту? А потому что им нужен прибыльный канал, а 1+1 при всех своих масштабах денег не приносит. Покупать же медиаресурс для политического влияния в Украине европейцам и американцам нафиг не надо.
Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь российскому олигарху, тем влияние в Украине очень надо? А потому что Нацрада и СБУ не разрешат, хватит с нас Интера и 112-го.
Ну и ко всем этим логическим доводам стоит добавить слухи, что "Группа 1+1" очень много должна Приватбанку. Который уже государственный и скоро спросит за деньги. Но это так, слухи - за что купил, за то и продаю.
http://ibigdan.livejournal.com/19722680.html
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вот еще один "решала"
Виктор Пинчук обозначил компромиссный план примирения Украины с Россией
шо там говорил профессор Преображенский?!
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"Почему нужно ждать до 6 января?" Потому что Порошенко чувствует себя уютно и его сатрапы попросту превратились в опричников. Тоталитаризм и опричниковщина.
Какой выход? Выход один, а именно: импичмент президенту. Начав эту процедуру опричники автоматически превратятся в простых холуев и перестанут "борзеть", боясь потерять свои "хлебные" места при новой власти.
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1+1 последнее время изменился и не в лучшую сторону.
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3.. 2.. 1.. START!
"Не можна чіпати 1+1,
поки Интер не сидить!"
запомнітє етот твіт ©
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ригамчленам БПП.
Раптом революція? Можна і не дізнатись.
Співпадіння?
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Кто-нибудь в курсе?
А то у меня муж попсу не любит... придётся смотреть нудное "Дискавери", вот так праздник будет.
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