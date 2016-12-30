Военнослужащие на Одесчине завершают переоборудование казармы под общежитие для контрактников. ФОТОрепортаж

Крокодил Гена
, Стрелок
, Димитрий CrimeaBandera
, Данко Сердечный
, ааабббввв
, Михаил Карпенко
, Леня Фишер
, Лилия Стацкая
, Александр Харьковский
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, SergTranscarpathian
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, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, S O M magik
, Дельфін Фатіма
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, Павел Шевченко db7d584a
, persedent_erekt
, Мастер Автополив
, Vitaliy Chaykovskiy
, частный сектор
, Чинганчгук
, Gal
, Ali Hasan
, Андрій Смицький
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, Danil St
, Sir Belomor
, andrei anrei
, Egor Elk
, Ivi Nau
, Холодний яр fa47603e
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, Alina Sadovska
, Олександр Пашагар
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, Алексей Гусев 5bc37079
, гайджин
, Alex Smirnov 923e4aa7
, adam smit
, grey_1
, Roman Schulla
, Олег Хардин
, ТигРа
, Oljik
, Who is Who
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, стась пупко f27bc71f
, -Ботоксный Угар-
, Антон Сперанский
, Фантом 2
, Дора
, Fobos
, Alexsei Borisov
, реквием по кацапизму
, C. NRJ
, Анатолий Иванов 1ca0deea
, To Response
, Валерий Проценко
, Скабичевский
, John1234
, Щеголева Надежда
, sergik
, Славик Шустрик
, Fell
, Pavlo Aleksandrovych
, Elena Italenna
, Stauffenberg
, Alexandr Nesteruk 83251869
, IGORA
, Stig
, иванов юрий 22c2fe05
, Домовой Вернулся
, Arseniy Cherkasov
, vigo
, JSM
, Игорь Д
, myxanik
, Яков1
, UApatriotUA
, minikana
, edadvokat
, Хавронников Степан
, Виктор Тот
, Владимр Святюк
, trolik
, Firebird Trans Am
, Игорь b007627d
, CrossFirenko
, Aleksiey Ykropovich
, Путлер Капут
, Геннадій Бикодір adb80589
, Злий Грицько
, Махмут Александр
, Alex Korn 4148a992
, Zoya Sakovich
, Rhodesian
, Xatto
, Гыг с Вами
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, Fidel Desperado
, Враг рода человеческого 666
, Валерий Кучеренко
, Igor Bond
, дератизатор
, Olexandr Kyrylenko
, Игорь Иванов 0876ff42
, Andrii Prychepa
, Андрей1973
, Дмитрий Питалов
, Samtakoi
, viktor petrov
, kobzar
, Ilja Ilias
, Левко Чорний
, Fvbl666 D
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Ksenia VB
, Влад Листвич
, igorOsHKA
, Игорь Леоненко
, 133133
, rock-n-roll
, Родион Ивашин
, Карпов Олег
, Игорко
, Yuriy Voloshkevych
, Alex Stone
, Вячеслав Положенков
, Путенбох
, Sabio
, cimbitep
, Тунгусский метеорит
, Konstantin Rensky
, ternopol
, Оолександр Білець
, Змиевобандеровец
, Прохожый
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, shokolad
, Вовочка - много ходов очка
, Пожарная песня b5f662aa
, Maxim Seder
, малыш Бакинский
, Gulfiliz Zorlu
, Петя Батарейкин
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, Жора Некацап
, Банду-геть
, Александр Лесняк
, Max G
, AbOriginal_UA
, sharaban
, Yuriy Lisnychyi
, Vitaly Ytsuken
, Володимир Миколаєць
, Задумчивый'' 797070ec
, Андрей Шевченко 73396fdd
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, Богдан Подзізей
, Kot Moskal
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Из приказа по введению сокращённого КМБ (Kurzausbildung), 1943 год
Девиз: «Учить только тому, что необходимо для выживания и сохранения жизни на войне: создай солдата для поля боя - остальное не важно».
а) Первейшее и главнейшее место ежедневных занятий - полоса для занятий с боевой стрельбой. Равно определяющее значение имеет распределение учебного времени. Время всего периода обучения - только три месяца или более продолжительное (если оно имеется) должно быть распределено как у опытного в финансовом и управленческом отношении делового человека. Расписание занятий это средство достижения цели. Старший начальник должен постоянно его контролировать. Можно обмениваться текстами расписаний между подразделениями с целью стимулирования мышления и взаимного обучения.
ä) Цель всего солдатского обучения создать свободно мыслящего бойца, наработавшего охотничий дух.
b) Полоса для занятий с боевой стрельбой должна отвечать требованию представлять возможность одновременного обучения самому важному для пешего солдата: огневой подготовке, маскировке, окапыванию и скрадыванию. С самого начала эти учебные задачи не должны отделяться друг от друга или во времени. Они должны усваиваться как взаимопроникающие функции. Вследствие этого традиционное стрельбище бесполезно. Оно не изображает местность. Поэтому оно не подпадает в сферу реалий войны.
c) Шверпункт всего обучения находится в хорошей стрельбе, в которой надо превосходить противника. Это даёт лучший шанс выживания.
d) Огневая подготовка начинается сразу с боевыми патронами, традиционные подводящие теоретические и практические занятия устраняются (изучение траекторий и использование холостых патронов). После знакомства с основами, обучаемый должен сам определять, когда стрелять, а когда нет. Собственно на полосе для занятий с боевой стрельбой обучаемые не должны знать, где появятся мишени, какого типа эти мишени будут, когда они появятся, сколько времени они будут видимы и на какой дистанции они появятся.
e) Базовое пехотное обучение - это сконцентрироваться на изучении карабина, пистолет-пулемёта и винтовки, оснащённой оптическим прицелом.
f) Занятия с оружием начинаются на второй день прибытия на курс вне зависимости было ли завершено снабжение формой. Ночные занятия планируются начиная с третьего дня, также как и стрельба боевыми патронами в условиях ограниченной видимости. С началом КМБ стрельба холостыми патронами исключается.
g) Строевая подготовка и церемонии в любом виде и под любыми другими названиями запрещены. Военнослужащие усваивают необходимые порядки по мере прохождения учебного курса, начиная с команды «Становись!» и далее. Последовательное продвижение от одиночного обучения к групповому и разделение на одиночную подготовку, подготовку отделения и затем роты в традиционной последовательности запрещено. Оно заменено на так называемое «комбинированное обучение»: после нескольких дней одиночной подготовки, один день подготовки в составе отделения сменяется одним днём одиночной подготовки, потом днём подготовки в составе взвода, а затем, опять днём подготовки в составе отделения. Командир должен наблюдать нарушения порядка и ошибки и исправлять их путём повторений или используя группы инструкторов. Общая идея - получить боеготовые подразделения самого низшего организационного уровня как можно быстрее.
h) Значимые проценты учебного времени, около одной трети, выделяются на ночные занятия и бой в ограниченной видимости. Существенные компоненты обучения это - условия полной темноты, бесшумное передвижение, стрельба ночью и в условиях ограниченной видимости, тихое окапывание и важнейший ближний бой в ночных условиях. Двадцать пять процентов всех боеприпасов выделенных на курс должны быть выстреляны ночью или в условиях ограниченной видимости.
i) Особый план ночных занятий составляет основу обучения ночным действиям.
j) Окапывание и маскировка относятся к основам боя. И то, и другое изучается по базовому наставлению с таким условием, чтобы боеготовый новобранец соответствовал установленным требованиям по окапыванию и маскировке. Он должен сам в реалистичных полевых условиях вырыть и замаскировать в соответствии с требованиями боя всё, что должен уметь отрыть отдельный боец, как то: стрелковую ячейку, круговую траншею на отделение, выносную ячейку (Grabenstummel), изгиб траншеи (Winkeldeckungsloch) и подобное.
k) Без исключения каждое занятие по боевой подготовке - по одиночной, в составе отделения и взвода, должно наблюдаться «глазами противника», в стереотрубу, со стороны противника. Насколько только это возможно, наблюдатель должен иметь боевой опыт. «Вражеский наблюдатель» должен быть снабжён красным флагом. Если виден красный флаг, занятие останавливается. После чего ошибки устраняются повторениями, пока ведущий занятия не даст положительной оценки.
l) Во все занятия - по одиночной подготовке или по бою в составе подразделений, должен вноситься элемент соревновательности.
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