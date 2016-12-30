Асфальтоукладчик, "керхеры" и машины для отлова животных: Днепр закупил коммунальной техники на 186 миллионов. ФОТО

Крокодил Гена
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Подобного в городе нет с приходом Филатова.
Огромное ему спасибо
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так в Днепре появился нормальный мэр, вот так держать.
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Не секрет что мисцэвэ коммунальное начальничье ворьё хочет по полмиллиона гривен на промывку ливнестоков. А в Днепре вообще миллионами суммы исчислялись.
Неужели "секрет"?
Вот схема:
Выделяются деньги для комунпредприятия на эти цели: скажем, 500 тысяч грн.
Десять рабочих с лопатами за зарплату в 1700 грн колупаютсчя с ливнестоками месяц.
Подгоняют грузовик для вывоза, платя якобы на свалку (и здесь воруют) а выбрасывают в яр за городом.
Зататы 17 тыс грн на зарплату землекопам плюс транспорт. Итого всех затрат тысяч на 30 максимум.
500 - 30 = 470.
По итогам месяца рапортуется в бумажечках что работа выполнена.
И всё чудесно.
Хватает всем, и мэру, и главбушке, и начальнику комунворья.
Майдан пэрэмиг, аджэтоговарти.
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А можно узнать? Это он про кого? Кто там шумит в соцсетях????
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І не тільки німці
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