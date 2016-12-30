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Теги: Днепр_город (2376) техника (632) коммунальные услуги (233) Филатов (199)
Тему создал: Ольга Скороход

Асфальтоукладчик, "керхеры" и машины для отлова животных: Днепр закупил коммунальной техники на 186 миллионов. ФОТО

В 2016 году городские власти Днепра закупили 92 единицы новой техники для коммунальных работ на общую сумму более 186 409 млн гривен.

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зачет, так держать. Вот только и отечественная техника нужна, можно было и пару Кразов прикупить, хотя говорят они по цене почти как Рено
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Голосував з сім'єю за Філатова..Поки що задоволений його роботою..
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Вам повезло, наш Кличко с командой "молодых профессионалов", лишь землю деребанит.
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пишут шо в Днепре и дороги делают и еще многое другое и положительное - правда на ваш взгляд?
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Повністю замінене покриття на Калиновій та на виїзді з Дніпра в сторону Кривого Рогу - це те , що сам бачив особисто.. Зайнялися нарешті внутрішньоквартальними проїздами - ними десятиліттями ніхто не займався..
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если бы еще с кайдацкого моста достроили ту обьездную что через заводы верхом по мосту пойдет, цены бы не было...
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Днепр меняется это правда...дороги проложили вмиг..и как-то тихо, без размазывания на всю осень - зиму...нам бы в Днепр инвестиции, а то оседают все в Киеве...но уже сейчас офис на 700 - 1000 квадратов снять - проблема еще та...
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шаси-кабина с кузовом для перевозки животных в количестве 12 человек :D
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у жоппоблоковцев в Днепре пуканы дымят уже третий день ))
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то еще...жоппоблоковцы - "не пришей к мотне рукав"
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Їли-пили, наречену бачили? Допобачення... Тепер техніку треба з виствки повернути туди де була
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Головне, щоб люди побачили що вона працює на дорогах. І я буду радий теж
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При Вилкуле так и было, технику купили-показали и две зимы подряд полный коллапс, город стоял неделями, про чистые тротуары вообще не было речи- пятаки возле магазинов с горами грязного снега по бокам .....
Подобного в городе нет с приходом Филатова.
Огромное ему спасибо
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Автомобиль специальный для отлова животных Peugeot new Boxer CH L3, шаси-кабина с кузовом для перевозки животных в количестве 12 человек. Закуплено 2 единицы (стоимость одной 1, 304 млн. грн)???
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Фреза для асфальту гарна річ. В моєму місті використовується вже не один рік. А щодо бродячих собак... При совку їздив сміттєвоз з таким собі дядьком з дробовиком. Бац і в кузов, а там на мило.
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Та никто не делал мыла из тощих совковых собак. Тем более что недостатка в копеечных нафтеновых кислотах не было.
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Результат децентрализации на лицо. Моя Громада в следующем году новую пож.машину покупает и начинает строительство клуба, который не удосужились построить ни при Совке, ни за 25 лет Независимости. А сейчас это возможно.
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"пож.машину покупает и начинает строительство клуба"? это хорошо, маякните, когда закончит, фото пристегните, что ли...
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Какалопромывочная машина - это то что надо.
Не секрет что мисцэвэ коммунальное начальничье ворьё хочет по полмиллиона гривен на промывку ливнестоков. А в Днепре вообще миллионами суммы исчислялись.
Неужели "секрет"?
Вот схема:
Выделяются деньги для комунпредприятия на эти цели: скажем, 500 тысяч грн.
Десять рабочих с лопатами за зарплату в 1700 грн колупаютсчя с ливнестоками месяц.
Подгоняют грузовик для вывоза, платя якобы на свалку (и здесь воруют) а выбрасывают в яр за городом.
Зататы 17 тыс грн на зарплату землекопам плюс транспорт. Итого всех затрат тысяч на 30 максимум.
500 - 30 = 470.
По итогам месяца рапортуется в бумажечках что работа выполнена.
И всё чудесно.
Хватает всем, и мэру, и главбушке, и начальнику комунворья.
Майдан пэрэмиг, аджэтоговарти.
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Почему не КрАЗ?Они как раз новую модель выпустили



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Пока военные эксперты, переквалифицировавшиеся в банковских аналитиков, ломают в соцсетях копья, то мы тут "кёрхеров" подкупили.......

А можно узнать? Это он про кого? Кто там шумит в соцсетях????
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Первый раз ДНЕПР вздохнул с облегчением, когда стали донецкие (от нас) перебираться в КИЕВ ( после победы яныка), второй -- когда выгнали Вилкула и отстояли ФИЛАТОВА. Днепровцы - мы молодцы, вместе мы СИЛА !
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Філатов молодчага, довіряю йому. Шкода, правда, що з Укропом так вийшло, було сподівання ще й на нормальну команду
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Машина для отлова животных... Как предусмотрительно! Сепары же рядом!
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Кацап це тамбовський сіроманець (точніше тамбовський шакал).
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Когда появятся на улицах машины для отлова бродячих кацапов?
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Німці до сих пір кажуть про кацапів - Russische Schweine
І не тільки німці
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Как бы то ни было, но у нас кошмар на улицах в Запорожье: собаки целыми сворами бегают. Я за такой порядок, как в Европе: только на поводке и в наморднике. Остальных (бездомных) не должно быть!!!
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Вот вопрос за 2 года получается Днепр на 1 месте по модернизации, это что до этого там всё просто киздили? Такие новости действительно поднимают настроение и хоть чуточку виден прогрес, машинки очень даже ничего на одном только топливе сколько экономии по сровнению с старьём. В других городах чёт медленее процесс идёт...
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Всё зашибись, но фраза - не спрашивайте откуда деньги... Как-то странно. А откуда деньги?!
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"Техніка для відлову тварин з вентиляцією та опаленням." Це для того, щоб довезти тварин в комфорті до місця де їх потім вбють? "На даху розкладні сходи. Щоб знімати з дерев дурних котиків". Пан мер напевно не в курсі що коти лязять по деревах не через те, що вони дурніші від нього, а просто в них це природою закладено.
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В Луцьк такого мера потрібно. А то Романюк скоро почне будинки для тварин будувати, аби робота була в сина і Козюри.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАсфальтоукладчик, "керхеры" и машины для отлова животных: Днепр закупил коммунальной техники на 186 миллионов. ФОТО
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