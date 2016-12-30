Россия в ответ на изгнание дипломатов из США закрывает американскую школу в Москве и дом отдыха, - CNN

Крокодил Гена
, Стрелок
, Димитрий CrimeaBandera
, Данко Сердечный
, ааабббввв
, Михаил Карпенко
, Леня Фишер
, Лилия Стацкая
, Александр Харьковский
, раша в перде
, SergTranscarpathian
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, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, S O M magik
, Дельфін Фатіма
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, Павел Шевченко db7d584a
, persedent_erekt
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, Чинганчгук
, Gal
, Ali Hasan
, Андрій Смицький
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, Danil St
, Sir Belomor
, andrei anrei
, Egor Elk
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, Холодний яр fa47603e
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, гайджин
, Alex Smirnov 923e4aa7
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, grey_1
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, ТигРа
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, Who is Who
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, Fobos
, Alexsei Borisov
, реквием по кацапизму
, C. NRJ
, Анатолий Иванов 1ca0deea
, To Response
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, Скабичевский
, John1234
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, sergik
, Славик Шустрик
, Fell
, Pavlo Aleksandrovych
, Elena Italenna
, Stauffenberg
, Alexandr Nesteruk 83251869
, IGORA
, Stig
, иванов юрий 22c2fe05
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, vigo
, JSM
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, myxanik
, Яков1
, UApatriotUA
, minikana
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, Игорь b007627d
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, Игорь Иванов 0876ff42
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, Дмитрий Питалов
, Samtakoi
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, Ilja Ilias
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, Fvbl666 D
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Ksenia VB
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, igorOsHKA
, Игорь Леоненко
, 133133
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Как-то так...
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-Ой, крокодил!
-Я не крокодил, я Мария Захарова - Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.
-Ой, говорит!
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всего то закрывают школу,
а ведь могли и разбомбить во время 3го урока.
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США: «САНКЦИИ - НЕОБХОДИМЫЙ И АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ» - РОССИЯ: «САНКЦИИ - ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»
Санкции против РФ стали «необходимым и адекватным ответом на попытки повредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения». Об этом говорится в указе президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки «для подрыва избирательных процессов и институтов в стране». В качестве оснований для введения санкций указаны нанесения вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищения средств, а также кража торговых секретов, личной и финансовой информации.
Официальная Москва считает новые санкции необоснованными. Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные США против России. Об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», - отметил Песков. По его словам, новые санкции стали еще одним проявлением агрессивности и непредсказуемости внешней политики администрации президента США Барака Обамы.
А команде избранного президента Дональда Трампа, как считает Песков, «навязывается модель поведения». При этом Песков подчеркнул, что Москва считает новые санкции необоснованными и незаконными с точки зрения международного права.
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35 - на выход, с вещами http://defence-line.org/2016/12/35-na-vyxod-s-veshhami/ … http://fb.me/4sM0EnB4C
Не знаю, как у кого, а у меня высылка 35 российских «дипломатов», не вызывает никаких эмоций. Обычно под раздачу попадают давно засвеченные спецслужбисты, прикрывающиеся дипломатическими паспортами и действующих в интересах своих разведок. Тут нет ничего необычного, ибо вся их суета происходит под колпаком и гнать их - нет смысла. Они как приманка для агентуры, среди своих граждан. Внимательно анализируй их контакты, маршруты движения, любимые места и вылавливай рыбку, которая подходит поближе. Нет, в таком варианте нет никакого особого смысла, в плане удара по вражеской резидентуре. Мало того, такое публичное извлечение морковки из грядки, запускает целую кучу мероприятий по стерилизации контактов, проваленного деятеля, с последующей консервацией многих каналов. Это чисто политическое мероприятие, такое себе «фе», высказанное Обамой перед тем, как забрать свои тапочки из Белого Дома.
К таким же действиям можно причислить и санкции, наложенные на предприятия российской оборонки. В самом деле, основной поток кислорода им уже перекрыт и теперь российские оружейники все в большей степени переключаются на китайские комплектующие. Понятно, что китайское и российское оружие нацелено на один и тот же бюджетный сегмент рынка, а потому, китайское железо на экспорт будет с худшими возможностями, чем используемое в своих изделиях. И к тому же, как бы не упражнялись пиарщики от американского ВПК в изложении страшных историй о российских новинках, россияне сами могут устроить своим изделиям такую антирекламу, что никто не сможет ее сделать лучше. Это касается авианосца «Козьма Прутков» и его дрессированных самолетов, и знаменитого комплекса С-400 «Трюфель», и многого другого. Конечно, кашу маслом не испортишь, но от Запада вообще, и от Штатов в частности, ждут совсем других действий.
Если там действительно решено отправить в последний путь Россию, то пора начинать закручивать вентиля на газопроводах и нефтепроводах и думать о том, как синхронизировать процесс отключения пользователей РФ от Сети Интеренет, вне РФ и процесса отключения российских банков от системы электронных платежей «Свифт». С этого момента, Россия перейдет на импортозамещенные операционные системы «Чебурашка» и внутренние системы платежей «Балалайка», а валюту будут возить в мешках, друзья иранцы расскажут, как это делается.
Если же речь идет о ликвидации режима Путина, то следовало бы предпринимать другие действия. Кстати, они были проанонсированы дней 10 назад, но пока - без последствий. Речь идет о публикации данных по личным сбережениям и активам гражданина Путина и по источникам получения этих средств. Как только официально будет объявлено о том, что Путин - квалифицированный коррупционер, вокруг него образуется вакуум, ибо любой, кто пожмет ему руку, получит неизлечимую политическую заразу, приводящую к гибели собственной карьеры.
Это было бы очень действенно во внешних контактах России. Пострадали бы буквально все денежные мешки из зоны «ру». Им культурно поясняли, что дальнейшее ведение бизнеса невозможно, поскольку вы работаете под благословением коррупционера и все контакты с вами будут рассматриваться именно под этим углом зрения, а прослыть коррупционером на Западе - страшный репетиционный провал.
Буквально за несколько месяцев, российские богатеи пришли бы к мысли о том, что только Путин является помехой для продолжения бизнеса. Как бодро не рассказывает российский телевизор, а сами денежные мешки уже посчитали, что санкции стоили не менее $600 млрд. Как заметил один из таких россиян: за такие деньги можно было бы дважды построить колонию на Луне. Можно было бы даже принимать ставки, через сколько недель Путин умрет от сердечного приступа или инсульта.
Но пока Обама на это не решился и занимается подбрасыванием дровишек в огонь, который и без того хорошо горит, а ведь давно пришло время использовать более радикальные вещи, наподобие напалма. Времени осталось чуть меньше месяца, и Обама еще мог бы использовать последний вариант. В отличие от выключенного «Свифта», информацию о кубышке Путина, назад уже не затолкаешь и единожды вываленная, она бы работала неотвратимо. Так что наберемся терпения и еще подождем.
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