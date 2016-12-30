Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама

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Всего на сайте: 124 писателя
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@CNN
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Мої оплески !
І Happy New Year !
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@Ellen_dob 7 год7 годин тому
Європа задумалась...
Рахують агентів Кремля в своїх країнах..
Коли висилати почнуть?
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@DonaldTrumpRF 9 год9 годин тому
35 российских дипломатов выдворены с территории США. Только что отдал распоряжение посадить их на ТУ-154
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Как русские живут в Израиле?
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Давай Обамка, эмбарго.....
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Скоро в московии кацапы за шишки еловые убивать друг друга начнут..
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Кроме того после всех публичных обвинений (с кучей доказательств), что Трамп победил благодаря вмешательству Рашки, массово отменять все санкции - все равно что признать, что это правда. Он почти наверняка получит импичмент, а перед этим ему впаяют еще пару скандалов по финансовым махинациям.
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еще есть время.
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