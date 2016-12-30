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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: киберпреступление (178) Обама (1580) Россия (64468) санкции (5742) США (11524) хакер (498)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама

Президент США Барак Обама прокомментировал решение о высылке российских дипломатов и введении санкций против РФ, назвав такие действия "необходимым и адекватным ответом".

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Это на десерт. Пусть пока потрясет вату в агонии.
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Дайошъ каждому россиянину по банке вазелина и по бруску хозяйственного мыла с куском верёвки!
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Ну Вы батенька и доброй души человек. А без мыла и вазелина? Только скрепы (хай йому грець)
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Без мыла и вазелина никак нельзя, это будет нарушением резолюции ООН 96 (1) от 11 декабря 1946 года и приравнено к геноциду.
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Сергей, можно на парашютной стропе, без мыла. Конвенцией допускается!
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А вот и "ответ" на американские санкции - Как всегда решили бить по детям. Москва закрывает англоязычную школу, в которой учатся дети американских и британских дипломатов - источник @CNN
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Проснулся обамушка за пару недель до конца полномочий. А до сих пор "не замечал" чудачеств Газпромии, а раньше так вообще в "перезагрузку" с ними играл. Поздно он спохватился. Если бы действовал адекватно, то и жирные европейцы тоже посмелее были бы. И много жизней удалось бы спасти.
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Чувствую,Обаму еще долго будут вспоминать на рассее. : D
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Цікаво - кацапи також вишлють американських дипломатів?
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хочу на Марс! ‏@Ellen_dob 7 год7 годин тому

Європа задумалась...
Рахують агентів Кремля в своїх країнах..

Коли висилати почнуть?
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Дональд Трамп ‏@DonaldTrumpRF 9 год9 годин тому

35 российских дипломатов выдворены с территории США. Только что отдал распоряжение посадить их на ТУ-154
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Позновато спохватился Обамка, нужно было год назад этим заниматся?
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Ему видней , он знает то, о чём мы и понятия не имеем.
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самое простое решение раз и на всегда решить вопрос с кибератаками парашки-отрезать все комуникации с мордором!
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неужели будет депортация всех русских на историческую родину?)
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Надо было чтобы америкосы с европейцами навалили скотокацапам санкций по полной еще в 2008 за Грузию, а потом, если бы скотокацапы осознали, очень. медленно ослаблять удавочку. В этом случае ничего, сегодня творимого скотокацапами, и близко не было бы
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Провожаем старый год (тридцатого декабря) , встречаем новый (первого января - родился С.Бандера).
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Ответ госдепа: "Yes, of course , only the Tu-154 with refueling in the Atlantic ocean.."
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ещё на стол насрёт перед уходом. раньше надо было всё это делать. под конец срока так рыпаться это тупо
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Леоніде з Дніпра ,Друже, радий тебе бачити. З Наступаючим !
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Эмбарго не нефть!
Давай Обамка, эмбарго.....
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Вы у нас долго не задержитесь,все что нужно уже написали.
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У Трампа в в его программе тоже, есть "усиление борьбы с нелегалами". Тут их козломордых целые стада без гринкарт бегают. Все на родину масковию!
Скоро в московии кацапы за шишки еловые убивать друг друга начнут..
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Обама закладывает под трон Трампа мину! Трампу надо будет удерживать эти санкции и ссориться с Пукиным, либо отменять санкции и ссориться с республиканцами, а это приведёт к импичменту!
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Клоун, если будет импичмент, то президентом становиться республиканец вице-президент!
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Иди оркестр подымай со дна лишнехромосомный!
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так все так и задумано)капец свинособакам помойным))))))))))))
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Без поддержки Конгресса Президент самолично ничего сделать не может, а большинство в Конгрессе (как по республиканцам, так и по демократам) против Рашки.
Кроме того после всех публичных обвинений (с кучей доказательств), что Трамп победил благодаря вмешательству Рашки, массово отменять все санкции - все равно что признать, что это правда. Он почти наверняка получит импичмент, а перед этим ему впаяют еще пару скандалов по финансовым махинациям.
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Все верно, я и говорю, почему Обама вдруг "проснулся", ставит Трампа перед выбором!
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Не публичные санкции это какие?! Послов перед высылкой трахнут в задницу?
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Это ж надо какой затейник. А сразу и не подумаешь.
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Где ж ты раньше был, целовался с кем? Лучше поздно чем никогда! Рыжий, бери пример с чорного!
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Порадуи всех нас деиствующии президент.
еще есть время.
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Ну теперь Обама просто обязан дать Степану Андреевичу медаль почета в честь дня рождения, пердаки у ваты порвет)
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Блин, так и аалени могут взбунтоваться (из-за нехватки ягеля) ... О чукчах молчу, бо мацквабад нынче отобрал у них оленей на мясо (импортозамещение рулит)...
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Тю,так я не поня а карлику шо не пох на Обаму?
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не пох..иначе бы захерова не визжала бы как недорезанная..
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Тю, дайте ему оговтатись после похнпх на сочинский самолет, сделавший вежливую попытку отправиться на скрепную Сирию... SURE...Вы - садюга...
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Хороша ложка к обеду, но лучше поздно чем никогда..
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Обама еще с бегства шпийона Сноудена в РФ затаил обиду. Еще эти атаки - накопилось. Давай Баракушка, не сдерживайся, это вредно для здоровья, отыграйся напоследок!
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Ботоксного опустил в петухи Обамка, теперь всем в западло будет с плешивым петухом дело иметь..............Трамп тоже не захочет зашкварится
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А если справедливый Божий суд?Убить столько невинных,мирных жителей и детей,сколько кацапы убили в Украине,Сирии,Грузии,Чечне.Око за око!Кацапы предлагайте себя и своих выблядков...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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