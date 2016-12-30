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Теги: Россия (64468) США (11524) Трамп (375)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп обсудит с представителями разведслужб кибератаки и санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с руководством разведовательных служб, чтобы "быть в курсе ситуации" - введения санкций против Российской Федерации администрацией Барака Обамы.

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Трампушка говорит,как Рогозин придурковатый. Но делать будет то,что ему Конгресс скажет. ...
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Можливо в певних питаннях буде саме так............. Але щось дуже сумнівно, що конгрес буде сильно відстоювати інтереси України.
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Трамп -- чувак, який сам заробив мільярди. Він представник типового америкаця, який поняття не має, де є Україна.
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Не знаю........... Можливо я чогось не розумію. Але я вважаю, що США - краще б було відповісти Росії тими ж самими хакерськими атаками а не скиглити про якісь там санкції. А так виходить, що кацапські комп'ютерні технології та захист інформації кращі за американські.......
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У всех американцев есть одна черта - они делают одно, а говорят другое.

Они молчат, а в новостях - совок распался, корабль на Марс полетел,

новый процессор вышел, нефть со $150 до $50 упала и т.д.

Следите за событиями, а не за словами.
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кацапські комп'ютерні технології? это там где 98% компюторов работают на пиратских виндовсах?
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Так і я про те ж саме................. Адже говорячи про успішні атаки кацапських хакерів, САШ тим самим - роблять комп'ютерним технологіям Росії своєрідну рекламу. А вводячи подібні санкції, взагалі - розписуються в своєму безсиллі.....
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А Ви думаєте, вони про це скажуть ?
Санкції санкціями, а атаки - атаками.
Гуляла інформація, що Штатам є чим відповісти (Обама). І то явно було не лише про санкції.
А потім говорилося, що американці мають доступ до москальських систем.

Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведсообществе сообщила, что военные хакеры США проникли в компьютерные сети, отвечающие за управление системой энергоснабжения в России, в телекоммуникационные системы, а также в сети Кремля. По версии телекомпании, хакеры сделали так, что российские сети стали уязвимыми для кибератак со стороны США.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/3760435
http://www.nbcnews.com/news/us-news/u-s-hackers-ready-hit-back-if-russia-disrupts-election-n677936
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Vedana
Поэтому вмешательств в выборы США не было.
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Хакерские атаки - это ТАЙНОЕ оружие. США их применят (и применяют), когда это будет им нужно, зачем же зря светиться - может в РФ и не догадаются, что атаки из США.
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Ну не знаю, лично мне реальное изгнание из США 35 российских дипломатов и их зажравшихся детишек и жен намного приятнее, чем виртуальные хакерские атаки... Теперь жду будет ли политический импотент путин жечь американские окорочка, как в свое время уничтожал турецкие помидоры или опять скромно промолчит, как после убийства дипломата.???????
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а зачем шо у россии хакать передовые технологии 70х или выборы
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Почему я живу не в стране, о которой CNN, Bloomberg и Washington Post пишут "Президент Украины обсудит с представителями разведслужб санкции против России", а в какой-то бля..ть другой - наоборот??????

Мы что, тупее американцев?
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Конечно тупее и гораздо больше, чем Вы думаете! А действующее руководство только и может, что денег просить, а не санкции обсуждать! Каждый сверчок должен знать свой шесток! У всех в истории своя роль, у кого-то руководить, а кто-то и шестерить должен!
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Думаю спецслужбы Трампк - ПОПУЛЯРНО ОБЯСНЯТ, почему.
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Понятно что эта тема бьёт по его самолюбию. Как бы он не отменил потом все санкции.
Москали вообще аж пищат от нетерпения так хотят чтобы он поскорее начал "дружить " с ними против более слабых стран , которым рассея хочет показать козьи морды...
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В США есть Палата представителей и Сенат.
Они по указке президента не голосуют.
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один трамп не сможет отменить,если что сенаторы его ножиками как цезаря
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Увы но последние санкции Сенат вроде и не утверждал... Просто как то не спокойно от Трампа и его высказываний. Понятно , что есть Сенат. Но Президент тоже не пустое место.
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Трампушке спецура обьяснит популярно куда мозя ,а куда незя нос сувать !!!,Понеслась (i) по кочкам !
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а вот интересно, какое шампанское будет пить жирик со своими однопартийцами, когда Трамп скажет, что санкции, которые ходят вокруг да около расии - это детский лепет и они быть ужесточены да такого уровня, чтобы возымели действие в течение полугода... вот будет радостно, вот будет смех...
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" Тем не менее, ради интересов нашей страны и ее великих граждан, я встречусь с руководителями разведывательных служб...."
Да уж встреться ,рыжая собака,соблаговоли снизойти.....вот не нравится мне этот трамп-мутный гниденыш....
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Всі "боярышники" зі "стекломоями" не заборониш: Росіянка померла після розпивання лосьйону "Віта-септ"


Лосьйон придбав у продуктовому магазині чоловік загиблої, який після вживання цієї ж рідини залишився живий.

У Єкатеринбурзі 59-річна жінка померла після того, як вжила всередину косметичний лосьйон "Віта-септ космо +", куплений в одному з продуктових магазинів. Про це повідомляе Росбалт.
Жінка-інвалід померла 26 грудня в квартирі будинку на вулиці Технічній. Тепер поліція вилучає з магазинів цей спиртовмістний косметичний лосьйон.
Офіційний представник главку МВС по Свердловській області Валерій Горєлих повідомив журналістам, що загибла вживала лосьйон разом зі своїм чоловіком і приятелькою, які залишилися живі.
"Робити висновки про те, що жителька Єкатеринбурга загинула саме від сурогату, поки передчасно, - зазначив Горєлих. - Жінка тривалий час хворіла. Точна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи".
За його словами, в той же вечір з магазину, де чоловік загиблої купував лосьйон, поліцейські вилучили шість коробок з аналогічною спиртовмісною рідиною.
"Її чоловік стверджує, що, перед тим як заснути і більше не прокинутися, дружина разом з ним вжила дві пляшки "Віта-септ космо +", які вони придбали в продуктовому магазині недалеко від будинку", - повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, пізніше поліцейські виявили в складському приміщенні магазину 400 пляшок цього лосьйону, а на полицях цей товар виставлений не був.
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А кацапы надеются,что Трамп будет угождать расцее в ущерб своему народу?Дождутся...
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Сами роциянцы уверяют, что вот эта собачка "умнее нашего президента и министра иностранных дел". Всем хунтарям хорошего дня!
Чудеса дрессировки
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будем еще вспоминать обамыча.
при всеи его нерешительности и слабости
он не жлоб ни в каких смыслах.
на походе его полная противоположность.
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Анатолии,
спасибо за ссылки с московского комсомольца.
но я не открываю присылаемые ссылки на .ру
накололся однажды.
и потом ну что московскии комсомолец
может рассказать нового
не московскому комсомольцу
в не комсомольском возрасте?
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они там просто перепечатали статью на русском из журнала Foreign Policy
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и даже не приврали ничего московские комсомольцы?
если есть ссылка на оригинал статьи пришлите.
спасибо.
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Трамп прежде всего бизнесмен, поэтому как бы привык оценивать риски от получения той или иной прибыли. Сегодня он еще пребывает в эйфории от осознания собственной значимости. Но завтра ему волей неволей придется взвешивать риски возможных личных потерь, если он из любви к другу вове или по каким то иным лично амбициозным мотивам, станет пренебрегать мнениями конгресса и сената.. Мне кажется, что он прекрасно осознает, что может стать не только самым парадоксально избранным президентом, но и самым резвым на пути поимения импичмента.
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Трампа выбрали за его обещания. Первые сто дней президенства он будет жопу рвать, что бы показать американцам, что он выполняет свои обещания. Через 100 дне с него спросят, что со стеной от Мексики, что с заводами преведенными из Китая в Америку? Ему не до пидарашки будет еще долго,..А кацапы пусть сидят и репу чешут-думают, чей же Трамп?
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Трамп это пешка в иерахии власти , америкой правит частный владелец долларового станка , остальное спектакль .
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Цензор.НЕТФорум Украины
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