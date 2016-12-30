Трамп обсудит с представителями разведслужб кибератаки и санкции против России

Кузьма Кузьменко
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Они молчат, а в новостях - совок распался, корабль на Марс полетел,
новый процессор вышел, нефть со $150 до $50 упала и т.д.
Следите за событиями, а не за словами.
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Санкції санкціями, а атаки - атаками.
Гуляла інформація, що Штатам є чим відповісти (Обама). І то явно було не лише про санкції.
А потім говорилося, що американці мають доступ до москальських систем.
Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведсообществе сообщила, что военные хакеры США проникли в компьютерные сети, отвечающие за управление системой энергоснабжения в России, в телекоммуникационные системы, а также в сети Кремля. По версии телекомпании, хакеры сделали так, что российские сети стали уязвимыми для кибератак со стороны США.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/3760435
http://www.nbcnews.com/news/us-news/u-s-hackers-ready-hit-back-if-russia-disrupts-election-n677936
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Поэтому вмешательств в выборы США не было.
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Мы что, тупее американцев?
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Москали вообще аж пищат от нетерпения так хотят чтобы он поскорее начал "дружить " с ними против более слабых стран , которым рассея хочет показать козьи морды...
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Они по указке президента не голосуют.
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Да уж встреться ,рыжая собака,соблаговоли снизойти.....вот не нравится мне этот трамп-мутный гниденыш....
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Лосьйон придбав у продуктовому магазині чоловік загиблої, який після вживання цієї ж рідини залишився живий.
У Єкатеринбурзі 59-річна жінка померла після того, як вжила всередину косметичний лосьйон "Віта-септ космо +", куплений в одному з продуктових магазинів. Про це повідомляе Росбалт.
Жінка-інвалід померла 26 грудня в квартирі будинку на вулиці Технічній. Тепер поліція вилучає з магазинів цей спиртовмістний косметичний лосьйон.
Офіційний представник главку МВС по Свердловській області Валерій Горєлих повідомив журналістам, що загибла вживала лосьйон разом зі своїм чоловіком і приятелькою, які залишилися живі.
"Робити висновки про те, що жителька Єкатеринбурга загинула саме від сурогату, поки передчасно, - зазначив Горєлих. - Жінка тривалий час хворіла. Точна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи".
За його словами, в той же вечір з магазину, де чоловік загиблої купував лосьйон, поліцейські вилучили шість коробок з аналогічною спиртовмісною рідиною.
"Її чоловік стверджує, що, перед тим як заснути і більше не прокинутися, дружина разом з ним вжила дві пляшки "Віта-септ космо +", які вони придбали в продуктовому магазині недалеко від будинку", - повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, пізніше поліцейські виявили в складському приміщенні магазину 400 пляшок цього лосьйону, а на полицях цей товар виставлений не був.
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Чудеса дрессировки
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при всеи его нерешительности и слабости
он не жлоб ни в каких смыслах.
на походе его полная противоположность.
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спасибо за ссылки с московского комсомольца.
но я не открываю присылаемые ссылки на .ру
накололся однажды.
и потом ну что московскии комсомолец
может рассказать нового
не московскому комсомольцу
в не комсомольском возрасте?
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если есть ссылка на оригинал статьи пришлите.
спасибо.
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