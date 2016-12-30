EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570279)
  635  20
Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: война (2722) Сирия (1993) Асад (133)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Подписанты договоренностей о прекращении огня - режим Асада и повстанцы - высказали готовность соблюдать перемирие

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мінськ , астана ...... Я ФІГЕЮ ЗАХІД іще нічому не научився ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сирийской кампании логично прослеживается цепочка событий из списка побед, последствий и достижений:

1. Победы: взяли Пальмиру, стерли Алеппо.

2. Достижения: сдали Пальмиру, убит посол рф в Турции, при загадочных обстоятельствах погибает еще четыре сотрудника мид рф, "от инфарктов" начинают умирать топ чиновники госкомпаний рф, катастрофа ТУ-154.

3. Последствия: лихорадочные переговоры министров обороны россии, Турции, Ирана, подписывается сразу три договора о перемирии, путин заявляет о согласии уменьшить военное присутствие в Сирии.

Вот только "Боярышник" в эту цепочку не вписывается. Может совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Замечательныи форрум, замечтельные форрумчане.
Спасибо всем за общение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точно... сценарій ОДИН В ОДИН ....
пуцька отримав підзаморожений конфлікт В ЯКОМУ ВІН МАЄ ДОМІНУЮЧУ ПОЗИЦІЮ....
Хтось тут співав ОДИ ОБАМІ і КЛІНТОМ ?
ще один ПРОСИР ДЕМОКРАТІВ на користь путьки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Домінуюча позиція у путі може бути лише в його снах або мріях.
Фініш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://www.youtube.com/watch?v=6w6jGhLdTdo
"Мы их Фашистами" называем" - жители Донбасса о русских террористах ДНР /Водяное,Донецк

с.Водяное было обстреляно русскими террористами из пулеметов крупного калибра. Здесь под огонь попали не только украинские позиции, но и дома местных жителей.
с.Водяное, Донецк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
очередное россиское разводилово.
сначала побомбим для пробы.
потом типа выведемся.
а уже потом все и всех в куски куда железо упадет.
и вот они миротворцы,
ну и что кровь на мордах, руках и рукавах?
ну забыли помыться постираться.
сеичас все будут при галстуках.
И лошадь нам споет 8и куплет про борьбу и про особую роль.
И пескок усом шевельнет, согласен, типа.
И звезда естрады - маня (300грамм бояра)
и пошло веселье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китайский клон "Кузи" как лох идёт, без чёрной "шапки" и без объявления: "я здесь, я тут"

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не санкции трампушка пришел отменять или там вводить,
не подьезды в лосятине-островскои мыть.
не делать Америку греит.
самолюбие свое потешить и брать он пришел.
самолюбие потешено, он президент.
теперь только брать.
а уж у кого и как?
тут как получится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как пить дать перемирие будет нарушено. Присутствует россия. Она не соблюдает договоры.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Путенбох, Ksenia VB, answer, Denisn, Magdalena Zurbiene, Ivan Ivanov 82e3e8fe, ВасяXXL, Михаил Архипов 3fa75d28, persedent_erekt, молодой рабочий, Yulia Kedrova, alexandr shamov, Natalia Mangion, Віталій Бендер, phantom4, Yakiv Sirko, Дмитрий Ч, Oles Ivanov, ПРАВДИВЫЙ, Джамал, Max Gor, Андрей 52ff8e8e, Лера Ларченко, Роман Іванович, Alex Palyvoda, Vapy Provk, Сергей Серж e67d4198, Kozak_Vasil, aquarius580 ., Дока-Дока, Аль Капучіно, Александр Волощенко, Яков Свердловенков, Valik babuchkin, Сергій Кузьмук, Офигевший Чебурашка, к 935, Vedana, Андрій Смицький, Григорий Григорьев, Дэн, Анатолий Лукин
 Всего на сайте: 124 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти