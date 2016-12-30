В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

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1. Победы: взяли Пальмиру, стерли Алеппо.
2. Достижения: сдали Пальмиру, убит посол рф в Турции, при загадочных обстоятельствах погибает еще четыре сотрудника мид рф, "от инфарктов" начинают умирать топ чиновники госкомпаний рф, катастрофа ТУ-154.
3. Последствия: лихорадочные переговоры министров обороны россии, Турции, Ирана, подписывается сразу три договора о перемирии, путин заявляет о согласии уменьшить военное присутствие в Сирии.
Вот только "Боярышник" в эту цепочку не вписывается. Может совпадение?
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Спасибо всем за общение
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пуцька отримав підзаморожений конфлікт В ЯКОМУ ВІН МАЄ ДОМІНУЮЧУ ПОЗИЦІЮ....
Хтось тут співав ОДИ ОБАМІ і КЛІНТОМ ?
ще один ПРОСИР ДЕМОКРАТІВ на користь путьки.
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Фініш.
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"Мы их Фашистами" называем" - жители Донбасса о русских террористах ДНР /Водяное,Донецк
с.Водяное было обстреляно русскими террористами из пулеметов крупного калибра. Здесь под огонь попали не только украинские позиции, но и дома местных жителей.
с.Водяное, Донецк.
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сначала побомбим для пробы.
потом типа выведемся.
а уже потом все и всех в куски куда железо упадет.
и вот они миротворцы,
ну и что кровь на мордах, руках и рукавах?
ну забыли помыться постираться.
сеичас все будут при галстуках.
И лошадь нам споет 8и куплет про борьбу и про особую роль.
И пескок усом шевельнет, согласен, типа.
И звезда естрады - маня (300грамм бояра)
и пошло веселье.
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Вы о чем, девушка?
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не подьезды в лосятине-островскои мыть.
не делать Америку греит.
самолюбие свое потешить и брать он пришел.
самолюбие потешено, он президент.
теперь только брать.
а уж у кого и как?
тут как получится.
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