"Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции

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А обосц...е и обоср...е подъезды не в счёт ???!!!
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А сообщения о том, что ТУ-154 уже вылетел в США за дипломатами, не было ещё?
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Плешивое сцыкливое пуйло может воевать только с детьми.
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гудбай Америка, ееее....
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пешком до берега а там немного вплавь.
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Выгнали из такой "великой и благополучной страны"!
Как же они теперь там, на Вашингтонщине, без клопов, вшей и запаха "боярышникового" перегара по утрам в метро, а?
Фсьооо, - жизнь не мила...
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Память у кацапов - как у аквариумных рыбок. Именно Обама, прийдя к власти, устроил "перезагрузку отношений" с Козлостаном (после нападения на Грузию).
PS Это, конечно, была величайшая ошибка Обамы - Хуйло после "перезагрузки" решило, что ему все дозволено.
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может хоть успеют айфоны по дешевке хапнуть?
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- РБ головного мозга (@belamova) 29 декабря 2016 г.
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дули в кармане скрутят ассиметрично?
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Кроме этого, как сообщил источник, сотрудникам посольства США запрещено посещение дома отдыха в Серебряном Бору.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2223439.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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Приведите бомжей с Комсомольской площади у трёх вокзалов, пускай и они внесут свою посильную лепту в борьбе с проклятыми пиндосами и насрут под посольства и консульства США,таким образом каждый россиянин от самых верхов и до самых низов сможет сказать своё твёрдое нет американскому империализму и гегемонизму
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..........
Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного
чемпионата мира по хоккею уступила команде США
..........
Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев.
В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5,
Затем россияне разгромили сборную Латвии.
Россия после трех туров имеет в активе три очка и занимает третье место в группе.
Американцы с девятью очками расположились на первой позиции.
________________________
Смотрел матч
удивил не счет, а американские комментаторы, они оказываются хоккеи комментируют.
Ну хорошая комбинация не американцев, так ведь так же и говорят.
Разве так можно?
Хоккеиным комментаторам и без скреп?
__
Упала скрепа, упала на пол.
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навить наслидкив адекватных там вже нема.
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As for me, they are completely idiots (sorry for my poor еnglish).
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You've got the point
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way to go
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http://echo.msk.ru/news/1901200-echo.html
07:17, 30 декабря 2016 Москва в ответ на новые американские санкции и высылку дипломатов закрывает англо-американскую школу в Москве
В эту школу ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американских властей. По данным источника телеканала, также принято решение закрыть доступ к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору. ...
Ви ще англійську мову можете локально заборонити, придурки.
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мало того они еще будут собои гордиться, что адекватно ответили.
все прогнило там у них.
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нужно тоже скорбить,
но веселои скорбью.
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http://echo.msk.ru/news/1901204-echo.html Российские дипломаты, которых правительство США высылает из страны, не могут улететь
Российские дипломаты, которым американские власти предписывают покинуть США, испытывают трудности с возвращением на родину. По их словам, введение новых санкций стало для них неожиданностью. Между тем, в Сенате не исключают ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы.
Российские дипломаты сталкиваются с проблемами при попытке попасть на рейс в Россию, - рассказал Интерфаксу источник в Вашингтоне. В преддверие Нового года все билеты оказались раскупленными. По словам собеседника агентства, выдворяемые дипломаты из американской столицы будут добираться до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс.
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В комфортной жизни Зорин провёл не меньше времени в Соединённых Штатах, чем в России. Страна, о ужасах которой он так много рассказывал, вполне его устраивала. Зорин одним из первых понял простую вещь - не нужно расширять никакой повестки и стремиться к переменам. Советские люди - всего лишь расходный материал, который обеспечивает комфортную жизнь таких, как он. И нужно оберегать их коллективную глупость и темноту как гарантию собственного счастливого будущего.
Если в его жизни и была страна, которую он любил, то это - Соединённые Штаты. После краха СССР и триумфа путинизма так, как Зорин, будут жить все адепты режима - но уже на более широкую ногу. Счета на Западе, виллы, яхты, постоянная жизнь за рубежом, учеба детей в Лондоне, даже смерть - и та в Америке!
И при этом показная ненависть к Западу и искреннее презрение к обычным россиянам - "нищебродам" и "лохам", глупость и темнота которых должна обеспечить вечное процветание лжецов и воров - счастливых хозяев России.
Сам Зорин тоже прожил счастливую жизнь. Одаренный циник дождался времени, когда его стиль вновь был востребован властью и уже в 90 лет он продолжал клепать свои тексты-агитке для нужд не менее циничного, но куда менее одаренного и разумного Димы Киселева. Клепал и посмеивался, старый дьявол!
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