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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: дипломатия (922) Россия (64468) санкции (5742) США (11524) дипломаты (169)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции

Российская Федерация намерена ответить на объявление в США "персонами нон грата" 35 российских дипломатов.

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Это уж слишком: "Обама не оставит о себе хорошую память в России".
А обосц...е и обоср...е подъезды не в счёт ???!!!
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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скрепные думают трампушка с тряпкои отмывать придет.
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Кацапы готовьтесь очищать после себя посольства в мире.
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Главное, Воронеж не вздумайте трогать...
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Вообще то интересная картинка складывается. Кацапам волей или неволей придется отвечать. Но это будет пощечина Трампу, а не Обаме, как раз к сроку его инагурации, с которым кацапы планируют иметь хорошие отношения. Вот смех.
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Зачищать будут как в Ичкерии? Чем больше кацапы наломают дров, то тем легче Украине.
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Serafim Ліна22 хвилини тому

А сообщения о том, что ТУ-154 уже вылетел в США за дипломатами, не было ещё?
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Нехорошо , американец. Один из них уже умер.
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Москва в ответ на санкции США закроет школу, в которой учатся дети американских, британских и канадских дипломатов - CNN

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Плешивое сцыкливое пуйло может воевать только с детьми.
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надеюсь, домой в рассеюшку эти штЫрлицы полетят на ТУ-154?
гудбай Америка, ееее....
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не сядут они в ето, с позволения сказать, иногда летающее средство.
пешком до берега а там немного вплавь.
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кацапы отомстят, туалетную бумагу из офисов прихватят с собой...
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Бумажные полотенца для рук тоже нормалёк в чемоданчик аккурат засунуть
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а можно х%йлу в задницу....вместе с аппаратом
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Как же наверное растроятся американские дипломаты...
Выгнали из такой "великой и благополучной страны"!
Как же они теперь там, на Вашингтонщине, без клопов, вшей и запаха "боярышникового" перегара по утрам в метро, а?
Фсьооо, - жизнь не мила...
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Не лукавь, больших засранцев чем росиянцы не существует. Можно росиянца вытянуть из говна, но говно из росиянца вытянуть невозможно.
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Дело в том, что при смене президента, всегда меняется дипкорпус, так что Обама все правильно расщитал. Месяцем раньше, месяцем позже, но американские дипломаты все равно готовят отчеты, передают дела и сидят на чемоданах, а вот для казламордых очень неприятный сюрприз.
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Ни одного позитивного шага в наших отношениях за эти восемь лет я не припомню

Память у кацапов - как у аквариумных рыбок. Именно Обама, прийдя к власти, устроил "перезагрузку отношений" с Козлостаном (после нападения на Грузию).

PS Это, конечно, была величайшая ошибка Обамы - Хуйло после "перезагрузки" решило, что ему все дозволено.
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Обама и есть ошибка американцев .
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по бутикам Манхетена теперь не погуляешь... никогда...
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72 часа на сборы...
может хоть успеют айфоны по дешевке хапнуть?
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Зато какая небось у них радость, новый год встретят на родине, а не в отсталой америкосии))
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Почему какцапы все поголовно уверены, что Трамп будет отменять указы Обамы и с распростертыми обьятиями побежит к кацапам? Ох чувствую сменит Трамп Обаму, будет доя кацапов "Трамп чмо, главный обсыкатель подьездов"
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механизм запущен большие деньги пораченны теперь остается только добиваться результата забний ход уже не вариант для сша
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В Москве вооружённые люди напали на Росгвардию. Одного убили
- РБ головного мозга (@belamova) 29 декабря 2016 г.
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штатам надо было самим всех отозвать и оставить ровно 35
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смешные :D
дули в кармане скрутят ассиметрично?
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По информации телеканалаCNN, распоряжением российского правительства закрыта англо-американская школа в Москве, в которой проходят обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады.
Кроме этого, как сообщил источник, сотрудникам посольства США запрещено посещение дома отдыха в Серебряном Бору.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2223439.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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А что так слабо, всего лишь навсего - зачистить?
Приведите бомжей с Комсомольской площади у трёх вокзалов, пускай и они внесут свою посильную лепту в борьбе с проклятыми пиндосами и насрут под посольства и консульства США,таким образом каждый россиянин от самых верхов и до самых низов сможет сказать своё твёрдое нет американскому империализму и гегемонизму
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http://echo.msk.ru/news/1901150-echo.html
..........
Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного
чемпионата мира по хоккею уступила команде США
..........
Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев.
В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5,
Затем россияне разгромили сборную Латвии.
Россия после трех туров имеет в активе три очка и занимает третье место в группе.
Американцы с девятью очками расположились на первой позиции.
________________________
Смотрел матч
удивил не счет, а американские комментаторы, они оказываются хоккеи комментируют.
Ну хорошая комбинация не американцев, так ведь так же и говорят.
Разве так можно?
Хоккеиным комментаторам и без скреп?
__
Упала скрепа, упала на пол.

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це зробилося рокив з 100 тому у 1917му.
навить наслидкив адекватных там вже нема.
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Три вторых секретаря американского посольства в Москве обрадовались и пошли паковать чемоданы.
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кто же не хочет встретить Новыи Год дома, а не в помоике?
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Вам спасибо за остроумие и за потраченое время на все ето сделать и преподнести
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Це - ще не підтверджена інфа, але ...
http://echo.msk.ru/news/1901200-echo.html

07:17, 30 декабря 2016 Москва в ответ на новые американские санкции и высылку дипломатов закрывает англо-американскую школу в Москве

В эту школу ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американских властей. По данным источника телеканала, также принято решение закрыть доступ к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору. ...
Ви ще англійську мову можете локально заборонити, придурки.
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обидеть детеи мелкошерстные могут, делали, делают и будут.
мало того они еще будут собои гордиться, что адекватно ответили.
все прогнило там у них.
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Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов. У них возникли проблемы с билетами.А чартерный рейс пуйло не хочет организовать для своих фсбшников?
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по поводу высылки из Америки россиских шпионов
нужно тоже скорбить,
но веселои скорбью.
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08:00, 30 декабря 2016

http://echo.msk.ru/news/1901204-echo.html Российские дипломаты, которых правительство США высылает из страны, не могут улететь
Российские дипломаты, которым американские власти предписывают покинуть США, испытывают трудности с возвращением на родину. По их словам, введение новых санкций стало для них неожиданностью. Между тем, в Сенате не исключают ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы.
Российские дипломаты сталкиваются с проблемами при попытке попасть на рейс в Россию, - рассказал Интерфаксу источник в Вашингтоне. В преддверие Нового года все билеты оказались раскупленными. По словам собеседника агентства, выдворяемые дипломаты из американской столицы будут добираться до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс.


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пешком пусть идут. или через Мексику... но тоже пешком
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Какие то стали не понятные последние президенты США . Самая могучая держава в мире у которой военный потенциал самый мощный на планете, и который даже на уровне всех стран мира вместе взятых. И не смотря на всё это, буквально все кому не лень крепко вытирают ноги как об президента так об государство США . И кто : талибан, ИГИЛ, коммуно - фашисты кндр ... не смотря уже на кровавую фашистскую лапотную паРАШУ. Если так дело и дальше пойдёт, тогда стоит Трампу ожидать в составе США Народную Республику Аляску НРА с Особым Статусом, а потом вскоре и кацапскую новороссию на американском континенте. Да НРА под завязку забитую местными бандитами сепаратистами, как потом Хуйло будет объяснять что они мирные геологи, оленеводы , старатели... которые восстали против хунты. И во главе кацапов рыбаков которые заблудились или кацапов добровольцев которым очень шибко больно и обидно за Руцький Мир. Так что Трамп смотри проклятым кацапам никогда не было веры, эти фашисты всегда постоянно нарушают все международные договора хорошо видно на примере с Украинской державой.
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Выражения надо выбирать... зачищает спецназ вообще то
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а дипломаты, ну прям плачУУУт, просто прям так расстроились, ну так расстроились!)))
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Бедные американские дипломаты сильно переживать будут. Это кацапские шпионы волосы рвут на жопе. Для них в Штатах рай,как в свое время при совдепии был такой зорин ,который лил на Америку грязь ,но при этом пользовался всеми ее благами

В комфортной жизни Зорин провёл не меньше времени в Соединённых Штатах, чем в России. Страна, о ужасах которой он так много рассказывал, вполне его устраивала. Зорин одним из первых понял простую вещь - не нужно расширять никакой повестки и стремиться к переменам. Советские люди - всего лишь расходный материал, который обеспечивает комфортную жизнь таких, как он. И нужно оберегать их коллективную глупость и темноту как гарантию собственного счастливого будущего.

Если в его жизни и была страна, которую он любил, то это - Соединённые Штаты. После краха СССР и триумфа путинизма так, как Зорин, будут жить все адепты режима - но уже на более широкую ногу. Счета на Западе, виллы, яхты, постоянная жизнь за рубежом, учеба детей в Лондоне, даже смерть - и та в Америке!
И при этом показная ненависть к Западу и искреннее презрение к обычным россиянам - "нищебродам" и "лохам", глупость и темнота которых должна обеспечить вечное процветание лжецов и воров - счастливых хозяев России.
Сам Зорин тоже прожил счастливую жизнь. Одаренный циник дождался времени, когда его стиль вновь был востребован властью и уже в 90 лет он продолжал клепать свои тексты-агитке для нужд не менее циничного, но куда менее одаренного и разумного Димы Киселева. Клепал и посмеивался, старый дьявол!
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