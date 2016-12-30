"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях.

Кузьма Кузьменко
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, Denisn
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, Alex Palyvoda
, Офигевший Чебурашка
, UD AV 12103e32
, Zoya Sakovich
, ПРАВДИВЫЙ
, Yulia Kedrova
, Михаил Архипов 3fa75d28
, UApatriotUA
, Дэн
, Oles Ivanov
, Роман Іванович
, вова пупкин cbcc0581
, Vapy Provk
, Natalia Mangion
, Дмитрий Ч
, Max Gor
, R G
, Kare Resa
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, Стрелок
, Анатолий Лукин
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, AbOriginal_UA
, earthman-999
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, cimbitep
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, Александр Волощенко
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, Беняша Курильский Бобтейл
, John Smith 4c07b967
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, Vedana
, Alex Zverev
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, GOLDSTAR
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, der MaiStier
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, kargo first
, Андрій5555
Ivan Ivanov 82e3e8fe, Путенбох, Ksenia VB, Yakiv Sirko, answer, alexandr shamov, Denisn, Magdalena Zurbiene, ВасяXXL, Михаил Архипов 3fa75d28, persedent_erekt, молодой рабочий, Yulia Kedrova, Natalia Mangion, Віталій Бендер, phantom4, Дмитрий Ч, Oles Ivanov, ПРАВДИВЫЙ, Джамал, Max Gor, Андрей 52ff8e8e, Лера Ларченко, Роман Іванович, Alex Palyvoda, Vapy Provk, Сергей Серж e67d4198, Kozak_Vasil, aquarius580 ., Дока-Дока, Аль Капучіно, Александр Волощенко, Яков Свердловенков, Valik babuchkin, Сергій Кузьмук, Офигевший Чебурашка, к 935, Vedana, Андрій Смицький, Григорий Григорьев, Дэн, Анатолий Лукин
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Любезный, все относительно.
Не хотите оказаться дураком? Не давайте категоричных оценок. )
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ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ самолёты и вертолёты РФ имеют встроенные бомбы, которые приводятся в действие лёгким пожеланием кремлёвского сЦаря. А причина найдётся.
ПРИЯТНОГО ВЗЛЁТА... 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Белан входил в пятерку самых разыскиваемых хакеров, опубликованную ФБР в 2013 году. За информацию о нем бюро предлагало $100 тыс. В 2012 - 2013 годах Белан проник в сети трех крупных американских онлайн-магазинов и похитил базы с личными данными миллионов пользователей. Украденную информацию он выставил на продажу.
В феврале 2015 года ФБР пообещало $3 млн за сведения о россиянине Евгении Богачеве. Его подозревают в создании глобальной сети зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине". Посредством сети Gameover Zeus они перехватывали пароли пользователей и использовали их для кражи денег с помощью компьютера жертвы. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в $100 млн.
Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США. Указ президента вступил в силу в 12:00 29 декабря по вашингтонскому времени (20:00 по Москве)
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Он также считает, что конкретно в этой ситуации российская сторона может и не предпринять симметричных мер. "Это связано с тем, что контрпродуктивные меры предпринимает администрация уходящего президента Барака Обамы. С вступлением в должность Дональда Трампа все может измениться", - считает собеседник агентства.
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ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО , ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ЗЛОБНОГО КАРЛИКА , МНОГО ВАШЕГО ЛЮДУ ОН ПОЛОЖИТ В СЫРУЮ ЗЕМЛЮ !
ПРИДИТЕ В СЕБЯ !
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А.С. Пушкин. "Борис Годунов"
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- "А мы на санкции
Ваши клали
Куй железобетонный!
Наш Путлер знает-
Выход лишь один: -
Кто на Рашию ложит хрен
отборный,
Тот и получит на лопате блин!
Мы хором на "Боярышник"
наляжем!
Мы Вас, мы всех-опять же под каблук!!!...
Сказал Рузкой мужик. Упал,сермяжный,
И,издыхая, выдал лишь матюк,
"Обамка-Чмо. Я тута помираю...
А Митька-брат ушицы попросил.
Налейте водки.
Я уйду до края"...
И кто же в мире нашем тут ДЭБИЛ???
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краснорыбинск и козлищев тоже наждет.
ждет аиова и техас, балтимор и арканзас
и онтарио с аляскои тоже ждет.
все ждут завтрашнего зачищения.
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Ничего страшного пусть переночуют в аэропорте
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А сегодня мы бухие просто, протрезветь малехо надоть...
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