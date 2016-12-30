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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: МИД РФ (876) Россия (64468) санкции (5742) США (11524) Захарова (54)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях

Российская Федерация в пятницу, 30 декабря, огласит об ответных мерах на решение президента США Барака Обамы ввести санкции за причастность России к кибератакам.

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СНовым Годом тебя, шлюшка кацапская. С новым счастьем тебя и всех твоих коллег. Надеюсь вскорости увидеть твоё имя в списках не выездных
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я так понимаю - ты активно сочувствуешь? или тебя забанить?
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Осталось свою конскую жопу в ответ на санкции показать
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не перестаю удивляться, до чего же беспредельной бывает тупость человеческая! и это в одном флаконе с такой же беспредельной жадностью и наглостью! расея не перестает вести себя так, как будто бы она одна получила от Бога карт-бланш творить любую херню на этой земле. хотя, с другой стороны... известно, что некий Люцифер был сброшен Богом на землю за свой свинский характер, видимо именно от него и произошла расея и расеяне. другого объяснения найти пока не могу
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))) напомню классика. Место сидения определяет точку зрения. )))
Любезный, все относительно.
Не хотите оказаться дураком? Не давайте категоричных оценок. )
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НА ЗАМЕТКУ Захаровой и прочим рассеянам:
ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ самолёты и вертолёты РФ имеют встроенные бомбы, которые приводятся в действие лёгким пожеланием кремлёвского сЦаря. А причина найдётся.
ПРИЯТНОГО ВЗЛЁТА... 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Шо, всю ніч спати не будете - придумуватимете, як же насолити Штатам ?
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Среди физических лиц также фигурируют россияне Алексей Белан и Евгений Богачев.
Белан входил в пятерку самых разыскиваемых хакеров, опубликованную ФБР в 2013 году. За информацию о нем бюро предлагало $100 тыс. В 2012 - 2013 годах Белан проник в сети трех крупных американских онлайн-магазинов и похитил базы с личными данными миллионов пользователей. Украденную информацию он выставил на продажу.
В феврале 2015 года ФБР пообещало $3 млн за сведения о россиянине Евгении Богачеве. Его подозревают в создании глобальной сети зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине". Посредством сети Gameover Zeus они перехватывали пароли пользователей и использовали их для кражи денег с помощью компьютера жертвы. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в $100 млн.
Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США. Указ президента вступил в силу в 12:00 29 декабря по вашингтонскому времени (20:00 по Москве)
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"Эта мера носит демонстрационный, можно сказать, ритуальный характер, и не скажется ощутимо на качестве задач, которые решают сотрудники ГРУ в различных регионах мира", - сказал он в четверг "Интерфаксу". По его словам, высылка дипломатов, которым приписывают причастность к разведке, в том числе и военной, в этой ситуации ожидаема, "но это вовсе не означает, что эти люди таковыми являются", полагает ветеран ГРУ.
Он также считает, что конкретно в этой ситуации российская сторона может и не предпринять симметричных мер. "Это связано с тем, что контрпродуктивные меры предпринимает администрация уходящего президента Барака Обамы. С вступлением в должность Дональда Трампа все может измениться", - считает собеседник агентства.
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РОССИЯНЕ !
ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО , ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ЗЛОБНОГО КАРЛИКА , МНОГО ВАШЕГО ЛЮДУ ОН ПОЛОЖИТ В СЫРУЮ ЗЕМЛЮ !
ПРИДИТЕ В СЕБЯ !
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Народ безмолвствует.
А.С. Пушкин. "Борис Годунов"
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НЕ безмолвствует а патриотично рот занят Великим Боярышником. Ковть, ковть, ковть.
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Злобный карлик и есть квинтэссенция кацапездолочей. Даже если этот сдохнет, то следующий лучше не будет
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Конечно же ВатаМид прав в отношении Обамы. АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ. И для своего народа и для мира. И теперь ему последний месяц плевать в морду вата будет на брудершафт, запивая боярышником очередную победу над пиндосами. А Обама просто будет утирать сопли. Конечно после 20 января Конгрессу с Сенатом придётся много поработать с "наследием Обамы" и попутно "откорректировать" Трампа. Первый же серъёзный ляп которого приведёт к импичменту. Сценарий готов и все уже о нём знают. Трамп не сможет один победить систему когда и демократы и республиканцы одинаково этого ждут. А вот Х-лу вряд ли есть на что рассчитывать, хоть при Трампе, хоть без него. Чемодан, вокзал, Гаага.
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ИЗ РАННЕГО МАЯКОВСКОГО!
- "А мы на санкции
Ваши клали
Куй железобетонный!
Наш Путлер знает-
Выход лишь один: -
Кто на Рашию ложит хрен
отборный,
Тот и получит на лопате блин!
Мы хором на "Боярышник"
наляжем!
Мы Вас, мы всех-опять же под каблук!!!...
Сказал Рузкой мужик. Упал,сермяжный,
И,издыхая, выдал лишь матюк,
"Обамка-Чмо. Я тута помираю...
А Митька-брат ушицы попросил.
Налейте водки.
Я уйду до края"...
И кто же в мире нашем тут ДЭБИЛ???
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пустое место хотя бы не пытается дрыгать ногами в патриотическом угаре
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Мария Владимировна, прежде чем наступит завтра, не забудьте помыть голову и удалить перхоть, а потом будете принимать контрмеры.
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Я даже из Киева слышу разрывы ватных пуканов из-за поребрика!
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ждет камчатка, анадырь, поволжье ждет.
краснорыбинск и козлищев тоже наждет.
ждет аиова и техас, балтимор и арканзас
и онтарио с аляскои тоже ждет.
все ждут завтрашнего зачищения.
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скорее всего в россии запретят туалетную бумагу
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Ржу-нимагу "российские дипломаты не могут покинуть США из-за нехватки авиабилетов"
Ничего страшного пусть переночуют в аэропорте
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"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях.
А сегодня мы бухие просто, протрезветь малехо надоть...
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Как красиво на хвост наступили... С Новым годом!
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Судя по Украинским действиям, контрмеры применять нельзя! Именно так поступает Украина в ответ на агрессию.
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страшно подумать,что может показать американцам пьяная немытоголовая перхотная идиотка... Американцы после увиденного будут обречены на импотенцию))))
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Да "сдуйтесь" уже, "вЯликоскрепные"! Не вам, имбецилы, с США "письками меряться"! Обезьяны с "ржавой ядерной дубинкой"! Ответят они... "Завтра будут ... контрмеры и много всего"... А какие, позвольте полюбопытствовать? Может уже сами от SWIFT отключитесь и для "полноты картинки" головами в своих кабинетах стенки разобьете? Страна придурков с огромным больным самомнением! "Дебилы, бля..."
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Захерова - пора в больницу кащенко, что ты несёшь, болезная?!
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Да уж! Эта ночь в Штатах будет неспокойной...
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Вот у этой "дуры" словесный понос не проходит! "Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом" Что то по Америке и Американцам,этого не скажешь? На оборот все здесь только и говорят,что Обамка слишком мягко себя ведёт с этой пидоРашней! Может она имела в виду,что это и есть пощечина Америке потому,что надо было более круто отыметь всю эту Рашинскую шваль?
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Касабы , откажитесь от айфонов и пендосского интернета
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Цензор.НЕТФорум Украины
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