EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570279)
  6848  159
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Маккейн (174) Россия (64468) санкции (5742) США (11524)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России

Американские сенаторы из Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм постараются сделать все возможное в Конгрессе США, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении Российской Федерации.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Для них не буде великою проблемою перейменуватись в Московію чи якусь Євро-сибірську конфедерацію Тобі яка від того користь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
чтото расходился Госдеп не на шутку. Решил ускорить Анаконду. Видно ихние гройсманы айсманы расчитали окончание существования так называемой роиси на 17 год. а потом комбикорм трампа рассыпаемый с вертолетов для прокорма свинособак на этой территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гражданства хотели что ли , зачем ДРГ пробиваться в ДНР ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эмбарго на нефть и газ вполне достаточно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санта и Больш_ОЙ Писец на Новый год кацаповыблядкам ещё кое что то принесут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДЕМБЕЛЬСКИЕ САНКЦИИ. США ОБАНКРОТЯТ РОССИЙСКИЕ IT-КОМПАНИИ

Итак, сперва - в июне - становится известно о многократных и длительных взломах внутренней сети Демократического национального комитета группами российских хакеров Cozy Bear и Fancy Bear. Первые работают с ФСБ, вторые - с ГРУ.

Известно, что львиная доля антивирусов написана россиянами. Причем IT-компании в РФ зачастую или уже являются филиалами, или находятся под контролем российских спецслужб, поскольку иного способа вести бизнес у них нет.

И отметим, что тот "Касперский", который особо и не скрывает своей связи с ФСБ, уже бывал на американских судах. Представителям компании приходилось давать ответ, почему очень часто их антивирус распознается как вредоносное ПО, требует доступа ко множеству файлов, служб, папок, потребляет очень много ресурсов стационарного компьютера или лэптопа, отсылает приличные объемы зашифрованных данных на серверы компании и т.п. Ранее им удавалось отвертеться, но новые меры администрации Обамы с большей долей вероятности запустят новую волну гражданских исков

Плюс ко всему повсеместно звучащее упоминание договоренностей с Си и никуда неисчезнувшей китайской угрозы - прекрасный ход. Ведь если Трамп публично поддерживает нормализацию отношений с Москвой, то в ситуации с Китаем он уже продемонстрировал готовность бодаться. Будет трудно объяснить американцам, почему Китай, а значит и его хакеры - это угроза, а российские киберпреступники нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С трудом верится что американцы пользуются антивирусами Касперского , ими даже у нас почти не пользуются .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как заявил путин накануне, если продажа оружия принесла россии $15 млрд, то IT-сектор уже дорос до 7 млрд. И, естественно, что кремель делает ставку на эту отрасль как приносящую доходы в бюджет. А тут появляется Обама с явным намерением разрушить выстроенные путиным песочные замки. Иными словами, суды обещают не только подорвать позиции российских компаний, но и нанести болезненный удар по доходам России

Известно, что львиная доля антивирусов написана россиянами. Причем IT-компании в РФ зачастую или уже являются филиалами, или находятся под контролем российских спецслужб, поскольку иного способа вести бизнес у них нет.

По мнению основателя и президента компании Whitehawk, бывшего замглавы военно-морской разведки США Терри Робертса, тайные операции могут предполагать сбор ЦРУ и АНБ данных конкретных "юридических и физических лиц", участвующих в атаках. Мало того, эксперт считает, что сбором данных дело не ограничится, и называет несколько способов противодействия: уничтожение жестких дисков российской разведки и ее присных, обнародование хакерского инструментария в сети; а если у конкретных хакеров есть Bitcoin-счета, то и удалять их криптовалютный капитал. Причем все это делаться может абсолютно анонимно.

вариант ответа, о котором никогда не будет объявлено публично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие бы бантики не цепляли на железо кацапы, процессоры разрабатываются в США. не буду вангой и мало что понимаю в программировании, но будучи на месте злых пендосов - оставила бы пару-тройку тайных команд типа "фас!, "фу" и "роза"(то есть пажратЪ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут все просто, как угол дама. Я не стану отрицать, что в параше существует, хоть и не так много, но пристойных разработчиков. Однако, ВСЯ буквально элементная база этих штук - это ам, КОРЕЯ, чуть китай, малка примерно поровну бундес и франс продукция. Нет этой базы - и ку-ку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сенаторы Маккейн : Вопрософф больше не имею!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неужели с х..лом путают что ID на рубашке нужно?
Наколка на лоб "Владимир Путин" может помочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так тут ЙУХ разберёшь , где царь настоящий :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильныи же налобник у верхнего.
всем под ним ту же.
и чего одежду портить наклеиками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
...и чего одежду портить наклеиками? ХЗ? Кто их, кацапаff разберёт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот животные сеичас обиделись, мне кажется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чувство юмора не наидешь и не купишь,
оно либо есть либо твоя фамилия петросян.
+ монго за посты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот такая, понимаешь, загогулина загогулилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"монго" - читать "много".
Не останавливаитесь, Алексеи.
спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Между первой и второй - промежуток небольшой.
Между второй и третьей - говорят о сексе, женщинах и детях.
Между третьей и четвёртой - бьют друг друга по морде.
Между четвёртой и пятой - судачат о жизни проклятой.
Между пятой и шестой - звонят жене домой.
Между шестой и седьмой - объявляют пьянству бой.
Между седьмой и восьмой - песня слышится как вой.
Между восьмой и девятой - рожа становится мятой.
Между девятой и десятой - кое-кто уже спит в салате. Я спать! Дабранач! Фсё!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
щас надо четко отследить и хто в срасее чемоданчики дипломатов везеть.....очередной гэбэшник али захарова........всех на проверку-гамерика зовербовала усех-нихто в срассею не желал возвертаться..................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятие этики в мордоре отсутствует как класс , чего ожидать от людей укравших историю чужих стран и меряющих на себя , одевание чужого ника ярко показывает ущербность вымирающего племени .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да санкции придется рассматривать в более широком спектре это даже не середина, обороты будут усиливаться ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно. Давите етого пьяного и обосраного медведя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так вот ты какои, настоящии медведь.
а я всегда думал, что ето усатыи лось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маккейн и Грэм требуют продолжения банкета... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
«Знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, в тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв'язку незаконних збройних формувань», - йдеться у постанові.
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2148737-urad-dozvoliv-zbivati-litaki-aki-porusuut-derzkordon-ukraini.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а никак нельзя ету пару Сенаторов в Киев, в раду?
да нужны самим, но раде нужнее.
В Сенате много светлых голов, останется и нам
 показать весь комментарий
Ответить
 
После ввода справедливых жёстких санкций странами Запада против ужасной милитаристской лапотной паРАШИ за её фашистские оккупационные войны они принесли многомиллиардные убытки фашистской лапотной педерации. Фашистский Совет Безопасности лапотной России взвыл, прослезился и мудро принял секретный план ответных санкций». Как он отмечает, в связи с этим строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) кацапские обоссанные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная педерация намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться при старте, и не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь ( до Ирана ) а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся.
Также )(уйло жутко по звериному воет -ТРАМПА ПАМАГИ !!! Но Трамп в отличии от этого кровавого фашиста )(уйла республиканец да и в Конгрессе и Сенате США в отличии от фашистской Думы совершенно нет фашистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие то стали не понятные последние президенты США . Самая могучая держава в мире у которой военный потенциал самый мощный на планете, и который даже на уровне всех стран мира вместе взятых. И не смотря на всё это, буквально все кому не лень крепко вытирают ноги как об президента так об государство США . И кто : талибан, ИГИЛ, коммуно - фашисты кндр ... не смотря уже на кровавую фашистскую лапотную паРАШУ. Если так дело и дальше пойдёт, тогда стоит Трампу ожидать в составе США Народную Республику Аляску НРА с Особым Статусом, а потом вскоре и кацапскую новороссию на американском континенте. Да НРА под завязку забитую местными бандитами сепаратистами, как потом Хуйло будет объяснять что они мирные геологи, оленеводы , старатели... которые восстали против хунты. И во главе кацапов рыбаков которые заблудились или кацапов добровольцев которым очень шибко больно и обидно за Руцький Мир. Так что Трамп смотри проклятым кацапам никогда не было веры, эти фашисты всегда постоянно нарушают все международные договора хорошо видно на примере с Украинской державой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не переживай тарасик,лучше про львовскую народную подумай
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Путенбох, Ksenia VB, answer, Denisn, Magdalena Zurbiene, Ivan Ivanov 82e3e8fe, ВасяXXL, Михаил Архипов 3fa75d28, persedent_erekt, молодой рабочий, Yulia Kedrova, alexandr shamov, Natalia Mangion, Віталій Бендер, phantom4, Yakiv Sirko, Дмитрий Ч, Oles Ivanov, ПРАВДИВЫЙ, Джамал, Max Gor, Андрей 52ff8e8e, Лера Ларченко, Роман Іванович, Alex Palyvoda, Vapy Provk, Сергей Серж e67d4198, Kozak_Vasil, aquarius580 ., Дока-Дока, Аль Капучіно, Александр Волощенко, Яков Свердловенков, Valik babuchkin, Сергій Кузьмук, Офигевший Чебурашка, к 935, Vedana, Андрій Смицький, Григорий Григорьев, Дэн, Анатолий Лукин
 Всего на сайте: 124 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти