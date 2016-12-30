Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России

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Итак, сперва - в июне - становится известно о многократных и длительных взломах внутренней сети Демократического национального комитета группами российских хакеров Cozy Bear и Fancy Bear. Первые работают с ФСБ, вторые - с ГРУ.
Известно, что львиная доля антивирусов написана россиянами. Причем IT-компании в РФ зачастую или уже являются филиалами, или находятся под контролем российских спецслужб, поскольку иного способа вести бизнес у них нет.
И отметим, что тот "Касперский", который особо и не скрывает своей связи с ФСБ, уже бывал на американских судах. Представителям компании приходилось давать ответ, почему очень часто их антивирус распознается как вредоносное ПО, требует доступа ко множеству файлов, служб, папок, потребляет очень много ресурсов стационарного компьютера или лэптопа, отсылает приличные объемы зашифрованных данных на серверы компании и т.п. Ранее им удавалось отвертеться, но новые меры администрации Обамы с большей долей вероятности запустят новую волну гражданских исков
Плюс ко всему повсеместно звучащее упоминание договоренностей с Си и никуда неисчезнувшей китайской угрозы - прекрасный ход. Ведь если Трамп публично поддерживает нормализацию отношений с Москвой, то в ситуации с Китаем он уже продемонстрировал готовность бодаться. Будет трудно объяснить американцам, почему Китай, а значит и его хакеры - это угроза, а российские киберпреступники нет.
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Известно, что львиная доля антивирусов написана россиянами. Причем IT-компании в РФ зачастую или уже являются филиалами, или находятся под контролем российских спецслужб, поскольку иного способа вести бизнес у них нет.
По мнению основателя и президента компании Whitehawk, бывшего замглавы военно-морской разведки США Терри Робертса, тайные операции могут предполагать сбор ЦРУ и АНБ данных конкретных "юридических и физических лиц", участвующих в атаках. Мало того, эксперт считает, что сбором данных дело не ограничится, и называет несколько способов противодействия: уничтожение жестких дисков российской разведки и ее присных, обнародование хакерского инструментария в сети; а если у конкретных хакеров есть Bitcoin-счета, то и удалять их криптовалютный капитал. Причем все это делаться может абсолютно анонимно.
вариант ответа, о котором никогда не будет объявлено публично.
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Наколка на лоб "Владимир Путин" может помочь.
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всем под ним ту же.
и чего одежду портить наклеиками?
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оно либо есть либо твоя фамилия петросян.
+ монго за посты.
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Не останавливаитесь, Алексеи.
спасибо.
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Между второй и третьей - говорят о сексе, женщинах и детях.
Между третьей и четвёртой - бьют друг друга по морде.
Между четвёртой и пятой - судачат о жизни проклятой.
Между пятой и шестой - звонят жене домой.
Между шестой и седьмой - объявляют пьянству бой.
Между седьмой и восьмой - песня слышится как вой.
Между восьмой и девятой - рожа становится мятой.
Между девятой и десятой - кое-кто уже спит в салате. Я спать! Дабранач! Фсё!
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...
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а я всегда думал, что ето усатыи лось
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Про це повідомляє прес-служба уряду.
«Знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, в тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв'язку незаконних збройних формувань», - йдеться у постанові.
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2148737-urad-dozvoliv-zbivati-litaki-aki-porusuut-derzkordon-ukraini.html
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да нужны самим, но раде нужнее.
В Сенате много светлых голов, останется и нам
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Также )(уйло жутко по звериному воет -ТРАМПА ПАМАГИ !!! Но Трамп в отличии от этого кровавого фашиста )(уйла республиканец да и в Конгрессе и Сенате США в отличии от фашистской Думы совершенно нет фашистов.
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