Кабмин опубликовал проект Среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года

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Всего на сайте: 124 писателя
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соотношение 928/1
не надо врать на ровном месте.
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вот цена бензина в Германии
http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html
а вот средняя зарплата в Германии
http://www.dezona.ru/germany/socium/professii-i-zarplaty.htm
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1316 евреев - это нетто госслужащих. Согласен, не много. Но у них такой пакет социальных льгот и пенсии, что даже расстроить вас боюсь. Кроме того, если оноти года проработало без нареканий, то уволить его уже нельзя пожизнегно. Не читайте советских газет, от них падает аппетит и снижаются рефлексы (с)
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и что "немец" таки я прав и средняя зарплата таки 1316 евро в год. а бенз 1,4 итого соотношение получается 998/1?
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http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.WGWR4dSLTDc
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Я же сказал, не читайте газет перед едой, ОСОБЛИВО педерацких
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и як гвоздь программы , хоть и стараюсь этим не упрекать но напишу ..
А хто же Голосовал за Юща ..(я не голосовал был мал) за Зека (не голосовал был молод и ложил болт) , за Пороха? (я голосовал за другого кандидата) а ведь хватило ума народа в один тур выбрать красавы!
Так шо нытье считаю не оправданным як минимум для активной части общества которые сами в частности виноваты в вот этом ..
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Сьогодні 5-ть його од самому-собі по "Еспресо" прослухав.
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http://news-for.me/2016/12/29/ss-klichko-gulyal-po-kievu-v-kostyume-deda-moroza-video/
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собрались править до 2013-го
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Клогда ни уях ни хотят делать придумывают планы комисии,а потом это растягивают во времени и все благополучно забывают об этом.
Вы что думаете,что воры и базарники способны на созидание?тем более жиды..
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Проект какого-то там плана,
Подозревает Украина,
Что это новый план обмана.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-sbivat-samolety-narushiteli-1483062216.html
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