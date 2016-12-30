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Теги: Кабмин (9553) стратегия (87) Гройсман (1919)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин опубликовал проект Среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года

Кабинет министров Украины на своем официальном сайте опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 года.

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а прикольно цену на нефть считать в долларах а бензин в гривнах
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Можно в евро. Кстати в Европе тоже не дёшево стоит.
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Бууууу-га-га через черточку. В Европе соотношение - месячная з/п и стоимость литра нде то 2000 к 1.
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Ну так в этом и дело. Бензин стоит не дороже чем В Европе или даже Америке. Он не может стоить дешевле. Просто у народа доходов нет нормальных.
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в германии 95 стоит 1,4 евро. средняя зарплата в Германии 1300 евро
соотношение 928/1

не надо врать на ровном месте.
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И это мне, немцу, 35 лет прожившему в Германии, будет рассказывать какой то тюля уленшпигель из хацепетовки? Я уже пацстулой
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ну то что ты ниже плинтуса я уже понял. но против фактов не попрешь.
вот цена бензина в Германии
http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html

а вот средняя зарплата в Германии
http://www.dezona.ru/germany/socium/professii-i-zarplaty.htm


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ну не стыдно вот так вести себя? даже за пару гривен?
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не стыдно. не люблю когда врут на ровном месте. я очень много работаю с цифрами и могу в уме посчитать примерные проценты и соотношения. поэтому - не надо врать про соотношение 2000/1
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Средняя зарплата в Германии в 2016 году составляет €28 000 в год, налог -€12 200, то есть на руки среднестатистический немец получает €15 800 в год, или €1 316 в месяц.
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Не знаю, как сейчас, но пару лет тому соц.помощь составляла порядка 400 евр на не в годах личность, бо в годах в потора раза выше, плюс бесплатное жилье, плюс бесплатная медицина, плюс на пасху и рождество еще где то по 150 на типа штаны.
1316 евреев - это нетто госслужащих. Согласен, не много. Но у них такой пакет социальных льгот и пенсии, что даже расстроить вас боюсь. Кроме того, если оноти года проработало без нареканий, то уволить его уже нельзя пожизнегно. Не читайте советских газет, от них падает аппетит и снижаются рефлексы (с)
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какое отношение пенсии имеют к зарплате? и где в германии бесплатное жилье?
и что "немец" таки я прав и средняя зарплата таки 1316 евро в год. а бенз 1,4 итого соотношение получается 998/1?
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Вы даже не троль, вы банальный дилетант-аматор на этом поприще, хотя с не банальным хамским налетом. Я бы определил вашу дорожную карту с неимоверной точностью, НО опасаюсь забанят
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да мне наплевать на твое определение. не надо врать на голубом глазу. я не живу в германии но есть интернет в котором можно найти все необходимые цифры. а ты тут пузыри пускаешь рассказывая про социал и штаны на пасху
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Да, сорри, забыл пожелать вам приятных снов. И пусть вам приснятся вместе и гнойсман и попрошенко
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Добавлю по ходу, как то упустил. В бундесе первые 12к дохода имеют налогообложение НОЛЬ. С остатка налог заплатите, однако вовсе не критический. Поэтому в среднем, даже для низкооплачиваемого чиновника, нетто будет заметно больше.
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дело не в евро. просто 2,2 грн в 2000 (данные из интернета) это примерно 60 центов (курс 3,72). как и сейчас 20 грн это примерно 75 центов (курс 27)
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ты дятел иди в процентах для майдана вначале разберись а потом встревай в чужой диалог.
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уже больше 50-ти, в России тоже бензин только дорожает но дешевле понятно из-за своей нефти
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Пять! ха-ха через черточку. Сгодня заправил 100л дизеля VIP по цене 1,06 еврея

Я же сказал, не читайте газет перед едой, ОСОБЛИВО педерацких
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сколько ты зарабатываешь после уплаты всех налогов в месяц? только честно.
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Вы офигеете. Я плачу себе сам ровно столько, сколько мне необходимо. И месяц здесь вообще не при чем. А в цифрах... Не скажу, вы не заснете или заснете вечным сном
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Я за лайк , но всетаки факт: кризис 2008 , падение UAH по всем факторам ,от того же 2000 года,
и як гвоздь программы , хоть и стараюсь этим не упрекать но напишу ..
А хто же Голосовал за Юща ..(я не голосовал был мал) за Зека (не голосовал был молод и ложил болт) , за Пороха? (я голосовал за другого кандидата) а ведь хватило ума народа в один тур выбрать красавы!
Так шо нытье считаю не оправданным як минимум для активной части общества которые сами в частности виноваты в вот этом ..
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Скажу вам честно. Я тоже по разным причинам не голосовал за однотурового. Но, в Украине это как бы два независимых процесса - гоомсование и подведениех итогов. Вот именно наверное поэтому мурло охрендовский оголтело нахально и совершенно безнаказанно не просто отказывается давать показания, а даже отвечать на вопросы. Мой намек почему, и откуда берутся 54? надеюсь вы поняли
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"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - мы почувствовали, что жизнь поменялась. И вопрос к Гройсману: а травить украинцев дустом не пробовали?
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до 2020 можем и не дотянуть, пускай раньше сваливают и план забирают
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План они курят. Сами не уйдут, но носилки уже совсем рядом
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Вы великодушно благородны. Не с нар. С фоНАРных столбов
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Идея хорошая, но сильно запоздалая. Вопросы с безвизом и ассоциация с ЕС были намного всегда интересней и популярней.
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К 2020 году гройсман уже будет в липецке мемуары писать.
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Молодец гройсман!будешь висеть рядом с порошенко,вором,коллобарантом и спонсором кацапов
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Кличко можно простить за былые заслуги и перенесенные травмы. А кролика на вертел!
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Фиг его знает , может еще Сеню будем вспоминать добрым словом .
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Та він так знову рветься до влади, що ніяких добрих слів для нього, після другого приходу, вже ні в кого не буде.
Сьогодні 5-ть його од самому-собі по "Еспресо" прослухав.
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Среднесрочный план приоритетных действий. Пока это выговоришь и попытаешься понять что это означает план превращается... превращаааееется... в долгосрочный, ёпт! Действие должно быть одно, резкое и акцентированное, как удар меча самурая, и безотлагательное - отрубить голову коррупции.
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Ну... Если выбирать между Гройсманом и самураем - несомненно)
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уже само название просто рвет от смеха..."среднеСРОЧНЫЙ план ПРИОРИТЕтНЫХ действий.
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средне
-----------------
собрались править до 2013-го
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Да бред это сумашедших!
Клогда ни уях ни хотят делать придумывают планы комисии,а потом это растягивают во времени и все благополучно забывают об этом.
Вы что думаете,что воры и базарники способны на созидание?тем более жиды..
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амбициозный план Маршала -яценюка. сменил план среднесрочного развития. да и не план . а так намерение. -завоеватели мирового рынка. .
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Нашелся где-то у Кабмина
Проект какого-то там плана,
Подозревает Украина,
Что это новый план обмана.


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Додик совсем уже обурел. Ты хотя б до лета доживи, рыхворматор. Или хотя бы до Хайфы успей добежать. А воно уже планы до 2020 строит....
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во идиоты бля... скоро уже стартовать на Борисполь или Жуляны, а они куйней с планированием заняты... ищи страну где вас уепков примут - историческая родина для вас уже закрыта благодаря вашей хитрожопости - остался только Ростов..
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Одно из приоритетов - Кабмин планирует разрешить заводу Порошенко экспорт и импорт оружия негарант Конституции и законов.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-sbivat-samolety-narushiteli-1483062216.html
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Цензор.НЕТФорум Украины
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