Спецслужбы США опубликовали доклад о кибератаках России

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остальное не разобрала толком, у вас латиница какая -то совсем куку
коротко можете ответить вы (эстонцы на чьей стороне были во второй мировой войне на стороне гитлеровской коалиции или антигитлеровской
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я есе рас попробую: не немтсы не русские(они же были союзники когда Полшу разделили)
Еслиб не было Русского оккупатсиа в Естонии(метштаем) тогда естонтсы воевали бы против немтсев так што немтсы не смогли выити до Ленинград в етом направлении. И не надо забыват про Финов кого Сталин и Россиа постаралис унитштожат(есиб етого не была...) тогда Естониа и Финландиа вместе остановили бы немтсев 100%
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PS: мой прадед был арестован а потом расстрелян в 30-е годы
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Ne nado bylo Estoniu, Latviu, Litvy v sojuz sobirat. Hitler ne smog by do SSSR doiti esli eti gosudarstva samostojatelnye byli by!
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чего-то подумалось вдруг - а вы вообще уверены что даже без оккупации СССР Эстонии, она бы воевала против гитлеровской коалиции?, Италию или Румынию и тд никто не принуждал, и не на что списать им как вот вы говорите если бы да кабы
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Estonia, Latvia i Litva byli by davolno trudnym dlja Hitlera protivniki (Koneshno horosho bylo by ese i Finlandia protiv nego byla, ne nado byla Stalinu etogo zimnuju voiny)
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С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы (Англо-польский военный альянс 1939 и Франко-польский альянс 1921).
В течение 1941 года к коалиции присоединились СССР, США и Китай.
скажите, а оккупация Прибалтики гитлеровцами вас не смущает? это было намана харашо?
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Прибалтийские народы были признаны немцами «вымирающей расой», которую было необходимо «заменить на более динамичных людей», подразумевая немцев.[5] Нацистский план по колонизации завоеванных территорий на востоке, называется Генеральный план Ост (Generalplan Ost). Этот план подразумевал депортацию около двух третей коренного населения с территорий стран Балтии. Оставшаяся треть должна была либо быть уничтожена на месте, либо использоваться для рабского труда или Онемечена. В то же время сотни тысяч немецких поселенцев должны были быть переселены на завоеванные территории.
брехня наверное, да?
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Eslib ne bylo annksia ot SSSR, nemtsy zdes spokoino ne mogli by zhit, zemlja gorel by pod ihnie nogi, oni uzhe 600+let okupirovali nash narod!
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perevod by Lexilogos, ne vse bukva tak kak pravilno.
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вы не туда смотрите. т.е. как то просто всё воспринимаете что ли
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а лучше когда из двух зол выбирают третий вариант,...третьего не дано? Поэтому перейдём сразу к четвёртому.
Из двух зол выбирает только тот, кому недостает смелости выступить против обоих.
це я афоризмы вспомнила
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Tak kto nashi vragi, kto rodsveniki, trudno skazhat.
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Eslib ne bylo Russkogo okkupatsia v Estonii(metshtaem) togda estontsy voevali by protiv nemtsev tak shto nemtsy ne smogli vyiti do Leningrad v etom napravlenii. I ne nado zabyvat pro Finov kogo Stalin i Rossia postaralis unitshtozhat(esib etogo ne byla...) togda Estonia i Finlandia vmeste ostanovili by nemtsev 100%
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Чтобы кацапы ничего сложнее счетов импортировать были не в состоянии.
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це пиздец
вони чекали чекали коли ж обнародовать дерьмо
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Знаете, мне очень хочется спросить всех россиян ура-патриотов: а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем - черножопые, украинцы - укропы, евреи - жиды, азиаты - чурки, американцы - пиндосы, жители Евросоюза - геи, и так далее.
Не одного нормального слова. А кто вы ура-патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше кого-либо?
Разве умением попиздеть и набухаться? Лучшим ответом тем, кто исповедует такую ура-патриотическую философию в отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича Довлатова, она полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого»!
Бачо Корчилава
http://kozak.co.ua/index.php/svit/2927-bacho-korchilava-ob
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Я вот чё не могу догнать; откуда у поколения типа людей, КОТОРЫЕ выросли на петушках на палке, на кукурузе, гематогенках, вареной сгущенке. боржоми и буратинах - вдруг откуда то резко нарисовался вкусец к дорогим блять винам, французкому сыру с плесенью, испаническому сука хамону и устрицам с итальянскими гучами и прадами????
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Дорогое французское - гавно, кислятина.
Краснодарско-крымская бодяга из воды, спирта, сахара, красителя и ароматизатора -
О! Это хорошее! Это настоящее!
Сомилье, ёпта.
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в частном магазине обратился к работнику с просьбои перед Кристмасом, ну не большои я специалист по бухлу,
помочь мне выбрать вкусное шампанское для женщин, хорошее вино для гурманов и
хорошее виски для мужщин + ликер и коньяк.
Ответил на вопрос на какую сумму Вы расчитываете и сколько будет гостеи.
Лекция была что надо, минут так на 35, с екскурсиеи по всем стоикам.
Гости остались довольны, я немного просветился в плане кому что пить.
Что странно - боярышник не предлагали.
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Ему может быть пох до вступления в должность.
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Ибо дипломатов выслали за то, что в мацкве на дипломатов США организована травля, а фсб/гру под санкции попали за кражи данных в 2015-середине 2016 года.
Серьезно, кацапы, это просто совпадение, что Обаме 22 дня осталось рулить. Трам бы эти же указы подмахнул вообще не глядя. Просто потому, что у него наиважнейшая задача на ближайшие полгода не с путлером "отношения налаживать", а подмять под себя экономику, которая больше педорашинской в 20 раз...
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все шо на гуглі.....
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