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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: киберпреступление (178) санкции (5742) США (11524) хакер (498) кибербезопасность (53)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецслужбы США опубликовали доклад о кибератаках России

Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали доклад о кибератаках, которые были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений

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кибератаки ,это говорящая ,лысая башка сени со всех каналов. Как же он меня зае-л ...То пока был премьером со всех каналов помои нам в уши вливал .Теперь опять шарманку крутят по новой. Ну почему мировые сионисты делают ставку в Украине на самых задроченых евреев ?????
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Там был и хакер Белан по кличке Абырвалг, судя по всему, типичный кацап с характерной кличкой
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Реформа во всех структурах назрела. Обама решил с собой всех в отставку отправить. Удивительная беспомощность и крах.
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вот такие докфильмы быстро излечивают сепаратизм))))побольше бы такого!)
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На дипломате не забудь написать - на х#й это туда >
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А ещё целых три дня поздравлять кацапов с достижениями. Это жеж никаких поздравлялок не хватит, прийдётся на чебурнете искать.
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Российский дипломат пытается позаимствовать у американки велосипед, чтобы успеть вернуться на родину в отведённые 72 часа.
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Eto ot nemki tot "Diplomat" velosiped polutshaet, i poka mirno, no skoro vintovku budet ispolzovat dlja ubezdenia vsego nemetskogo naroda "kto hozjain"
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вы так говорите как будто немцы тогда были хорошие и не угробили столько народу разных национальностей, и украинцев тоже, а эстонцев гитлеровцы не убивали что ли? на чьей стороне была Эстония в годы второй мировой?
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Srascacilum: Estontsy byli vsegda na svoem storone, kak 1920 svoju respubliku polutshali tak i hoteli! I eslib ne bylo Stalina kotoryi Estoniu hotel iogda ne bylo by Leningradskogo blokadu, po etomu shto estonia voeval by do poslednego za svoe samostojatelnust protiv Hitlera, tak prosto vse eto?!
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зачем хамите, ник перекручиваете мой, некрасиво, невоспитанность не красит,
остальное не разобрала толком, у вас латиница какая -то совсем куку
коротко можете ответить вы (эстонцы на чьей стороне были во второй мировой войне на стороне гитлеровской коалиции или антигитлеровской
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Vozmi v kirillitse, perevod by Lexilogos:
я есе рас попробую: не немтсы не русские(они же были союзники когда Полшу разделили)
Еслиб не было Русского оккупатсиа в Естонии(метштаем) тогда естонтсы воевали бы против немтсев так што немтсы не смогли выити до Ленинград в етом направлении. И не надо забыват про Финов кого Сталин и Россиа постаралис унитштожат(есиб етого не была...) тогда Естониа и Финландиа вместе остановили бы немтсев 100%
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Ясно. На на стороне гитлеровской коалиции значит
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Koneshno, esli tvoih rodstvenikov k stene postavil Stalin, Hitler tebe zhe kak osvobozditel kazhetsa?
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мне? судя по всему это вам гитлер кажется освободителем, мне нет.
PS: мой прадед был арестован а потом расстрелян в 30-е годы
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30-e eto zhe sposibo Stalinu
Ne nado bylo Estoniu, Latviu, Litvy v sojuz sobirat. Hitler ne smog by do SSSR doiti esli eti gosudarstva samostojatelnye byli by!
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та бросьте, не смог бы, запросто смог бы, эстонцы и тд. спасались тем что прислуживались, не все конечно но как для небольшой страны существенно, давайте называть вещи своими именами, и в других странах формировались разного рода эсэсовских национальных легионов, местные подразделения, полицаи кароче, немцы предпочитали чтобы за них делали грязную работу..
чего-то подумалось вдруг - а вы вообще уверены что даже без оккупации СССР Эстонии, она бы воевала против гитлеровской коалиции?, Италию или Румынию и тд никто не принуждал, и не на что списать им как вот вы говорите если бы да кабы
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Eslib SSSR ne anexiroval by...
Estonia, Latvia i Litva byli by davolno trudnym dlja Hitlera protivniki (Koneshno horosho bylo by ese i Finlandia protiv nego byla, ne nado byla Stalinu etogo zimnuju voiny)
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у Эстонии Латвии Литвы Финляндии был выбор, и они его сделали. Хотя и там были кто воевал против гитл. коалиции
С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы (Англо-польский военный альянс 1939 и Франко-польский альянс 1921).
В течение 1941 года к коалиции присоединились СССР, США и Китай.

скажите, а оккупация Прибалтики гитлеровцами вас не смущает? это было намана харашо?
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SSSR zhe pervym okkupiroval. i togda oni s Hitlerom i druzja byli, normalno?
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Некоторые эстонцы, латышии литовцы рассматривали немцев как благодетелей, которые вернули бы им национализированное государством имущество. Прибалты также надеялись на восстановление независимости, но вместо этого немцы создали на их территории Временное правительство. Во время оккупации немцы осуществляли дискриминацию населения, массовые депортации и массовые убийства, что способствовало созданию здесь Балтийского движения сопротивления.

Прибалтийские народы были признаны немцами «вымирающей расой», которую было необходимо «заменить на более динамичных людей», подразумевая немцев.[5] Нацистский план по колонизации завоеванных территорий на востоке, называется Генеральный план Ост (Generalplan Ost). Этот план подразумевал депортацию около двух третей коренного населения с территорий стран Балтии. Оставшаяся треть должна была либо быть уничтожена на месте, либо использоваться для рабского труда или Онемечена. В то же время сотни тысяч немецких поселенцев должны были быть переселены на завоеванные территории.

брехня наверное, да?
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Skazhi sposibo Tovarish Stalin, i vse normalno budet
Eslib ne bylo annksia ot SSSR, nemtsy zdes spokoino ne mogli by zhit, zemlja gorel by pod ihnie nogi, oni uzhe 600+let okupirovali nash narod!
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Poimi pravilno, Estonia imel 1940 voiska i davolno silnye, no k zozheleniu nashi praviteli hoteli sohranit zhizni naroda(okazalos shto poterjali naverno bolshe tsham pri voine, i poterjali imenno lutshie iz naroda!)
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Ot etogo vyhodit tolko 1. vyvod: Nekogda bolshe Estoniu ne vozhmozno brat bes porby!
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Пейсатий, ти заїбав. "Гітлерівці" у порівнянні з твоєю владою дійсно здавалися визволителями і загалом поводилися по відношенню до нашого мирного населення значно краще за совків. Я це знаю з числених розповідей моїх батьків, родичів та знайомих. Від багатьох я чув таку фразу: "За німців хоч наїлися". Тобто, у воєнні роки під час окупації в совдепії харчів було більше, аніж в мирний! Недивно, що німців зустрічали хлібом-сіллю. Іще раз - ПНХ, кошерний (чи кошерна, ХЗН).
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Скорее всего Хитлер тшереш балтиских стран не натшал бы приходит есилиб они были бы самостоятелные, слишком болшие потери у него были бы. И тогда не было бы не какого Ленинградского плокада и милйоны голодаюших(мои дядя 16 лет возрасте тоже там осталса)
perevod by Lexilogos, ne vse bukva tak kak pravilno.
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сталин мразь, без сомнений, но донёс односельчанин, не сталин расстреливал..
вы не туда смотрите. т.е. как то просто всё воспринимаете что ли
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так само и гитлер.. но это уже другая тема, очень сложная
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Nadeemsa takogo bolshe ne budet, kazdyi zelenyi russki budet zdes bystro umirat! Ja sam polovina russki no ja estonets i budu voevat za samostojatelnuju Estoniu!
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воюйте на здоровье, я так понимаю что кроме русских никто больше самостоятельности Эстонии не грозил и не грозит, по-этому эстонцы и выбрали ту сторону..
а лучше когда из двух зол выбирают третий вариант,...третьего не дано? Поэтому перейдём сразу к четвёртому.
Из двух зол выбирает только тот, кому недостает смелости выступить против обоих.

це я афоризмы вспомнила
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Estontsy byli kogdato samostojatelnye, i potom zdes byli: iz Danii, Svedshi, Germani, Polshe, Litve, Rossie naverno Mongoly tozhe...
Tak kto nashi vragi, kto rodsveniki, trudno skazhat.
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Unas bili dva odinakovix vraga, kotorix dolzni bili povozmozhnasti bolshe ubivat na voine: fashistkaja Germanija i okupanti roSSiji. Oba ubivali nashi narodi, chto fashistkaja germanija, chto roSSija. Pritom roSSija ubila svoix koncentracionix lagerjax bolshe latishei chem fashistkaja germanija...
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Ja ese ras poprobuju: ne nemtsy ne russkie(oni zhe byli sojuzniki kogda Polshu razdelili)
Eslib ne bylo Russkogo okkupatsia v Estonii(metshtaem) togda estontsy voevali by protiv nemtsev tak shto nemtsy ne smogli vyiti do Leningrad v etom napravlenii. I ne nado zabyvat pro Finov kogo Stalin i Rossia postaralis unitshtozhat(esib etogo ne byla...) togda Estonia i Finlandia vmeste ostanovili by nemtsev 100%
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русне их бояре об санкциях не скажут ибо не положено вяликим знать за что их путенососить будут.
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Ты бы Сцарь у японцев спросил шо бывает когда тебя посещает мысль напасть на Америку и совершенно не важно что это кибератака они тебе бы растолковали
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Запрет экспорта технологий был бы очень в тему.

Чтобы кацапы ничего сложнее счетов импортировать были не в состоянии.
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Думал, опять конкурс "мисс москва"... На ночь глядя...
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роботи на вайну шагом марш!
це пиздец

вони чекали чекали коли ж обнародовать дерьмо
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БАЧО КОРЧИЛАВА ОБРАТИЛСЯ С ВОПРОСОМ КО ВСЕМ РОССИЯНАМ.
Знаете, мне очень хочется спросить всех россиян ура-патриотов: а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем - черножопые, украинцы - укропы, евреи - жиды, азиаты - чурки, американцы - пиндосы, жители Евросоюза - геи, и так далее.
Не одного нормального слова. А кто вы ура-патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше кого-либо?
Разве умением попиздеть и набухаться? Лучшим ответом тем, кто исповедует такую ура-патриотическую философию в отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича Довлатова, она полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого»!
Бачо Корчилава
http://kozak.co.ua/index.php/svit/2927-bacho-korchilava-ob

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Вопрос дня и ему на злобу
Я вот чё не могу догнать; откуда у поколения типа людей, КОТОРЫЕ выросли на петушках на палке, на кукурузе, гематогенках, вареной сгущенке. боржоми и буратинах - вдруг откуда то резко нарисовался вкусец к дорогим блять винам, французкому сыру с плесенью, испаническому сука хамону и устрицам с итальянскими гучами и прадами????
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все просто--к хорошему,красивому и вкусному привыкаешь очень быстро!!!))))
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Ой, а в москве на улице предлагали кацапам на халяву попробовать вино и оценить.
Дорогое французское - гавно, кислятина.
Краснодарско-крымская бодяга из воды, спирта, сахара, красителя и ароматизатора -
О! Это хорошее! Это настоящее!
Сомилье, ёпта.
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что Вас удивило?
в частном магазине обратился к работнику с просьбои перед Кристмасом, ну не большои я специалист по бухлу,
помочь мне выбрать вкусное шампанское для женщин, хорошее вино для гурманов и
хорошее виски для мужщин + ликер и коньяк.
Ответил на вопрос на какую сумму Вы расчитываете и сколько будет гостеи.
Лекция была что надо, минут так на 35, с екскурсиеи по всем стоикам.
Гости остались довольны, я немного просветился в плане кому что пить.
Что странно - боярышник не предлагали.
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Складається враження що Він знову усіх переграв.
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Ну и что?! Трамп ватник, он эти все доклады имеет в глубоком виду.
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Он не царь всея США, ему не может быть пох иначе он пойдёт нах, это не россия..
Ему может быть пох до вступления в должность.
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ты думаеш американцы такие же ипанутые как и рассеяне что бы разрешать ОДНОМУ человку рулить страной?
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Верно. Там не один человек рулит, а группы финансовых магнатов, ставящих на одного из двух кандидатов в президенты. Победив, президент должен отдавать должок, т.е. делать то, что эта группа пожелает. Обамовская группа проиграла, вот она и пытается усложнить жизнь победившим конкуррентам. В США всегда идет речь о больших деньгах. Если Трамп посчитает, что с РФ можно делать деньги и разделить сферы влияния в мире, то он похерит всю европейскую демократию и прочую чушь, мешающуюся под ногами.
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Интересно каких приятностей и взаимодействия кацапчики ожидают от республиканцев?
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Эти доказательства для внутреннего потребления в США, пипл их там схавает на ура, тогда дедушка Трамп меньше будет заигрывать с путей. Это цель всего и вся, пока Обамыч справляется, а там посмотрим..
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Самое неприятное для педорашинцев во всём этом деле это то, что "активность" Обамы последних недель это не "месть за выборы" и не "успеть до трампа". Просто в нормальных странах дела делаются не потому что "батя сказал", а потому что институты, отвечающие за расследования и сбор доказательной базы, подготовили достаточно материалов, чтобы президент без каких либо подозрений в объективности взял и подписал указ о уравнивании педорашинских фсб/гру с террористами и финансовыми мошенниками... :D

Ибо дипломатов выслали за то, что в мацкве на дипломатов США организована травля, а фсб/гру под санкции попали за кражи данных в 2015-середине 2016 года.

Серьезно, кацапы, это просто совпадение, что Обаме 22 дня осталось рулить. Трам бы эти же указы подмахнул вообще не глядя. Просто потому, что у него наиважнейшая задача на ближайшие полгода не с путлером "отношения налаживать", а подмять под себя экономику, которая больше педорашинской в 20 раз...
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В каких 20 раз больше?? Бюджет только одного Нью Йорка сопоставим с бюджетом всей паРашки... Секёшь?
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Они думали что если спрятаться за прокси, то NSA их не вычислит
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Та шо там какие-то две-три кибератаки на США. Вон на Петю 2600 раз нападали за пару месяцев - и никакого эффекта!
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В цій "возні" з хакерськими атаками одне не зрозуміло. Невже комп'ютерні технології США гірші від кацапських? Невже США не можуть відповісти Росії тим самим, а не скиглити про якісь там санкції?!
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США террором не занимаются,не солидно,бьют прямо в лоб,болезненно...скавчання рашиков тому доказательство.
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Вважаєш, що вислати 35 дипломатів, в даному випадку, це - "прямо в лоба"???............ Росія вже готувалась до відключення від інтернету, а тут..............
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Цензор.НЕТФорум Украины
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