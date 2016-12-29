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Теги: арбитраж (62) Нафтогаз (2206) Стокгольм (78) Коболев (169)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев

Если Украина выиграл иски, поданные в Стокгольмский суд против "Газпрома", цена на газ для населения будет снижена.

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Если Украина выиграл иски, поданные в Стокгольмский суд против "Газпрома", цена на газ для населения будет снижена ... ... аж на 5 копеек.. ...
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Ну если бы увеличили потребление угля то получилось бы дешевле чем газ.
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Главное, что грязьПрём просрал все подобные иски.
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Если кому-то не нужен газ то не будут поставлять. Это же не проблема.
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Удивлю тебя, наверное, но для нас ваш газ не проблема уже больше года. Теперь это проблема милёра и грязьПрёма.
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Наверное хорошо когда нет никаких проблем.
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В Газпрома щороку знижується видобуток, перемога
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Це, на жаль, тимчасово. Ціни в Європі йдуть вгору вслід за нафтою.
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Убытков нет, платили дивиденты. Есть большие затраты на постройку газопроводов и захват рынков.
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а. вот как, понятно, а правда что каждый второй россиянин в инете владеет акциями Газпрома и через что не работает уже много лет, и каждые две недели ездит на недельку отдохнуть в разные экзотические страны?
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Я не считаю что акции Газпрома слишком перспективны на данный момент, хотя являются сильно недооценными, может через год или два, когда построят газопроводы.
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Если бы цель была увеличить долю угля или атомной промышленности в получаемой электроэнергии я бы понял. А так больше на политическое заявление Ваш комментарий тянет. Значит правильные у Вас тарифы сейчас?
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сколько нам аткритій чудних готовіт шлепер з нафтогаза
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слабо верится, что вы понизите цены для населения. единожды затянутый на шее зашморг мироеды добровольно не ослабят. разве что щенка скоболева вынесут вперед ногами вместе с остальной порохатой бандой. бо добрых слов они не понимают, знают только суху гилляку на Крещатике
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Конечно они никогда не понизят цены. Зачем понижать, если люди платят? Раз платят - значит есть деньги. Надежда только на те 10% решительных людей, которые не прощают унижения и ходили на Майдан. Только эти люди вынесут винницких уродов и выбросят на помойку вместе с их ценами....
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своими тарифами они скоро выгребут последнее, субсидии, надо понимать, не все получают, а после нового года получателей станет и того меньше в связи с аннонсируемым повышением зарплаты. порохатой банде стоит всего лишь один раз оступиться - а они это обязательно сделают. В принципе шокосвинота и так понимает. что до лета не досидят. думаете, почему так активно засверкали рожами на ТВ? готовятся к выборам. там не все идиоты - мониторят рейтинги и ситуацию
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субсидія положена тільки для людей із зовсім мізерними офіційними доходами, витрати бюджету на субсидії зменшаться, але це підвищення мінімалки скоротить реальні зарплати людей, які її не отримують (проте дохід мають низький), що додатково вдарить по платоспроможності та внутрішньому ринку з одного боку та викличе новий виток зубожіння. Якщо падають доходи бізнесів (не пов"язаних з кормушками пжищих поновому) - звідки взятись росту зарплат? Вірогідніший ріст безробіття.
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Вот, оказывается, реальный путь понижения цены!... А, может не красть?...
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да,будет точно как с электроэнергией:в 17 году оптовая цена снизится на 15%,однако для населения она подорожает!!
ну вот где обучались наши недоделанные министры-экономисты??
только и горазды,что карманы набивать да морды раскармливать
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...результат иска, ...будет известен не раньше чем через полгода.
потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. не буду комментировать перспективы этой операции...
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а мог ведь и сразу бритвой полоснуть !
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Daniel Rodriguez1 хв · "Журналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке и Первомайске, которые находятся под контролем боевиков ЛНР. В домах нет отопления, трубы промерзают и лопаются, канализация затапливает подвалы, коммунальное хозяйство полностью развалено.
Виноваты в данном случае не только сепаратисты. Развал коммунального хозяйства в Стаханове, Брянке и прилегающих к ним городах наступил еще до войны, благодаря «крепким хозяйственникам» из Партии регионов.
Криворукие мудаки, которые не могли починить трубы, чтобы в подъезды из подвалов не текло говно, решили. что смогут построить целую республику.
Конец оказался немного предсказуем."
Д.КазанскийКоммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской областиЖурналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке [...]DENISKAZANSKY.COM.UA
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ТОГДА ПРОИГРАЕМ В СУДЕ
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не мы а они, он ,нафтогаз, они ж все продажные их газпром купит они и проиграют, а народ будет люто ненавидеть только газпром
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Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев
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Людоцентристский бюджет Гносмана винницкого!
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дурень думкой багатіє...я так понимаю, если они суд не выиграют - значит цены опять повысят
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Хитрая винницкая банда уже ищет способ дать ход назад. Но еврейские хитрости не помогут, осталось максимум полгода грабить народ.
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Знизьте зараз, скоти. Підвищивши тариф при високих газових податках ви фактично ввели новий гігантський побор, порівнянний з ПДВ. Разом з акцизами на паливо (які не використовуються за призначенням) - це гігантський пресинг на народ та економічну систему України.
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вот сижу и думаю - может и мне в стокгольмский суд подать, на гройсмана и его маладую команду. какие конченые барыги! какой позор!
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А как тогда быть, кобелев, с твоим пи@дешем про рыночную цену?
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Бо нафта та імпортний газ дорожчають У всіх нормальних країнах влада жопу рве щоб знизити вартість енергії в країні, а ці утирки нарисували потрійну ціну на газ
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Если внимательно читать, то сразу понятно, что даже пану Коболеву понятно, что вся эта затея с судами полная ...уйня и без малейшего шанса на успех. Ну вот уже хорошо - есть шансы , что он не полный дебил. Хотя с другой стороны , на хера он эту всю буйню с судами затеял? Казенные бабки просрать или любовнице Стокгольм показать?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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