Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев

Juli Schubs
, Володимир Логойда
, Jhon Do
, Гошан
, Andriy Kalynchenko
, сидней
, Герхард Шрёдер
, буков
, Стрелок
, Путенбох
, Alexei Skibo
, Андрей Чурсин
, Sergey Sh.
, Gar
, Саид Саратов
, Trikimees
, Amber
, Leo Uxmal
, Kot Moskal
, Холодний яр fa47603e
, Валерий Проценко
, Евгений Дробот
, sobir
, persedent_erekt
, Saw Ewas 1a26b1e6
, sergik
, Игорь Карпушин
, Абу Захар
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Анатолий Лукин
, hausordnung
, Bob2
, НБ
, Женя-Женя
, Топ Ган
, Володимир Мик
, Борис Іванченко
, ina kretova
, Вдадис Зворыкин
, Alicia Machado
, Cocos. ua
, Ali Hasan
, Славик Шустрик
, kaktus
, комэск Титаренко
, Геннадий Дегтярёв 066af48b
, Murlin Murloff
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Александр Пахомов 395cba96
, olele
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, Кацманавт
, 133133
, Envoy
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, Ming Uing b56f719d
, Volodymyr Petryshyn
, Maxim Ak-Murza
, Прохожый
, Oljik
, scaciludium
, Maxim Perepelica
, Glock-19
, I Am 644f2298
, V-roma
, Zlayya Zemfira
, Danil St
, Dima30
, Степан Разин 79f0ac87
, vassa0103
, Zaporozec
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, Сергій Герасименко
, Aleksandr Cubik
, Denisn
, Діонісій
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, Виктор Ли a3db1a1b
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, Olga A 6130c05e
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, Мен мен
, 1BetarD
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, Дорогой Я
, Oleg Fedorchyk
, Tom B
, Сергей Козлов ae836211
, Wevelsburg
, Maxim Ak-Murza cb2c710e
, Александр Маргадон
, Алекс Алексов eee499df
, gassab
, frosch
, Sash Fart b42abe58
, Robertas iš sodų
, Garant Unkown
, Путлер Капут
, Лилия Стацкая
, Одессит и Горжусь Этим
, shokolad
, Aleksandr Kalinkin
, FreedoMD
, vad
, Сергей Канев
, ukrainianpartizan
, Gesha Tadik
, Naktis Naktiss
, шут
, IgorYakovlevich
, Владимир Ив
, вася п
, DI GI
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Всего на сайте: 184 писателя
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НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
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ну вот где обучались наши недоделанные министры-экономисты??
только и горазды,что карманы набивать да морды раскармливать
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потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. не буду комментировать перспективы этой операции...
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а мог ведь и сразу бритвой полоснуть !
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Виноваты в данном случае не только сепаратисты. Развал коммунального хозяйства в Стаханове, Брянке и прилегающих к ним городах наступил еще до войны, благодаря «крепким хозяйственникам» из Партии регионов.
Криворукие мудаки, которые не могли починить трубы, чтобы в подъезды из подвалов не текло говно, решили. что смогут построить целую республику.
Конец оказался немного предсказуем."
Д.КазанскийКоммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской областиЖурналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке [...]DENISKAZANSKY.COM.UA
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