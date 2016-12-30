Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама

Juli Schubs
, Володимир Логойда
, Jhon Do
, Гошан
, Andriy Kalynchenko
, сидней
, Герхард Шрёдер
, буков
, Стрелок
, Путенбох
, Alexei Skibo
, Андрей Чурсин
, Sergey Sh.
, Gar
, Саид Саратов
, Trikimees
, Amber
, Leo Uxmal
, Kot Moskal
, Холодний яр fa47603e
, Валерий Проценко
, Евгений Дробот
, sobir
, persedent_erekt
, Saw Ewas 1a26b1e6
, sergik
, Игорь Карпушин
, Абу Захар
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Анатолий Лукин
, hausordnung
, Bob2
, НБ
, Женя-Женя
, Топ Ган
, Володимир Мик
, Борис Іванченко
, ina kretova
, Вдадис Зворыкин
, Alicia Machado
, Cocos. ua
, Ali Hasan
, Славик Шустрик
, kaktus
, комэск Титаренко
, Геннадий Дегтярёв 066af48b
, Murlin Murloff
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Александр Пахомов 395cba96
, olele
, Фейс Буук b6410764
, Кацманавт
, 133133
, Envoy
, Lunar express
, Имярек
, Janis Schulz
, Враг рода человеческого 666
, Cтарий Кінь
, Аркадий Станкович
, Ming Uing b56f719d
, Volodymyr Petryshyn
, Maxim Ak-Murza
, Прохожый
, Oljik
, scaciludium
, Maxim Perepelica
, Glock-19
, I Am 644f2298
, V-roma
, Zlayya Zemfira
, Danil St
, Dima30
, Степан Разин 79f0ac87
, vassa0103
, Zaporozec
, Sergo Ordgonikidze
, Valera Butov
, Сергій Герасименко
, Aleksandr Cubik
, Denisn
, Діонісій
, marina marinina
, Крымваш и лугандония впридачу
, Маша Филина
, Виктор Ли a3db1a1b
, Япона Мать
, Jiva Bu
, Сергей Сварог
, Olga A 6130c05e
, Kazhdomu Svoe
, Мен мен
, 1BetarD
, Лариса Таран
, Fell
, Дорогой Я
, Oleg Fedorchyk
, Tom B
, Сергей Козлов ae836211
, Wevelsburg
, Maxim Ak-Murza cb2c710e
, Александр Маргадон
, Алекс Алексов eee499df
, gassab
, frosch
, Sash Fart b42abe58
, Robertas iš sodų
, Garant Unkown
, Путлер Капут
, Лилия Стацкая
, Одессит и Горжусь Этим
, shokolad
, Aleksandr Kalinkin
, FreedoMD
, vad
, Сергей Канев
, ukrainianpartizan
, Gesha Tadik
, Naktis Naktiss
, шут
, IgorYakovlevich
, Владимир Ив
, вася п
, DI GI
Стрелок, Juli Schubs, Путенбох, Saw Ewas 1a26b1e6, Герхард Шрёдер, Топ Ган, Андрей Чурсин, sergik, Борис Іванченко, Володимир Мик, сидней, Валерий Проценко, Kot Moskal, persedent_erekt, Alicia Machado, ina kretova, буков, Sergey Sh., Анатолий Лукин, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Евгений Дробот, Amber, Холодний яр fa47603e, olele, Аркадий Станкович, Женя-Женя, hausordnung, Враг рода человеческого 666, Janis Schulz, Cтарий Кінь, Alexei Skibo, Кацманавт, Leo Uxmal, Oljik, Степан Разин 79f0ac87, Ming Uing b56f719d, Murlin Murloff, V-roma, Сергій Герасименко, I Am 644f2298, Ali Hasan, Маша Филина, Maxim Ak-Murza, Діонісій, Valera Butov, Александр Пахомов 395cba96, Maxim Ak-Murza cb2c710e, Fell, frosch, Trikimees, gassab, Sergo Ordgonikidze, Игорь Карпушин, shokolad, Путлер Капут, Danil St, Дорогой Я, ukrainianpartizan, Naktis Naktiss, Сергей Канев
Всего на сайте: 184 писателя
Кремлевские агенты Киссинджер и Симис не знают уж, под каким соусом подложить Пу в постель Трампа: как борца с ИГИЛом или как борца с Китаем
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А эти понты с высылкой дипломатов . . . Даже не знаю, как бы тебе, ботанику, объяснить :
Ты играешь против русских в шахматы, а путяра против тебя - в Чапаева.
Если хочешь в такой ситуации выиграть, надо неожиданно схватить доску и дать своему визави по башке ею, причём желательно с такой силой, чтобы отключить. Вот это будут санкции. Как-то так.
Ответить
Ответить
Так что если уж помирать - так и соседушек наших тогда с собой вместе хоть забрать туда - мир немного спокойнее станет и чище. А иначе только нас запрограммировали на 2 метра вниз (а иных вариантов ублюдок кремлёвский не планирует, к сожалению - посмотри интервью Хазина и Александрова, например). Несправедливо.
И да - "дебил" пишется через "е". Так что кто из нас . . . - это ещё большой вопрос.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот например, армию такую создали, что скоро пол-мира будет ездить к нам учиться как кацапов мочить. Наши красавчики! Гордость страны! Реформа нац. полиции прошла. Где много новых людей появилось, а старого мусорья поубавилось. Эл. декларации подали, что с ними дальше будет - это вопрос, но о таком 3 года назад мы и думать не могли. Прозорро худо-бедно работает. В столице переходы метро от МАФов очистили. Ночной транспорт запускают. Красота. Ефремов сидит слава Богу. царев квакает из-за поребрика. Кацапов рвет на части при упоминании об Украине - боятся.
Все буде добре.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
После таких миротворцев и выбирают трампов,додонов у нас выбирут какх нибудь робиновичей.
Ответить
Ответить