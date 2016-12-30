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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Обама (1579) Россия (64459) санкции (5738) США (11519)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама

Новые ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, являются "необходимым и адекватным ответом" на санкционированные Москвой кибератаки.

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Andrei Piontkovsky ‏@apiontkovsky 10 годин тому
Кремлевские агенты Киссинджер и Симис не знают уж, под каким соусом подложить Пу в постель Трампа: как борца с ИГИЛом или как борца с Китаем
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При бажанні кацапам можна до 20 січня зробити армагедон повного пєсца.
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Йя таки не сРана сафетафф , но абаме сафет таки дамм :Хде ж ты раньши крякал? :
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Эх, Обамыч, Обамыч. Нихрена-то ты не понимаешь русскую душу. Для русских санкции - это если ты бы на Москву уронил 5-6 ядерных бомб большой мощности. Тогда может быть в Рязани где-то и испугались бы. И то - в Екатеринбурге или Иркутске уже вряд ли - там бы хлопнули пол-литру и сказали бы : "Ну и хрен с ней, с Москвой". И хлопнули бы ещё раз, но уже "Боярышника".
А эти понты с высылкой дипломатов . . . Даже не знаю, как бы тебе, ботанику, объяснить :
Ты играешь против русских в шахматы, а путяра против тебя - в Чапаева.
Если хочешь в такой ситуации выиграть, надо неожиданно схватить доску и дать своему визави по башке ею, причём желательно с такой силой, чтобы отключить. Вот это будут санкции. Как-то так.
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а если после этих бомбежек в твою сторону ветерок подует - готов хоронить друзей и родных от рака дибил????
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Какая разница, от чего хоронить - от русских бомб / снарядов / мин / пуль или от ветерка, которому за 1700 км от Москвы меня ещё додуть надо ? У меня в 200 метрах военное кладбище - знаешь сколько тут пацанов уже похоронено 21-23 лет, которые от русских пуль больше никогда детей своих не увидят (а не все и успели увидеть вообще) ? А за что ? За то, что упырю мало 17 млн. квадратных километров - ему без ещё 0,6 млн. прям плохо.
Так что если уж помирать - так и соседушек наших тогда с собой вместе хоть забрать туда - мир немного спокойнее станет и чище. А иначе только нас запрограммировали на 2 метра вниз (а иных вариантов ублюдок кремлёвский не планирует, к сожалению - посмотри интервью Хазина и Александрова, например). Несправедливо.

И да - "дебил" пишется через "е". Так что кто из нас . . . - это ещё большой вопрос.
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Уже Манька Дилигация отметилась. Пока не танцевала, но Обаму наругала.
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Пригожинские тролли подняты по тревоге, отменены отпуска и увольнения.
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перевірятимуть склоомивач на вміст метанолу?
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Я конечно ожидал, что Обамка им перед уходом санкций добавит. Но чтобы столько!!!! Аж полна #опа огурцов! Трамп замахается отменять, да все и невозможно будет отменить. Одно жаль, что ни Офшоренко, ни существующая власть не достойны такой поддержки США. И Печально, что Украина скатывается до уровня РФ по диктатуре и свободе слова. Гордились тем, что Украина - это не Россия, а теперь этого не видно. Все СМИ под Рошенком, реформы прос#али. 3 года прошло, ничего не поменялось. Даже за жертвы на Майдане никто не ответил.
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ну вы уж вообще загнули. Прямо таки "ничего не поменялось". Что-то делается, медленно, со скрипом, но караван идет.
Вот например, армию такую создали, что скоро пол-мира будет ездить к нам учиться как кацапов мочить. Наши красавчики! Гордость страны! Реформа нац. полиции прошла. Где много новых людей появилось, а старого мусорья поубавилось. Эл. декларации подали, что с ними дальше будет - это вопрос, но о таком 3 года назад мы и думать не могли. Прозорро худо-бедно работает. В столице переходы метро от МАФов очистили. Ночной транспорт запускают. Красота. Ефремов сидит слава Богу. царев квакает из-за поребрика. Кацапов рвет на части при упоминании об Украине - боятся.
Все буде добре.
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не пойму что на Обаму нашло. Жевал сопли все 3 года, вдруг за 2 недели до окончания срока Голубя мира понесло....
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ВВодит Обама отменять сенат не даст. Все сенаторы их любят
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Поздно Обама всрался!
После таких миротворцев и выбирают трампов,додонов у нас выбирут какх нибудь робиновичей.
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Хуйло сделал свою ПьедеРашку хуже Северной Кореи...................чморят как последних лохов.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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