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Теги: армия (7179) ВДВ (209) Житомирщина (514) стрельба (2054) учения (1530)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Курсанты Учебного центра ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из минометов. ФОТОрепортаж

На Житомирщине, на общевойсковом полигоне ВДВ, курсанты Учебного центра Высокомобильных десантных войск провели боевые стрельбы из 82-х миллиметровых минометов 2Б9 и 2Б14.

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ну и как безопаснее и теплее стало. Ржу не могу. Ты серьезно написал или стебаешься с нас
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По сравнению с кем? С россией? Конечно теплее и более сыто.
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Генерал танковых войск барон Гейр фон Швеппенбург.
Из приказа по введению сокращённого КМБ (Kurzausbildung), 1943 год
Девиз: «Учить только тому, что необходимо для выживания и сохранения жизни на войне: создай солдата для поля боя - остальное не важно».
а) Первейшее и главнейшее место ежедневных занятий - полоса для занятий с боевой стрельбой. Равно определяющее значение имеет распределение учебного времени. Время всего периода обучения - только три месяца или более продолжительное (если оно имеется) должно быть распределено как у опытного в финансовом и управленческом отношении делового человека. Расписание занятий это средство достижения цели. Старший начальник должен постоянно его контролировать. Можно обмениваться текстами расписаний между подразделениями с целью стимулирования мышления и взаимного обучения.
ä) Цель всего солдатского обучения создать свободно мыслящего бойца, наработавшего охотничий дух.
b) Полоса для занятий с боевой стрельбой должна отвечать требованию представлять возможность одновременного обучения самому важному для пешего солдата: огневой подготовке, маскировке, окапыванию и скрадыванию. С самого начала эти учебные задачи не должны отделяться друг от друга или во времени. Они должны усваиваться как взаимопроникающие функции. Вследствие этого традиционное стрельбище бесполезно. Оно не изображает местность. Поэтому оно не подпадает в сферу реалий войны.
c) Шверпункт всего обучения находится в хорошей стрельбе, в которой надо превосходить противника. Это даёт лучший шанс выживания.
d) Огневая подготовка начинается сразу с боевыми патронами, традиционные подводящие теоретические и практические занятия устраняются (изучение траекторий и использование холостых патронов). После знакомства с основами, обучаемый должен сам определять, когда стрелять, а когда нет. Собственно на полосе для занятий с боевой стрельбой обучаемые не должны знать, где появятся мишени, какого типа эти мишени будут, когда они появятся, сколько времени они будут видимы и на какой дистанции они появятся.
e) Базовое пехотное обучение - это сконцентрироваться на изучении карабина, пистолет-пулемёта и винтовки, оснащённой оптическим прицелом.
f) Занятия с оружием начинаются на второй день прибытия на курс вне зависимости было ли завершено снабжение формой. Ночные занятия планируются начиная с третьего дня, также как и стрельба боевыми патронами в условиях ограниченной видимости. С началом КМБ стрельба холостыми патронами исключается.
g) Строевая подготовка и церемонии в любом виде и под любыми другими названиями запрещены. Военнослужащие усваивают необходимые порядки по мере прохождения учебного курса, начиная с команды «Становись!» и далее. Последовательное продвижение от одиночного обучения к групповому и разделение на одиночную подготовку, подготовку отделения и затем роты в традиционной последовательности запрещено. Оно заменено на так называемое «комбинированное обучение»: после нескольких дней одиночной подготовки, один день подготовки в составе отделения сменяется одним днём одиночной подготовки, потом днём подготовки в составе взвода, а затем, опять днём подготовки в составе отделения. Командир должен наблюдать нарушения порядка и ошибки и исправлять их путём повторений или используя группы инструкторов. Общая идея - получить боеготовые подразделения самого низшего организационного уровня как можно быстрее.
h) Значимые проценты учебного времени, около одной трети, выделяются на ночные занятия и бой в ограниченной видимости. Существенные компоненты обучения это - условия полной темноты, бесшумное передвижение, стрельба ночью и в условиях ограниченной видимости, тихое окапывание и важнейший ближний бой в ночных условиях. Двадцать пять процентов всех боеприпасов выделенных на курс должны быть выстреляны ночью или в условиях ограниченной видимости.
i) Особый план ночных занятий составляет основу обучения ночным действиям.
j) Окапывание и маскировка относятся к основам боя. И то, и другое изучается по базовому наставлению с таким условием, чтобы боеготовый новобранец соответствовал установленным требованиям по окапыванию и маскировке. Он должен сам в реалистичных полевых условиях вырыть и замаскировать в соответствии с требованиями боя всё, что должен уметь отрыть отдельный боец, как то: стрелковую ячейку, круговую траншею на отделение, выносную ячейку (Grabenstummel), изгиб траншеи (Winkeldeckungsloch) и подобное.
k) Без исключения каждое занятие по боевой подготовке - по одиночной, в составе отделения и взвода, должно наблюдаться «глазами противника», в стереотрубу, со стороны противника. Насколько только это возможно, наблюдатель должен иметь боевой опыт. «Вражеский наблюдатель» должен быть снабжён красным флагом. Если виден красный флаг, занятие останавливается. После чего ошибки устраняются повторениями, пока ведущий занятия не даст положительной оценки.
l) Во все занятия - по одиночной подготовке или по бою в составе подразделений, должен вноситься элемент соревновательности.
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так ты это серьезно писал))) . Представь сидит житель Германии или Австрии завтракает и думает как же улучшить будущее жителей Украины, покою себе не находит.
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не гони я больше не могу так смеяться. Ты юморной человек, дай дух перевести, а потом жги еще
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я не спорю росия нищая, вопрос в том на сколько сильно думает США и ЕС о будущем Украины. Даю подсказку С ВЫСОКЙ КОЛАКОЛЬНИ они о нас думают.
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Это его не интересует. Зато он очень заинтересован, что бы 42 ляма не рванули к нему, аля Сирийцы и вот тут, методы ЕС и Раши, явно расходятся.
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http://kriminal.tv/news/ne_smog_vstat_na_kremltv_snova_vydvorili_ukrainskogo_diplomata_video.html
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Володимир Рубан: "Я вважаю, що Порошенко повторить подвиг Нетаньяху і обміняє всіх на всіх "

https://www.youtube.com/watch?v=A06x_F__xKo
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Надо всю вату отдать лугандонии в любом соотношении хоть 1000 к 1, но освободить всех Украинцев.
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Это ты хочешь все правительство наше отдать, хуже ваты чем в нашем правительстве в Украине нет.
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Они все там цвай на пару, я бы всю эту банду обменял бы на наших пленных.
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разве он за йульку топит? мне казалось за другую личность.
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Всех на всех, это и себя со своей свитой в том числе обменяет, будем надеяться.
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,,Солдата Чонкина,, эти белые маскхалаты напомнили. Снега нет но в белом. Идеально покрашенные (со склада минометы) для съемок минобороны.
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эх...ребятам на российской границе потренироваться бы...в стрельбах
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Сегодня во второй половине дня вновь обстреляли посольство России в Сирии.... Курсанты учебного центра ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из минометов... долетело?))
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Цензор.НЕТФорум Украины
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