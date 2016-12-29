"Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ

Juli Schubs
, Грут
, Стрелок
, Alvi Chanti
, 133133
, Maxim Ak-Murza
, Garsia UA
, Trikimees
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, Jhon Do
, Гошан
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, Путенбох
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, Sergey Sh.
, Gar
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, Amber
, Leo Uxmal
, Kot Moskal
, Холодний яр fa47603e
, Валерий Проценко
, Евгений Дробот
, sobir
, persedent_erekt
, Saw Ewas 1a26b1e6
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, Игорь Карпушин
, Абу Захар
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Анатолий Лукин
, hausordnung
, Bob2
, НБ
, Женя-Женя
, Топ Ган
, Володимир Мик
, Борис Іванченко
, ina kretova
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, Cocos. ua
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, Славик Шустрик
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, Murlin Murloff
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, olele
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, Кацманавт
, Envoy
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, Ming Uing b56f719d
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, Прохожый
, Oljik
, scaciludium
, Maxim Perepelica
, Glock-19
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, vassa0103
, Zaporozec
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, Діонісій
, marina marinina
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, Виктор Ли a3db1a1b
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, Дорогой Я
, Oleg Fedorchyk
, Tom B
, Сергей Козлов ae836211
, Wevelsburg
, Александр Маргадон
, Алекс Алексов eee499df
, gassab
, frosch
, Sash Fart b42abe58
, Robertas iš sodų
, Garant Unkown
, Путлер Капут
, Лилия Стацкая
, Одессит и Горжусь Этим
, shokolad
, Aleksandr Kalinkin
, FreedoMD
, vad
, Сергей Канев
, ukrainianpartizan
, Gesha Tadik
, Naktis Naktiss
, шут
, IgorYakovlevich
, Владимир Ив
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Источник: http://censor.net.ua/n421644
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Шариковы!!!... ша-ри-ко-вы...
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Об этом оппозиционер написал в свое ЖЖ. По словам Лимонова власти врут, чтобы скрыть правду о причинах взрыва на самолете, который был уничтожен из-за русских преступлений в Сирии:
- «Слежу за той свистопляской, которая творится вокруг гибели ТУ-154. Обнаружилось ещё одно несоответствие. А именно, якобы последняя фраза одного из лётчиков про "закрылки". Оказывается, открыли параметрический, а не речевой "чёрный ящик", потому там не могло содержаться записей разговоров в кабине. А речевой ещё не открывали.
Кто-то решил подтолкнуть общественное мнение к выводу что виноваты в трагедии "закрылки". Закрылки стали вдруг популярным словом, однако значительная часть лётчиков-экспертов утверждают, что роль "закрылков" преувеличена. Да и вообще вы когда-нибудь слышали о погибших от проблем с закрылками, самолётах? Я никогда не слышал. А помните слух со спасательными жилетами, якобы надетыми на пассажиров?
Публика невнимательна, а то бы обнаружила, что слух о спасательных жилетах разнёсся в момент, когда первые десять тел уже выловили из моря и БЕЗ спасательных жилетов, а в момент появления слуха выловили только ещё два тела. И на них не было спасательных жилетов, как об этом сурово гаркнуло Министерство обороны.
Опять же, впечатление такое, что нас уводят от реальности, чтоб не подумали что был взрыв. А почему нельзя чтоб это оказался взрыв? А потому что всякие супчики из числа пятой колонны уже полаивают, что жертв бы не было, если бы не наше участие в войне в Сирии.
И сколько таких голосов прибавится, если обнаружится что ТУ-154 взорвали? Самолёт-то как раз и летел в Сирию... Ну и что?
А то, что у нас вот-вот выборы, президентские. И будет меньше голосов за кандидата, который отправил ВКС воевать в Сирию, а теперь у нас самолёты взрывают - так они построят свою аргументацию. Одни врут за здравие, другие - за упокой, а мы между ними».
http://limonov-eduard.livejournal.com/999614.html
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Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают: - Ты кто? - Чрезвычайный и Полномочный посол РФ! - Блин, а мы Путина ждали. - Президента нужно торжественно встречать, с оркестром. - Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...
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О каких отношениях между Цивилизацией и Страной-террористом может идти речь?!
===
Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны" - а вот это уже садизм!!!
Запретить пиндосам посещать Мусоросрански и пользоваться царь-валютой "срубель" - этого они не ожидали!!!
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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про неефективність санкцій, три місяці тому:
Соглашение между Россией и США об утилизации плутония, прекращенное Кремлем 3 октября, может быть возобновлено при выполнении американской стороной условий. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который опубликован в базе данных Госдумы, сообщает Slon. В документе говорится, что президент РФ может возобновить действие договора, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих санкций, в том числе "потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".
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