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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: МИД РФ (875) Россия (64459) санкции (5738) США (11519)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ

Введенные США антироссийские санкции в связи с кибератаками Москвы имеют целью нанести ущерб будущему процессу восстановления двусторонних отношений.

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Ох і мразь-видно хтіло навалити в коробку ,та так і задрихло,скотиняка.
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Они думают, что вместе с Обамой и Конгресс, и Сенат уходит?...
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" уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права"
Источник: http://censor.net.ua/n421644
:D
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Не теряли америкосы направлени в пространстве. Направляют свои удары в одно и тоже место - ниже вашей кацапской спины. А спина туркам принадлежит, они туда ножи втыкают
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Этот таварищ, что так и не понял, что в США выбрали нового Президента, а не царя всея кацапездоловки который творит что хочет? Будет козлить - вышвырнут с должности как Никсона за незаконную прослушку вышвырнули (Вотергэйт)
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Поздно обамка очнулся. Раньше надо было перестать миротвопца из себя корчить. А счас усе закомпостировали. Пуйло в разнос пошел. И остановить его может токо серебрянная пуля в голову и осиновый кол в его поганую фанеру.
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Если контрпродуктивны, так радуйтесь, что вас так смутило?!!!
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"... Вот всё у вас как на параде.. Салфетку туда, галстук сюда.. Да извините, да пожалста-мерси....... А так, чтобы по настоящему.. Это нееет..." (-с)
Шариковы!!!... ша-ри-ко-вы...
..
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Я повторяюсь ,но в который раз хочу спросить кацапню. Что ж вы верещите каждый раз при следующих санкциях? Куда подевалось импортозамещение , вяликая страна , да нам пох, мы ложили,тополя и искандеры с истерическим смехом , скрепынашефсё? Где это? Где ваша напускная гордость? Скулите ,как шакалы при каждой санкции.
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«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г.
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РАЗБОРКА. Оппозиционер-большевик Лимонов усомнился в версии крушения Ту-154, летевшего в Сирию

Об этом оппозиционер написал в свое ЖЖ. По словам Лимонова власти врут, чтобы скрыть правду о причинах взрыва на самолете, который был уничтожен из-за русских преступлений в Сирии:

- «Слежу за той свистопляской, которая творится вокруг гибели ТУ-154. Обнаружилось ещё одно несоответствие. А именно, якобы последняя фраза одного из лётчиков про "закрылки". Оказывается, открыли параметрический, а не речевой "чёрный ящик", потому там не могло содержаться записей разговоров в кабине. А речевой ещё не открывали.
Кто-то решил подтолкнуть общественное мнение к выводу что виноваты в трагедии "закрылки". Закрылки стали вдруг популярным словом, однако значительная часть лётчиков-экспертов утверждают, что роль "закрылков" преувеличена. Да и вообще вы когда-нибудь слышали о погибших от проблем с закрылками, самолётах? Я никогда не слышал. А помните слух со спасательными жилетами, якобы надетыми на пассажиров?
Публика невнимательна, а то бы обнаружила, что слух о спасательных жилетах разнёсся в момент, когда первые десять тел уже выловили из моря и БЕЗ спасательных жилетов, а в момент появления слуха выловили только ещё два тела. И на них не было спасательных жилетов, как об этом сурово гаркнуло Министерство обороны.
Опять же, впечатление такое, что нас уводят от реальности, чтоб не подумали что был взрыв. А почему нельзя чтоб это оказался взрыв? А потому что всякие супчики из числа пятой колонны уже полаивают, что жертв бы не было, если бы не наше участие в войне в Сирии.
И сколько таких голосов прибавится, если обнаружится что ТУ-154 взорвали? Самолёт-то как раз и летел в Сирию... Ну и что?
А то, что у нас вот-вот выборы, президентские. И будет меньше голосов за кандидата, который отправил ВКС воевать в Сирию, а теперь у нас самолёты взрывают - так они построят свою аргументацию. Одни врут за здравие, другие - за упокой, а мы между ними».
http://limonov-eduard.livejournal.com/999614.html
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Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают: - Ты кто? - Чрезвычайный и Полномочный посол РФ! - Блин, а мы Путина ждали. - Президента нужно торжественно встречать, с оркестром. - Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...
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Это очень комично, когда из лавровского стойла доносится ржание уполномоченного по вопросам, которых просто нет в расее. Какие могут быть права человека и демократия в режимной зоне-педерации, населенной генетическими рабами и потомственными холуями?! выгребная яма в очередной раз тужится показать свое псевдовяличие, а итоге получается лишь громко пукнуть и обдать окружающих гавном. Отвратная орда, самодовольные монголоиды, сброд ублюдков - ваше место за привычным железным занавесом. Сидеть молча и ждать, когда вас или посадят в лагеря или отправят на трудовую каторгу. Убогая кацапня...
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"восстановления двусторонних отношений" - это о чём?
О каких отношениях между Цивилизацией и Страной-террористом может идти речь?!
===
Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны" - а вот это уже садизм!!!
Запретить пиндосам посещать Мусоросрански и пользоваться царь-валютой "срубель" - этого они не ожидали!!!
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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"Маугли" читали? Что сделали джунгли с бешеными рыжими собаками, которые бежали вперед, чтобы убивать? Правильно, джунгли их уничтожили. Все вместе. Сообща, каждый старался как мог. И рыжих псов не стало...
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Вот вы всё прикалываетесь, а прикиньте на минуточку состояние Хуйла....дома ты бог, а во всём мире тебе говорят : " Да ! Ты Бог !" и один хрен макают головой в унитаз...а ответить тупо нечем, от слова совсем и есть чёткое понимание что и не будет.
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обамыч имеет на руках неопровержимые доказательства хйлового грязного рыла недавних выборчих процессах и еще чего то очень и очень.. надеюсь хйло весь прийдешний год теперь будет жрать говно с американской лопаты и благодарствовать за каждую новую порцию .. избавлением может стать только нагла смерть от отравления некачественным ботулизмом..))..
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Предсмерта агонія якась, а не відповідь МЗС Московії. У відповідь то нічого зробити не зможуть. Хіба що знову розбомбити Алеппо з мирними жителями.
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Подозреваю шо насчет ориентации там все кристально ясно - в чье очЬко шо втыкать все знают и прошли инструктаж на тему опасности сношания грязных животных. Но долг - превыше всего!
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эх рюсня. сосать вам не пересосать. вяликие бля.
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я так розумію, зі слів цього долгова, Іскандьори втратили почуття гумору і зараз перебувають на межі істеричного зриву
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"Санкционная истерия... бла-бла-бла" - это вы какцапы истерите, а Обама просто спокойно вам вводит
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"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны", - сказал он

про неефективність санкцій, три місяці тому:

Соглашение между Россией и США об утилизации плутония, прекращенное Кремлем 3 октября, может быть возобновлено при выполнении американской стороной условий. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который опубликован в базе данных Госдумы, сообщает Slon. В документе говорится, что президент РФ может возобновить действие договора, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих санкций, в том числе "потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".


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А по-моему когда только что в США выгнали 35 собак Путлера они чётко показали направление куда ссылают неудачников. И скоро мы увидим кто будет истерить целую неделю
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Существование на планете Земля государства население которого составляют кацапы (живодёры), является бесперспективным, контрпродуктивным и приносящей огромный вред окружающей среде населённой людьми. Покуда кацапы не вернутся в прежний свой образ - московитов, всякие контакты с ними возбраняются.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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