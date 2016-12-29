После недостоверных заявлений Онищенко, компания Burisma готовится к суду

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Всего на сайте: 184 писателя
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радником Президента Burisma Group является Каріна Злочевська дочка екс-голови Держкомрезерву Миколи Злочевського.
http://burisma.com/director/karina-zlochevskaya/
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Это ж не аваков со своей советницей. Папка дочку взял к себе на работу в частный бизнес. Никакого криминала.
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http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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Просто о нём и пиши, а не делай горячую новость, рассказывая, что там вот такая соска светник президента, забывая указать, что президент - это её папаня.
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Ти хоч на сосну на Новий Рік заробив,
чи вам централізовано через осередок БЮТ видали?
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Чого така зла, клімакс?
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а ти по старому, як баба, тужиш про хунту, яка твій зад приклеїла до дивану і не дає можливості проявити чоловічі якості ?
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Тобі ще ррробити та робити до Мене, якщо доживеш, дай БОГ..
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Просрала ты свою життя, бабушка )))
И, что самое обидное, назад уже не переиграешь,
вот ты и бесисся на всех окружающих и на власть
в поисках виновного за то, что именно ты просрало свою личную жизнь.
Не так?
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Спеціалістка по сумішах- цікаво...
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Там справа внизу есть инфомация от 27.12.16 в 22:44, будет тебе полезна.
Привет из Черкасс. Успехов тебе, здоровья и чтобы на тебя деньги напали и ты не отбился!
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Аккаунт є в FB але не поважаю його...
Як кажуть-"на любителя"
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Всього Тобі найкращого ,ДРУЖЕ!)))))))))
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Удаляю.
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http://burisma.com/director/karina-zlochevskaya/
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увидел Квасневського среди членов совета директоров
и что?
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http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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Если ты не знаешь как пользоваться Google тогда лови ссылки на эту тему и выбирай.
http://www.business.ua/companies_new/lutsenko_dobilsya_ot_burisma_milliardnykh_vyplat_v_byudzhet-352988/
http://ukranews.com/news/452049-lucenko-zastavyl-burisma-platyt-myllyardy-v-byudzhet
http://news.meta.ua/archive/30.09.16/cluster:50870304-Lutsenko-zastavil-Burisma-platit-milliardy-v-biudzhet/
http://dengi.ua/business/289722-Gosbudjet-popolnyat-milliardi-ot-Burisma-Group
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Он что в свою частную компанию дочку взять не может на работу?
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http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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Тем более он из отдела "шоколапок", а я из отдела "шаленихбджілок".
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не из отдела "шоколапок", а заведующий сектором батончиков !!!
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Если коневод прав и имеет данные, а не просто метлой треплерт, то чего ему судов боятся?
Отстоит свои слова и всё. Тем более, что он самим американским кму-то ( кому кстати?) передал все свои материалы.
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Следом за структурами Онищенко Генпрокуратура начала заниматься холдингом Burisma бывшего министра экобезопасности и природных ресурсов Николая Злочевского. Это обстоятельство дает Николаю Владиславовичу право называться как минимум Газовым бароном.
7 июля Генпрокуратура провела обыски в одной из четырех компаний холдинга Burisma в Украине - ООО «Эско Пивнич», а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лишь за два года указанная компания посредством фиктивных расходов и неуплаты налога на прибыль нанесла государству убытков на сумму около 1 млрд. грн.
Еще весной 2014 г. Burisma наняла на работу в качестве независимых директоров бывшего президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена - адвоката и лоббиста Хантера Байдена (только что уволенного из ВМС США за употребление кокаина), его делового партнера - сооснователя Rosemont Capital из Нью-Йорка Девона Арчера и еще одного американского инвестиционного банкира - Алана Аптера.
После прочтения этой интересной статьи многое становится понятным.
Полностью статья ссылка:
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm
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Всё думаю и думаю, кому же тот коневод передал записи своих разговоров с лесиком ни о чём? Теряюсь в догадках. ФБР? ЦРУ? АНБ? Или сразу госдеп?
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В этих судах выигрывают только коррупционеры: прошлой власти Бойко, Левочкин............. и нынешней: Кононенко, Грановский.................................
Или уже у нас коррупционеры сидят?
Так шо шансов выиграть в нашем суде у Онищенко - никаких.
Но есть вариант: провести этот суд в Лондоне.
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Вот. Пусть подаёт встречный иск в Лондоне. И никаких проблем и "дело в шляпе". Он же прав - значит выиграет.
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Ты лучше напиши: почему Луцик не открыл уголовное дело против этой компании Burisma Group по факту сокрытия доходов и неуплаты в бюджет миллиардов гривень!!!
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Спроси у него лично на странице в мордокниге или официальным запросом в генпрокуратуру.
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Была донецкая социологическая компания, тоже с английским названием,
ее такой толстый "социолог" представлял...
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