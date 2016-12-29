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Теги: газ (8567) добыча (226) Онищенко Александр (370)
Тему создал: Цензор.НЕТ

После недостоверных заявлений Онищенко, компания Burisma готовится к суду

Международная энергетическая группа Burisma Group опровергает заявления беглого народного депутата Александра Онищенко, которые он озвучил в интервью изданию KyivPost о деятельности компании

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Не серьёзный этот Онищенко. На клоуна похож.
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да. онищенко это фамилия его первой жены. там и отчество от рождения другое было.
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Онищенко с перепугу трепал как невминяемый.
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Онищенко говорить правду, ким би він не був. Ми і самі бачимо хто такий Вальцман. А вам, стецькам, тільки б покакати на сайті, їсти то хочеться...
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Вы забыли добавить, что Наденьке стоит объединить усилия с Онищенко и другими честными и патриотичными людьми типа Мураева и Рабиновича
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Ну да. Ну какие они патриоты. Вот ШИкаладный никак не НАЖРЕЦА - Вот это ПАТРИОТ. Остальные лишь жалкие ТЕНИ его патриотизма.
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Статья вообще-то про онищенко-кадырова. Или начальник приказал во всех темах про шоколад писать ?
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Так уже задолбали шоколадом, что хочется проголосовать за него чтоб потом посмотреть на их реакцию.
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Рьяно оправдываются, значит "рыло в пуху", а 30% рынка добычи газа в Украине они конечно на честнейших, прозрачнейших тендерах выиграли.
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Поглядим, что это за честная группа, сотрудничающая с честными властями...
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Взято с оф.сайта Burisma Group:
радником Президента Burisma Group является Каріна Злочевська дочка екс-голови Держкомрезерву Миколи Злочевського.

http://burisma.com/director/karina-zlochevskaya/



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Ну так папаня есть владельцем этой частной компании.

Это ж не аваков со своей советницей. Папка дочку взял к себе на работу в частный бизнес. Никакого криминала.
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Я о нём и без тебя знаю.

Просто о нём и пиши, а не делай горячую новость, рассказывая, что там вот такая соска светник президента, забывая указать, что президент - это её папаня.
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Задергались суки. Не удивлюсь, если там уши "газпрома" торчат.
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ШакалАД бзд#ть та відволікає увагу від себе, рідненького....
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та твою увагу хрєн відволічеш.

Ти хоч на сосну на Новий Рік заробив,
чи вам централізовано через осередок БЮТ видали?
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Клава, з наступающим!
Чого така зла, клімакс?
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та от грошей заробив для сім'ї, я це і має бути для чоловіка.

а ти по старому, як баба, тужиш про хунту, яка твій зад приклеїла до дивану і не дає можливості проявити чоловічі якості ?
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Доця, так Я заслужений ПЕНС...
Тобі ще ррробити та робити до Мене, якщо доживеш, дай БОГ..
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Бабушка, мне нахрен такое зчазтье - прожить жизнь зря и висеть обузой на шее у внуков?

Просрала ты свою життя, бабушка )))

И, что самое обидное, назад уже не переиграешь,
вот ты и бесисся на всех окружающих и на власть
в поисках виновного за то, что именно ты просрало свою личную жизнь.

Не так?
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Та не чіпай ти його! Він спеціяліст по газо-повітряних сумішах, ще зірве на... чи в...
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Та Вона сама чіпляється ...з Мого міста-Кременчука...
Спеціалістка по сумішах- цікаво...
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Так это ОНА? Ну, надо же! Так вот. Когда-то она здесь расписывала, что 3% воздуха в газе, это гремучая смесь. Я тыкнул носом это существо в научные данные по гэнтому вопросу и понял по реакции, что этот "специалист" дуб, как цемент. Усё.
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Да если ты правда пенсионер, то зайди на: https://www.facebook.com/pensionariy
Там справа внизу есть инфомация от 27.12.16 в 22:44, будет тебе полезна.
Привет из Черкасс. Успехов тебе, здоровья и чтобы на тебя деньги напали и ты не отбился!
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ДЯКУЮ! Тобі теж всього найкращого!
Аккаунт є в FB але не поважаю його...
Як кажуть-"на любителя"
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Даремно. Мені просто потрібно було інфу кинути в маси. А "динамік" не винен в тому, що через нього різне гуано льється.
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Щиро ДЯКУЮ, скопіював!
Всього Тобі найкращого ,ДРУЖЕ!)))))))))
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Виходь на вказаний e-mail, я тобі скину зразок позову. В мене в Полтавській нікого ще немає.
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Ощущение такое, что "подготовка к суду" будет длиться долго...
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А вааще очень "солидная" кампания где радником Президента Burisma Group является Каріна Злочевська дочка екс-голови Держкомрезерву Миколи Злочевського.
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хто де радником ?
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посмотрел.
увидел Квасневського среди членов совета директоров
и что?
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После прочтения этого, даже нетрезвый Югик и тот понял, шо это за компания.

http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm








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зачем ты мне мертвечуковский ресурс в качестве аргумента кидаешь?
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Так она дочка хозяина этой компании, упомянутого тобой Миколи Злочевського.

Он что в свою частную компанию дочку взять не может на работу?
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Так и пиши о компании и о Злочевском, а не о его дочке, которую он взял себе советником..
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А теперь обьсяни это своему номерному коллеге по шоколадному делу который трудится сейчас с тобой на этой ветке.
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Я не могу. Он не на моей смене работает.

Тем более он из отдела "шоколапок", а я из отдела "шаленихбджілок".
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ПАПРАШУ!!!

не из отдела "шоколапок", а заведующий сектором батончиков !!!
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Чувствуется что бенециарами этой конторы burisma group являются наши жидовские власти. Естественно что они все будут отрицать голосами западных полезных идиотов.
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Да какая разница.
Если коневод прав и имеет данные, а не просто метлой треплерт, то чего ему судов боятся?

Отстоит свои слова и всё. Тем более, что он самим американским кму-то ( кому кстати?) передал все свои материалы.
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Ты видело ,как он передавал? Чемодан с пленками помогало носить? Амеры обратное говорят и послали твоего кадырова нах.
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не только наши, но и штатовские... но жидовские 100%
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Ты кто по национальности ? Арийская марсианка с голубой кровью? Так сказать сверхчеловек.
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Лучше сразу к прокурору..., генеральному! Он здесь недалеко гуляет на корпоративе...
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Слишком много говорят. Потому что неубедительно. Берут количеством.
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Вот некоторые выдержки из статьи о Burisma Group.

Следом за структурами Онищенко Генпрокуратура начала заниматься холдингом Burisma бывшего министра экобезопасности и природных ресурсов Николая Злочевского. Это обстоятельство дает Николаю Владиславовичу право называться как минимум Газовым бароном.

7 июля Генпрокуратура провела обыски в одной из четырех компаний холдинга Burisma в Украине - ООО «Эско Пивнич», а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лишь за два года указанная компания посредством фиктивных расходов и неуплаты налога на прибыль нанесла государству убытков на сумму около 1 млрд. грн.

Еще весной 2014 г. Burisma наняла на работу в качестве независимых директоров бывшего президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена - адвоката и лоббиста Хантера Байдена (только что уволенного из ВМС США за употребление кокаина), его делового партнера - сооснователя Rosemont Capital из Нью-Йорка Девона Арчера и еще одного американского инвестиционного банкира - Алана Аптера.

После прочтения этой интересной статьи многое становится понятным.

Полностью статья ссылка:
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/harizmatichnoe-burenie-nikolaja-zlochevskogo.htm





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та все неправда, ага. Непонятно только, зачем шестерка Вальцмана Кононенко срочно вылетел в Вену на встречу со Злочевским. Который и владеет "Бурисмой". Вот загадка-то - все происходящее подтверждает "ложь" Онищенко-Кадырова.
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Вот и отличненько. Значит коневод выиграет суд и отстоит свою честь и достоинство.
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Не то слово.

Всё думаю и думаю, кому же тот коневод передал записи своих разговоров с лесиком ни о чём? Теряюсь в догадках. ФБР? ЦРУ? АНБ? Или сразу госдеп?
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Ну шо порохоботы, опять цирк разыгрываете.
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А как Онищенко может выиграть в нашем провластном суде, самом "честном" суде в мире!!!

В этих судах выигрывают только коррупционеры: прошлой власти Бойко, Левочкин............. и нынешней: Кононенко, Грановский.................................

Или уже у нас коррупционеры сидят?

Так шо шансов выиграть в нашем суде у Онищенко - никаких.

Но есть вариант: провести этот суд в Лондоне.
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Но есть вариант: провести этот суд в Лондоне.



Вот. Пусть подаёт встречный иск в Лондоне. И никаких проблем и "дело в шляпе". Он же прав - значит выиграет.
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Ну может и подаст, этого мы не знаем.

Ты лучше напиши: почему Луцик не открыл уголовное дело против этой компании Burisma Group по факту сокрытия доходов и неуплаты в бюджет миллиардов гривень!!!
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Я ж не югик, чтоб за его действия или бездействие отвечать.

Спроси у него лично на странице в мордокниге или официальным запросом в генпрокуратуру.
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Зато название аглицкое, типа "иностранец Василий Федоров".
Была донецкая социологическая компания, тоже с английским названием,
ее такой толстый "социолог" представлял...
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