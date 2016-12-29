Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Juli Schubs
, Володимир Логойда
, Jhon Do
, Гошан
, Andriy Kalynchenko
, сидней
, Герхард Шрёдер
, буков
, Стрелок
, Путенбох
, Alexei Skibo
, Андрей Чурсин
, Sergey Sh.
, Gar
, Саид Саратов
, Trikimees
, Amber
, Leo Uxmal
, Kot Moskal
, Холодний яр fa47603e
, Валерий Проценко
, Евгений Дробот
, sobir
, persedent_erekt
, Saw Ewas 1a26b1e6
, sergik
, Игорь Карпушин
, Абу Захар
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Анатолий Лукин
, hausordnung
, Bob2
, НБ
, Женя-Женя
, Топ Ган
, Володимир Мик
, Борис Іванченко
, ina kretova
, Вдадис Зворыкин
, Alicia Machado
, Cocos. ua
, Ali Hasan
, Славик Шустрик
, kaktus
, комэск Титаренко
, Геннадий Дегтярёв 066af48b
, Murlin Murloff
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Александр Пахомов 395cba96
, olele
, Фейс Буук b6410764
, Кацманавт
, 133133
, Envoy
, Lunar express
, Имярек
, Janis Schulz
, Враг рода человеческого 666
, Cтарий Кінь
, Аркадий Станкович
, Ming Uing b56f719d
, Volodymyr Petryshyn
, Maxim Ak-Murza
, Прохожый
, Oljik
, scaciludium
, Maxim Perepelica
, Glock-19
, I Am 644f2298
, V-roma
, Zlayya Zemfira
, Danil St
, Dima30
, Степан Разин 79f0ac87
, vassa0103
, Zaporozec
, Sergo Ordgonikidze
, Valera Butov
, Сергій Герасименко
, Aleksandr Cubik
, Denisn
, Діонісій
, marina marinina
, Крымваш и лугандония впридачу
, Маша Филина
, Виктор Ли a3db1a1b
, Япона Мать
, Jiva Bu
, Сергей Сварог
, Olga A 6130c05e
, Kazhdomu Svoe
, Мен мен
, 1BetarD
, Лариса Таран
, Fell
, Дорогой Я
, Oleg Fedorchyk
, Tom B
, Сергей Козлов ae836211
, Wevelsburg
, Maxim Ak-Murza cb2c710e
, Александр Маргадон
, Алекс Алексов eee499df
, gassab
, frosch
, Sash Fart b42abe58
, Robertas iš sodų
, Garant Unkown
, Путлер Капут
, Лилия Стацкая
, Одессит и Горжусь Этим
, shokolad
, Aleksandr Kalinkin
, FreedoMD
, vad
, Сергей Канев
, ukrainianpartizan
, Gesha Tadik
, Naktis Naktiss
, шут
, IgorYakovlevich
, Владимир Ив
, вася п
, DI GI
Стрелок, Juli Schubs, Путенбох, Saw Ewas 1a26b1e6, Герхард Шрёдер, Топ Ган, Андрей Чурсин, sergik, Борис Іванченко, Володимир Мик, сидней, Валерий Проценко, Kot Moskal, persedent_erekt, Alicia Machado, ina kretova, буков, Sergey Sh., Анатолий Лукин, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Евгений Дробот, Amber, Холодний яр fa47603e, olele, Аркадий Станкович, Женя-Женя, hausordnung, Враг рода человеческого 666, Janis Schulz, Cтарий Кінь, Alexei Skibo, Кацманавт, Leo Uxmal, Oljik, Степан Разин 79f0ac87, Ming Uing b56f719d, Murlin Murloff, V-roma, Сергій Герасименко, I Am 644f2298, Ali Hasan, Маша Филина, Maxim Ak-Murza, Діонісій, Valera Butov, Александр Пахомов 395cba96, Maxim Ak-Murza cb2c710e, Fell, frosch, Trikimees, gassab, Sergo Ordgonikidze, Игорь Карпушин, shokolad, Путлер Капут, Danil St, Дорогой Я, ukrainianpartizan, Naktis Naktiss, Сергей Канев
Всего на сайте: 184 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или ты считаешь как оратор выше что мы доплачиваем что бы наш миротворческий контингент где то там был?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дійсно - що там той Донбас , головне , аби в Конго гелікоптрів було вдосталь ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
PS Какие обязательства перед нами выполнила ООН? Крайне озаботилась?
Ответить
Ответить
Остальное - позвольте без комментариев.
Ответить
А почему остальное без комментариев? Сказать нечего?
Ответить
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,
- Не ходите, дети,
В Африку гулять.
Ответить
Ответить
PS Ты - шоколадный заробитчанин. Я - про это. А ты что подумал?
Ответить
Ответить
Никогда больше не буду летать в Украине самолетами.
Прощай, бешеным комаром укушенный.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так победим.
В Конго.- Шымановский (@Shymanovski) 29 декабря 2016 г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А чому стоянка Руслана річ недешева?
То якщо він на аеродромі в Україні стоїть то Україна може збанкрутувати?
Шо я не розумію?
Ответить
1.Обучение и налёт часов наших пилотов в боевых услових
2.Деньги от ООН за присутствие там нашего контингента
3.Отлично себя который раз зарекомендовал Руслан.Как и вся операция по доставке и ротации.
4.Авиа парка у нас с головой хватает .Так что не нада нести чушь про доставку раненых и т.д.
5.Использовать даную технику нам щас попросту не нужно.
6.Даные операции лицо страны и уровень подготовки наших военых.
7.ХВАТИТЬ П@ЗДЕТЬ ВСЯКУЮ ЕРЕСЬ ПРО СТРАНУ И ВОЕНЫХ ! ВСЁ ВАМ БЛ@ДЬ НЕ ТАК!
Ответить
Ответить