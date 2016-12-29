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Теги: ВВС (133) вертолет (545) Конго (43) Минобороны (4505) миссия (106) ООН (1845) самолет (2068) военнослужащие (3035)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Военнослужащие национального контингента в ДР Конго получили из Украины три вертолета Ми-24 и два Ми-8. Данные машины прошли полный цикл капитально-восстановительных работ на авиаремонтном заводе Конотопа.

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Конго это враг РАИССИ . Мы ей помогаем. Освободим Конго, а потом освободим даунбас. Оно все повязано! Ленинская кузня К онго построит катера и империалистам куздец!
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А міноборони купляє назад списані та непридатні гелікоптери, бо кожен гелікоптер на вагу золота, а вони он літають по Конго!
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Чомусь формулу закупки вугілля "Ротердам+" , такі речі , нагадують ...
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Братишка? Зачем тебе вугилля? Топи и нахрен посылай. СКОРО ВЛАСТЬ СМЕНИТСЯ.
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Gulfiliz Zorlu. Снова пустозвоните...? Чем подтвердите свои слова....? От Вас никогда нет ни Фактов ни аргументов ни ссылок на информацию.
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Так это ж цензоровский завсегдатель... Идиот-пустозвон! Специалист во всех темах..от абортов до квантовой физики. Знает всё!!! Кто..с кем..почём..кто украл..кто ещё не украл... Знает всё обо всех. Знает как лечить идиотизм.... Хотя лично ему это сделать не удаётся!
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Не смеши , Григорий и спрячь язык сладенькая
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толсто.... но за это платят деньги нам... так к слову.
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Поедем на Новый Год куда-то . А вам благодарность и шоколадка!
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И это хорошо . Я так думаю наши на передке тоже получили новую ?
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какое нахй конго? в своей стране идет война, а они туда вхерачивают бабло, г*ндоны
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Туда они не вхерачивают, там они зарабатывают, не нужно путать.
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Ну я не отслеживал конечно, но по идее в бюджет.
Или ты считаешь как оратор выше что мы доплачиваем что бы наш миротворческий контингент где то там был?
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У нас война с кацапами,какой нах контингент,в армии нет вертолетов,все в Африку вывезли.
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И зачем ты мне это рассказываешь? Ниже комментом я свою позицию выразил.
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З Р А Д А !!!!!! Что делать ? Куда бежать? Ну вы , зрадофилы , смешные !! Детский сад, ей Богу !
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ООН платит за каждого вояку около 3500 долл.мес. На руки вояки получают около 800 (раньше было 550). Вопрос: куда девается разница, особенно если учесть, что обеспечение войск продуктами и ГСМ берет на себя ООН?
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зарабатывают бабло а не вхерачивают...не знаешь тогда лучше просто молчи...
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В Конго они же больше нужны чем в Украине?
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Да, там нужнее. Авиация вродь не применяется сейчас в АТО.
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А раненых доставлять уже не надо? лучше на "Жигулях"?
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Понадобиться на Донбассе , тогда и поговорим !
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да Конго це серйозно...немає ладу у своїй хаті а чомусь лізуть чорт зна куди...у Африці інтереси Китаю Європи Хуйлостану Штатів накінець... у їх є грошіі вони знають за що б"ються (природні ресурси) ...а що там забула Україна...чи там "наші" керманичі теж непроти заробити але на життях "милотворців" ?
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Украина подписалась - должна выполнять. Ну и с каждого солдатика лампасные 3.14доры имеют денежку. Не поверишь, но чтобы попасть в составе ООН в Югославию многие взятки давали. В основном технари и обслуга.
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у знайомого син у Конго...нічого не давав...просто ...хороший повар...
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На Светлодарской дуге нечем вывозить раненых

Дійсно - що там той Донбас , головне , аби в Конго гелікоптрів було вдосталь ...
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одни эксперты блядь...а ты сядь на вертушку умник и полети туда...далеко долетишь????
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Точняк Апачі Югікові вони такі діждались ..а ми ні ...
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Там зарплата в десятки раз больше, чем в АТО. И условия курортные.
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Может прокатишься в курортные малярийные районы Демократического Конго? И выполнишь контракт государства Украина перед ООН. Подписались давно..и надолго. Или заплатим бешеные денежки за невыполнение обязательств перед ООН? Это отработка взноса Украины в организацию...членом которой она является! Хотя толку от ООН...как от козла молока!
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Ой, как страшно. Комар

PS Какие обязательства перед нами выполнила ООН? Крайне озаботилась?
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Ну видимо ..что тропическая малярия..для Вас абсолютная херня! Не буду желать Вам это счастье испытать.... А может Украине выйти из ООН? Может обидеться...прекратить выполнять взятые договоры с ООН? Толку то никакого..... Всё равно ведь...наши там пьянствуют... продают керосин... Они даже не летают....по Вашему мнению... Именно там ...за бесплатный керосин и массу сложнейших полётов получают огромный опыт экипажи. Летают каждый день. Или может Вы в Украине организуете каждодневные полёты целой эскадрильи при цене топлива в 1340 долларов за тонну? Хоть в этом плюс...
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Конечно, малярия опаснее для вертолетчика чем ПЗРК. Это туристы такие бесстрашные, что платят денег чтобы съездить в Африку. А украинским военным - страшно.

Остальное - позвольте без комментариев.
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Покажите мне хоть одного туриста... желающего поехать в ДРК...и в районы Кисангани..Гомы....? У Вас очень детское понятие о Африке. А сейчас тренировать вертолётчиков Вы будете с применением ПЗРК? Или им ждать...и налётывать в год заложенную норму в 70 часов..... при возможности в Конго налётывать 700-800? Лётчик должен летать.... чтобы потом и от ПЗРК увернуться..имея опыт пилотирования. Поймёте ли Вы это?
А почему остальное без комментариев? Сказать нечего?
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Иди гуляй, заробитчанин. У нас с тобой хор не получится. Не вижу я ничего героического в поездке военного летчика в Африку.

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,
- Не ходите, дети,
В Африку гулять.
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Ты сопля своим деткам эти стишки почитай! Если они у тебя есть!? То что ты безмозглое...то не надо доказывать. И с чего ты убогое взял...что я заробитчанин? Или наличие другого флага у ника у тебя других эмоций не вызывает? Я тоже не вижу ничего героического в их поездке...Только я ..в отличии от тебя отлично знаю...чем они там занимаются и как там летают.. и не тебе...сопляку судить о их работе. Тебе надо научиться ещё сопли вытирать платком...а не ладонью...чтобы судить о этой проблеме! Икперд сраный!!!
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Ну вот и раскрылся ты во всей красе. Ма-ла-дец.

PS Ты - шоколадный заробитчанин. Я - про это. А ты что подумал?
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Да.... сильно тебя сопляка плющит!!! Дытынка тупорылая даже флажок сменила...дабы показать свою тупую умелость. Запомни... дурашка... Когда у человека нет аргументов... он туп ..как ты..не знает..как выползти из угла ..куда по собственному дебилизму залез.... начинается...шдкдладный заробитчанин ..и тому подобное. Я в отличии от тебя ..сопля... на украинском самолёте... в Тбилиси.... Если ты ..сопля не знаешь...то украинские Ан-124 ...летают по всему миру... поэтому и флажки меняются. Тебе тупому не понять..что есть такая профессия...пилот...или для тебя ..лётчик...что тебе сопливому больше нравиться? И нарвался ты именно на того..кто с этими вертушками связан. Спокойной ночи...сопля.!! Соску не проглоти...или ты по привычке...всё палец сосёшь?
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И что, вот таких психованніх за штурвал пускают?
Никогда больше не буду летать в Украине самолетами.
Прощай, бешеным комаром укушенный.
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Пэдро рубит деньги на неграх,как на Африканских так и на Украинских.
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шоколадні скунси у владі..у нас війна на сході, ця техніка більш потрібна там. тим паче ООН показує свою беззубість по відношенню до кацапетівки, як і свого часу Ліга Націй, хоча там вистачило сил викинути звідти СРСР
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Цинизм от Порошенко. Поставляем новые вертолёты для защиты Конго от террористов, но не своим подразделениям для защиты от рашистских террористов на Донбассе.
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Йуле-клоун нарисовался... Тебе найти зраду шо два пальца абасфальт.. Досраковых выборов не будет, иди домой.
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холуй, ты это говорил ещё во времена Януковоща, которому ты верно служил... Все твои воровские хозяива, которых ты лижешь за деньги, плохо заканчивают. ))
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Йулепутеноботы пуканы рвут
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ты уже порвал свой пукан давно тут за соску Порошенко )
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А шо наші роблять в Конго,окрім того шо п'янствують там продають топливо?
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Ждут такого придурка..как ты..чтобы пустой бутылкой по пустой голове вмазать! И продать тебе керосина...
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Обязательства Украины перед ООН еще никто не отменял.Не вижу повода злорадствовать и т.д. И Порошенко здесь непричем.
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Так Порох , взагалі ніде непричем - тут немає жодних сумніві ..))
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А обязательства ООН перед Украиной? .. Где миротворцы? Или в Конго могут быть.. а Украину.. нах?
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У нас есть война , но деньги кому - то нужно зарабатывать для страны и той же армии !
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Да что вы ребята? Без Конго мы не как! Нам сейчас не вертолеты надо а веревки для вешанья.
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ПОХОЖЕ, У МЕНЯ ОДНОГО ПРОБЛЕМЫ С ПОНИМАНИЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ "НОВАЯ ТЕХНИКА"
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У всех ватников проблемы с головой , ты что не знал?
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ну,ты же каждое утро новые носки одеваешь?? но это отнюдь не значит,что они только с магазина
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Эх, зря гАДЮ в Конго не сбагрили... Пока она с захерастами не стала дружить домами, её надо где-нибудь "потерять".
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Минобороны: "Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику".
Так победим.
В Конго.- Шымановский (@Shymanovski) 29 декабря 2016 г.
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Зачем они на донбассе, если авиацию там не применяют. А тут хоть толк какой никакой будет. Слава аеликому стратешу шоколаднику.
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У америкосов купить и в Конго направить...
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Сто ты несёшь , хоть понял ? И почему вас, кацапов , это так трогает?
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Много Украина получила от миссии в Ираке? То же получит и от Конго. Впрочем, у зависимого государства выбора нет.
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Целая куча зрадодебилов сейчас начнут советовать кому и куда надо посылать эти вертолеты..
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Целая куча тружеников за кусок шоколадного пирога будет рассказывать, что партия наш рулевой и партии виднее, где вертолетам летать.
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Літак на фото просто розкішний. Цікаво, то наш український АН?
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"З огляду на те, що стоянка вантажного "Руслана" - річ недешева, всі роботи ми провели дуже швидко."
А чому стоянка Руслана річ недешева?
То якщо він на аеродромі в Україні стоїть то Україна може збанкрутувати?
Шо я не розумію?
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Зрадофилам и брызгослюням

1.Обучение и налёт часов наших пилотов в боевых услових

2.Деньги от ООН за присутствие там нашего контингента
3.Отлично себя который раз зарекомендовал Руслан.Как и вся операция по доставке и ротации.
4.Авиа парка у нас с головой хватает .Так что не нада нести чушь про доставку раненых и т.д.
5.Использовать даную технику нам щас попросту не нужно.
6.Даные операции лицо страны и уровень подготовки наших военых.
7.ХВАТИТЬ П@ЗДЕТЬ ВСЯКУЮ ЕРЕСЬ ПРО СТРАНУ И ВОЕНЫХ ! ВСЁ ВАМ БЛ@ДЬ НЕ ТАК!
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Хорошо, что Украина помогает ООН. Если бы еще ООН помогало Украине...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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