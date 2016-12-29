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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (64459) санкции (5738)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters

После принятия нового пакета санкций против РФ 29 декабря, США выдворили из страны 35 российских дипломатов и близких к ним людей.

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поживем.-.увидим , , политика / дипломатия .чрезвычайно хитрые , непредсказуемые субстанции ,,,
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Также принято решение о ликвидации и закрытии в нескольких городах РАБссии ведущих представительств автоконцернов США
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)))да)))ИПАТИЙ ЛЮТЫЙ знает нужные слова)))

Модер!!! ИПАТИЙ это имья))))
И бан тут не уместен)))
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Вот правильная адекватная реакция уважающей себя страны.Вот так нужно,молча под жопу.Респект союзникам.
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Отличные новости!!!!!!!!!!!!! Интересно какие действия будут у Трампа....
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Дмитрий Потапаенко :
РАБссию уже покинули более 300 забугорных компаний мира только в этом году..Это катастрофа,подитожил миллиардер.
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Теперь понятно почему бюджет РАБссии 2017 всего 250 млрд..долл.
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Обязательное тестирование на алкогольную зависимость могут ввести на всех российских предприятиях
С таким предложением выступил главный нарколог страны Евгений Брюн.
«У нас есть хороший опыт работы с Новолипецким металлургическим заводом, где мы тестируем потенциальных рабочих при поступлении на работу на злоупотребление алкоголем. У нас есть маркер на злоупотребление алкоголем, и мы активно им пользуемся. Такой пилот уже происходит, и мы планируем в дальнейшем эту тему развивать. К сожалению, пока работодатели и профсоюзы не очень нам помогают. Я думаю, что постепенно ситуация переломится, и мы будем активно сотрудничать с трудовыми коллективами».
Пилотный проект подготовили специалисты Минздрава, добавил Евгений Брюн.
Обязательное тестирование рабочих на алкозависимость недопустимо, - заявил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
«Это нарушение прав человека, нарушение Трудового кодекса, это дискриминация работника. То, что надо бороться с пьянством и алкоголизмом, безусловно. Но то, чтобы от этого стали зависеть вопросы приема или не приема на работу, кроме особых работ в особых условиях - это единичные профессии. Это неправильная точка зрения. Тогда надо ввести сухой закон. К чему это приводит, мы знаем - к повальному пьянству. Есть опыт Соединенных Штатов Америки с их сухим законом, который привел лишь к укреплению криминальной мафии».
Между тем, Брюн обещает, что речь идет не о «промышленной наркологии», которая была в советский период, и что о возрождения «пьяных комиссий» и «товарищеских судов речи не идет.http://echo.msk.ru/news/1901084-echo.html
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КЛАСС!!!Это уже действия мужчины а не озабоченного
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Нет не спорю звучит классно,но в чём польза?
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Как правильно пишут выше демарш конечно знатный,вот только непонятно какую это всё принесёт практическую пользу и какой урон для хуйла и его хуйлососов?И какие интересно санкции,которые не оглашены публично?
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В связи с этим министерство финансов США объявило о введении санкций против шести человек: начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игоря Коробова, его заместителей Владимира Алексеева, Сергея Гизунова и Игоря Костюкова, а также хакеров Алексея Белана и Евгения Богачева.Санкции введены против двух российских ведомств: ФСБ и ГРУ.Кроме того, в списке числятся три организации: ООО "Специальный технологический центр" из Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и "ЦОР Секьюрити" из Москвы.​ В заявлении президента Обамы говорится, что эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.
Ответ США на "агрессивные действия России" этим не ограничится, говорится в заявлении президента США. Прочие ответные действия будут предприниматься в удобное для властей США время и не обо всех из них будет объявлено публично.
http://www.currenttime.tv/a/28204368.html
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Поздновато, раньше надо было и всех, оставить одного каца и то много
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Америка рыдает и Европа.
О будущем задумались всерьёз.
Им чудиться финансовая жопа,
и лишь России по фигу мороз.
Достанем с полки старую гармошку,
нам к кризисам совсем не привыкать.
Была бы водка сало и картошка,
переживём мы всё, ядрёна мать!
Залаем на весь мир как волкодавы,
И в ядерную пыль врагов сотрем
И будем стопудово вечно правы...
С придурочным и шизнутым Хуйлом...
И пусть весь мир нам говорит: "Дебилы"
И ссыт уже открыто нам в глаза.
Мы смело морды пьяные подставим,
И будем заявлять: "это роса!"
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Обама-лучший президент 21 века. В 20-м только Рейган давал совку так по зубам.
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Молодец, Обамыч. У тебя ещё 22 дня и прожить их надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. (с)

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И правильно, не фиг шастать по заграницам, а дома-то боярышник...)))
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Перевод с дипломатического языка на обычный - 35 российских шпионов
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Накуй - это туда)))) До Нового Року стільки яскравий подій повзьязаних з Московією. Ну просто свято якесь) Завтра Захарова та Лавров будуть гавкати!
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Ох, Обама, Обама, ну що ти за людина... Вистачило б їм і 24 години. 35- це всі, чи хтось залишиться?
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нi 24 годи не вистачило б, а скарби спакувати, а розетки та лампочки повикручувати, а сири накупити, у магазина рiздвянi знижки, то ж жiнок теж треба позбирати
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Обама прощальний концерт дає) Але який концерт)
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То звиздец! И это те шаги, о которых Пуйло пожалеет???
Прямо убил его Обамка, наповал. путин в шоке, растоптан, растерян, осознал, и больше не посмеет вякнуть не только против США, но и вообще ни на кого.
Ну вышлет со своей стороны с превеликим удовольствием стопку дипломатов пиндосских. С очень великой радостью. Ведь тут то он может ответить адекватно Обаме. Да еще и такой пиар вате запустят, что торчать все будут пару месяцев кряду
Тьфу! Самый вялый и беззубый президент за всю историю Америки.
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неужели есть на Цензоре трезвомыслящие люди!!!
добавлю, путин и высылать никого не будет, скажет - мы против таких подходов.... ля, ля, ля ...
и он опять для всех миротворец..
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А сколько дипломатов из России,выслала Украина?
ФИО плиз!
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а сколько украинцев на мацковии ? Кто их будет защищать, если что ? Не ездили бы на касапию , враз можно было бы и дипломатов , и рубли их сраные из обменников выкинуть
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від цієї новини ватнопукани на рашистських пабліках бомбить нє по дєтскі
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Абамка 8 років обсикав підїзди на вєлікой расії, його ніхто не чіпав, навіть деколи росіяни пропонували йому член потримати, а він так з діпламатамі поступив. гдє справєдлівость, гдє?!?
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Санкции, Изоляция, Эмбарго - эти слова достойны песни!!!
А если ещё добавить ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС, то и припев получится - лучше некуда!!!
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Контакти з дурною дурашою цивілізація зводить до мінімуму.
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роботам наравиться

роботи ви още розумыэте шо ви прочитали зараз?
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35 дипломатов и близких к ним людей т.е как минимум жена и ребенок в итоге 105 человек сытно жрали, пили, вели размеренный образ жизни, а тут такой новогодний нежданчик- назад в вяличие.Предсталяете какую плешь выедят эти "близкие люди" главам своих семейств.Ей богу, праздник удался.
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Этих послов надо выслать желательно через Турции и обязательно на ТУ-154.
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абама добрий, міг би й Теслою переїхати, випадково, двічі
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все списали б на турецьких хакерів, які зламали автопілот
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Реальні амеробоси не дочекались зміни вивіски абама на трамп
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Цензор.НЕТФорум Украины
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