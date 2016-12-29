США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters

Juli Schubs
, Володимир Логойда
, Jhon Do
, Гошан
, Andriy Kalynchenko
, сидней
, Герхард Шрёдер
, буков
, Стрелок
, Путенбох
, Alexei Skibo
, Андрей Чурсин
, Sergey Sh.
, Gar
, Саид Саратов
, Trikimees
, Amber
, Leo Uxmal
, Kot Moskal
, Холодний яр fa47603e
, Валерий Проценко
, Евгений Дробот
, sobir
, persedent_erekt
, Saw Ewas 1a26b1e6
, sergik
, Игорь Карпушин
, Абу Захар
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Анатолий Лукин
, hausordnung
, Bob2
, НБ
, Женя-Женя
, Топ Ган
, Володимир Мик
, Борис Іванченко
, ina kretova
, Вдадис Зворыкин
, Alicia Machado
, Cocos. ua
, Ali Hasan
, Славик Шустрик
, kaktus
, комэск Титаренко
, Геннадий Дегтярёв 066af48b
, Murlin Murloff
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Александр Пахомов 395cba96
, olele
, Фейс Буук b6410764
, Кацманавт
, 133133
, Envoy
, Lunar express
, Имярек
, Janis Schulz
, Враг рода человеческого 666
, Cтарий Кінь
, Аркадий Станкович
, Ming Uing b56f719d
, Volodymyr Petryshyn
, Maxim Ak-Murza
, Прохожый
, Oljik
, scaciludium
, Maxim Perepelica
, Glock-19
, I Am 644f2298
, V-roma
, Zlayya Zemfira
, Danil St
, Dima30
, Степан Разин 79f0ac87
, vassa0103
, Zaporozec
, Sergo Ordgonikidze
, Valera Butov
, Сергій Герасименко
, Aleksandr Cubik
, Denisn
, Діонісій
, marina marinina
, Крымваш и лугандония впридачу
, Маша Филина
, Виктор Ли a3db1a1b
, Япона Мать
, Jiva Bu
, Сергей Сварог
, Olga A 6130c05e
, Kazhdomu Svoe
, Мен мен
, 1BetarD
, Лариса Таран
, Fell
, Дорогой Я
, Oleg Fedorchyk
, Tom B
, Сергей Козлов ae836211
, Wevelsburg
, Maxim Ak-Murza cb2c710e
, Александр Маргадон
, Алекс Алексов eee499df
, gassab
, frosch
, Sash Fart b42abe58
, Robertas iš sodų
, Garant Unkown
, Путлер Капут
, Лилия Стацкая
, Одессит и Горжусь Этим
, shokolad
, Aleksandr Kalinkin
, FreedoMD
, vad
, Сергей Канев
, ukrainianpartizan
, Gesha Tadik
, Naktis Naktiss
, шут
, IgorYakovlevich
, Владимир Ив
, вася п
, DI GI
Стрелок, Juli Schubs, Путенбох, Saw Ewas 1a26b1e6, Герхард Шрёдер, Топ Ган, Андрей Чурсин, sergik, Борис Іванченко, Володимир Мик, сидней, Валерий Проценко, Kot Moskal, persedent_erekt, Alicia Machado, ina kretova, буков, Sergey Sh., Анатолий Лукин, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Евгений Дробот, Amber, Холодний яр fa47603e, olele, Аркадий Станкович, Женя-Женя, hausordnung, Враг рода человеческого 666, Janis Schulz, Cтарий Кінь, Alexei Skibo, Кацманавт, Leo Uxmal, Oljik, Степан Разин 79f0ac87, Ming Uing b56f719d, Murlin Murloff, V-roma, Сергій Герасименко, I Am 644f2298, Ali Hasan, Маша Филина, Maxim Ak-Murza, Діонісій, Valera Butov, Александр Пахомов 395cba96, Maxim Ak-Murza cb2c710e, Fell, frosch, Trikimees, gassab, Sergo Ordgonikidze, Игорь Карпушин, shokolad, Путлер Капут, Danil St, Дорогой Я, ukrainianpartizan, Naktis Naktiss, Сергей Канев
Всего на сайте: 184 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Модер!!! ИПАТИЙ это имья))))
И бан тут не уместен)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
РАБссию уже покинули более 300 забугорных компаний мира только в этом году..Это катастрофа,подитожил миллиардер.
Ответить
Ответить
С таким предложением выступил главный нарколог страны Евгений Брюн.
«У нас есть хороший опыт работы с Новолипецким металлургическим заводом, где мы тестируем потенциальных рабочих при поступлении на работу на злоупотребление алкоголем. У нас есть маркер на злоупотребление алкоголем, и мы активно им пользуемся. Такой пилот уже происходит, и мы планируем в дальнейшем эту тему развивать. К сожалению, пока работодатели и профсоюзы не очень нам помогают. Я думаю, что постепенно ситуация переломится, и мы будем активно сотрудничать с трудовыми коллективами».
Пилотный проект подготовили специалисты Минздрава, добавил Евгений Брюн.
Обязательное тестирование рабочих на алкозависимость недопустимо, - заявил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
«Это нарушение прав человека, нарушение Трудового кодекса, это дискриминация работника. То, что надо бороться с пьянством и алкоголизмом, безусловно. Но то, чтобы от этого стали зависеть вопросы приема или не приема на работу, кроме особых работ в особых условиях - это единичные профессии. Это неправильная точка зрения. Тогда надо ввести сухой закон. К чему это приводит, мы знаем - к повальному пьянству. Есть опыт Соединенных Штатов Америки с их сухим законом, который привел лишь к укреплению криминальной мафии».
Между тем, Брюн обещает, что речь идет не о «промышленной наркологии», которая была в советский период, и что о возрождения «пьяных комиссий» и «товарищеских судов речи не идет.http://echo.msk.ru/news/1901084-echo.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответ США на "агрессивные действия России" этим не ограничится, говорится в заявлении президента США. Прочие ответные действия будут предприниматься в удобное для властей США время и не обо всех из них будет объявлено публично.
http://www.currenttime.tv/a/28204368.html
Ответить
Ответить
О будущем задумались всерьёз.
Им чудиться финансовая жопа,
и лишь России по фигу мороз.
Достанем с полки старую гармошку,
нам к кризисам совсем не привыкать.
Была бы водка сало и картошка,
переживём мы всё, ядрёна мать!
Залаем на весь мир как волкодавы,
И в ядерную пыль врагов сотрем
И будем стопудово вечно правы...
С придурочным и шизнутым Хуйлом...
И пусть весь мир нам говорит: "Дебилы"
И ссыт уже открыто нам в глаза.
Мы смело морды пьяные подставим,
И будем заявлять: "это роса!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прямо убил его Обамка, наповал. путин в шоке, растоптан, растерян, осознал, и больше не посмеет вякнуть не только против США, но и вообще ни на кого.
Ну вышлет со своей стороны с превеликим удовольствием стопку дипломатов пиндосских. С очень великой радостью. Ведь тут то он может ответить адекватно Обаме. Да еще и такой пиар вате запустят, что торчать все будут пару месяцев кряду
Тьфу! Самый вялый и беззубый президент за всю историю Америки.
Ответить
добавлю, путин и высылать никого не будет, скажет - мы против таких подходов.... ля, ля, ля ...
и он опять для всех миротворец..
Ответить
ФИО плиз!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А если ещё добавить ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС, то и припев получится - лучше некуда!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
роботи ви още розумыэте шо ви прочитали зараз?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить