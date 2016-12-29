Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ

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Всего на сайте: 184 писателя
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В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.
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bbcrussian.com | 36 минут назад
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ukraina-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii.d?id=48358031
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потому чо если бы не отдали было бы еще хуже...
итак уроды рапродали всю армию..
а если бы еще и ядреное пораспродали особено на восток..
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Прогноз: в случае заигрывания с путеном больше одного срока Трампу точно не светит. А это всего 4 года. А если перестарается может и тех не просидеть.
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- Липцкая фабрика и судостроительний заводик в оккупированном Криму
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Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета, заявил советник кремлевского главаря некий Герман Клименко. По его словам, высока вероятность «тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшений. В связи с этим перед Россией стоит задача отрегулировать наш сегмент Интернета, чтобы защитить его от подобных сценариев».
На западе пока никак не прокомментировали сообщение из Москвы.
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Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических действий.
Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно сообщению, открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.
В пояснении к документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249634731
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https://www.youtube.com/watch?v=V7lroPvZgdo
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Вербовщики в России на протяжении трех лет вели разведку среди программистов, предлагая студентам, профессиональным кодерам и даже представителям преступного мира работать на государство, говорится в материале издания The New York Times.
По информации издания, в России работают над формированием хакерских команд
Хотя многое о российской программе кибервойны "окутано завесой секретности", детали об усилиях правительства страны по набору программистов в течение нескольких месяцев до президентских выборов в США проливают свет на план Кремля создать команды компьютерных хакеров, пишет американское издание The New York Times.
Отмечается, что на протяжении более трех лет вербовщики в России вели разведку среди программистов, предлагая студентам, профессиональным кодерам и даже представителям преступного мира работать на государство. Издание пишет, что их искали, в частности, с помощью рекламы в социальных сетях.
Студенты, подлежащие военной службе в армии, которые хотели избежать "жестоких ограничений", могли присоединиться к так называемым научным командам, которые создавались на военных базах по всей стране, пишет газета.
По словам сооснователя и технического директора фирмы CrowdStrike, занимающейся кибер-безопасностью, Дмитрия Альперовича, были случаи, когда киберпреступиников арестовывали, но так и не сажали в тюрьму.
Издание приводит пример с хакером Дмитрием Артимовичем. Отмечается, что он был задержан за создание компьютерной программы, которая рассылала интернет-пользователям спам с рекламой. В СИЗО сокамерник рассказал ему, что осужденные за киберпреступления могут выйти еще до суда, если согласятся работать на государство. По словам Артимовича, он решил попробовать свои шансы в суде и просидел год в колонии строгого режима.
Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на иностранные структуры.
http://www.nytimes.com/2016/12/29/world/europe/how-russia-recruited-elite-hackers-for-its-cyberwar.html?smid=tw-share&_r=1
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https://www.youtube.com/watch?v=lrLMvzWhAbo
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