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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Обама (1579) санкции (5738)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

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Хуйло интернет лаптеносам запретит на зло Абаме
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Поздно Обама спохватился. У меня пессимистические сценарии превалируют. И для США в том числе.
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не хороните Америку!)Ее уже давно в рф похоронили)))))))
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Я не хороню. Но на душе тревожно. Надежда только на здравомыслие сената и конгресса
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все наладится!!!))стресс негативно сказывается на здоровье!!)вы лично ничего в этой ситуации не измените))рилэкс))))
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Это легко сказать! Я вообще-то на Донбассе живу, и все это на моих глазах и в сердце... С этим стрессом я живу уже три года...Если это можно назвать стрессом...
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сочувствую!!( крепитесь,попробуйте йогу,лично мне помогает снимать стресс здорово.
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Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.
В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.
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Соединённые Штаты закрывают шпионские "диппредставительства" России, расположенные в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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Собеседник агентства отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря
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Все это рассчитано, в первую очередь на республиканскую партию. Если Трамп начнет снимать санкции с пидорахи ( а это одним указом не решить), республиканцы хочешь-не хочешь поймут, что Трамп таки чмо. А там и до импичмента рукой подать. Абама хоть и слабый внешний политик, но в подковерные игры играет на уровне 80 левела
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Абама, потому что таки тоже ЧМО. Украина не за это ядерное оружие отдавала, что бы нигеры озабочивались
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а за что отдавали ?
потому чо если бы не отдали было бы еще хуже...
итак уроды рапродали всю армию..
а если бы еще и ядреное пораспродали особено на восток..
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Kakoe jadernoe orywie? Raketu s jadurnumi boegolovkami srok kotorux istek v 1996gody?
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Скорее всего так и есть. Только не обязательно этот финт для республиканцев, а скорее даже больше для своих однопартийцев. Введя рахе всё, что мог ввести, Обама обеспечил почву для дальнейшей критики Трампа, в случае попыток снять эти санкции. Их много и каждый раз, когда Трамп будет пробовать снимать какую-либо, в конгрессе будет подниматься страшный гвалт. Что безусловно не добавит рейтинга Трампу.
Прогноз: в случае заигрывания с путеном больше одного срока Трампу точно не светит. А это всего 4 года. А если перестарается может и тех не просидеть.
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что мешает лицемеру Рошену видворить из страни фсбшних "дипломатов" х#йлостана:?
- Липцкая фабрика и судостроительний заводик в оккупированном Криму
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Напоследок хлопнул дверями в которых оказались яйца ху%ла.
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Представляю какая сейчас праздничное предновогоднее настроение в семьях лишенцев. Первый тост за вошдя
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прямым рейсом их в сайберию, на вечное поселение.
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цикаво,когда песков начнет кричать о действии негласных мер ?
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потрібно збігати на ленту сру, подивитись на їх реакцію
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Про спецодежду не забывайте. А то там одни разрывы скорее всего.


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со всех уголков нашей планеты поступают в кремль поздравительные телеграммы
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найближчі 20 днів кацапам буде насрать на всякі санкції, кацапи поголовно будуть забояришені з ранку до ночі
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Тонкость этих санкций состоит в том, что некоторая (скрытая) часть их будет понятна только одной персоне, а именно - путину. По крайней мере такая инфа поступает из США.
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Хорошо попрошался Обама с предводителем ватников.
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И настала пора РоSSию отключить от Интернета...да наступят смутные времена для казломордых сервис google, youtube, интернет магазины и прочее при дадутся им во сне... Аминь!
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САНКЦИИ. В Москве объявили, что Запад хочет отключить Россию от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета, заявил советник кремлевского главаря некий Герман Клименко. По его словам, высока вероятность «тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшений. В связи с этим перед Россией стоит задача отрегулировать наш сегмент Интернета, чтобы защитить его от подобных сценариев».

На западе пока никак не прокомментировали сообщение из Москвы.
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Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители в мирное время
Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических действий.
Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.
В пояснении к документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249634731
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тепер гбисты не смогут жрать в макдаке и отдыхать на канарах?
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NYT: Россия больше трех лет собирает команды хакеров, в том числе из программистов, имеющих проблемы с законом
Вербовщики в России на протяжении трех лет вели разведку среди программистов, предлагая студентам, профессиональным кодерам и даже представителям преступного мира работать на государство, говорится в материале издания The New York Times.
По информации издания, в России работают над формированием хакерских команд

Хотя многое о российской программе кибервойны "окутано завесой секретности", детали об усилиях правительства страны по набору программистов в течение нескольких месяцев до президентских выборов в США проливают свет на план Кремля создать команды компьютерных хакеров, пишет американское издание The New York Times.

Отмечается, что на протяжении более трех лет вербовщики в России вели разведку среди программистов, предлагая студентам, профессиональным кодерам и даже представителям преступного мира работать на государство. Издание пишет, что их искали, в частности, с помощью рекламы в социальных сетях.
Студенты, подлежащие военной службе в армии, которые хотели избежать "жестоких ограничений", могли присоединиться к так называемым научным командам, которые создавались на военных базах по всей стране, пишет газета.
По словам сооснователя и технического директора фирмы CrowdStrike, занимающейся кибер-безопасностью, Дмитрия Альперовича, были случаи, когда киберпреступиников арестовывали, но так и не сажали в тюрьму.
Издание приводит пример с хакером Дмитрием Артимовичем. Отмечается, что он был задержан за создание компьютерной программы, которая рассылала интернет-пользователям спам с рекламой. В СИЗО сокамерник рассказал ему, что осужденные за киберпреступления могут выйти еще до суда, если согласятся работать на государство. По словам Артимовича, он решил попробовать свои шансы в суде и просидел год в колонии строгого режима.
Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на иностранные структуры.
http://www.nytimes.com/2016/12/29/world/europe/how-russia-recruited-elite-hackers-for-its-cyberwar.html?smid=tw-share&_r=1
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Муртад объясняет, почему кадыровцы участвуют в крестовом походе против мусульман в Сирии

https://www.youtube.com/watch?v=lrLMvzWhAbo
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алё,лишнехромосомные,оно канэшно понятно шо лишняя хромосома,всё такое и шо думать Бог обделил мозгами но шо то куйня какая то получаиться.почитал ваши срусайты так тама паника и срач за санкции.а где собственно говоря радость пабэды шо от оно чё мы всех наибали и наканэц то нам санкции добавили от которых нам только заибись?от которых как куйло ваш пярдел по тялявизору вы только магучие становитесь и крепчаете,от которых вашей Ыкономике только заибись?шо потухли ущербные, аль фотки добавить ваших убогих актеришек у хфутболках про ицкандеры?оно то понятно шо лишняя хромосома мешаить в голове порядок навесть и там нечему соображать про то что вас убогие наибали очередной раз.предлагаю нацепить хфутболку про ицкандеры сейчас и выставить олени на срусайтах ваших, дабы собрать жнива в коментов своих же вменяемых более менее сограждан-- с званием дэбил не позорься сними.......
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Цензор.НЕТФорум Украины
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