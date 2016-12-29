Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли.

marina marinina
, Володимир Инкогнито
, Ватник Изюмский
, Alex Palyvoda
, Валерий Проценко
, Роман Иванов 19f01b98
, сергей садовский
, Джамал
, Бандерівець
, Махмут Александр
, sergik
, V T 2fd9d4b9
, Алексей Гниденко cac7ebd6
, 133133
, Юра Сюзик
, Геннадий Медведев 4e590f22
, 1970-kva
, ITLaB
, Domkrat
, Михаил Архипов 3fa75d28
, Андрей Чурсин
, я-это я
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Игорь Курикін
, (unknown) c262f9bc
, Мабон
, Aлександр Alexsis
, uran31
, жорик охара
, Віктор Мирончук
, Ярополк Сотник
, Светлана Т.
, Юрий Примак
, scaciludium
, Александр Терентьев 035eef5a
, Maxim Ak-Murza
, svd
, TaT'ana
, Антон Сперанский
, Lvbnhj
, дератизатор
, Герхард Шрёдер
, Сергей Сергеев 47015c6b
, Vadym Tsyrkalyuk
, Олександр Терек
, Aleksandr Ulynov
, Taunris-
, Борис Іванченко
, Гриша Данилец
, NavigatorUR
, victor Emetc
, Холодний яр fa47603e
, Павел Шевченко db7d584a
, ternopol
, Данило Галицький 1c1ee858
, Имярек
, Діонісій
, Гыг с Вами
, Alex Polyakov2013
, Ali Hasan
, Алла Новосад 5b57f84f
, Петр Петров 3145f8cd
, Ортодром
, Илья Проводов
, Tatota Ke
, Alex Ustas 32556286
, goratio
, CА
, A3boot
, belge
, Олег Хардин
, заглянул случайно
, Oleg Mamont
, Constantine Malkovich
, Водки нет, иди домой.
, Sergey Panasenko
, Ksenia VB
, Colt
, Вато Метр
, Сантьяго
, Abrakadabr Abrakadabrov
, fedjka - fedjka
, Artur Sds
, Adelaida Adaprokopchuk
, Anatoliy Troyan 59a9ca00
, Valentyn Prymachenko
, Валерий Сакович afbd0042
, Alexandr Slavich
, Tanya Remygailo
, Игорь Карпушин
, Miko R 798886a8
, 20500
, Одессит и Горжусь Этим
, куфайковийПалюх
, ольвія
, Михаил Собчинский
, Elena Drozd
, Stephan Bil
, Andrei Lamekin
, ПравдаЛюбка
, Александр Воронин 3ee1f838
, Володимир Мик
, Евлампий Морамойкин
, Alex Magic
, Anastasiya Lisovskaya
, (unknown) 330ea9f2
, Alex Smirnov 923e4aa7
, Yurii Sliusarchuk
, Сергей Серж e67d4198
, Orly Bess
, morfeus
, Oleg Youryevich
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Alex Korn 4148a992
, kostjaua5
, Andrey Bolcman
, Бен Ладен c619b0a4
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Alex Stone
, CrossFirenko
, Люда Малашова
, реквием по кацапизму
, answer
, Анатолий Жигалюк
, John Radevich
, сидней
, Татьяна Завацкая
, Who is Who
, Berko Berko
, Лалала Лалалала
, Роман Крамарчук
, vivv555777
, толькоПравда
, borodas
, vad
, vidasik
, Trikimees
, Maxim Perepelica
, reifvjn
, Бздынечка
, Ivan2014
, Robert Chenk
, Vovcheg Zak
, Владислав Третьяк 1f4ed423
, Алексей Алексеев 7da96214
, Бонч Бруевич 8e799683
, -Ботоксный Угар-
, otosh
, Донецьк український
, Лучезарный Ефименко
, ГОША БАНДЕРОВЕЦ
, Oleg Bobon
, Владимир Курза
, Александр Шевченко
, patriotukrainy
Джамал, Alex Palyvoda, 133133, Валерий Проценко, 1970-kva, Saw Ewas 1a26b1e6, Светлана Т., Игорь Курикін, Антон Сперанский, uran31, Maxim Ak-Murza, Сергей Сергеев 47015c6b, дератизатор, Андрей Чурсин, svd, сергей садовский, Taunris-, Віктор Мирончук, Олег Хардин, Петр Петров 3145f8cd, victor Emetc, Alex Ustas 32556286, Гриша Данилец, Colt, Володимир Инкогнито, Алексей Гниденко cac7ebd6, Oleg Mamont, NavigatorUR, Валерий Сакович afbd0042, Гыг с Вами, жорик охара, V T 2fd9d4b9, Aleksandr Ulynov, Герхард Шрёдер, ITLaB, Данило Галицький 1c1ee858, Илья Проводов, Бандерівець, Геннадий Медведев 4e590f22, Andrei Lamekin, Alexandr Slavich, Lvbnhj, Tanya Remygailo, Aлександр Alexsis, Anatoliy Troyan 59a9ca00, Alex Korn 4148a992, заглянул случайно, Constantine Malkovich, Водки нет, иди домой., Artur Sds, vivv555777, scaciludium, A3boot, CА, Stephan Bil, Adelaida Adaprokopchuk, Владислав Третьяк 1f4ed423, Алексей Алексеев 7da96214, Юрий Примак, ПравдаЛюбка, jgbjhgdlnbklcbndhd, Vovcheg Zak, Ksenia VB
Всего на сайте: 219 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
вот ты пёрднул!!! ))))))))))))))))
с каких пор Тандит хочет отбелить вашу власть?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
13:2029.12.2016
Во время проверки на блокпосте в Волновахе мужчина, который пересекал линию разграничения, предоставил аттестат о среднем образовании, выданный в «ДНР».
"Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить», - сказал молодой человек, который покинул фейковую республику. Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии в оккупации. Начать новую жизнь решил на подконтрольной Украине территории, где жил до этого. Сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Но не у всех выпускников захваченной боевиками территории Донецкой области есть возможность поехать на обучение за пределы оккупации. Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам полиции, учатся 140 тысяч детей.
В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков. Все они вместо аттестатов получат путевки в никуда.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не, правильно наши сделал, что отдали старых, больных и баб. И резонанс хороший, и гемор на сепаров перевесили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОПИТУВАННЯ
(посилання нижче - сторінка на цензорі, 1-й лист коментарів, стаття "Посольство России в Сирии обстреляли из миномета"
власне опитування виділено жирним шрифтом)
http://censor.net.ua/news/421622/eto_jest_dobroyi_voli_nakanune_rojdestva_irina_geraschenko_o_peredache_15_chelovek_boevikam_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
За приведеним посиланням власне опитування рейтингів політичних партів/діячів України.
Нижче (за посиланням) в якості відповідей на цей пост поданий список основних політичних сил України.
Прошу поставити свій лайк напроти партії, за яку ви хотіли б проголосувати на виборах.
Так як далеко не всі читачі довіряють соціологічним дослідженням, цікаво було б взнати
думку принаймні читачів цензора щодо рейтингів політичних сил.
Дякую за виділену хвилинку !
Ответить
Ответить
Ответить
Козломордые,вот ваш логотип.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А еще я вижу по делам, что Савченко отдали двух украинских пленных, но она плохая и агенткремля, а хорошая и честная влада просто отпустила террорюг к своим.
Я ведь факты не исказила, правда?
Ответить
Ответить
Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"
http://censor.net.ua/news/421033/boeviki_zaharchenko_i_plotnitskiyi_zayavili_o_namerenii_peredat_savchenko_dvuh_plennyh_jenschin_v_kachestve
а Медведчука с Рубаном в контактную группу тоже Савченко назначила? Ну кто бы мог подумать
Ответить
А что касается мертвечука - то на 99,9% я уверен, что это требование хуйла, чтоб хоть какие-то переговоры происходили. А к переговорам, кстати, нас склоняли и Меркель и Олланд. Бо "фовва не можьет бьить плёхим. он дажье в бундестах нам расказивать, какой он бить к нам корошьо"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, да, они то рассчитывали, что им 15 нобелевских лауреатов передадут, а тут какие-то 15 рыл непонятного происхождения, этакие "Шариковы", которых надо кормить поить и одевать.
Ответить
Ответить