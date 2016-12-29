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Теги: заложник (1011) обмен (501) Донбасс (11649) Тандит (238)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли

Во время передачи 15 осужденных в Украине за терроризм боевикам указанные люди благодарили, а боевики не выражали радости по поводу происходящего.

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Нужно было Савченко и тех двух куриц которых она освободила обратно передать и запретить въезд на территорию Украины.
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Сказочник Тандит хочет отбелится и отбелить нашу беззубую власть...фу...
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отбелить нашу беззубую власть


вот ты пёрднул!!! ))))))))))))))))

с каких пор Тандит хочет отбелить вашу власть?
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Вдохнул...? И держи не выпускай дешёвка,можешь поделиться с ГЫГОЙ я разрешаю...
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Сколько мрази пэдротской вылезло отбеливать хозяина ,даже какие -то новые ..ГНИДенки..появились
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На блокпосту в Волновахе выпускник "ДНР" отдал свой "аттестат" полицейским: Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен



13:2029.12.2016

Во время проверки на блокпосте в Волновахе мужчина, который пересекал линию разграничения, предоставил аттестат о среднем образовании, выданный в «ДНР».
"Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить», - сказал молодой человек, который покинул фейковую республику. Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии в оккупации. Начать новую жизнь решил на подконтрольной Украине территории, где жил до этого. Сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Но не у всех выпускников захваченной боевиками территории Донецкой области есть возможность поехать на обучение за пределы оккупации. Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам полиции, учатся 140 тысяч детей.
В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков. Все они вместо аттестатов получат путевки в никуда.

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наших надо выручать, а туда сливать всё сепарное говно из тюрем, пусть бомжуют, а этим и закончится...
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Потому что было уплачено за одних, а освободили других. Или ты веришь в сказки про "добрую волю".
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Трандит, не все такие идиоты как ты, им теперь этих 15 человек проверять прийдется, и обрабатывать. это только ты с иркой жесты доброй воли показываете, Что вы такое сделали хорошего каких патриотов освободили? Хорошего ничего.
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А что ж они хотят 600 человек? Ведь тогда им всех придётся проверять и обрабатывать.
Не, правильно наши сделал, что отдали старых, больных и баб. И резонанс хороший, и гемор на сепаров перевесили.
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Им надо высылать ракету с полтонной взрывчатки прямо им на голову, тогда они были бы вполне довольны.
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У нас повно людей для доброї волі. Вони багаті, мають достатньо кешу, е-декларації. Думаю, що нерухомість на заході теж захару та плотві зайвими не будуть. Тим більше, що ці е-декларанти барижать з руцкім міром, думаю вони найкраще інтегруються в лугандоні.
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В рашке их бумажки признают. Притом они там устраиваются работать без оформления разрешения. Как и бульбаши и казахи. Я 18 тыс. рублей платил за годичную лицензию... ССуки...
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Шановні читачі Цензор.нет !
ОПИТУВАННЯ
(посилання нижче - сторінка на цензорі, 1-й лист коментарів, стаття "Посольство России в Сирии обстреляли из миномета"

власне опитування виділено жирним шрифтом)

http://censor.net.ua/news/421622/eto_jest_dobroyi_voli_nakanune_rojdestva_irina_geraschenko_o_peredache_15_chelovek_boevikam_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

За приведеним посиланням власне опитування рейтингів політичних партів/діячів України.
Нижче (за посиланням) в якості відповідей на цей пост поданий список основних політичних сил України.
Прошу поставити свій лайк напроти партії, за яку ви хотіли б проголосувати на виборах.
Так як далеко не всі читачі довіряють соціологічним дослідженням, цікаво було б взнати
думку принаймні читачів цензора щодо рейтингів політичних сил.
Дякую за виділену хвилинку !
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Эти 15 ушлепков видать им даром не нужны ну так сказала Моцква... вероятно весной их найдут в лесопосадке когда уйдет снег...
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Полоненні ЗСУ в селищі Червоний партизан. Дивіться соєві та дальше радійте звільненню убивць https://www.youtube.com/watch?v=vrgaAv27jjo&sns=tw … vía @youtube
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я правильно понимаю, что самый честный и лучший президент мира просто распорядился отдать террористам 15 их пленных соучастников, а минстецовые шавки гавкают, шо плохая в этой истории Савченко?
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Да что Вы?! Как может быть плохой та, кто пытается рассказывать, какие милые люди захер и плотва и постоянно хочет им улыбаться, заглядывая в их добрые усталые глаза.
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ну это передергивания и пропаганда, оригинал отличается. Я смотрела и слушала оригинал, так что мне не надо втюхивать.

А еще я вижу по делам, что Савченко отдали двух украинских пленных, но она плохая и агенткремля, а хорошая и честная влада просто отпустила террорюг к своим.
Я ведь факты не исказила, правда?
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Отдали не гаде, а медведчуковскому рубану. Как-то вольно Вы обращаетесь с фактами.
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если факты не укладываются в теорию, от них надо избавиться? :D
Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"
http://censor.net.ua/news/421033/boeviki_zaharchenko_i_plotnitskiyi_zayavili_o_namerenii_peredat_savchenko_dvuh_plennyh_jenschin_v_kachestve

а Медведчука с Рубаном в контактную группу тоже Савченко назначила? Ну кто бы мог подумать
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Так обещать - не значит жениться. А факт есть факт. И по факту передали рубану.

А что касается мертвечука - то на 99,9% я уверен, что это требование хуйла, чтоб хоть какие-то переговоры происходили. А к переговорам, кстати, нас склоняли и Меркель и Олланд. Бо "фовва не можьет бьить плёхим. он дажье в бундестах нам расказивать, какой он бить к нам корошьо"
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комедия,15 сепаров объменяли на двух сепаратисток,эх-хе-хе ребята вас что совсем власть не боится?
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Никто никого не менял. Власть отдала 15 старых, больных и баб. Кого там гаде отдали и зачем - к этой ситуации отношения не имеет. Наши раньше про 15 заявили.
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...жест доброй вол,и о 15 сепарах ,уже 2 недели мусолился...
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понятно дело были недовольны . они то думали им отдадут настоящих сепаров Гадю . Ефремова . Бойко или Добкина . а им отдали хэр знает кого . у них таких бомжей пол Луганды
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Встречающим хлеб-соль вынесли, а водку забыли.. Вот они и были раздражены.


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За что наши парни гибнут сейчас под Дебальцево?
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чтобы ДНР и ЛНР получили особый статус - пишь Боярышник бесплатно
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Там за посдеднее время наших парней погибло больше, чем кацов от боярышника. Навiщо все це. Не розумiю.
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Как тонко ты уточняешь? Для меня там все наши. Они должны в одной армии служить, а не убивать друг друга...
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А для тебя сепаратный сговор четырёх коммунистических уродов в Пуще - закон? Веками наши народы жили вместе и боролись против внешних врагов. Думаю всё вернётся на круги своя. Мы же не можем предать память предков и пойти в союзники к потомкам фашистов и тех, кто начал развал нашей страны. Кстати, эта мысль ко мне в АТО пришла.
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Думаю всё вернётся на круги своя ....думаю, ты боты раньше завернешь.
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Иди нах, "брат". Правильно, нечего Украине быть союзником фашистской России
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тамбовский волк тебе брат, толян! иди боярышника хлебни вместе с такими же запоребриковыми братанами
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Видишь как ты мудро говоришь Толя , так какого хрена вы полезли на Донбасс и в Крым , никто и не был против экономических связей с рашкой и в НАТО не собирались , но вам бл.. имперским уродам все империи хочется , а у себя порядок навести не можете ,только дырки в земле колупаете .
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Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли.

Ну, да, они то рассчитывали, что им 15 нобелевских лауреатов передадут, а тут какие-то 15 рыл непонятного происхождения, этакие "Шариковы", которых надо кормить поить и одевать.
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Их наверно давно провозгласили жертвами кровавой хунты, замученных в подвалах СБУ, а они - живые и здоровые. Всю картинку для пропагандонов испортили...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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