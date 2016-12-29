В Одессе введен план "Сирена": ищут мужчину, жестоко убившего женщину и ребенка. ФОТО

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Всего на сайте: 220 писателей
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Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
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Камнями отгоняли, что ли? а теперь опять ищут....
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С учетом того, как организованна работа нашенских ментов, удивительно, что нет жертв, среди личного состава.
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Выясняются все новые подробности кровавого убийства в Овидиополе, предполагаемого виновника которого сейчас разыскивают в полях под Одессой.
Как сообщили «Думской» соседи погибшей женщины, события развивались следующим образом. Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.
Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина.
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https://www.youtube.com/watch?v=zGSTTC4YeBo
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Самый надёжный способ изоляции...
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