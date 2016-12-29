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Теги: Одесса (5245) Нацполиция (5272) розыск (516) убийство (4517)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Одессе введен план "Сирена": ищут мужчину, жестоко убившего женщину и ребенка. ФОТО

Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают жестоком в убийстве 42-летней женщины и 2-летнего ребенка.

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Во, промодерировали за 7 минут. ))
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цеевропеец
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шо,каникулы у даунов?
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мусора даже фото нормально выложить немогут .под каким то углом вышло
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Даже как то удивительно, что наши толерасты не замазали его харю.
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Убили в одном городе, Сирену делают в другом...

Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
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Камнями отгоняли, что ли? а теперь опять ищут....
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Ушел через гиперпространство...
С учетом того, как организованна работа нашенских ментов, удивительно, что нет жертв, среди личного состава.
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Или в Крыму.
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Этого маньяка убийцу, полиции нужно на месте и порешить. А то потом корми этого урода за бюджет страны.
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Точно. Всех надо порешать на месте, кто не такой как надо. И будет всемирное счастье.
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А ну да он нормальный-просто отрезал женщине и ребенку головы.
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не такой как надо?????капец,сколько моральных уродов вокруг
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Резня в Овидиополе: преступник сначала сжег дом одесского налоговика, а потом убил его сестру и маленькую племянницу

Выясняются все новые подробности кровавого убийства в Овидиополе, предполагаемого виновника которого сейчас разыскивают в полях под Одессой.
Как сообщили «Думской» соседи погибшей женщины, события развивались следующим образом. Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.
Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина.
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почему подача новости не в традиционном стиле? а как же: В одном из городов, один из граждан подозревается в совершении преступления, предусмотренного одной из статей УК...да еще и рожу не замазали.
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Цього мудака звати Дмитро Погорелов 1991 року народження. Пропивався полями до Чорноморську. Зупинили на півдороги у Дальнику. Зараз десь бігає полями.
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1991 года это 31 год от роду ("области разыскивают 31-летнего мужчину, Источник: http://censor.net.ua/f889702") ?
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ИЗ УКР,НЕТ -ТО БАБЕНКА БЫЛА НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКТОРШЕЙ !!!!!!!!!!! А ЭТО 100% ВЗЯТОЧНИЦА !!!!!!!!! И ВЗЯТОЧНИКОВ НЕЧЕГО ЖАЛЕТЬ !!!!!!!! ДОИГРАЛАСЬ !!!!! ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ С КАЖДЫМ ВЗЯТОЧНИКОМ !!!!!!!!! И ПРОДАЖНЫЕ СУДЫ НЕ НУЖНЫ !!!!!!!!!
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И двухлетнее дитё тоже было налоговым инспектором?
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Чего вы сразу накинулись на человека...может это бизнесмен протестует против повышения единого налога.
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таких не исправить - сбой в мозгах, пожизненная изоляция...
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В ящик и на двухметровую глубину в грунт!
Самый надёжный способ изоляции...
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Странно что храря не в крупных пикселях..на цензор не похоже!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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