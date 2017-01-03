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Теги: Клюев Андрей (914) Клюев Сергей (124) Ольга Прокопишина (0) Маркарова (0)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Клюевы продадут активы "Укрподшипника"

Недвижимость ЧАО "Укрподшипник" – холдинговой компании Андрея и Сергея Клюевых – должна отойти по договору купли-продажи сторонней фирме. БизнесЦензор выяснял, означает ли это смену собственников предприятия или его ликвидацию в будущем?

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Цензор.НЕТФорум УкраиныКлюевы продадут активы "Укрподшипника"
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