Клюевы продадут активы "Укрподшипника"

Недвижимость ЧАО "Укрподшипник" – холдинговой компании Андрея и Сергея Клюевых – должна отойти по договору купли-продажи сторонней фирме. БизнесЦензор выяснял, означает ли это смену собственников предприятия или его ликвидацию в будущем?
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