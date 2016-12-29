Россия из-за санкций смогла добыть на захваченном Одесском месторождении в 10 раз меньше газа, чем планировала, - "Черноморнефтегаз"

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, 0дессит_из_Сингапурa
, R G
, Светлана Т.
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, Conrad
, Ksenia VB
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, виталий луцюк 030674cb
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, Frol Fedoroff
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, Вирон Виронович
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, Ирина Склярова
, Vladimir Putny
, Джамал
, Лалала Лалалала
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, jh
, ручка от чемодана
, Anatoly Filatov
, Алексей Гусев 5bc37079
, Владік
, Маркиз
, Maxim Ak-Murza
, secret secret_too
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, Елена Мазуренко
, Машиніст Залізний a94f9609
, Vasily Tereshko
, Лютавер
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, pstyablo .
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, Руслана Тимонченко
, Агнешка Шпичко b2667114
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, octr9k
, Yuriy Voloshkevych
, Alexander Kutscherow
, Alexander Savely
, 1970-kva
, Стоп Кац
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олксандр
, Оксана Евтухова
, РоботБАндер2
, belge
, Дрон Морз
, Zinaida Radevich
, Привет
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, Андрей Шевченко 73396fdd
, Abrakadabr Abrakadabrov
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, Andrew Andr
, Makar Baboker
, Кардан_вал
, Толя Барклай
, Sergiy Nimuy
, Kaba Mota
, Eug L
, Шарик Корровский
, oleg kovalek
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, shokolad
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, mrSmith
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, Фридрих
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, Мабон
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, DivaDii
, Boris Klitorius
, Inessa_33
, Kirim Ukrainali
, Андрій Смицький
, DarthAndrew
, Николай Безденежный
, Данко Сердечный
, Артур Ланглиц
, Alexandr Slavich
, Тарас Затолочный
, Robert Bruce
, НБ
, Алексей Поломаренко
, Василий Шурлыгин
, Yurii Sliusarchuk
, Kamate Kaora
, Хазар Дакійський
, koksikoks
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, Maria Stelmah
, бостууга
, Роман Роман fe91abec
, East Clintwood
, Юрий Булкин
, Роман Фил
, meu
, martynov_19511951
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, CА
, Thinker 4a114ed1
, sit
, Constantine Malkovich
, Vlad Nikolsky
, Kare Resa
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, Tierre
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, Alex Palyvoda
, Саша Соколенко
, Николай М
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, Leo Pole
, Art Severin
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, ИгорьДВ
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, Polomarenko Anatoly
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это вам не мясо по итальянски из макарон и китикета варить
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Daniel Rodriguez11 хв · Коктейль "Стабильность", добро пожаловать в 90-е.http://tvzvezda.ru/…/vstrane_…/content/201612291622-k8v5.htm
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почему санкции для Путина обернутся грандиозной катастрофой
У США есть доказательства того, что Россия имела отношение к влиянию на ход результатов президентских выборов. Ведущий сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что это может иметь очень неприятные для РФ последствия и вылиться в ответные санкции со стороны Штатов в 2017 году.
В 2017 году, по словам Грэма, Конгресс США займется расследованием причастности России к ноябрьским выборам в Штатах, в результате которых президентом стал Дональд Трамп.
Сенатор подчеркнул, после рассмотрения вмешательства России в эти выборы вполне вероятно, что в дальнейшем последуют двухпартийные санкции, которые невероятно болезненно ударят по России, а по Путину в особенности.
"Россия должна понять, что она зашла сильно далеко, хватит этого всего, пришло время ответа", - заявил Грэм.
Добавим, что вместе с сенатором Маккейном и Клобучар Грэм находится с визитом в Европе. На 30 и 31 декабря у американцев запланированы визиты в Украину, Грузию и Черногорию.
Также известно, что администрация Барака Обамы завершает формирование пакета санкций и жестких дипломатических мер в отношении России, которые, скорей всего, включат и таинственные кибероперации.
Кроме того, стала известна точная дата, когда свое заявление по санкциям сделает и Дональд Трамп.
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Всю каденцию Барак Обама не сопротивлялся действиям российского президента Владимира Путина. Он не нашел адекватного противодействия агрессивным действиям России. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн.
"Эта администрация пассивно наблюдала, как Путин, входя в страны, нарушал нормы международного права. Фактически действовал без оглядки на что-либо. Важно, что его поступки представляют угрозу США", - заявил Маккейн.
Он уверен, что Белый дом должен отреагировать на вмешательство Москвы в выборы в США, хотя, уверен политик, кибератаки на результаты голосования не повлияли.
"То, что они сделали, очень серьезно. Все знают, что это сделали именно они", - отметил Маккейн, напомнив слова Рональда Рейгана о силе, которая является гарантом мира.
В интервью СМИ Маккейн также назвал Владимира Путина "бандитом, агрессором и убийцей", который способен понять только силу. Сенатор заявил, что США все еще самая сильная страна, но Вашингтон должен продолжить соблюдать баланс в политике.
Джон Маккейн отличается постоянством в политических взглядах. Сенатор давно выступает против Кремля, развенчивая мифы о "благородных" целях Путина в Украине, Ближнем Востоке и других странах. Он неоднократно обвинял Кремль во внешней агрессии и призывал расследовать все преступления Москвы.
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Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар рассказал о том, что Россия поддерживает контакты с талибами.
Помимо россиян также в сотрудничестве с боевиками "Талибана" упрекнули и Иран.
"Россия поддерживает связи с военным крылом движения "Талибан", заявил Мохаммад Ханиф Атмар.
По словам советника главы афганского государства, любые контакты с талибами должны быть направлены на обеспечения мира в Афганистане.
"Если речь идет о борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), "Талибан" или какой-либо другой террористической группировкой, то необходимо сотрудничать с правительством Афганистана", - подчеркнул Атмар.
Он также отметил, что контакты с талибами однозначно должны согласовываться с афганскими властями.
Россияне же ведут свою собственную игру на территории других стран, абсолютно не считаясь с их национальными интересами.
"В противном случае эти действия будут противоречить духу дружбы с Афганистаном", - заявил Атмар.
Интересно, что посол РФ в Кабуле Александр Магнитский недавно признал факт переговоров россиян с талибами якобы для "обеспечения безопасности российской дипмиссии".
Сама по себе формулировка звучит довольно комедийно - как будто в Москве не в курсе, что обеспечение безопасности путем сотрудничества с террористами - занятие сомнительное, а вот подорвать и без того упавший имидж государства может весьма ощутимо.
Ранее разведка США сообщила о том, что Россия помогает террористам "Талибана" в их преступной деятельности.
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... или попытка снизить размер будущей контрибуции для Раши ?...
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На Донбассе российское командование незаконных вооруженных формирований увольняет 200-х бойцов задним числом.
"Возрастает напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задание на передовых позициях, и командным составом русских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом", военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как таковой, что получил увечье в бытовых условиях", - отмечается в сообщении.
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