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Материалы по теме:  Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: газ (8566) Крым (17860) санкции (5730) скважина (11) Черноморнефтегаз (52)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия из-за санкций смогла добыть на захваченном Одесском месторождении в 10 раз меньше газа, чем планировала, - "Черноморнефтегаз"

"Черноморнефтегаз" пришел в упадок после оккупации Крыма. Санкции мешают оккупационной власти РФ в Крыму эффективно использовать захваченные украинские ресурсы.

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это вам не мясо по итальянски из макарон и китикета варить
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Хорошо пригрелся. Под крылом шоколадной РЫГО-МРАЗИНЫ тихо и спокойно.
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Вот что значит изъять из торговых сетей боярышник.

Daniel Rodriguez11 хв · Коктейль "Стабильность", добро пожаловать в 90-е.http://tvzvezda.ru/…/vstrane_…/content/201612291622-k8v5.htm
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угадаете, кто купит неиспр. 5 буров по тендеру?
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РФ окончатательно перешла красную черту: сенатор-республиканец Грэм объяснил,
почему санкции для Путина обернутся грандиозной катастрофой


У США есть доказательства того, что Россия имела отношение к влиянию на ход результатов президентских выборов. Ведущий сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что это может иметь очень неприятные для РФ последствия и вылиться в ответные санкции со стороны Штатов в 2017 году.

В 2017 году, по словам Грэма, Конгресс США займется расследованием причастности России к ноябрьским выборам в Штатах, в результате которых президентом стал Дональд Трамп.

Сенатор подчеркнул, после рассмотрения вмешательства России в эти выборы вполне вероятно, что в дальнейшем последуют двухпартийные санкции, которые невероятно болезненно ударят по России, а по Путину в особенности.

"Россия должна понять, что она зашла сильно далеко, хватит этого всего, пришло время ответа", - заявил Грэм.

Добавим, что вместе с сенатором Маккейном и Клобучар Грэм находится с визитом в Европе. На 30 и 31 декабря у американцев запланированы визиты в Украину, Грузию и Черногорию.

Также известно, что администрация Барака Обамы завершает формирование пакета санкций и жестких дипломатических мер в отношении России, которые, скорей всего, включат и таинственные кибероперации.

Кроме того, стала известна точная дата, когда свое заявление по санкциям сделает и Дональд Трамп.
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Трамп еще не президент , так что до 20 января против винторогих можно накидать санкций .
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Тебя в гугле забанили? Уже написали что Трамп отменит до 70% указов обамки))))
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Ты что россиянин что ли ? При чем здесь указы Обамы к решениям сената ? Это как внутриведомственная инструкция и статья конституции .
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"Путин - бандит, агрессор и убийца", - Маккейн назвал главный промах Обамы в борьбе с Кремлем
Всю каденцию Барак Обама не сопротивлялся действиям российского президента Владимира Путина. Он не нашел адекватного противодействия агрессивным действиям России. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Эта администрация пассивно наблюдала, как Путин, входя в страны, нарушал нормы международного права. Фактически действовал без оглядки на что-либо. Важно, что его поступки представляют угрозу США", - заявил Маккейн.

Он уверен, что Белый дом должен отреагировать на вмешательство Москвы в выборы в США, хотя, уверен политик, кибератаки на результаты голосования не повлияли.

"То, что они сделали, очень серьезно. Все знают, что это сделали именно они", - отметил Маккейн, напомнив слова Рональда Рейгана о силе, которая является гарантом мира.

В интервью СМИ Маккейн также назвал Владимира Путина "бандитом, агрессором и убийцей", который способен понять только силу. Сенатор заявил, что США все еще самая сильная страна, но Вашингтон должен продолжить соблюдать баланс в политике.

Джон Маккейн отличается постоянством в политических взглядах. Сенатор давно выступает против Кремля, развенчивая мифы о "благородных" целях Путина в Украине, Ближнем Востоке и других странах. Он неоднократно обвинял Кремль во внешней агрессии и призывал расследовать все преступления Москвы.
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Афганистан официально обвинил РФ в преступном сговоре с террористами "Талибана" и их финансировании
Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар рассказал о том, что Россия поддерживает контакты с талибами.
Помимо россиян также в сотрудничестве с боевиками "Талибана" упрекнули и Иран.
"Россия поддерживает связи с военным крылом движения "Талибан", заявил Мохаммад Ханиф Атмар.
По словам советника главы афганского государства, любые контакты с талибами должны быть направлены на обеспечения мира в Афганистане.
"Если речь идет о борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), "Талибан" или какой-либо другой террористической группировкой, то необходимо сотрудничать с правительством Афганистана", - подчеркнул Атмар.
Он также отметил, что контакты с талибами однозначно должны согласовываться с афганскими властями.
Россияне же ведут свою собственную игру на территории других стран, абсолютно не считаясь с их национальными интересами.
"В противном случае эти действия будут противоречить духу дружбы с Афганистаном", - заявил Атмар.
Интересно, что посол РФ в Кабуле Александр Магнитский недавно признал факт переговоров россиян с талибами якобы для "обеспечения безопасности российской дипмиссии".
Сама по себе формулировка звучит довольно комедийно - как будто в Москве не в курсе, что обеспечение безопасности путем сотрудничества с террористами - занятие сомнительное, а вот подорвать и без того упавший имидж государства может весьма ощутимо.

Ранее разведка США сообщила о том, что Россия помогает террористам "Талибана" в их преступной деятельности.
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Я так понял Трамп и будет внутренним стержнем Пуйла
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... это сожаление со стороны главы "Черноморнефтегаза"?

... или попытка снизить размер будущей контрибуции для Раши ?...
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Солдатню РФ, уничтоженную на Донбассе, увольняют задним числом
На Донбассе российское командование незаконных вооруженных формирований увольняет 200-х бойцов задним числом.

"Возрастает напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задание на передовых позициях, и командным составом русских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом", военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как таковой, что получил увечье в бытовых условиях", - отмечается в сообщении.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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