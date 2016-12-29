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Теги: ВР (21245) Парубий (1243) работа (369)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рада в 2016 году приняла 224 закона, - Парубий

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг поздравил работников Аппарата Парламента с наступающими Новогодними праздниками.

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Все на корсить олігархів, особливо порадувала компенсація бідним олігархам витрат на експорт, повязаних зі страхуванням експорту, кредитами на експортні поставки і т.ін. За гроші державного бюджету ми будемо допомагати олігарху Ахметову який володіє найдорожчими апартаментами в Лондоні, оліграху Косюку, який має ВЛАСНИЙ ФЛОТ за 200 млн доларів (Україна не має флоту, а Косюк має і тому Україна має Косюку допомагати), олігархам Порошенку та Кононєнко, Новінському та Бойко, Колєснікову та Фірташу!!!!! Гарно попрацювали, уйопки!
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Оце робота !!! Два свинячих депутатських рила спромоглися вис..ати на двох аж ОДИН ЗАКОН за ц1лий р1к !!!
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А ше додати-ЩО Б ВАС ПОРОЗРИВАЛО , або-ЩОБ ВАС ПІДНЯЛО ТА ГЕПНУЛО...2РАЗИ...
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Лучше бы она ничего не принимала, а то от ее работы с каждым годом народу все хуже, а они и министры живут все лучше!
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А война ( развязанная и поддерживаемая соседним государством) на экономику страны и, взвимосвязанно, на благосостояние народа совершенно не влияет?
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Ты спрашиваешь у жителя этого самого соседнего, что ты думаешь он тебе ответит?
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конечно влияет! Жаль только что на таких как мы, а им пофиг!
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а как кацапы на панамские и прочие оффшоры влияют? почему они все только и богатеют?
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Влияют. Покак кацапы в Украине - патриотическая часть украинцев борьбу с ними ставит на высшую ступень, а в это время мутятся оффшоры и т.п.

А не было бы кацапов, то всерьёз бы взялись за местных.
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Ты читать умеешь или живешь не в этой стране? Предлагаю попросить родителей почитать тебе е-декларации наших депутатов и министров, оказывается во время войны можно неплохо зарабатывать, причем миллионами долларов, можно также судьям платить по 35 тыс. пенсии, а остальным пенсионерам по 1 тыс. грн., можно шоколадный бизнес иметь в стране-агрессоре и содержать вражескую армию, можно на "стене" зарабатывать во время войны, только народ живет в дерьме, а те, кто положили "небесную сотню" сейчас не на фронте, а в теплых креслах и с миллионами, называя себя "патриотами"!!! Продолжать? Можешь выйти на улицу и сказать людям, что в нашей коррупции война виновата и расскажешь, что с тобой сделают люди!
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Хорошо, что тебе родители всё прочитали.

Попроси теперь их, чтоб тебе объяснили прочитанное, чтоб дурнем не выглядеть.

На стене заработать. Кроликовский миллиард покоя не даёт? Так понимаешь в чём дело, тот фейкомётчик, которыйпро миллиард яценюка написал, потом извинения просил и говорил, что его не так поняли и он совершенно не о том говорил. Така ото фигня.

ПыСы. А если для тебя война ни на что не влияет - то ты туп, независимо от того, прочли тебе родители декларации или нет.
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А у тебя своя голова есть? Посмотри какие бабки потрачены и на что? Отмыто 90%!!!
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Подай в суд на кроля. Выиграй на основе своей головы и своего видения.
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Бл...дь, скажу доходчивее - мы во время войны живем все хуже, а все, кто у корыта - все лучше!!! Если война, Порошенко, все министры, депутаты и т.д. должны жить на свою минимальную зарплату, а лучше - на минимальную пенсию! А если поймали кого-то, что ворует во время войны и не отдал ранее наворованное армии - конфискация и расстрел!!! Или ты нормальным считаешь, что такая мразь как Ляшко рассказывает всей стране как надо жить, а сам становится богаче после каждого голосования за бюджет на 1 млн. баксов!!!
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Они никому ничего не должны. Не для того они к власти рвались, чтоб жить на одну зарплату. А вот война как раз и мешает обществу заставить их жить хотя бы немного умерив свои аппетиты.

Я ж не сказал, что одна война во всём виновата. Я просто сказал,что не только воровство и коррупция во властных структурах виной, а и внешняя агрессия тоже.
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Медаль тебе в ж..пу!
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Не устали? Мы тут все за вас так переживаем... все не можем дождаться когда вы здохните!
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Итоги года. Гайдай.
https://youtu.be/QYhIt6udofk

2:26 - Три иллюзии, от которых избавляется украинский народ
29:27 - Теневая экономика в Украине и национализация ПриватБанка
35:48 - Три пункта, которые нужны для эффективного управления страной
41:19 - Прогноз от Сергея Гайдая
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работники))), пускающие вешающие лапшу лохоторату!
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Головне не кількість,а якість,пагубійко ти дебільненьке
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Я уявляю , що вони там наприймали.Черговий гроб з музикою для людей.
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За
25 лет ВЗ приняла 2 003 000 (два миллиона триста тысяч)
Законов и подзаконных Актов.
А жисть в Украине лучше не с т а л а ..
Ведь Украина была в 1991 году третьей страной в Европе по уровню жизни!

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парубій - що конкретно зробила Рада ??
1 По якому Праву знецінили пенсї , нараховані Державою ??
2 . чому квартплата - вища зарплати ??
3 . РОЗВАЛ економіки . ПРОВАЛ всіх реформ . ЗАВАЛ всіх програм .
4 . життя Народу доведено до геноциду а ви автомобілі будете купувати нові електричні .
5 . чому поліції купуєте нові автомобілі а інвалідам Чорнобиля ні ??
6 . не соромно бути телепнем в житті та наживатись на горбу пенсіонерів ???
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Да, герої! Трудяги! Стахановці вічні! Особливо потрудився в зРаді Допкін-менший! За ті закони, які він "ваял" за колонною в зРаді, були особливо дружні голосування.
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В древней Греции тот кто хотев внести новый закон шёл с этой инициативой к гражданам с верёвкой на шее и если граждане не принимали "новшеств" "реформаторов" их на этой верёвке и вешали, а теперь вопрос: сколько бы вы суки приняли законов в такой парадигме?)))
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Депутаты --шестаки преза и олигархов! И это при ПАРЛАМЕНСКОЙ форме правления! Позорище, с праздником вас,дупотаты!
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224 закона, а в месяц получается 18-19 законов? Если учесть в среднем в месяце 20 рабочих дней, то получается аж один (!) закон в день. Да уж, досягнення!
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"Множатся законы - умножается скорбь"
Граждане небожители АП , Кабмина ,ВР и прочие пиявки ! Не количеством нужно заниматся ,а качеством .
Вы ж посмотрите , каждый год клепаются пачки законов . Жить народу стало легче от такой регуляции ? Нет . Почему ? А потому что нету среди вас державных мужей , есть только мрази , барыги и воры .

Пусть рухнет ваше строение вместе с вами , навсегда .
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Цензор.НЕТФорум Украины
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