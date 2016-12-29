Рада в 2016 году приняла 224 закона, - Парубий

буков
, TtortT
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, Serg1969
, Дельфін Фатіма
, Sabio
, Ольга_К
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, alex1919
, Чинганчгук
, 0дессит_из_Сингапурa
, R G
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, Conrad
, Ksenia VB
, Jansdirozha
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, Lvbnhj
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, виталий луцюк 030674cb
, 9k38
, Frol Fedoroff
, Victoria Nansen
, ITLaB
, Gromm1
, Maks Kolorto
, Fikel
, Вирон Виронович
, Сигизмунд Дормидонтович
, Ирина Склярова
, Vladimir Putny
, Джамал
, Лалала Лалалала
, Ivory
, jh
, ручка от чемодана
, Anatoly Filatov
, Алексей Гусев 5bc37079
, Владік
, Маркиз
, Maxim Ak-Murza
, secret secret_too
, Славик Шустрик
, Елена Мазуренко
, Машиніст Залізний a94f9609
, Vasily Tereshko
, Лютавер
, Виктор Коцяруба
, Дмитрий Назаужды
, pstyablo .
, Ольга Луцив Сидорова
, Руслана Тимонченко
, Агнешка Шпичко b2667114
, Ернан Кортес
, octr9k
, Yuriy Voloshkevych
, Alexander Kutscherow
, Alexander Savely
, 1970-kva
, Стоп Кац
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олксандр
, Оксана Евтухова
, РоботБАндер2
, belge
, Дрон Морз
, Zinaida Radevich
, Привет
, Олег Олег 0a59c2ac
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Abrakadabr Abrakadabrov
, Small Jerboa
, Леонид Днепр
, Русскоязычный
, Andrew Andr
, Makar Baboker
, Кардан_вал
, Толя Барклай
, Sergiy Nimuy
, Kaba Mota
, Eug L
, Шарик Корровский
, oleg kovalek
, Vladimir Bushan
, Андрей Дидовик
, GSN
, shokolad
, pathfinder
, Запарили все имена заняты
, S O M magik
, mrSmith
, Pavel Poberezhnyi
, Domkrat
, Фридрих
, Филипп Филиппович Преображенск
, Макс Азимов
, Громодянин
, Александр Пахомов 395cba96
, natashka ukrainka
, Мабон
, Илья Вардиев
, DivaDii
, Boris Klitorius
, Inessa_33
, Kirim Ukrainali
, Андрій Смицький
, DarthAndrew
, Николай Безденежный
, Данко Сердечный
, Артур Ланглиц
, Alexandr Slavich
, Тарас Затолочный
, Robert Bruce
, НБ
, Алексей Поломаренко
, Василий Шурлыгин
, Yurii Sliusarchuk
, Kamate Kaora
, Хазар Дакійський
, koksikoks
, софи
, Maria Stelmah
, бостууга
, Роман Роман fe91abec
, East Clintwood
, Юрий Булкин
, Роман Фил
, meu
, martynov_19511951
, Змиевобандеровец
, Mganga Zambezi
, CА
, Thinker 4a114ed1
, sit
, Constantine Malkovich
, Vlad Nikolsky
, Kare Resa
, Игорь Карпушин
, botoks
, Планка Упала
, Планета Земля-Рай
, Дорогой Я
, Tierre
, Корсунский
, Роман Иванович 88d29025
, Антонец Юрий e3fa261e
, Alex Palyvoda
, Саша Соколенко
, Николай М
, чтец
, Ozols
, Zoya Sakovich
, Жыве Беларусь
, Євгенія Миколайчук
, Roine S
, Гай Терновой
, Игорь Карпов
, Leo Pole
, Art Severin
, Володимир Петренко
, Игорь Курикін
, dovidka 2
, Видящий_23
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Lava Valava
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, Serghei Grigoriev
, Berko Berko
, Василий Граздич
, Кирпичев
, Viktor Smolyar
, Natalia Mangion
, Оголтелый путлерист
, Иван Петренко
, Вадим Яковлев
, Сидір Очерет
, малыш Бакинский
, Konstantin Dybko
, Юра Сюзик
, ИгорьДВ
, Vlad Hof
, Мосий Шило
, Gulfiliz Zorlu
, Ander14
, chukhno
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, ТигРа
, jan pobokov
, Aviso Hela2007
, СЕРЫЙ ДЖОН
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, Gennadiy Golitsin
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, Wevelsburg
, Иван Петров 337ed192
, Polomarenko Anatoly
, Олег Максимчук a1de58ba
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, Fobos
, Danchenko Evgenya
, Greg Rabinovich 6cb49a48
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Всего на сайте: 296 писателей
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А не было бы кацапов, то всерьёз бы взялись за местных.
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Попроси теперь их, чтоб тебе объяснили прочитанное, чтоб дурнем не выглядеть.
На стене заработать. Кроликовский миллиард покоя не даёт? Так понимаешь в чём дело, тот фейкомётчик, которыйпро миллиард яценюка написал, потом извинения просил и говорил, что его не так поняли и он совершенно не о том говорил. Така ото фигня.
ПыСы. А если для тебя война ни на что не влияет - то ты туп, независимо от того, прочли тебе родители декларации или нет.
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Я ж не сказал, что одна война во всём виновата. Я просто сказал,что не только воровство и коррупция во властных структурах виной, а и внешняя агрессия тоже.
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https://youtu.be/QYhIt6udofk
2:26 - Три иллюзии, от которых избавляется украинский народ
29:27 - Теневая экономика в Украине и национализация ПриватБанка
35:48 - Три пункта, которые нужны для эффективного управления страной
41:19 - Прогноз от Сергея Гайдая
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пускающиевешающие лапшу лохоторату!
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За
25 лет ВЗ приняла 2 003 000 (два миллиона триста тысяч)
Законов и подзаконных Актов.
А жисть в Украине лучше не с т а л а ..
Ведь Украина была в 1991 году третьей страной в Европе по уровню жизни!
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1 По якому Праву знецінили пенсї , нараховані Державою ??
2 . чому квартплата - вища зарплати ??
3 . РОЗВАЛ економіки . ПРОВАЛ всіх реформ . ЗАВАЛ всіх програм .
4 . життя Народу доведено до геноциду а ви автомобілі будете купувати нові електричні .
5 . чому поліції купуєте нові автомобілі а інвалідам Чорнобиля ні ??
6 . не соромно бути телепнем в житті та наживатись на горбу пенсіонерів ???
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Граждане небожители АП , Кабмина ,ВР и прочие пиявки ! Не количеством нужно заниматся ,а качеством .
Вы ж посмотрите , каждый год клепаются пачки законов . Жить народу стало легче от такой регуляции ? Нет . Почему ? А потому что нету среди вас державных мужей , есть только мрази , барыги и воры .
Пусть рухнет ваше строение вместе с вами , навсегда .
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