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Теги: Аваков (370) Нацполіція (3243) закупівлі (47)
Тему создал: Ольга Скороход

Аваков: Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Нацполиции на 14%. ФОТО

Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Нацполиции на 14%, что позволит дополнительно закупить 101 автомобиль.

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50% автомобилей полиции (новых) - попадают в дтп, таким идиотам никакие скидки не помогут.
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Я завжди думав що про максимальні знижки домовляються під час купівлі техніки, а не під час скандалу про її захмарну вартість. В ЄС така машина коштує 31 тис. доларів.

Министерство внутренних дел обвинили в отмывании денег при закупке гибридов Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом заявил бывший замдиректора «Укргаздобычи» Алексей Тамразов. И у него есть аргументы: он тоже решил купить гибрид Mitsubishi Outlander.
Алексей Тамразов заказывал гибридный кроссовер Мицубиши из Европы, ведь у нас он официально не продается. То есть, на его авто дополнительно распространяется европейская пошлина. Кроме того, была выбрана более богатая комплектация, да и за цвет металлик Алескей Тамразов доплатил.
Сам гибрид Mitsubishi Outlander обошелся в 29 920 евро ($31 300), о чем свидетельствует накладная. С учетом доставки и растаможки цена Mitsubishi Outlander PHEV составила 42 800 долларов. Полицейские гибриды стоят $56 700 за штуку.
Если разница в цене составляет 13 900 долларов, а всего закуплено 635 гибридных Мицубиши, то нетрудно подсчитать, что переплата за всю партию составила 230 млн. гривен. И это не учитывая скидки за опт.


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Достаточно глянуть на диски Митсыка с фото и сравнить с дисками на полицейских машинах "бедных" США, чтобы всё понять.
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Там взагалі мають бути спеціальні сталеві диски які легко відновлюються! Всі ці понти нікому не потрібні, краще б скло та двері забронювали! Купляти для поліції цівільну автівку, що може бути дурнішим? Поліцейські автівки мають комплектуватись спеціальними бамперами для таранів автівок порушників, посиленими двигунами для того щоб мати можливість наздогнати порушника, броньованими дверми та склом, спеціальними шинами які дозволяють їхати на пробитому колесі, системами повного приводу та автоматичного аварійного гальмування (для поліцейських це дуже актуально, враховуючи кількість побитих автівок). Машина для поліції має бути з іншими амортизаторами та іншою ходовою частиною, розрахованою на постійне використання, як в японських, американських та англійських таксі. Простіше було взяти японські таксі та дообладнати їх під потреби поліції додатковими системами.
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Откуда цифры? Можешь скрин или документ показать про 50% ?
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Жаль технику . Хоть бы на год другой хватило .
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а че не на анусах или богданах или это только нам на гробах ездить?
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и близко не напоминает, ты наверное человек далекий если сравниваешь митсубиси и порше
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Первый полицейский Порше видел в Дубае в середине 90-х..
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Перейдут ногами - Тойот уже не осталось... Они одноразовые оказались..
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А что на приусах генералитет ездил ? По цене не на много отличаются .
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Как бы озвученная цена этих Мицубиси 58 600$. Приусы в два раза дешевле.
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мусорские нищеброды)) где Феррари, Ламборджини и Порше?
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очередная зрада, давайте поноем немного,уже три года подряд одно нытьё ни одного позитива от всепропалщиков троллей
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А вы мусора бейте их ещё больше.. и покупайте нулёвые тогда вообще цена будет на 50%..
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Давайте мусорам на убой класні машини,а толку з них і так 0
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Господи,я всегда считал японцев людьми неглупыми и практичными,как можно продавать этим ублюдкам что-то что приносит простому народу столько горя и необоснованных трат.
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Робимо ставки-через скільки днів у дрєбєзгі розхєраченого мітсубіса побачимо на наших дорогах.
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Пересадить всех на "бобики", там хоть железо крепче
и подогрева руля и сидений не надо .


а) обігрів сидінь.
б)захисний щит випускної системи (адаптація корпусу автомобіля до неякісного дорожнього покриття, пересіченої місцевості або бездоріжжя);
в) додатковий електричний обігрівач салону (дає можливість підігрівати салон під час зарядження згідно з заздалегідь встановленою програмою/таймером.
г) дистанційне вмикання та вимиканням таймеру зарядження / обігрівання з ключа;
д) додатковий кабель для зарядних пристроїв (для можливості підзарядки електричної батареї від звичайної розетки з напругою в 220 Вт).
Також, автомобіль для поліції обладнується засобами спеціалізованого призначення:
а) сигнально-гучномовним пристроєм;
б) автомобільною радіостанцією;
в) кольоро-графічним поліцейським оформленням. Источник: http://censor.net.ua/b4772
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Аваков: Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Нацполиции на 14% -РЮКЗАЧНЫЙ БАРЫГА
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Сесть Аваков не боится, а срача в фейсбуке боится, сказочный долб*еб.
А "мусора", мой кацапский друг, это те шо тебя в Рашке на бутылку садят и ногами п*здят пока не разобьют. Лучше битые машины по началу и неопытности, чем тот биомусор что носил раньше погоны, проблема полиции только в том что Хатии не дали распространить реформу на весь МВД и тем более прокуратуру.
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Это чтобы весь МВД и прокуратура ходили парами и с амеровскими бляхами на лбу?
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Значит планируется закупить 721 Mitsubishi Outlander PHEV
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учитывая скорость разбивания приусов митсубиши возьмет свое на обороте
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тойоту МАЛЕХО приподняли , теперь и МИЦУБИШИ ....хорошо устроились ребята !!!! а на трех дверной ТАВРИИ слабо ?????
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какая-то странная скидка... 14%... скидки обычно кратны 5....
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круто, но платить за них и за их будущие ремонты все равно нам.
даже тупой студент знает, что продажа это херня...
самый основной заработок на сервисе. ОН ВЕЧЕН !
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они их и раньше закупили по нормальной цене а разницу скомуниздили себе в карман а теперь торжественно звиздят что японцы уступили...вобщем сказки для лохов
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А почему не Ланосы? или Ланосы в тридорога для быдла?
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А взять "Ланцер", в рамках Киотского протокола Вяличие не позволяет?
Через месяц-два, эти "Аутлендеры" (точнее, их обломки) будут стоять рядом с разбитыми "Приусами".
Но еще раньше, МВД заведет свою обычную шарманку, что не хватает денег на форму, на оргтехнику...
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Пришла пора авакяновским дружбанам примусы на мицыки менять , ну и полицаям шото перепадёт ...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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