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Теги: интернет (1312) Россия (64442) цензура (1156)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, - советник Путина по интернету Клименко

Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил о том, что Россия может быть отключена от мирового интернета.

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НАКОНЕЦ то УРА,УРА,УРА!!!!!!!!!!
что сами ДОПЕРЛИ?
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ЭТО ВСЕ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ СКРЕПОК
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БЕДНЫЕ ТРОЛЛИ ОЛЬГИНО , ПРИДЕТСЯ ВАРИТСЯ В СОБСТВЕНОМ ГОВНЕ
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не волнуйтесь, троллей будут периодически с цепи спускать - погавкать. кто же нас веселить будет? http://www.youtube.com/watch?v=ys6C_r01n_M
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в стойло триколорных выродков! очень верное решение-отключить! ими тут вонять не будет
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щас у них трофеи начнутся пабэда на чм по футболу,хокею,баскетболе.первые во всех видах спрта на олимпиаде.зарплаты выше всех,машины лучше всех....
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Нельзя давать им свет в, а то вот такие дебилы тролить начнут
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Это всего лишь один пример. Ещё реж. Кончаловский подчеркивал трагедию вымирания отдаленных деревень в глубинке, за Уралом, в приполярье, на Д. Востоке. Сотнями исчезают с карты. У нас кстати такая же картина, ничуть не лучше, только масштабы меньшие.
ЗЫ Только потом Кончаловский как-то рот свой прикрыл, наверное попросили.
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А шоо. Провода и столбы авось еще не спиздили. Вернут почтовые и ямщиков и ЭХХХ ТРОЙКА.....
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Чебурнет....
Хорошая санкция... все думающие сбегут сами.
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сами кацапы и отключат))), а потом обвинят запад!
но у них есть чебурнет , и боярышник, зачем им еще шо-то?
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Клас!

п.с. Україні треба терміново візовий режим з кацапами і кордон будувати! Чую ці таракани полізуть в Україну за інтернетом і хлібом !
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САЛУПУ казлажопамордим свинопацюкам а не САЛО
КАдирича смоктати!
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Интернет это ЗЛО!!!
Разрушающее ВАТНЫЙ МОЗГ.
Заменить интернет церковными песнопениями и молитвами!!!
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Так и должно быть, должна быть изоляция страны агрессора, оккупанта от цивилизованного мира. Необходимо так же обнести пространство называемое РФ и никого от туда не выпускать, необходимо национализировать все активы РФ за рубежом, всякие там вклады, заводы, яхты, пароходы. Не должно быть такой страны, как РФ на политической карте мира.
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skorej by otkliucyli rosiju ot vsiakoj sviazy s civilizovanym mirom.Viz toze nado im nedovat
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Плешивый все правильно делает, рузьге животных нужно держать в стойле, а то срать не прекратят пр всему миру.
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Бог в поміч, кацапи!
От тільки що ми на Цензорі робитимемо без Патріотів-зрадофілів?...
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От маньячела, воюет с амерами, а в заложники берет расиян.
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2047 год, Москва.

- Ах! - воскликнула Аделаида Гурьевна, входя в общий зал.

Мардарий Порфирьевич самодовольно улыбнулся. Отходив три года в лабаз-менеджерах, он недавно получил должность флигель-консультанта по продажам, с существенной прибавкой к жалованью. Теперь он мог позволить себе привести женщину в столь престижное заведение, как "Столовая №27", специализирующееся на Высокой Советской и Постсоветской Кухне.

Подскочил половой (здесь их, впрочем, назвали "работниками общепита" - в этом был особой шик) и повёл их к заказанному заранее столику.

- Шаурмы-с не желаете ли? - начал он.

Мардарий Порфирьевич неодобрительно зыркнул на чересчур расторопного холуя.

- Ша-вер-му. Две порции. У вас есть настоящая петербургская шаверма?

Холуй почтительно склонил голову перед богатым клиентом.

- Сегодня привезли-с. Очень удачная партия, - наклонившись Марадрию Порфирьевичу, доверительно сообщил он. - Говорят, всё - из жёлтых собак.

- Ну-ну, - скептически отозвался Мардарий Порфирьевич. - Тогда несите. И на запивку - Charmes Chambertin Grand Cru. Девяноста шестой год, пожалуйста. Кажется, у вас в погребце ещё осталась бутылочка?

- Сразу видно знатока-с, - половой посмотрел на Мардария Порфирьевича уже не просто почтительно, а с неложным уважением. - Сию минуту-с.

- А всё-таки, Мардарий Порфирьевич, - осмелилась подать голос Аделаида Гурьевна, - чем шаурма отлична от шавермы? Кроме, так сказать, места изготовления? Илларион Аполлонович вот говаривал, что всё это понты...

- Ну-у, милочка, это знать надо, - самодовольно заметил Мардарий Порфирьевич, радуясь возможности унизить ненавистного Иллариона Аполлоновича, а заодно и просветить неофитку в тонкостях Высокой Кухни. - Шаурма делается строго в Москве, обыкновенно - из кошатины с рубленым луком напополам со старой говядиною. Прихотливая штучка, а всё-таки не то. В Питере же строго следуют старинному рецепту. Генетически немодифицированная собачатина, и только-с. Причём собаки, заметим отдельно, должны быть бродячими, кормиться сами, с городских помоек. Их для того специально и держат-с. Желательны жёлтые, жёлтая собака вкуснее. И не слишком раскормленные, не то вкус будет не тот. Это, знаете ли, блюдо для знатоков...

- Ой, как всё сложно, - пролепетала Аделаида Гурьевна, подавленная изысканностью ожидаемой снеди. - И вы во всех этих подробностях сведущи?

- Стараемся-с, - скромно заметил Мардарий Порфирьевич. - Положение обязывает, знаете ли.

Поднесли шаверму. С первого взгляда было ясно, что это подлинная шаверма, вот только что привезённая скорым экспрессом из Санкт-Петербурга. Новейшие электромагнитные поезда доставляли горячую шаверму в термостатической упаковке менее чем за час. Мардарий Порфирьевич, впрочем, знал, что перед подачей блюдо всё-таки подогревают... Что делать: настоящую шаверму возможно было отведать только в Петербурге. Куда он и намеревался завлечь Аделаиду Гурьевну на уик-энд - с совершенно понятными намерениями.
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Тем не менее, шаверма - надо признать - была превосходна. Charmes Chambertin Grand Cru 1996 удачно оттенял вкус лакомства. Раскрасневшаяся от удовольствия Аделаида Георгиевна признала, что ничего более изысканного в жизни не пробовала.

Между первым и вторым блюдом подали антре. Как это принятно в заведениях такого уровня, подача была исполнена в самой утонченной манере. Половой вкатил лёгкий титановый столик на колёсиках, на котором в в специальной держательнице были закреплены два картонных стаканчика и бульотка со спиртовкой, в которой заманчиво булькал крутой кипяток.

- Что это? - Аделаида Гурьевна с любопытством приглядывалась к незнакомым дотоле аксессуарам.

- Лапша "Доширак" со вкусом курицы - самодовольно улыбнулся Мардарий Порфирьевич. - Постсоветская классика. Комплимент от шефа.

Холуй подал гостям два свёрточка. В тёплой салфетке покоились одноразовые пластмассовые вилки.

Аделаида Георгиевна наградила Мардария Порфирьевича томным взглядом, который с равной долею проницательности можно было бы поименовать и оценивающим, и многообещающим.

Под лапшу по обоюдному согласию решено было пропустить по рюмочке крепенькой. Поскольку планировался переход от Постсоветской к Советской Кухне, крепенькое - Мардарий Порфирьевич решил на сей раз не шиковать, и вместо Беслановской Водки или Спирта Рояль Апеллясьон 1993, усиленно навязываемого чрезмерно услужливым половым, заказал Lagavulin D.E. OF - разлили по стакашкам, как того требовал этикет, под столом. Аделаида Гурьевна, впервые в жизни державшая в руках Семнадцатигранный Стакан, даже несколько оробела, но потом (не без влияния паров виски) расхрабрилась и выдула всё единым махом, отчего изрядно подобрела.

Мардарий Порфирьевич почуял, что настал нужный психологический момент для решительной атаки на последнюю линию обороны столь долго сопротивлявшейся его чарам барышни.

Он немного пошептался с половым - после чего тот, сохраняя на лице важную мину, удалился в кухонные помещения ресторации.

- Что, что вы заказали? - допытывалась Аделаида Гурьевна.

- Сюрприз, сюрприз - скупо улыбался Мардарий Порфирьевич, рассчитывая на эффект.

Но когда появился половой, торжественно простирая перед собой серебряный поднос с серебристой банкой без этикетики, обмазанной солидолом, Аделаида Гурьевна всё поняла сразу.

- Тушёнка? Настоящая Тушёнка?

- Да-с, - Мардарий Порфирьевич почувствовал, что бастионы сломлены. - Настоящая Тушёнка Советского Образца. Минск-с. Пятьдесят лет выдержки на военном складе-с. Когда эту тушёнку закладывали, вас, драгоценнейшая Адочка (он впервые позволил себе такую вольность с её именем) к появлению на свет ещё даже и не планировалось. Да-с.

- Мордик, милый, - прошептала Аделаида Гурьевна, - поедем в Петербург. Чёрт с ним, с Аполлонычем. Ты... ты... ты.. и только ты.
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электронная почта, телеграф, телефонИсточник:

Классика. Почти как по Ленину во время революции 1917г.
"Надо захватить телефон, телеграф, почту, банки, мосты...."
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Значит, не зря Крестный ход водили против интернетов богомерзких. Молитвы лаптеногих услышаны. Да будет так!
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Да здравствует "Железный Занавес" и "Красный Фаервол"!
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А мне- не смешно, отчего-то. Это ведь... если произойдет- Третья Мировая Война. Реально. в её самой активной стадии почнется. А я- в пределах досягаемости даже танкового орудия... И мне это- не нравится.
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Будь-чиє життя раніше чи трохи пізніше в будь-якому випадку закінчується смертю.
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Кацапи, мені було видіння.

Из дневника московской школьницы.
24.11.2024
Здравствуй, Дневник!
Сегодня День Великой Радости в Российской Империи.
Утром нас всех собрал наш директор, на торжественную линейку. (Маша, эта сука снова пришла в школу без хиджаба, и линейка эта стала для нее последней, - может даже и день этот был последним, ибо Кэрим с Ашотом поклялись на Коране что забьют ее камнями до смерти). Так вот, директор зачитал приказ о отчислении Машки из школы, посоветовав поскорей выходить замуж- сказал что и жениха ее родителям посоветует хорошего- ибо в ее возрасте давно пора задуматься о замужестве. А значит и мне пора, Машка только на два месяца старше меня!- Но папа заявил что до 14 лет замуж меня не отдаст...
Ой, Дневник, я сбилась! Снова!- Вот такая я - вечно куда- нибудь спешу, что-то делаю, бросаю и снова начинаю, но уже другое. Так вот, директор сказал что мы наконец- то вернули свои исконные территории в бывшей Польше. Наши доблестные вежливые солдаты не взяли ни одного пленного, уничтожив всех фашистов! Вот, Россия наконец подымается с колен!
А еще- наконец решили судьбу фашистских детей, захваченных в плен на прошлой неделе. Наш президент, посланный России самим Богом сказал что они, хотя и маленькие, но все равно фашисты, кроме того не славянской крови. Их отправили в газовую камеру, наши ученые как раз новый газ изобрели, от него умирают, говорят, совсем- совсем без мучений!
Конечно, мы всей школой поплакали немного- ведь мы не фашисты, и деток, пускай и низшей расы, нам было жаль. А еще наш директор сказал что теперь наша Великая Россия под командованием В.В.Путина будет возвращать себе исконно российские территории нынешнего недогосудаства Германия, ведь эти земли политы кровью наших славных русских солдат, когда они боролись с фашизмом. А там и до пиндосов доберемся, ведь всем известно что первой Америку открыла Россия, под командованием первопроходца Ермака- имя не помню- может и зря уроки истории заменили политинформацией.
Вот такой у меня сегодня день!

25.11.2024.
Вот и я! Только что смотрела по телевизору выступление нашего президента! Боже!- Какой он красивый! Я даже плакала когда смотрела, он такой уставший. А как он поздравлял народ РФ с очередной победой!- Верю, только с Владимиром Владимировичем Россию ожидает великое будущее! Как бы я хотела выйти за него замуж!- но он почему-то никогда на девочек внимания не обращает.
Что еще? Кольку Самохина из 6-го ;Б; класса поймали когда он в туалете за девочками подглядывал! Теперь его кастрируют и посадят за педофилию. Рамзан из паралельного класса смеялся, говорит Колька дебил, нужно было за учительницами подглядывать, тогда просто вызвали бы родителей в школу.
Вчера мы снова очень смеялись всей семьей- на заседании Думы наш премьер- министр снова уснул. Говорят, это потому что он очень устает. Но он старенький, не то что наш президент- молодой, перспективный политик. Владимир Владимирович бесстрашно ведет нашу страну от победе к победе, гейропецы совсем сон от страха потеряли.
Очень волнуюсь о папе. У него выпали все волосы и часто идет кровь из носа. И подходить, тем более прикасаться к нему он строго запретил. Мама говорит- это потому что папа работает на заводе, где делают ядерные ракеты. Но ведь не делать их нельзя- пиндосы и гейропейцы только и ждут чтобы напасть на нас.

12.12.2024
И снова я, Дневник!сегодня арестовали дядю Ваню из 3-й комнаты- он оказывается Макаревича слушал в своей комнате! Макаревич- это такой певец был, ему все песни госдеп писал, и слушать их нельзя- потому что тогда человек может сойти с ума и даже разлюбить Россию!!! Хорошо, стены у нас в комуналке тонкие, и кто-то услышал и позвонил в ФСБ. Жаль что это была не я! Ведь я так хочу сделать что- нибудь для России! Когда закончу девятый класс- можно будет пойти на завод где работает папа и делать ядерные ракеты, вот только мама говорит что мне нужно выйти замуж и рожать детей. Хотя бы у меня рожались только мальчики!- Ведь нашей стране так нужны солдаты, мы одни против фашизма, этой коричневой чумы, охватившей весь мир...
А у Лильки мальчик родился! Дедушка Карен, ее муж, прям сияет от счастья! Лилька, правда, очень сложно перенесла роды, тетя Надя- она врачем работала, пока больницу не закрыли, говорит что это потому что Лилька очень молодая- ей всего 15 лет.
Дедушка карен был бойцом батальона ;Терек; он герой России, говорит что сын его, как и старшие дети, тоже будет солдатом! Я жалею что я не мальчик, но ничего, надеюсь, скоро папа умрет и тогда я пойду на его завод делать ядерные ракеты!
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Телеграф?))) Она серьезно? Голубиная почта и киросиновая лампа в помощь ватанам)))
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Не хер было хакерам вмешиваться в американские выборы! Вот и ответочка прилетела
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посмотрим сколько на цензоре порохнявых останется.
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Прррредставляю скрепновяличєственную чЕБУРАШКУ!
Азбука Морзе, тамтами та пачтовия голубі...
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