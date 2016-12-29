Кабмин утвердил план работы Нацагентства по возврату активов

aquarius580 .
, octr9k
, Змиевобандеровец
, Фантом 2
, Mganga Zambezi
, Просто4еловеК
, кацахол
, Other View
, Egor Elk
, Светлана Коба a92832fe
, Александр Асдс
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Чип
, Natalia Mangion
, Me
, Vapy Provk
, України вірний ж-д
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Rentner
, вова пупкин cbcc0581
, Mendosa
, AirView
, Den Gvr
, Alex Korn 4148a992
, Лалала Лалалала
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Sana Weletska
, ipd dip
, Александр Терентьев 035eef5a
, er0re
, Бандерівець
, Irada
, Small Jerboa
, Сведомый_рембо
, Гладкий Олег
, Євгенія Миколайчук
, устраивает
, ternopol
, экзорцист
, Сергей Сергеев 47015c6b
, Япона Мать
, Серёжа Иванов 4c900fb0
, Фсх
, Жора Некацап
, les1982
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Aлександр Alexsis
, Baks13
, Ігор Бурик
, Аль Капучіно
, Димитрий CrimeaBandera
, М А Р И К
, Juli Schubs
, Мастер Автополив
, Володимир Миколаєць
, porto-franko
, Stuart Pearce
, Путенбох
, Домовой Вернулся
, marko bazzo f1401a42
, Левит Малхей e6549ac6
, Вячеслав Положенков
, Alex Ustas 32556286
, Petrov Viktor
, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, Alexander Nikolaevich
, 5 копійок
, Amber
, Игорь Литвинюк
, цыцкин
, Евгений Баштан
, cimbitep
, Геракл Платонович
, Fobos
, vidasik
, Валерий Проценко
, Kare Resa
, Fleuves sanglantes
, juice
, Ольга_К
, Ovod ION
, Alex Lem
, Zlayya Zemfira
, gontaruk
, Tata Parasolka
, Хап Незабвенный
, Vovcheg Zak
, Igor Kalyuzhny
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Lava Valava
, Гыг с Вами
, Наталия Малимон
, Anatoli Lit
, Саша Соколенко
, Garsia UA
, Ф-1
, piligrim
, ALINA PYLTIAI
, NavigatorUR
, Кацманавт
, Mars777
, Max Dn
, NewTroll
, Janis Schulz
, shokolad
, Свидомый_регион
, Constantine Malkovich
, Антон Сперанский
, Serg Sergeev
, Илья Вардиев
, darkmonth
, Алексей Носов d8330900
, Андрей 8ea0c43a
, Андрей Кайнаран
, Коваленко Егор
, Серп и молот смерть и голод
, secret secret_too
, Иннокентий beer
, Вихтір Орклин
, Serge N
, Валерія Миронюк
, Алексей Алексеев 7da96214
, Леонид Самуэльвич
, Aviso Hela2007
, oleole
, BobbyOdessa
, Симон Печеранский
, Berko Berko
, Де Правда
, Саша Киев
, Pavlo Aleksandrovych
, СЕРЫЙ ДЖОН
, Стрелок
, Мосий Шило
, Шимус
, Эйяфьятлайокудль
, фиеста
, Банду-геть
, Лилия Стацкая
, тхир
, чтец
, Serg Koshserg
, Wevelsburg
, Дмитрий Питалов
, головная боль
, Тарас Бойко
, Алекс Вайс
, Эдуард Смолов
, BondJames Bond
, Alex Stone
, я-это я
, Hanna Ch
, Tezka V99
, Тунгусский метеорит
, реквием по кацапизму
, blog
, Гундяй Крестовоздвиженский
, 661125
, Владік
, Uhbif
, Олексій Блажко
, Вик Тодт
, Крымваш и лугандония впридачу
, Сергей Никонов d56a960d
, Tatota Ke
, молоттора
, 1970-kva
, Andriy Mudryk 595a92f2
, Aleks_15
, Владимир Варченко
, Микола Вишневий
, Толя Барклай
, mps_ andruxa 52fe198a
, Фридрих
, Володимир Петренко
, ITLaB
Mganga Zambezi, кацахол, Змиевобандеровец, Бандерівець, Григорий Барковский 5bc4f112, Євгенія Миколайчук, aquarius580 ., Япона Мать, України вірний ж-д, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Димитрий CrimeaBandera, Vapy Provk, М А Р И К, Ivan Ivanov 82e3e8fe, Путенбох, Геракл Платонович, Аль Капучіно, Baks13, Фантом 2, Lava Valava, Alex Korn 4148a992, Саша Соколенко, Хап Незабвенный, piligrim, cimbitep, Валерий Проценко, Aлександр Alexsis, Garsia UA, octr9k, Антон Сперанский, Гыг с Вами, Zlayya Zemfira, Илья Вардиев, Petrov Viktor, secret secret_too, Serg Sergeev, Лалала Лалалала, Max Dn, Amber, 5 копійок, Pavlo Aleksandrovych, Juli Schubs, Janis Schulz, Алексей Алексеев 7da96214, Constantine Malkovich, Стрелок, ALINA PYLTIAI, Леонид Самуэльвич, чтец, тхир, Александр Асдс, Тарас Бойко, Serg Koshserg, ternopol, Эдуард Смолов, Other View, Ольга_К, Саша Киев, Андрей 8ea0c43a, Гундяй Крестовоздвиженский, Серп и молот смерть и голод, реквием по кацапизму, Wevelsburg, Домовой Вернулся, Володимир Миколаєць, Natalia Mangion, Чип, oleole, Вик Тодт, Лилия Стацкая, Микола Вишневий, Berko Berko
Всего на сайте: 248 писателей
Ответить
Ответить
marksuper Сегодня, 05:28 2974
Политика, Общество
Впереди тяжелейший год. И я впервые по-настоящему переживаю за страну. Знаю - всем хочется хороших новостей. Но я три года пишу о войне и политике. Так вот мягких позитивных сценариев не осталось… Такое пишет сегодня в своем Фейсбуке известный журналист и общественный деятель Петр Шуклинов.
Правда в том, что мы на финишной прямой и впереди развязка. Приземление будет жестким. В 2017-м Украина будет в геополитическом одиночестве сдавать экзамен на состоятельность и государственность. А Москва - крыса, зажатая в углу - сделает самый опасный бросок на Киев.
К сожалению, мужества солдат, оружия и танков уже не хватит для того, чтобы победить на этом уровне.
Теперь надо победить воровство и бюрократию. Это другая игра. Это самое тяжелое испытание. И так вышло, что победа и поражение в ней во многом зависят от одного человека.
Я хочу обратиться к Петру Порошенко, который в новогоднем обращении будет говорить об успехах. Обратиться не как журналист, а как гражданин и один из представителей гражданского общества.
Г-н президент, общество ждет вашего личного раскаяния. За Кононенко. За Березенко. За договорняки и коррупцию вашего окружения. За Медведчука. За сбежавших и ненаказанных. За старые и новые схемы воровства. За распил предприятий. За пустые обещания. У вас больше нет времени обещать. Стране нужны поступки.
Чтобы пережить 2017-й год и состояться как государство, нам необходима внутренняя стабильность. Но вы не делаете ничего, чтобы это случилось.
Вы только усиливаете напряжение. Вы давите малый бизнес, но не хотите раздавить бюджетных паразитов из своего окружения.
Да, когда за вас голосовали, никто не ждал от олигарха, что он изменится. Но теперь вы обязаны это сделать. Это больше не вопрос вас лично. 2017-й год - это вопрос всей страны.
Гражданское общество сильно тем, что мы ищем ответы, а не бросаемся обвинениями. Выбираем сложные пути, когда остальные вешают ярлыки. Но в ваших действиях и действиях вашей команды внутри страны все сложнее искать логику.
Когда-то я сказал вам при встрече: уберите Кононенко. Порвите с ним все связи, посадите его в тюрьму.
Вы говорили, что приструнили окружение и его аппетиты. Но это тоже оказались лишь слова. И вот мы пришли к тому, что единственное, что сегодня спасает страну от последней революции - война, а не ваша работа.
Люди устали от лжи и обещаний. В 2017-м году вы должны измениться, если искренне желаете украинцам добра. И я бы мог призвать вас уйти с поста президента, но кто тогда придет после.
До пропасти - один шаг, но речь уже не о вас, а о стране. Мы все что-то потеряли. И еще потеряем много.
А что потеряли вы? Начинайте действовать. Начинайте со своего окружения. Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю.
Не сделаете этого - погубите и себя, и страну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить