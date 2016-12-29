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Теги: Артеменко (17) лицензия (101) Нацсовет_ТРВ (279) ТВ (1990) 1+1 (40) Приватбанк (112)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко удивлен заявлением телеканала "1+1" о том, что его пытаются лишить лицензии.

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1 плюс 1 запросто могут закрыть,интер не закроют никогда,рыги промосковские фирташи порошенки бойко не позволят
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зачем закрывать то, что отлажено и работает? это не метод соевого кренделя, ведь можно "национализировать"
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Так и прожимают на продать с помощью гос органа. Так же поступили с 112 каналом. Которій таки отжали в тихую и куда ходят толпы ББПшников.
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да уж, беглый хряк сейчас в реальном акуе по несостоявшимся возможностям(((
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Интер, при всем своем говноизлиянии чувствует себя отлично.
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Если вопросов нет, зачем тянуть до 23 января?
А затем, что 31 декабря закончится лицензия, а 3 января прокурорский дядя вызовет в прокуратуру и будет шить дело за работу без лицензии.
Проходили уже такое.
Плавали. Знаем.
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у тебя канал отжали ?
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"Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать ее до завершения срока действия лицензии - то есть не раньше 29 декабря."

То есть кипишь плюсы обоснованно могли начинать 30 декабря.
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быдло рошэновское как усегда на страже своего барина липецкого барыги
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Может это связано с хитрожопостью дяди Пэти который назначил своих людишек в нацсовете по телевидению ? Каким боком то что Лера Гонтарева насадила у Бени прихват, к телеканалу ? Ахметова с его каналом Уркаина тоже так дрочили ?
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пойми ахметов это свой,он как и свинья враг Украины
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Каким боком то что Лера Гонтарева насадила у Бени прихват, к телеканалу ?


там в статье специально для дебилов написали, что у канала сменился конечный бенифициар
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слышишь цифровой, кто тебе сказал что у 1+1 поменялись владельцы ? Это просто Петины шестерки отрабатывают что их пустили к гос кормушке
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1. 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1 + 1" официальный запрос по бенефициарам.
2. Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии.

Беня сцыконул просто :D
Не сцы, просто отдавай потрошку долги и всё будет хорошо с твоими плюсами.
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Зрадофилы , налетай , что приуныли тварюки !
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че вопишь сторож липецкий хфабрики
Виктор Небоженко: Порошенко шепчет Богу: «У меня договор с Путиным, я ничего не боюсь»…
20-05-201610:34


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А этот уже вторые сутки подряд воюет со зрадофилами под знаменами липецкой свиньи.
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Зрадофилы , налетай , на боярышник подзаработаете
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катсап судя по твоим воплям , ты уже не только на него подзаработал и и прилично его нахлебался
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Закрий пельку , кацапотроль , якщо ти вмієш читати , а не твльки по методичці шпарити !

Підстав для припинення мовлення телеканалу 1+1 немає. Про це заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, передають Патріоти України із посиланням на українські ЗМІ."Я переконана, що канал буде вести мовлення згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, ухваленим 15 грудня. Не бачу підстав для нічого іншого й буду відстоювати цю позицію", - наголосила Герасим'юк. Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.
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Ипанутые чиновники, просто нет слов! На канал мне пох, по этой теме один умный человек написал в соседней ветке, как сняли Шустера прямо перед началом эфира, и, если такие независимые - пригласите Саакашвили в эфир. Я бы добавил - и Тимошенко... Так вот, я не про канал. Я про государство, где не открывается новое предприятие, а работает по накатанной уже 20 лет! Чтобы распечатать на компьютере бланк лицензии - отводится 30 дней! Такая "эффективность" во всём! Кроме, конечно, брать взятки и воровать. Там они "работают" пошустрее. Как исправить ситуацию? Как их мочить?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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