"1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

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А затем, что 31 декабря закончится лицензия, а 3 января прокурорский дядя вызовет в прокуратуру и будет шить дело за работу без лицензии.
Проходили уже такое.
Плавали. Знаем.
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То есть кипишь плюсы обоснованно могли начинать 30 декабря.
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там в статье специально для дебилов написали, что у канала сменился конечный бенифициар
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2. Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии.
Беня сцыконул просто :D
Не сцы, просто отдавай потрошку долги и всё будет хорошо с твоими плюсами.
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Виктор Небоженко: Порошенко шепчет Богу: «У меня договор с Путиным, я ничего не боюсь»…
20-05-201610:34
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Підстав для припинення мовлення телеканалу 1+1 немає. Про це заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, передають Патріоти України із посиланням на українські ЗМІ."Я переконана, що канал буде вести мовлення згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, ухваленим 15 грудня. Не бачу підстав для нічого іншого й буду відстоювати цю позицію", - наголосила Герасим'юк. Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.
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