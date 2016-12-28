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Теги: Израиль (781) США (11515) Трамп (373)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал Израилю защищать его интересы после инаугурации 20 января.

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Гидрант уже второй раз облажался с Трампом, близорукая какая то внешняя политика.
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С Израилем не все так просто и однозначно.
В остальном - согласен. Если Трамп кончит как Кеннеди, Путин - как Гитлер, Порох - как Иуда, а Эрдоган просто убьётся апстену, мир станет гораздо чище. Перебор у нас с отморозками.
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Україна мала утриматись від голосування, бо за визнання Криму окупованим не голосувала жодна арабська та азійська країна крім Японії. Якщо наші арабські друзі не визнають КРИМ окупованим то чого Україна мала голосувати проти єврейських поселень в Палестині?
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Україна може показати свою самостійну позицію. і плювати на всяких нетаньяху.хай за цих "сильних" трамп заступається. хай їм всім покаже кузькінумамку
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Нам надо стремиться к состоянию, когда нам будет похер на Трампа, путяру и всех остальных. Конечно, сейчас надо лавировать - ибо мы слабы во всех отношениях, да и разобщены сильно. Но надо делать всё для того, чтобы посылать их всех "с высоких строек коммунизма". Судьба Украины должна решаться в Украине, а не Кремле, Белом доме или ещё где-либо. Идут они все нахрен со своими договорняками и мнениями.
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Рыжий клоун долго Президентом не будет, все его слова и поступки приведут этого дурачка к импичменту
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все, что Трамп исповедует он претворит в жизнь. точнее попытается воплотить.
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Терпи, не терпи, а резолюцію Радбезу виконувати треба.
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У США есть опыт плевания на эти резолюции.
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тут уместнее вспомнить не Кеннеди а Пётр III Фёдорович коронованного посмертно
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нельзя такому как Трамп было давать власть, причём
это плохо и для самой Америки
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Кстати слышал новость шо исраиль за снятие санкций с россии.Может трамп об этом,потерпеть.
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А что это у телки на морде три полоски, адидас что ле
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Я тоже в нетерпении. Когда уже будет сказано новое слово в истории. Наверно у многих так.
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бог создал мир а 7 дней. и дал у обаме еще 23 дня. будем посмотреть чем тот цирк закончится.
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неясно, це президента сша вибирали чи ізраїля?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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