Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

2543 27Теги: Израиль (781) США (11515) Трамп (373) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 23:27 Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 январяНовоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал Израилю защищать его интересы после инаугурации 20 января. читать источник x Мне нравится 1
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В остальном - согласен. Если Трамп кончит как Кеннеди, Путин - как Гитлер, Порох - как Иуда, а Эрдоган просто убьётся апстену, мир станет гораздо чище. Перебор у нас с отморозками.
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https://www.youtube.com/watch?v=lMfC_Wq96BE
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https://thezog.info/who-controls-donald-trump/
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это плохо и для самой Америки
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