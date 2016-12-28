"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ о карикатурах Charlie Hebdo на крушение Ту-154

5012 86Теги: авиакатастрофа (1025) Россия (64436) самолет (2062) крушение (296) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 23:27 "Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ о карикатурах Charlie Hebdo на крушение Ту-154Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". читать источник x Мне нравится
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аж целого генерала-майора нашли
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сказало высокодуховное земноводное
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Выживший в уме @Hlopak_ 9 часов назад
Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...
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Мало карикатур! Катастрофически мало!)))))))))))))
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ну имхо
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«Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии», - цитирует главу оборонного ведомства РФ агентство РИА-Новости.
Передает elise.com.ua
При этом в результате данных испытаний в РФ приняли решение прекратить закупку десяти образцов вооружений из-за технических недостатков, обнаруженных при использовании в Сирии.
«Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений», - подытожил Шойгу.
Мир поистине шокирован зверством россиян. Испытание вооружения на мирном населении не приходило в голову даже Гитлеру и генералам фашистской Германии. У многих вызывала сомнения информация о том, что российские солдаты массово насилуют сирийских женщин и детей , но после такого страшного заявления Шойгу вряд ли кто-то засомневается в человеколюбии и человечности российских боевиков и их главарей.
Напомним, российские дети собрали конфетки сирийским деткам после кровавой бойни устроенной их родителями.
[Россия испытала на сирийских детях 162 образца оружия - Шойгу - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=23006
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рисунки - норма
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Бортовой номер Ту-154 = RA-85572. Дата выпуска 1983 год.
Находим в Википедии "тушку" с таким бортовым номером и узнаём модификацию самолёта и количество мест в нём. Перед нами Ту-154Б-2 со 180-ю посадочными местами для пассажиров, а в кабине мест для экипажа + 4, итого = 184 места.
Официально погибло 8 членов экипажа и 84 пассажира, т.е. 92 человека. А ещё была промежуточная посадка в аэропорту Сочи для дозаправки. Неужели Вы думаете, что российское Минобороны упустило уникальную возможность перебросить в Сирию ещё одну роту своих убийц и мародёров на свободных местах в Ту-154? Конечно же не упустило, и подсадило в Сочи 184 - 92 = 92 человека так называемых "ихтамнетов". Но так как участие российской армии в любых вооружённых конфликтах принято отрицать, то про гибель этих по-всей видимости лишних 92 антигероев мы никогда не узнаем. К тому, же признать сразу гибель 184 человек (т.е. полного борта Ту 154-Б-2) у российского руководства кишка тонка. Ведь это может привести к оттоку добровольцев желающих сменить даунбасский и лугандонский фронт на сирийский.Ссылка
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ненависть порождает ещё большую ответную ненависть..
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.
...упражнения в испражнениях...
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столько было заявлений и откровенных оскорблений со стороны первого ранга политиков России, нелепой лжи
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и этому
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Вассерман Железный@KacapovNet
Вниманию офисных крыс Киева и области.
Перед праздниками по офисам ходят хлопчики с вот такой бумагой и желают "обследовать". Шлите нахер.
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Камазы сбивают на трассах детей,
Мозги разжижает бред телевизорный,
Не на что в гости позвать гостей,Тайга горит, затопило Сочи,
Ракеты падают, доллар взлетел,
Нищих на улице много очень,
Врёт министр иностранных дел,Сдали Сибирь в аренду китайцам,
В кабаках запретили курить,
Подорожали мясо и яйца,
Нельзя почти ничего говорить,Чеченцы женятся на малолетках,
Власть повернулась к стране спиной,
Украл на копеечку - небо в клетку,
Украл миллиарды - рули страной,Крым оттяпали, Боинг сбили,
Квартиры опять поднялись в цене,
Хозяйство сельское загубили,
Цензурой душится интернет,Врачей сокращают во всех больницах,
Зарплата учителя - полрубля,
Дети чиновников все за границей,
Жёны чиновников - в соболях,
Конца не видно войне в Донбассе…
Что русские? Русские возмущены,
Что в Штатах разрешены ***асы,
И браки меж ними разрешены!Это же ужас и мрак в апогее!
Важнее зарплаты и новостей!
Вы представляете?!! Женятся геи!!!
И даже усыновляют детей!!!Да мы вас за это ракетой грохнем!
Хотите нас геями воспитать?
Не дождётесь! Лучше мы сдохнем!
К тому же, недолго осталось ждать.
.Андрей Орлов, Россия
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«Если в первом акте звезда зажигается, то в конце пьесы она таки выстрелит»
Отто фон Бисмарк
Как не крути, а в России все же остались вменяемые люди. Их мало и они разобщены, но они есть. Надеяться на то, что вот они соберутся и что-то сделают - бесполезно. Они окончательно упустили свой шанс еще на Болотной. Это - проваленный экзамен гражданского общества и теперь - без перездачи. Тогда надо было не расходиться и что-то таки делать. Только тогда можно было поверить в свои силы а власть воспринимала это всерьез. Но Путин давно заготовил табун троянских коней, начиная с Гриши Явлинского, которые получая свою постоянную пайку овса, возглавили движения и смело повели его к унитазу, куда слили его и несколько раз смыли. Так что там нет оппозиции, как таковой, но беда в том, что оппозиция возникает из активной части гражданского общества, а там нет самого гражданского общества. Оно просто уничтожено и деградировано до уровне, пресмыкающихся.
Тем не мене, отдельные личности там имеются и редко пишут нам свои наблюдения и соображения по поводу окружающих событий в стиле репортажа из кучи навоза. По определению, такие люди должны быть умными, ибо увидели фальшь и ее источник. Для большинства россиян это уже недостижимая высота. Так вот, они пишут о том, что потихоньку набирает обороты кризис платежей. Население выходит на нули, уже полностью израсходовав жирок, нагулянный в тучные годы. Это говорит о том, что неизменный курс, которым ведет страну Путин и все более нарастающее санкционное давление не просто замедляют некий рост, а рушат фундамент курятника, на крыше которого сидит двуглавый петух.
Подчеркнем, это уже наблюдают простые граждане, снизу пирамиды власти. Но и наверху все выглядит примерно так же. Если взять 2012 год и посмотреть на то, как выглядели флагманы российской экономики Газпром и Роснефть, то можно было обнаружить, что они обросли непрофильными активами как нефтяной танкер ракушками. Наверняка все помнят целые эпопеи со скупкой Роснефтью всего, что шевелится и то же самое демонстрировал Газпром, скупавший не просто СМИ, но целые медиахолдинги. Всем было понятно, что компании оперируют громадными свободными средствами и вкладывают их в непрофильные активы для диверсификации деятельности.
Примерно то же самое делали Саудиты, Эмираты, Катар и Бахрейн. Все, во что они вложились, плавает по морям, летает в небе и просто взмывает в небо ультрасовременными городами и растекается вдоль побережья курортами и хай-тек предприятиями. В России все это выглядело насколько иначе. Там скупали готовые бизнесы, в том числе в Европе. Но тенденция была примерно одинаковой и условно выглядела чем-то, наподобие манипуляций аэронавтов, набирающих и балласт, когда не нужно, чтобы шар улетел слишком высоко.
Но вот уже обозначилась тенденция обратная, указанной выше. Теперь эти вчерашние лидеры распродают свои активы, а что-то просто закрывают. Недавно произошла сделка купли-продажи 19,5% акций Роснефти, которые купили, в частности, катарцы. Это ни что иное, как признак крутого пике. Что бы и кто об этом не говорил, но в 2012 году, никому в голову бы не пришла такая идея. А тут - полгода шло освещение подготовки сделки, а до этого были несколько попыток продать другим покупателям. То есть, прилагаются титанические усилия, чтобы таки спихнуть пятую часть флагмана российской экономики. Это один, хоть и жирный штрих в общей картине, которая показывает стремительное уменьшение возможностей России во всех областях и слоях экономики.
Но вот что интересно, при всех этих раскладах, Путин продолжает толкать страну в том же направлении, создавая следующих монстров, которые в самых выгодных и перспективных областях деятельности, умудряются выйти на убытки. Кстати, Роснефть, которой правит писатель-романист, уже забыли о прибылях, как и Газпром. Но они просто доигрались до нулей, а вот Уралвагонзавод банкротили по технике для того, чтобы из него выдернуть сегмент танкостроения и всунуть его в планируемый танковый холдинг, по примеру холдинга авиационного. Короче говоря, делают еще одно казенное предприятие, которое войдет в сферу деятельности Димы Рогозина.
В итоге, Путин ваяет еще одну структуру, которая будет жрать бюджет в усиленном темпе и при том - будет ваять что-то на полностью безальтернативной основе, как например - знаменитый танк «Армата» к обзору которой мы как-то вернемся дополнительно. То есть, руководство России должно бы думать о том, как выжить стране вообще, ибо просвета, в ближайшее время, не видно. С другой стороны - быстрее отмучается, ибо Путин демонстрирует включение страны в полномасштабную гонку вооружений.
Но тут фокус в следующем. Штаты анонсировали увеличение военного бюджета и рост выпуска новой техники в каких-то невероятных количествах. То есть, Штаты наконец-то приняли вызов, и насколько можно понять, они ставят задачу по обеспечению армии всем необходимым, для эффективного противостояния не Китаю или России, но им обоим вместе взятым. Зная, как в Штатах умеют быстро раскручивать производство, сомневаться в реальности этих планов не приходится. Как только промышленность почувствует утопленную педаль газа, начнется привычная вещь. Любая, самая сложная система вооружений, в Штатах может производится сразу несколькими оружейными концернами, что создает здоровую конкуренцию и резкое движение вперед по самым новым технологиям, что приводит к совершенно недостижимым результатам, которые соперники пытаются повторить.
Короче говоря, наши российские читатели пишут о том, что на местах уже заметно, куда все движется и даже сравнивают Россию с загнанной лошадью, которую продолжают лупить плеткой, пытаясь добавить скорости. И в завершение темы, хочется заметить, что из Конгресса США анонсировали новый виток санкций, который должен стать особенно болезненным, в частности - Лично для Путина. Посмотрим.http://defence-line.org/2016/12/loshadka-upala-ustala-skakat/
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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