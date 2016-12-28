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Теги: авиакатастрофа (1025) Россия (64436) самолет (2062) крушение (296)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ о карикатурах Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека".

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Боже карикатурами в журналах занимается аж целое минобороны
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А чем им еще заниматься? Алеппо разбомбили, ансамбль утопили... Скучно, вот карикатуры и смотрят в французских журналах
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та не это не частное мнение было, это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков Источник: http://censor.net.ua/n421477

аж целого генерала-майора нашли
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По части мочилова умняков то, если он майор-хренерал, то манька захерова ваще ёбниралисимус
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Я понимаю это. Мой пост, просто, обычный сарказм. А с Вашим первым постом я абсолютно согласен
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удар по скрепе вяличия для кацапов болезненно.
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"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих"
сказало высокодуховное земноводное
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Це тому, що вже і всратися нічим...

Выживший в уме ‏@Hlopak_ 9 часов назад
Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...


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У немцев и итальянцев гораздо более умело сделано. Все, к чему прикасается кацап, автоматически превращается в говно
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Испражнения на бумагу? Хм... А уже больше года использую туалетные рулоны с рожей пукена
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Бляяя...так быстро расходятца- метраж рекламный, метра четыре-пять...
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Точно. Но все равно буду от нее отказываться. Неудобная. Нос пукена постоянно задницу скребет
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Как приятно видеть истерику казламордых))
Мало карикатур! Катастрофически мало!)))))))))))))
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вообще как по мне, лучший вариант потроллить в этом вопросе кацапов - это заявить, что онивсеврут. Не было никакого крушения, плач родни - постановка, снимки со спутника - скриншоты из комп. игры

ну имхо
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Пасыпали сцуки марской солью и в несознанку
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можна еще заявить, что ватноголовые специально муляжей в воду набросали
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а говорит "не трогает". а сам не только "тронулся" но и вон сколько наговорил на камеру....


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Французы как цивилизованные и культурные люди на бумагу,а вы своё говно в море.
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козломордышам не мешало бы вспомнить о задорнове и его ублюдочных шутках по поводу сбитого Боинга, а потом уже своими рогами мотать.
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И это при том, что Боинг был сугубо гражданским лайнером, а тушка - военный борт.
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А откуда там рогам взяцца? Там одни копыта. Все остальное под бульдозверь пошло
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Надпись на рисунке: "Репертуар хоров красной армии расширяется".
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Надпись на рисунке: "Плохие новости... Путина внутри не было".
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Обратите внимание на слова -"Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека." То есть они сами признали себя мягко сказано -ненормальными) дебилы)
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И эти не пожалели... А что там, кстати, дружественная зимбабва? Людоеды людоедов-то должны понять? Или снова - отравленная стрела промеж, пардон, полужопий?
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Оооо, нунаконец - то отреагировали! Так и знал, что ядом плеваться будут. А как же традиционная дрюжба со с Францией ? Или опять Париж оккупируют как в 1814 году ?
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время сирийской бойни, российские военные провели испытания 162 образцов вооружения.

«Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии», - цитирует главу оборонного ведомства РФ агентство РИА-Новости.

Передает elise.com.ua

При этом в результате данных испытаний в РФ приняли решение прекратить закупку десяти образцов вооружений из-за технических недостатков, обнаруженных при использовании в Сирии.

«Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений», - подытожил Шойгу.

Мир поистине шокирован зверством россиян. Испытание вооружения на мирном населении не приходило в голову даже Гитлеру и генералам фашистской Германии. У многих вызывала сомнения информация о том, что российские солдаты массово насилуют сирийских женщин и детей , но после такого страшного заявления Шойгу вряд ли кто-то засомневается в человеколюбии и человечности российских боевиков и их главарей.

Напомним, российские дети собрали конфетки сирийским деткам после кровавой бойни устроенной их родителями.
[Россия испытала на сирийских детях 162 образца оружия - Шойгу - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=23006
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в росиси "нормальные" - это когда "лишняя хромосома"
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Ждем карикатуры рюзкого п(осла) теперь с нетерпением .
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подобное "западных ценностей" - их обладатели и защитники обречены - Ой, та как же ж так можна! чо, даже квартиру в Юлдыбаевке не дадите!?
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Завидуют кацапы двуногим, ещё пару лет войны и пол россии будет одноногой
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Скотина плешивая шоб ты сдох. не могу смотреть на его мерзкую рожу.
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У хуйла с этим самолётом обломалась большая пиар-кампания... Летевшая там дохтур Лиза должна была показывать всему миру как эти гэбнявые мрази заботятся о детях Сирии...

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Что одни идиоты, что другие. Разница только в географии.
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Ты знаешь я бы очень хотел бы жить в австралии, но так случилось, что в моем случае я врядли смогу, что то изменить. .
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французы цэничные падлицы! то ли дело россиюшка мирно, вежливо и с чувством человеческого достоинства бомбит сирийских стариков, женщин и детей...
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Игорь Конашенков: "Мечтаю попасть на страницы Charlie Hebdo!"
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Краткая аналитика по количеству погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Я не верю официальной российской статистике. Смотрите вот известные исходные данные для анализа.
Бортовой номер Ту-154 = RA-85572. Дата выпуска 1983 год.
Находим в Википедии "тушку" с таким бортовым номером и узнаём модификацию самолёта и количество мест в нём. Перед нами Ту-154Б-2 со 180-ю посадочными местами для пассажиров, а в кабине мест для экипажа + 4, итого = 184 места.
Официально погибло 8 членов экипажа и 84 пассажира, т.е. 92 человека. А ещё была промежуточная посадка в аэропорту Сочи для дозаправки. Неужели Вы думаете, что российское Минобороны упустило уникальную возможность перебросить в Сирию ещё одну роту своих убийц и мародёров на свободных местах в Ту-154? Конечно же не упустило, и подсадило в Сочи 184 - 92 = 92 человека так называемых "ихтамнетов". Но так как участие российской армии в любых вооружённых конфликтах принято отрицать, то про гибель этих по-всей видимости лишних 92 антигероев мы никогда не узнаем. К тому, же признать сразу гибель 184 человек (т.е. полного борта Ту 154-Б-2) у российского руководства кишка тонка. Ведь это может привести к оттоку добровольцев желающих сменить даунбасский и лугандонский фронт на сирийский.Ссылка
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парашестану пора уже свои ВКС (воздушно-космические силы) переименовывать в подводно-космические
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древняя-древняя поговорка или пословица есть: посеешь ветер -пожнёшь бурю,
ненависть порождает ещё большую ответную ненависть..
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Ну забьіли россяне радость от издевательств и оскорблений єтого журнала. Теперь же прошлись по ним и тут почему то не нравится, да еще поключили официальньіх лиц. Двуличньіе твари єти русские.
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"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ

.
...упражнения в испражнениях...
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Этот ватник без бумажки не может и 2 слов связать. Одна извилина и то от фуражки.
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не пойму что правда не понимают или прикидываются, а зачем?
столько было заявлений и откровенных оскорблений со стороны первого ранга политиков России, нелепой лжи
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Ахахахахаха. Палає в міністерстві ВІЙНИ Московії. Ох і палає. То хахали сволачі, тепер французи падонкі. Не любят Матушку! Що посіяли росіяни те і отримали у відповідь. Смілися з загиблиг українців та сирійців і грузин. Тепер ще дивуються,чого їх всі ненавидять та зневажають.
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Ходять тут усякие, потом тапки пропадають...

Вассерман Железный‏@KacapovNet
Вниманию офисных крыс Киева и области.
Перед праздниками по офисам ходят хлопчики с вот такой бумагой и желают "обследовать". Шлите нахер.


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Выборов нет, пенсии мизерны,
Камазы сбивают на трассах детей,
Мозги разжижает бред телевизорный,
Не на что в гости позвать гостей,Тайга горит, затопило Сочи,
Ракеты падают, доллар взлетел,
Нищих на улице много очень,
Врёт министр иностранных дел,Сдали Сибирь в аренду китайцам,
В кабаках запретили курить,
Подорожали мясо и яйца,
Нельзя почти ничего говорить,Чеченцы женятся на малолетках,
Власть повернулась к стране спиной,
Украл на копеечку - небо в клетку,
Украл миллиарды - рули страной,Крым оттяпали, Боинг сбили,
Квартиры опять поднялись в цене,
Хозяйство сельское загубили,
Цензурой душится интернет,Врачей сокращают во всех больницах,
Зарплата учителя - полрубля,
Дети чиновников все за границей,
Жёны чиновников - в соболях,

Конца не видно войне в Донбассе…
Что русские? Русские возмущены,
Что в Штатах разрешены ***асы,
И браки меж ними разрешены!Это же ужас и мрак в апогее!
Важнее зарплаты и новостей!
Вы представляете?!! Женятся геи!!!
И даже усыновляют детей!!!Да мы вас за это ракетой грохнем!
Хотите нас геями воспитать?
Не дождётесь! Лучше мы сдохнем!
К тому же, недолго осталось ждать.

.Андрей Орлов, Россия
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УБЕЙ КАЦАПА-ОБЕЗОПАСЬ СЕБЯ,ДРУЗЕЙ,СОСЕДЕЙ,УБЕЙ КАЦАПА-СПАСИ ПЛАНЕТУ,ЗВЕРОПОДОБНЫЕ МУЩЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ,КАЦАПСТАН СТЕРТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ.Чем больше вас подохнет в авиакатастрофах,чем больше вас подохнет от бытовой химии,чем больше вас ПРОСТО ПОДОХНЕТ,тем больше радости вы доставите СИРИЙСКОЙ ДЕТВОРЕ.СДОХНИТЕ ТВАРИ ВСЕ,от мала до велика.
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не подумайте. что я не люблю зоряна. но риторика аналогичная. как и у всей верхушки. все кругом враги предатели и месть. а кого не подкупили так мало дали.
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Лошадка упала, устала скакать…


«Если в первом акте звезда зажигается, то в конце пьесы она таки выстрелит»
Отто фон Бисмарк
Как не крути, а в России все же остались вменяемые люди. Их мало и они разобщены, но они есть. Надеяться на то, что вот они соберутся и что-то сделают - бесполезно. Они окончательно упустили свой шанс еще на Болотной. Это - проваленный экзамен гражданского общества и теперь - без перездачи. Тогда надо было не расходиться и что-то таки делать. Только тогда можно было поверить в свои силы а власть воспринимала это всерьез. Но Путин давно заготовил табун троянских коней, начиная с Гриши Явлинского, которые получая свою постоянную пайку овса, возглавили движения и смело повели его к унитазу, куда слили его и несколько раз смыли. Так что там нет оппозиции, как таковой, но беда в том, что оппозиция возникает из активной части гражданского общества, а там нет самого гражданского общества. Оно просто уничтожено и деградировано до уровне, пресмыкающихся.
Тем не мене, отдельные личности там имеются и редко пишут нам свои наблюдения и соображения по поводу окружающих событий в стиле репортажа из кучи навоза. По определению, такие люди должны быть умными, ибо увидели фальшь и ее источник. Для большинства россиян это уже недостижимая высота. Так вот, они пишут о том, что потихоньку набирает обороты кризис платежей. Население выходит на нули, уже полностью израсходовав жирок, нагулянный в тучные годы. Это говорит о том, что неизменный курс, которым ведет страну Путин и все более нарастающее санкционное давление не просто замедляют некий рост, а рушат фундамент курятника, на крыше которого сидит двуглавый петух.
Подчеркнем, это уже наблюдают простые граждане, снизу пирамиды власти. Но и наверху все выглядит примерно так же. Если взять 2012 год и посмотреть на то, как выглядели флагманы российской экономики Газпром и Роснефть, то можно было обнаружить, что они обросли непрофильными активами как нефтяной танкер ракушками. Наверняка все помнят целые эпопеи со скупкой Роснефтью всего, что шевелится и то же самое демонстрировал Газпром, скупавший не просто СМИ, но целые медиахолдинги. Всем было понятно, что компании оперируют громадными свободными средствами и вкладывают их в непрофильные активы для диверсификации деятельности.
Примерно то же самое делали Саудиты, Эмираты, Катар и Бахрейн. Все, во что они вложились, плавает по морям, летает в небе и просто взмывает в небо ультрасовременными городами и растекается вдоль побережья курортами и хай-тек предприятиями. В России все это выглядело насколько иначе. Там скупали готовые бизнесы, в том числе в Европе. Но тенденция была примерно одинаковой и условно выглядела чем-то, наподобие манипуляций аэронавтов, набирающих и балласт, когда не нужно, чтобы шар улетел слишком высоко.
Но вот уже обозначилась тенденция обратная, указанной выше. Теперь эти вчерашние лидеры распродают свои активы, а что-то просто закрывают. Недавно произошла сделка купли-продажи 19,5% акций Роснефти, которые купили, в частности, катарцы. Это ни что иное, как признак крутого пике. Что бы и кто об этом не говорил, но в 2012 году, никому в голову бы не пришла такая идея. А тут - полгода шло освещение подготовки сделки, а до этого были несколько попыток продать другим покупателям. То есть, прилагаются титанические усилия, чтобы таки спихнуть пятую часть флагмана российской экономики. Это один, хоть и жирный штрих в общей картине, которая показывает стремительное уменьшение возможностей России во всех областях и слоях экономики.
Но вот что интересно, при всех этих раскладах, Путин продолжает толкать страну в том же направлении, создавая следующих монстров, которые в самых выгодных и перспективных областях деятельности, умудряются выйти на убытки. Кстати, Роснефть, которой правит писатель-романист, уже забыли о прибылях, как и Газпром. Но они просто доигрались до нулей, а вот Уралвагонзавод банкротили по технике для того, чтобы из него выдернуть сегмент танкостроения и всунуть его в планируемый танковый холдинг, по примеру холдинга авиационного. Короче говоря, делают еще одно казенное предприятие, которое войдет в сферу деятельности Димы Рогозина.
В итоге, Путин ваяет еще одну структуру, которая будет жрать бюджет в усиленном темпе и при том - будет ваять что-то на полностью безальтернативной основе, как например - знаменитый танк «Армата» к обзору которой мы как-то вернемся дополнительно. То есть, руководство России должно бы думать о том, как выжить стране вообще, ибо просвета, в ближайшее время, не видно. С другой стороны - быстрее отмучается, ибо Путин демонстрирует включение страны в полномасштабную гонку вооружений.
Но тут фокус в следующем. Штаты анонсировали увеличение военного бюджета и рост выпуска новой техники в каких-то невероятных количествах. То есть, Штаты наконец-то приняли вызов, и насколько можно понять, они ставят задачу по обеспечению армии всем необходимым, для эффективного противостояния не Китаю или России, но им обоим вместе взятым. Зная, как в Штатах умеют быстро раскручивать производство, сомневаться в реальности этих планов не приходится. Как только промышленность почувствует утопленную педаль газа, начнется привычная вещь. Любая, самая сложная система вооружений, в Штатах может производится сразу несколькими оружейными концернами, что создает здоровую конкуренцию и резкое движение вперед по самым новым технологиям, что приводит к совершенно недостижимым результатам, которые соперники пытаются повторить.
Короче говоря, наши российские читатели пишут о том, что на местах уже заметно, куда все движется и даже сравнивают Россию с загнанной лошадью, которую продолжают лупить плеткой, пытаясь добавить скорости. И в завершение темы, хочется заметить, что из Конгресса США анонсировали новый виток санкций, который должен стать особенно болезненным, в частности - Лично для Путина. Посмотрим.http://defence-line.org/2016/12/loshadka-upala-ustala-skakat/
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Ребята, отметьтесь здесь, пожалуйста, надо проучить вдохновительницу убийц.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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Гаврила ждал от мира скорби.А тут француз ударил в зад.
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Москаль-Мудак и всегда им Был по факту , вне зависимости от того замечали вы это или нет !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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