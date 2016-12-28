837 7Материалы по теме: газТеги: газ (8563) газопровод (536) Газпром (2566) Еврокомиссия (670) Россия (64437) транзит (482) Укртрансгаз (154) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 23:23 Украина будет ежедневно направлять Еврокомиссии информацию о давлении в точках входа и выхода из ГТС, - "Укртрансгаз"ОАО "Укртрансгаз" будет направлять в Еврокомиссию данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины. читать источник x Мне нравится
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