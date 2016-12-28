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Материалы по теме:  газ
Теги: газ (8563) газопровод (536) Газпром (2566) Еврокомиссия (670) Россия (64437) транзит (482) Укртрансгаз (154)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина будет ежедневно направлять Еврокомиссии информацию о давлении в точках входа и выхода из ГТС, - "Укртрансгаз"

ОАО "Укртрансгаз" будет направлять в Еврокомиссию данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.

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Нам треба було відмовитись від транзиту російського газу в ЄС ще влітку щоб ЄС шукала собі альтернативні шляхи поставок газу замість газогону Союз який ми називаємо українська ГТС. Поки ми постачаємо газ в ЄС, до тих пір путін має на ЄС якись вплив. Не буде Україна постачати газ до ЄС, не буде у путіна спільного бізнесу з європейськими баригами, не буде і впливу на європейську політику!
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Ну понятно. Украина дала обязательства, несмотря ни на что обеспечить стабильное давление на выходе
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ну и кто этим европейским мудакам не давал это проверить ещё лет десять назад?.....
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А они и проверяли. Представители европейских получателей круглосуточно сидят на всех газоизмерительных станциях. Когда кацапы орали, что Украина ворует газ, вы слышали подобные не то что вопли, но хотя бы заявления от европейцев? Нет, потому что их не было. Европа всегда знала, что Украина пропускает через себя весь транзитный газ, не отбирая его.
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ну так и я об этом....наверное стеснительные ....
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