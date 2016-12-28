4379 85Теги: Россия (64436) цензура (1155) мракобесие (39) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 23:02 Российский суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии по "закону Яровой"Мировой суд в российском Владивостоке постановил уничтожить четыре англоязычных и 36 русскоязычных экземпляров Библии, на которых отсутствовала маркировка распространявшей литературу религиозной организации. читать источник x Мне нравится 2
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Их заветная мечта: посмотреть Лебединое озеро по всем федеральным телеканалам России!
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или для скрепных кацапов это одно и то же ?))
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А там глядишь и за церкви и монастыри возьмутся ! Здравствуй воинственный сатанизм 30 годов прошлого столетия .
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Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.... -- негр написал...*)
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Бульдозером рвать будут?
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Граждане страны, где ставят памятники Сталину и мемориальные камни ГУЛАГу не имеют права говорить о человечности.
Граждане страны, где сажают людей за посты, лайки и плакаты на улице не имеют права упрекать других в негуманном отношении к кому-либо.
Граждане страны, которая бомбит сирийские города, называя это "тренировкой" не имеют права взывать к состраданию.
Граждане страны, которая аннексировала часть территории Украины и третий год ведёт там вероломную войну, когда счёт убитых украинских солдатах идёт уже давно на тысячи не имеют права раскрывать свой рот и требовать от кого-либо сопереживания.
Граждане страны, где первые лица государства позволяют себе выражения: "В Сирии детей посыпают пылью", "Мрут, как мухи" (о сотне отравившихся в Иркутске), "Она утонула", где террористов ездивших в Донецк награждают средь бела дня, где боевики спокойно говорят в интервью, что надо "уничтожить украинскую нацию", где с экранов ТВ в передачах с самыми высокими рейтингами слышны призывы сбросить атомные бомбы на другие города и страны не имеют права даже вякать о морали других людей.
Граждане страны, которая смеялась над шуткой Задорнова про "самолёт тяжелее воздуха" не должны удивляться, когда услышат смех уже от других.
Граждане страны, ненавидящие весь мир, желающие смерти всем вокруг, самоутверждающиеся за счёт танков, бомбежёк, воен, атомного оружия, считающие себя лучше других по праву своей национальности и месту рождения должны тихо заползти в угол и не высовываться в такие моменты, а не учить других скорби, жалости и человечности.
Граждане страны, где не наказан и не осуждён ни один государственный и международный преступник за последние сто лет, где палачи в чести, а людей расстреливают на мостах, гноят, гнобят и сживают со свету только за их гражданскую и человеческую позицию - вот эти граждане, как раз и должны заткнуться.
Гражданам этой страны необходимо обратить внимание на себя, на преступления своего государства, на свою незамоленную историю.
Я уже не говорю, чтобы покаяться, хотя бы просто разобраться у себя в государстве, где столько чудовищной несправедливости, унижений и растоптанных человеческих ценностей и чувств, что разгребать это всё до Второго Пришествия.
В своём глазу бревно поищите, окаянные.
Александр Тверской
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Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...
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https://newsland.com/user/4297740009/content/chaplin-narodu-nuzhen-tsar-im-mozhet-byt-putin/5617858
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Не любит Господь, когда священное писание вот так вот напоказ уничтожают.
Если бы в пожаре сгорело или случайно утонуло - ладно, такое дело.
Но по своей воле и напоказ - не, шо-то будет.
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Участие иностранцев в евангелизационных программах и бесплатная раздача Библий на улицах и площадях городов России, будет теперь рассматриваться полицией, как нарушение общественного порядка и приравниваться… «к распитию спиртных напитков в неустановленном месте».
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Это совершенно разные вещи. Первая - означает грандиозный наезд на РПЦ, вторая - победу РПЦ над иностранными миссионерами.
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Maryanushta@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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Оце блять називається "Когнітивний Дисонанс".
Висновок: Господи, пали! Тут уже нічого не врятуєш...
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