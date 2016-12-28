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Теги: аэропорт (1148) взятка (3165) Госпогранслужба (2300) граница (2688) пограничники (990) Харьков (3955)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трое граждан Грузии пытались подкупить пограничников в аэропорту Харькова. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Харьков" при осуществлении пограничного контроля рейса "Кутаиси - Харьков" трое граждан Грузии 1983,1987 и 1990 рождения пытались подкупить пограничников Харьковского отряда.

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скоты! 250 баксов это просто плевок в лицо всей пограничной службе Украины
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Ну да ,на всю смену- такая сумма это просто издевательство какое- то !
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Да ещё и за троих, так погранцов не опускал никто.
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Что мандарины и гвоздики начали контрабандой возить ?
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Вот болваны вместе пошли, а было три попытки
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они так и раньше делали. у меня знакомый есть, так он то же так делал только я не интересовался почему. он сказал мимолетом, что проехал за бабки, а почему дал мне неудобно спросить. он нормальный пассажир, не бандит не рекэтир. цветами торгует, мелким оптом. такой при деньгах. Что то изменилось наверное при пересечении...
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взятка обиднее чем она меньша. Совсем уже обнаглели лаврушники.
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А у тебя самой-то, Зин --
В 70- м был грузин.
Так то вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!
.

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