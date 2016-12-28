Трое граждан Грузии пытались подкупить пограничников в аэропорту Харькова. ФОТО

1390 11Теги: аэропорт (1148) взятка (3165) Госпогранслужба (2300) граница (2688) пограничники (990) Харьков (3955) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 22:58 Трое граждан Грузии пытались подкупить пограничников в аэропорту Харькова. ФОТОСегодня в пункте пропуска "Харьков" при осуществлении пограничного контроля рейса "Кутаиси - Харьков" трое граждан Грузии 1983,1987 и 1990 рождения пытались подкупить пограничников Харьковского отряда. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В 70- м был грузин.
Так то вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!
.
Ответить