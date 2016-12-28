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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Обама (1577) санкции (5728) США (11515)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN

Президент США Барак Обама намерен 29 декабря объявить о расширении санкций против России из-за причастности Москвы к хакерским атакам.

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на чеке размер жопы три икса
стесьняюсь спросить это какая ?
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Плачет ватница, рыдает,
Сидя в новом BMW,
Вся в слезах, в губной помадке
Три педальки, ножки две.

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размер жопы XXX?))) это так сакральных присодили на мазь кавказцы?
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Какое замечательное завершение года.

Happy New Year, katsapy!
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"Я хочу написать хорошую светлую книгу, о том, как один хороший мальчик... А тот ему по кумполу! А он ему под дых! А тот ему по черепу!" (с)

Книга хорошая, автор плохой...

Обама, шуруй гарбидж собирать ))) Это - твое!
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Давай мистер президент наваляй на последовательность козлятня шоб у них и рога завернули от полезных санкцый
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Давай, Обама, добивай свой "дембельский аккорд"!

Потому как на ТрампаЧмо надежд, почему то, нет, от слова "вообще".
Он останется таким же бизнеком, со всеми будет пытаться договариваться-торговаться.

Вот посмотрите, по делам и словам трамп будет очень похож на офшорного пороха.
Да, у меня надежда на Сенат, он не наша крысиная ВР, но, было бы желание у короля изменить свою свиту...))))

Амерам пожелаю удачи. Их ждет много чего интересного и неожиданного.
А Украине - закончить всякие шатания и "присоединения" и подумать, в конце то концов, про себя, любимую, что ей то, родной надо, какие, лично,у нее планы, желания и возможности...
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А вспомните как начинал, релоады там всякие, с димоном в десна лупился. План вступления Украины в нато зарезал... пришел при путене и уходит при нем. Какой ценой прозрение приходит
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Абамыч астанавитесь,РАБссия на пороге развала и восстания рабочих,ти Бишь Майдана
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Абамка кожного тижня підцементовує імпортозамєщєніє раssії новими пачками санкцій
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Походу мы "слабака Обаму" будем вспоминать с теплыми чувствами.
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тю. бджоляр тоже спешил перед уходом, бо слабдовольный во время каденции... насчет героя Бандере... и где теперь этот титул... Бандера правильно говорил, шо надейся только на себя, если желаешь Украине соборности и независимости.
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Кацапы в отместку еще больше импортного сыра уничтожат По программе импортозамещения будут давиться своим "продукт российский плавленный с запахом сыра"
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продукт плавленый с сыром - это шо такое? Хотя ху..лопам после боярышника для мытья ванн и гуталина с хлебом, этот плавленый продукт в обертке цветов аквафреша с курицей-мутантом реальный деликатесс.
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Какое то всеобщее ликование. А кто прочувствовал предыдущие санкции на себе. Я не могу понять, кто в эти санкции верит, пока они не дают результата? Сколько надо лет, чтобы раша сдулась? Я за санкции, просто они, какие то уж очень нежные.
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Львів, терміново потрібна допомога

Maryanushta‏@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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ожидаем страшный ответ от ху..лопских пожирателей гуталина.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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