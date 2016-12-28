Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN

7021 133Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Обама (1577) санкции (5728) США (11515) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 22:38 Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNNПрезидент США Барак Обама намерен 29 декабря объявить о расширении санкций против России из-за причастности Москвы к хакерским атакам. читать источник x Мне нравится 46
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стесьняюсь спросить это какая ?
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Сидя в новом BMW,
Вся в слезах, в губной помадке
Три педальки, ножки две.
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Happy New Year, katsapy!
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Книга хорошая, автор плохой...
Обама, шуруй гарбидж собирать ))) Это - твое!
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http://www.mk.ru/social/2016/12/28/zhiteli-buryatskogo-poselka-prosyat-u-deda-moroza-svet-ego-net-s-1996go.html
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Потому как на ТрампаЧмо надежд, почему то, нет, от слова "вообще".
Он останется таким же бизнеком, со всеми будет пытаться договариваться-торговаться.
Вот посмотрите, по делам и словам трамп будет очень похож на офшорного пороха.
Да, у меня надежда на Сенат, он не наша крысиная ВР, но, было бы желание у короля изменить свою свиту...))))
Амерам пожелаю удачи. Их ждет много чего интересного и неожиданного.
А Украине - закончить всякие шатания и "присоединения" и подумать, в конце то концов, про себя, любимую, что ей то, родной надо, какие, лично,у нее планы, желания и возможности...
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Maryanushta@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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