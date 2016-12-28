В бюджете-2017 не хватает 300 млн грн на общественное вещание, - глава Госкомтелерадио Наливайко. ВИДЕО

436 19Материалы по теме: Бюджет-2017Теги: бюджет (4193) Нацсовет_ТРВ (277) Госкомитет (3) общественное вещание (39) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 22:35 В бюджете-2017 не хватает 300 млн грн на общественное вещание, - глава Госкомтелерадио Наливайко. ВИДЕОВ Государственном бюджете Украины на 2017 год не хватает 300 млн грн на общественное вещание, по сравнению с той суммой, которая была указана в законе "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины". читать источник x Мне нравится
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Что такое это "общественное вещание" ни кто не знает, и знать ни кто не хочет, ибо их полезность минус 100500%, потому как необходимости в этом "вещании" в 21-ом веке нет никакой.
Какие их функции, цели и КПД - ?????.
Что это вообще такое????? Большое - ХЗ и НУНАХ!!! Но, сука, денег они хотят и не мало...
Сюрр какой то...
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Я от думаю, що з точки зору клепки Кононенку/Грановському до Клюєва/Портнова - як до неба рачки. Якщо вифігачили останніх, то як швидко, думаєте, позбудемося цих дєятілів?
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