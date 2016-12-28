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Материалы по теме:  Бюджет-2017
Теги: бюджет (4193) Нацсовет_ТРВ (277) Госкомитет (3) общественное вещание (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В бюджете-2017 не хватает 300 млн грн на общественное вещание, - глава Госкомтелерадио Наливайко. ВИДЕО

В Государственном бюджете Украины на 2017 год не хватает 300 млн грн на общественное вещание, по сравнению с той суммой, которая была указана в законе "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

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Извините, что не по теме, но уж больно понравилось. :D

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Так добавьте еще один налог пенсионерам.Им все равно подыхать за то вещание будет работать.кто платит тот себе и музыку заказывает
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А население это нечто смотрит? Просто марнотратство! Очередные дармоеды Я уже удивляюсь, где вообще деньги берутся в Украине на это.
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На громадян у олігархів завжди грошей не вистачає.
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А на стыцька и армию порохоботов деньги есть?
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А эти все ублюдки пилят и пилят, пилят и пилят...
Что такое это "общественное вещание" ни кто не знает, и знать ни кто не хочет, ибо их полезность минус 100500%, потому как необходимости в этом "вещании" в 21-ом веке нет никакой.
Какие их функции, цели и КПД - ?????.
Что это вообще такое????? Большое - ХЗ и НУНАХ!!! Но, сука, денег они хотят и не мало...
Сюрр какой то...
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у меня у тетки где то висит "желтое радио". оказывается. что те передачи жрут больше чем евровидение?
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Арбузов активізував спроби повернути арештовані в Україні гроші http://bit.ly/2ig8BzT. Чекаємо фото його обіду з Кононенко, ржушчими з нас лохів.
Я от думаю, що з точки зору клепки Кононенку/Грановському до Клюєва/Портнова - як до неба рачки. Якщо вифігачили останніх, то як швидко, думаєте, позбудемося цих дєятілів?
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Непорядок ! Срочно создать комитет по расследованию этого вопиющего безобразия , а еще лучше назначить госсекретаря госкомтелерадио. и сразу деньги найдутся
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Мне вот что интересно, им надо 1,3 млрд грн, зачем им столько, это огромная сумма, пускай конкретно распишут на что пойдут эти деньги, хотя смысл писать, всеравно половину украдут и распилят, а напишут что деньги пойдут на какие-то несуществующие проекты.
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