Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура

414 14Материалы по теме: ВзяточникиТеги: аграрии (149) НАН Украины (75) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 22:23 Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратураПрокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт против бывшего исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук. читать источник x Мне нравится
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http://pushkinska.net/odessa/delo-o-vzyatke-sud-opravdal-dekana-izmailskogo-universiteta …
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- Я пока приготовлюсь, а вы пройдите, пожалуйста, по коридору в последнюю дверь направо.
Мужик быстро прошмыгнул к указанной двери, открыл, снова попал на улицу, дверь за ним закрылась. Обернулся и видит на двери табличку: «Сегодня вас поимела сестра Мария».
ну эту казку про суды мы знаем, наелись за 2 года, Курченко например....
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