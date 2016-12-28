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Теги: Обама (1577) США (11515) Трамп (373)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп обвинил Обаму в препятствовании плавной передаче власти

Президент США Барак Обама препятствует плавной передаче власти своему преемнику Дональду Трампу.

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Всё что хотели его избиратели ,выгнать всех нелегалов из страны, построить стену с Мексикой и тому подобное, скорее всего останется невыполненным. Зато шоу будет продолжаться. Один дома им устроит весёлую жизнь, да и нам неизвестно чего ожидать можно от такого президента.
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Просто он злится что президент О напоследок хочет вдарить президента П который назначил его президентом Т.
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Такое ощущение, что ху.ло угостил Трампа ,,боярышником,, )))
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Я лично баюсь этога трампа)))) он же на голову не меньше бальной чем валодя.
А выдержит ли наш шарик этих дваих? Не многовато ли для нас будет?
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Он бизнесмен а они все немного не обычные. Если бы все могли быть бизнесменами... Потом у него бурная личная жизнь была , три жены, много детей . Всё нестандартно. С Обамой было понятно и логично и в личной жизни у него все стандартно как у большинства.
Это Мелания Трамп

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а ещё Трамп трижды менял партийную принадлежность: демократ, независимый, республиканец. про таких тов. Ленин говаривал "а вы, тов. Троцкий политическая проститутка".
в последнем Трамп со своей последней женой очень сходен... )
http://www.gossipextra.com/wp-content/uploads/2015/08/Melania-1.jpg
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Это уже нашими нытиками попахивает. Которым тоже все кругом мешают))
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Боїться Трамп , шоб Обамич случаєм не заборонив боярішнік в ЕрЕфії. Це вам піндосам не Сірія , запрєтка на Боярку , це подоба хімічної війни .
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Как показали президентские выборы в Украине и Соединённых Штатах, существует прямая зависимость между глухим электоратом и слепым трастом.

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Какую он власть хочет если еще не вступил в должность?
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Я не знаю как весь мир,но чувствую в первую очередь мурлыканци впадут в прострационный ахуй,когд отдупляться,шо они себе избрали.
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Несмотря на киевское околопридворное нытьё насчёт Трампа, однозначно, будут перемены.
Как правило, когда начинаются проблемы в высокопосадовом гадюшнике, народу становится жить немного легче.
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вы друзья,
совсем меня запутали - так Трамп царь или не царь ?
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