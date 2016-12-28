Трамп обвинил Обаму в препятствовании плавной передаче власти

7821 121Материалы по теме: Президент ТрампТеги: Обама (1577) США (11515) Трамп (373) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 21:57 Трамп обвинил Обаму в препятствовании плавной передаче властиПрезидент США Барак Обама препятствует плавной передаче власти своему преемнику Дональду Трампу. читать источник x Мне нравится 1
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UZZigIoiDYo
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А выдержит ли наш шарик этих дваих? Не многовато ли для нас будет?
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Это Мелания Трамп
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в последнем Трамп со своей последней женой очень сходен... )
http://www.gossipextra.com/wp-content/uploads/2015/08/Melania-1.jpg
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Как правило, когда начинаются проблемы в высокопосадовом гадюшнике, народу становится жить немного легче.
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совсем меня запутали - так Трамп царь или не царь ?
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