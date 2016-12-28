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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФ
Теги: заложник (1008) здоровье (1097) Крым (17857) оккупация (6374) репрессии (1547) украинцы (1723) политзаключенные (512) активист (442)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощь

Утром 28 декабря в Крыму к арестованному украинскому активисту Владимиру Балуху вызывали скорую помощь.

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Вот так расправляются с инакомыслящими,гноят в камерах....
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Еще недавно в Украине тоже пытали в тюрьмах,но за два года многие сильно расслабились и не думают,что рядом в РФ полный бепредел .
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Они его там заморят. Или в колонии добьют. К сожалению, это тот случай, когда сложно чем-то помочь - спецназ наш его оттуда не вытащит, на наш МИД русские ложили. А человек понимал, чем рисковал, когда не боялся вывешивать украинский флаг над своим домом. Герой - тут больше нечего добавить. Если Крым когда-то вернётся, таких как он надо назначать главами администраций, министрами, выдвигать на избрание депутатами - у человека есть стержень.
Единственное, что его может спасти - это кипиш общемировой устроить. Типа #FreeBaluh и регулярные втыки путяре от всех иностранных собеседников. А иначе, как мировым давлением, тут не поможешь - оно, падло, берёт заложников, чтобы потом было на кого своих шпионов и диверсантов менять, которых наши силовики с риском для жизни берут в плен.
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А человек понимал, чем рисковал, когда не боялся вывешивать украинский флаг над своим домом.........его не за это аррестовали
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А если бы немецкий вывесил тоже бы черный воронок увез ?
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