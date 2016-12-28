Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощь

1095 7Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФТеги: заложник (1008) здоровье (1097) Крым (17857) оккупация (6374) репрессии (1547) украинцы (1723) политзаключенные (512) активист (442) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 21:53 Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощьУтром 28 декабря в Крыму к арестованному украинскому активисту Владимиру Балуху вызывали скорую помощь. читать источник x Мне нравится
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Единственное, что его может спасти - это кипиш общемировой устроить. Типа #FreeBaluh и регулярные втыки путяре от всех иностранных собеседников. А иначе, как мировым давлением, тут не поможешь - оно, падло, берёт заложников, чтобы потом было на кого своих шпионов и диверсантов менять, которых наши силовики с риском для жизни берут в плен.
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