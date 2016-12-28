Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО

34202 229Теги: Россия (64436) самолет (2062) крушение (296) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 21:45 Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТОКарикатурист французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на гибель в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова. читать источник x Мне нравится 241
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http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/953627/sharlie_hebdo_opublikoval_ieshchio_odnu_izdievatielskuiu_karikaturu_na_krushieniie_tu-154
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Maryanushta@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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