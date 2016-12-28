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Теги: Россия (64436) самолет (2062) крушение (296)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО

Карикатурист французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на гибель в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова.

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Ансамблю пенсии и пляшки попался невежливый самолёт...
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Опять дразнили террористов,на свой страх и риск...
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А о чем тут можно комментировать? Просто каждая страна выражает свои соболезнования России по-своему. Что заслужили то и получите.
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ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsА представь себе, Франц, где то сейчас на Дону, гвардии казачество дрочит шашкой и вслух так мечтательно "бистро! гарсон, бистро!"
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Если бы там в Министерстве было хоть капля мозгов , то они бы промолчали...
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теперь ИГИЛ отомстит хранцузам за издевательсва над погибшими рускими спивунами....они таки ...они за своих любого порвут...
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Гаврила гневно возмутился.Француз Гаврилу обосрал.
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Французы ну просто уникалы...! так тонко и "коректно" изложили своё отношение к крушению даного "борта"...Вива Франция!!!
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В Минобороны РФ (родины фашизма) заявили, что зря не добили сраных жабоедов в прошлый раз ...ой, то были не мы!
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Мне жаль твой Рим, но он падёт, испив до дна порока чашу. Орла стремительный полёт рисует в небе участь вашу…
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французы тонко высмеяли в очередной раз кацапских ублюдков. Визжите кацапские свиньи и причитайте, что вам никто не сочувствует
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А мне понравилось. Подчеркнули, что поет солдат (человек в военной форме), а не какие-то "люди искусства", не имеющие отношения к армии-войне, как говорит вражеская-российская пропаганда.
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В любой другой ситуации меня эти карикатуры возмутили бы. Я считаю, что ШЭ шутит на грани приличия. А очень часто за гранью. Но в данном случае... В море упал ВОЕННЫЙ САМОЛЁТ той армии, которая зверски бомбит мирных детей, женщин и стариков. Поэтому и людей погибших очень жаль и ...
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Топольська не хоче в фейсбуці написати солпивого листа в редакцію Шарлі? Какіє ані плахіє і бездушніє. Ведь там билі мірниє люди и гражданский самальот)
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За всей этой трагедией с самолётом, когда погибли люди, не уделяется должного внимания ухудшению экологической обстановки в регионе Чёрного моря, куда лайнер упал.
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Львів, терміново потрібна допомога

Maryanushta‏@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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