"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ

12291 162Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: МИД РФ (872) Россия (64436) санкции (5728) США (11515) Захарова (52) Тему создал: Цензор.НЕТ28.12.16 21:27 "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФВ случае принятия США новых санкций против Российской Федерации за кибератаки хакеров на американские учреждения Россия предпримет ответные меры. читать источник x Мне нравится 1
Александр выебал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «залупа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в пизду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за санкции ты
наказал адекватно Америку?
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Вопрос о том, кто Николай - Кровавый или Святой - решен. Связь государя, как и всех троих представителей дома Романовых, с Матильдой, была чистой, целомудренно-духовной, как у Христа с Магдалиной. И горе тем, кто думает иначе.
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Знакомо... "распятый мальчик в трусиках в Славянске"...
Как же всё похоже одини в один.
Кровавая гебня и ныне правит бал на россии, во.
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😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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А ну ка дайте угадать, какие это будут ответные меры:
- утопить российскую атомную подводную лодку;
- разхерачить грузовой корабль "Прогресс" при взлёте;
- выпустить внеплановые 500 тонн Боярышника;
- утопить ещё пару самолётов на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Список, я так думаю, ещё не полный...
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Запретить аборты.
Запретить импортные лекарства и мед.оборудование. Уничтожить уже купленное и инсталлированное.
Прекратить сборку иномарок на территории РФ. Уничтожить уже произведенные.
Запретить импортные компьютеры, интернет, электронику и бытовую технику.
Полностью и немедленно с момента опубликования Указа Президента.
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Это будет иметь значение, только если Трамп кинет путяру и будет его додушивать с двойной силой.
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в качестве ответки еще рассматривается запрет сенатору маккейну посещать курорты магадана
и моря лаптевых, как и хранить свои вклады в российских банках
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ударьтепроедьте Катерпиллером по Огрызку Бугагага
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