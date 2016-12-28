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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: МИД РФ (872) Россия (64436) санкции (5728) США (11515) Захарова (52)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ

В случае принятия США новых санкций против Российской Федерации за кибератаки хакеров на американские учреждения Россия предпримет ответные меры.

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Виктор обмазал говном часы.
Александр выебал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «залупа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в пизду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за санкции ты
наказал адекватно Америку?
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Видимо покажут Захарову без макияжа. Это же ужас...
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И вот доказательство святости Николая: ненависть иуд. Ведь что писал о нем иуда Троцкий? "№Николай II, сам «инородец» с головы до пят, без единой капли русской крови в жилах, пропитывается «истинно-русской» ненавистью к инородцам. На первом месте в его личной политике встаёт полоумная, не знающая предела ненависть к евреям. Николай становится всероссийским зачинщиком самых ужасающих антиеврейских погромов. Погромы эти велись по всей стране из единого центра, по общему плану. Они поощрялись и руководились лично Николаем Вторым. Убийства беззащитных людей проходили под охраной казаков, войск или полиции. С гимном «Боже, царя храни» смешивался звон разбитых стекол и крики жертв. Под звуки гимна, под портретами царя пьяные погромщики выбрасывали старуху из окна третьего этажа, разбивали стул о голову грудного младенца, насиловали девочку на глазах толпы, вбивали гвозди в живое тело!" Разве сказанного недостаточно, чтобы причислить самодержца к сонму великомучеников?
Вопрос о том, кто Николай - Кровавый или Святой - решен. Связь государя, как и всех троих представителей дома Романовых, с Матильдой, была чистой, целомудренно-духовной, как у Христа с Магдалиной. И горе тем, кто думает иначе.
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....разбивали стул о голову грудного младенца, насиловали девочку на глазах толпы,...
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Знакомо... "распятый мальчик в трусиках в Славянске"...
Как же всё похоже одини в один.
Кровавая гебня и ныне правит бал на россии, во.
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Шо, опять в ядерный пепел?! Или что-то покруче, типа раздавим ножки Буша?
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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И продолжат кибератаки на ламповых компьютерах "Искра"
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отключат Америке интернет наверно, это самое ужасное, что могут вытворить вЯликие )
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В случае принятия США новых санкций против РФ, Россия предпримет ответные меры.
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А ну ка дайте угадать, какие это будут ответные меры:
- утопить российскую атомную подводную лодку;
- разхерачить грузовой корабль "Прогресс" при взлёте;
- выпустить внеплановые 500 тонн Боярышника;
- утопить ещё пару самолётов на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Список, я так думаю, ещё не полный...


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Возьмут своих в заложники, убьют и скажут, что это США, у них одна постоянная схема.
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насправді ніяки літаки ніде не тонули, вони просто атакували підводний човен на якому Обама перевозив бояришник...
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Запретить усыновление российских сирот даже гражданами РФ.
Запретить аборты.
Запретить импортные лекарства и мед.оборудование. Уничтожить уже купленное и инсталлированное.
Прекратить сборку иномарок на территории РФ. Уничтожить уже произведенные.
Запретить импортные компьютеры, интернет, электронику и бытовую технику.
Полностью и немедленно с момента опубликования Указа Президента.
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Напугали ежика голой задницей и что самое главное -нагадят кремлевские уроды и вместо того чтобы извинится так эти мудаки еще и угрожают за попытку наказать уродов .Я вобще удивляюсь -сначала совок все что мог по научнотехническому прогрессу все воровал начиная из документации и кончая образцами купленными через третьи страны бо напрямую не было возможности и это Х-ЙЛО думает что и сейчас можна будет так делать и поэтому и наглеет с каждым разом -сейчас при современной компьютерной технике так просто своровать не получится -сейчас после влезания в компьютерную систему США относительно выборов будет строгий контроль за рашистами а за попытку будут наказывать санкциями .
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Не знаю. Чего-то у меня чуйка, что два альфа-самца - Трамп и путяра в конце-концов горшки побьют. Трамп сначала попробует договориться, но когда увидит, что путяра хочет слишком много, сначала задумается, потом начнёт ему подляны строить, а в результате они поругаются открыто, он придумает какой-то новый мэм типа рейгановского "Империя Зла" и начнёт гноить русских по полной программе. Мне кажется, их медовый период не продлится дольше середины 2018 года. Сразу после имитации выборов в россии начнётся кипиш. Русским в случае чего (а там выборы непросто пройдут) легче всего будет Америку по привычке обвинить. А Америка не поймёт юмора (наезда) и обидится . . .
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до середины 2018 года мокшания с нынешним темпом событий не доживет.
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Доживёт, Вы недооцениваете их запас прочности, к сожалению. Это хорошее легко разрушить, а плохое живуче, ибо разрушать там нечего - и так хреново . . . Так что раз не развалилась уже, то ещё фиг знает когда развалится. Конечно, их время придёт, но год-полтора - слишком маленькая дистанция для серьёзных тектонических сдвигов. У нас злоба на Януковича почти 4 года накапливалась до того, как выплеснуться в декабре 2013 - феврале 2014
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тут не нужно злобы мокшан на неадекват карла вовы. Тут достаточно недостатка тугриков в кошельке Орды. Все. Финита.
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Ну, не знаю, как насчет всего остального, но америкашки (они же пиндосы) точно обломяся с диверсиями против компьютерных систем РФ. Арифмометр "Феликс" взломать невозможно в принципе. Абак - тем более.
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Смешно! РФ обещала США в ядерную пустыню превратить! Её надо любить?
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Вашингтон в четверг 29 декабря объявит о введении санкций против Москвы из-за якобы её причастности к хакерским атакам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников ДЕМБЕЛЬСКИЕ САНКЦИИ. США ОБАНКРОТЯТ РОССИЙСКИЕ IT-КОМПАНИИроссийских хакеров Cozy Bear и Fancy Bear. Первые работают с ФСБ, вторые - с ГРУ. Взломан был даже электронный ящик руководителя кампании Джона Подесты. И через некоторое время 19 тыс. писем опубликовал портал WikiLeaks, который обвиняют в работе на Кремль. Затем атакам подверглись местные избиркомы в США, чьи компьютерные системы, как ни странно, сильно устарели. Беда в том, что избиркомы не входят в "критическую инфраструктуру" США, то есть ситуацию нужно изменить, чтобы проникновение в эти системы формально стали вмешательством в выборы.И отметим, что тот "Касперский", который особо и не скрывает своей связи с ФСБ, уже бывал на американских судах. Представителям компании приходилось давать ответ, почему очень часто их антивирус распознается как вредоносное ПО, требует доступа ко множеству файлов, служб, папок, потребляет очень много ресурсов стационарного компьютера или лэптопа, отсылает приличные объемы зашифрованных данных на серверы компании и т.п. Ранее им удавалось отвертеться, но новые меры администрации Обамы с большей долей вероятности запустят новую волну гражданских исков.Плюс ко всему повсеместно звучащее упоминание договоренностей с Си и никуда неисчезнувшей китайской угрозы - прекрасный ход. Ведь если Трамп публично поддерживает нормализацию отношений с Москвой, то в ситуации с Китаем он уже продемонстрировал готовность бодаться. Будет трудно объяснить американцам, почему Китай, а значит и его хакеры - это угроза, а российские киберпреступники нет.
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Они не дали русским по носу, когда были плотно во власти, а теперь, менее чем за месяц до пенсии - это несерьёзно. Даже если русские на месяц в запой просто уйдут и всё выключат - они уже пересидят Обаму и его санкции.
Это будет иметь значение, только если Трамп кинет путяру и будет его додушивать с двойной силой.
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повсеместно звучащее упоминание договоренностей с Си и никуда неисчезнувшей китайской угрозы - прекрасный ход. Ведь если Трамп публично поддерживает нормализацию отношений с Москвой, то в ситуации с Китаем он уже продемонстрировал готовность бодаться. Будет трудно объяснить американцам, почему Китай, а значит и его хакеры - это угроза, а российские киберпреступники нет.
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Неужели опять Воронеж? Пора уже снять этот вопрос с повестки дня и сравнять с землёй этот ужасный город
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вписту полумеры, только хардкор,бульдозерами по йаблофонам и никак иначе
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Да, рашисты могут сокрушить мировой рынок боярышника.
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отправят в буцигарню всех кацапов, счастливых обладателей продукции Aple. или ограничатся публичным давлением на Огрызок бульдозером? Бггг
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Смешно! А кто для США производить будет высококотехнологичное :Сколково или Китай?
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Невже знову ТУшку чергову назло піндосам втоплять ?
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Смешно! А кто для США производить будет высококотехнологичное :Сколково или Китай?
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Как вы заи пали курвы ватные! Дайте им всем силедки!
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бля.. как эти голожопые уже всех заипали своими пугалками
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хронічна бояришниця Захарова завжди агресивна, коли її виводять із запою. так не довго і до delirium tremens
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воронеж напрягся... как и челябинск...

в качестве ответки еще рассматривается запрет сенатору маккейну посещать курорты магадана
и моря лаптевых, как и хранить свои вклады в российских банках
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та да. мстя вечных сколеновставальцев будет страшнай....
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рОССИЯ ведёт себя, как сявка. Вместо извинения- наезд. Думаю, даже если Трамп ещё не През в законе, его такие высказывания замухрышки зАХАРОВОЙ должны задеть. Проигнорирует,- проиграет.
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При попытке договориться с Трампом, хулио потребует возместить ущерб от санкций. Дальше санкции будут только расти.
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в качестве ответки россиянам прикажут увидев где-либо америкоса немедленно набирать в рот говна и плевать в его ненавистную пиндосскую рожу...
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"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ. Чем такие малявы катать, предлагаю машке захаровой сменить дресс-код и вместо оргызаний в стиле :"слон и моська", в качестве ответа Госдепу просто облачать своё туловище в сию маечку, тогда в Вашингтоне сразу заднюю включат. Гы-гы! Но и тут не всё так просто для руззькке мид , а именно тема сисек захаровой,без силикона Госдеп на понт йух возьмёшь.Вот валя-стакан справиццо,. каак 2 пальца об асфальт.Знойная жэнстчына - мечта поэта! лужок походу кончил.
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правильно, скотокацапы, ударьте проедьте Катерпиллером по Огрызку Бугагага
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Мы боинг не сбивали. Мы американские сайты не взламывали. Но если что, мы предпримем еще более суровые ответные меры. Будем давить сыры, помидоры и гусей в еще больших количествах. Так что держитесь.
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єто вряд ли, но мокшанам не стоит расслабляцца.
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Нет слов.... поэтому хочется сравнить позицию расеи в данном случае с тем, как отпетая шлюха пытается представить себя целкой (прошу прощения). - "...но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", - говорится в заявлении" и напомнить, что превращенные в крошку и пыль расейской авиацией лечебные прочие гуманитарные заведения в Сирии едва ли чем-то выделяются в лучшую сторону. Или расейские трактовщики событий "НЮХ СОВСЕМ ПОТЕРЯЛИ?", выражаясь народным языком, который, как известно режет правду-матку и напрочь лишен хитрости, искажающей истинное положение дел..
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О_пять Марфуша за-ХЕРОВА боярышника напилась...
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Получат ответ... типа, а ты кто такой,нет это ты кто такой.
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Мацковия запретить амерам посещать рашистские курорты - Норильск, Воркуту и Салехард. Трепещите , пиндосы !
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