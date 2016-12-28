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Теги: НАТО (5093) опрос (1477) референдум (1143) социология (322) вступление (27)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Вступление в Североатлантический альянс, по мнению 44% опрошенных украинцев, является основным вариантом, который гарантировал бы безопасность Украины.

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Бред конечно,максимум 30-35%,но троллям дали новые методички,вон как агрессивно воют и скулят,а вообще то в последнее время чем хуже дела у нынешней бандитско-воровской чепушильной власти,тем сильнее вой и визги,практически всех кто говорит ПРАВДУ банят и деактивируют на Цензоре,а звиздец неумолимо летит навстречу чоколЯдным и Кролячим,да и все адекватные Люди прекрасно понимают что никто нас в НАТО не возьмёт, да ещё и неизвестно что будет с НАТО в 2017 году,похоже это новая мулька вместо безвиза тянуть время Потрохом,теперь мы будем бесконечно вступать в НАТО


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Ты чо кацапа тута снова засрала собой всю ветку? Ану пшел атсюда смерд козломордый
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Хряк Янучара также никуда не собирался,впрочем как в своё время Чаушеску,Каддафи и прочая шушара возомнившая себя Богами на Земле забывая при этом об судьбах своих Народов
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О, прозрели идиоты! А как братлядский народ, внеблоковость НЕНАТО и пр. хрень
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...шо бы вступить в НАТО -- надо ещё на то НАТО заработать... -- в СКВ...
.
Украине не надо в НАТО! ...а надо сделаться Точкой Европейской Опоры. ...остальные сами подтянутся...
.
Порошенко не в Теме... -- но может с Другим повезёт?
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...тебя научишь... ага... тебя построить лехче...*)
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НАТО ,это передовые технологии во всём...,от граблей до кораблей...
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Вступ до НАТО не можливий , доки є окупація Криму і Донбасу !
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НАТО визнає Крим окупованою територією. Агресор - паРаша.
В НАТО приймають не завтра
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Саме так - в НАТО не приймають країни із невирішеними територіальними суперечками ...
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Це коли суперечки виникають на чужу територію. Україна е претендує на чужу територію.
Крим є Україна.
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Немає там такого .
Є суперечка - і все .
Та й взагалі - не в Криму справа ... Стандарти НАТО - це стандарти розвитку країни і напрямок її руху , а в нас зараз ... Ну , самі розумієте .
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може даш посилання на текст де зазначено хто може бути членом НАТО, а хто ні?
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а ты его читал? погугли по про Кипр Грецию и Турцию... сказочник-передвижник
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Вот только не надо этих сравнений с крошечным Кипром и с конфликтом ,,сверхдержав" Турции и Греции . Он всё правильно говорит. Там всё заблокировано на 20 лет вперёд минимум . Мой прогноз такой . Украина КОНЕЧНО может стать членом НАТО. Но в тот день когда она будет вступать в НАТО она будет 1) Ядерной страной с собственным ядерным арсеналом. 2) Страной с сильной экономикой и армией сформированной по швейцарскому принципу. 3) Раши уже не будет как целого государства . Все три пункта ОБЯЗАТЕЛЬНЫ,
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І ще дещо - він конкретно намагається ввести людей в оману , а саме - конфлікт Греції і Туреччини відбувся , коли вони вже були членами НАТО , а отже - до нашого випадку це не має жодного стосунку !
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а вот еще разъяснение от представителя НАТО в восточной европе

Many people have mistakenly repeated the claim that Russia's seizure of territory means Ukraine cannot join NATO. As one blogger put it, "NATO is prohibited by its own charter from accepting new members who have 'territorial disputes'."

In reality, NATO's charter -- the North Atlantic Treaty -- makes no prohibition on any country joining. In one of its more rhetorical paragraphs, it declares itself open to admitting "any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area" (Article 10). This is neither a prohibition nor an authorization, since no authorization is needed for a group to unanimously accept a new member; it is simply an encouragement, to get certain countries to think about joining.

http://www.atlantic-community.org/-/the-myth-that-ukraine-cannot-join-nato-while-russia-occupies-some-of-its-territo-1
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Там дійсно є пункт, що не повинно бути претензій на чужі території. Але Крим мабуть не підпадає під той пункт, оскільки він визнаний тимчасово окупованою територією.
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Без "мабуть". Дописувач NNN займається маніпулюванням.
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Крещатик , веди себе гідно - і не переходь на особистості !
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Я-Чуі. А ти займаєшься маніпулюванням на Цензорі.
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Той пункт підкреслює, що кандидат в члени НАТО не повинен мати претензій на чужі території. А Крим є територія України і визнано на міжнародному рівні.
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Так і є. І керівництво НАТО не один раз підтвердило, що ніяких нездоланних перешкод до вступу України в НАТО немає.
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Тоді напиши конкретну дату - коли нас туди приймуть і не займайся маніпуляціями !
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Та куда там. Вони точну дату введення безвізу з 2005 року узгодити не можуть .А тут НАТО
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так нам же , начебто , безвіз дали ще 24.11.2016 - так же Педро обіцяв ... Хіба ні ?
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Кацапы за "ГЛОД" и настойку "Боярышника" синхронно голосуют,правда?

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вот так кацатроли "заболтали"... увели обсуждение темы в другое русло!
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Ти б Українську мову вчити почав би. А то верзеш різні глупості...
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Российский экономист Михаил Хазин, предложил решить "украинский вопрос" старыми "добрыми" методами дедушки Гитлера: - украинцев частично ликвидировать, частично выдавить за пределы Украины в Сибирь:
https://youtu.be/VYtGnFZ8gEM
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На внеблоковый статус возлагают надежды 26%,
***
Ідіоти, їм мало Донбасу і Криму.
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Голандцы в свем референдуме и дополнении уже нам сказали
какое "НА..." нам светит.
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Другой выход слабо просматривается.
Но нас в НАТО не возьмут. Засцут, как минимум.
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"НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні."
Верховенства права с демократией у нас и на горизонте не видать.

"определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков:

1. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов[4][прим. 1]

2. Народ является единственно легитимным источником власти[5][6]
3. Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов[7][8]"
1. Честных и состязательных выборов у нас не было и не предвидится в ближайшее время.
2. Проворовавшиеся олигархи являются единственным источником власти.
3. Проворовавшиеся олигархи осуществляют управление ради своего блага и удовлетворения своих интересов.
Не подходим мы по некоторым параметрам в НАТО.
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Куда вступать, какое НАТО? Если рашка захватит Прибалтику, то НАТО ничего сделать не сможет и это реальный факт! Может только озабоченность проявят. Какая бы гнилая армия не была бы в рашке, нл ядерное оружие еще никто не отменил. А америкашки срутся этого больше всего.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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