Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Antiberkut
, TaT'ana
, Juli Schubs
, yakutua
, Владимир Шатохин e8180b8c
, Чубака
, V_V_V
, Стрелок
, Иван Афанасьев
, botoks
, Александр Пахомов 395cba96
, NNN
, Petr Demchuk
, Виктор Тот
, Плюю на Путю
, Андрей Веселовский
, Lvbnhj
, Андрей Пасечный 1ac377ff
, Sergey Kozlovets 5a28d851
, piranja
, Sir Belomor
, Станіслав Черкас f7e40d00
, Джамал
, Святослава
, Николай М
, koresh68
, Fell
, Khmelnitskiy
, Faina L
, Yurii Sliusarchuk
, soren
, koksikoks
, Zushaua
, Clauss
, Антип61
, ina kretova
, Виктор8864
, ser4040
, Maxim Perepelica
, Valik babuchkin
, anef
, литвин
, Владік
, _Цеглою_по_скроні_
, Taunris-
, der
, A-Bor DJ BOOLYA
, Garsia UA
, Клиф
, Мосий Шило
, Геракл Платонович
, Василий Сл.
, Сантьяго
, Крымваш и лугандония впридачу
, Serg1969
, Толя Барклай
, sea dog
, gonny
, Алексей Носов d8330900
, птах
, Jeff Light
, Gojib
, валерій тимченко 6376cddb
, haii14
, Сергей Полторацкий
, Ksenia VB
, Baks13
, злой крот
, Николай Николаевич b96f438b
, И я скажу
, кацахол
, Миша Скворцов
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Anton Som
, сергей садовский
, frosch
, ahuhu
, Лалала Лалалала
, Сергій Кузьмук
, Sineus
, М А Р И К
, trolik
, дератизатор
, Одессит и Горжусь Этим
, Андрей Чурсин
, Robert Jaeriho
, Aragorn 1975
, Murlin Murloff
, Макс Азимов
, Ніхто Петрович
, Елена Мазуренко
, Lunar express
, Vovcheg Zak
, pathfinder
, Magdalena Zurbiene
, JÜNKERS 88
, Прохожый
, Wevelsburg
, CА
, Арслан
, Andrej Petrov
, Cocos. ua
, alex1919
, Zapzap Za
, Туземец
, комэск Титаренко
, Данко Сердечный
, Вячеслав
, Oleg Mamont
, scaciludium
, Sirozha Sergeeff
, Игорь Леоненко
, Constantine Malkovich
, RustIck
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
, Olga A 6130c05e
, ram117
, Barcas
, East Clintwood
, Ольга_К
, senia
, larisa890
, sergik
, Великая Исландия
, Татьяна Морозюк 48177386
, Дорогой Я
, Махмут Александр
, Олександр Єгоров de9d6662
, Алена Украинка 3893728e
, UaWay Blogger
, Україна Incognita
, Василий Чапаев cdfe43f0
, hf
, Domkrat
, ingvar svarog
, Fox 1 b13bec2b
, реквием по кацапизму
, Михаил Кротов
, Serg Koshserg
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Валерка Бродяжный 2
, Muzoreva
, Abcent 50 кап
, Арсен Смелянский
, adan
, pinkerton
, Олєкса Моцкаль
, Борис Іванченко
, Гыг с Вами
, Андрей Дар
, Виктор Степаненко
, ukr_sks
, Саша Харьковский
, Cl V 8a06fb23
, Lava Valava
, проигрыватель
, Anatolii Biletskyi
, Bandera Rosa
, Saw Ewas 1a26b1e6
, SergeyPatalogoanatom
, Berko Berko
, Fidel Desperado
, Айвен Дорн
, Хап Незабвенный
, jan pobokov
, shokolad
, Fleuves sanglantes
, Robert Chenk
, Януш Радзивилл
Виктор Тот, Antiberkut, V_V_V, Плюю на Путю, Чубака, NNN, Yurii Sliusarchuk, Sir Belomor, Стрелок, Джамал, Valik babuchkin, A-Bor DJ BOOLYA, Клиф, Геракл Платонович, piranja, Иван Афанасьев, Алексей Носов d8330900, литвин, Сантьяго, Миша Скворцов, Lvbnhj, Maxim Perepelica, Jeff Light, Геннадий Медведев 4e590f22, Garsia UA, Лалала Лалалала, _Цеглою_по_скроні_, Anton Som, дератизатор, Murlin Murloff, anef, Baks13, pathfinder, сергей садовский, Wevelsburg, Одессит и Горжусь Этим, Андрей Чурсин, Владимир Шатохин e8180b8c, Sineus, Zushaua, Прохожый, Николай Николаевич b96f438b, Елена Мазуренко, Andrej Petrov, Вячеслав, Александр Пахомов 395cba96, senia, soren, Cocos. ua, sergik, Махмут Александр, Андрей Веселовский, Gojib, И я скажу, Василий Чапаев cdfe43f0, RustIck, Zapzap Za, Clauss, Constantine Malkovich, Арсен Смелянский, комэск Титаренко, Гыг с Вами, larisa890, Олєкса Моцкаль, Україна Incognita, CА, Lava Valava, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
Всего на сайте: 237 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ратлядский народ, внеблоковость НЕНАТО и пр. хрень
Ответить
.
Украине не надо в НАТО! ...а надо сделаться Точкой Европейской Опоры. ...остальные сами подтянутся...
.
Порошенко не в Теме... -- но может с Другим повезёт?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В НАТО приймають не завтра
Ответить
Ответить
Крим є Україна.
Ответить
Є суперечка - і все .
Та й взагалі - не в Криму справа ... Стандарти НАТО - це стандарти розвитку країни і напрямок її руху , а в нас зараз ... Ну , самі розумієте .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_17120.htm
Ответить
Many people have mistakenly repeated the claim that Russia's seizure of territory means Ukraine cannot join NATO. As one blogger put it, "NATO is prohibited by its own charter from accepting new members who have 'territorial disputes'."
In reality, NATO's charter -- the North Atlantic Treaty -- makes no prohibition on any country joining. In one of its more rhetorical paragraphs, it declares itself open to admitting "any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area" (Article 10). This is neither a prohibition nor an authorization, since no authorization is needed for a group to unanimously accept a new member; it is simply an encouragement, to get certain countries to think about joining.
http://www.atlantic-community.org/-/the-myth-that-ukraine-cannot-join-nato-while-russia-occupies-some-of-its-territo-1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/VYtGnFZ8gEM
Ответить
Ответить
***
Ідіоти, їм мало Донбасу і Криму.
Ответить
какое "НА..." нам светит.
Ответить
Но нас в НАТО не возьмут. Засцут, как минимум.
Ответить
Верховенства права с демократией у нас и на горизонте не видать.
"определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков:
1. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов[4][прим. 1]
2. Народ является единственно легитимным источником власти[5][6]
3. Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов[7][8]"
1. Честных и состязательных выборов у нас не было и не предвидится в ближайшее время.
2. Проворовавшиеся олигархи являются единственным источником власти.
3. Проворовавшиеся олигархи осуществляют управление ради своего блага и удовлетворения своих интересов.
Не подходим мы по некоторым параметрам в НАТО.
Ответить
Ответить