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Теги: ВМС (474) корабль (796)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО

Сегодня, 28 декабря, на киевском ПАО "Завод "Ленинская кузница" проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр "для Военно-Морских Сил Украины.

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теж саме хотів написати)))
зараз тут буде вся морська еліта від матроса і до капітана Титаніка)))
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Скорей эксперты и технологи по шоколаду и родословным.
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Мало того що эхспердов, так еще и зрадофилов. Начнут тут вопитьпро непереименованную "Ленинскую кузницу" и то, что самые жирные контракты у фирм Порошенка. Не понимают тупые, что чем богаче президент, тем счастливее народ!!
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Ещё рабочие при деле и получают зарплату. Интересно ,а сами рабочие с этой кузни тоже кричат ЗРАДА?
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"... чем богаче президент, тем счастливее народ!!"

Тогда самый счастливый народ на раиссе у президента Пу.
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ніяких скорочень "пу" .пишіть сміливо- Хуйло. це не рахується матюком .це імя президента сусідньої недодержави
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у нас работает только ленинская кузня и рошен....
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А кроме как на заводах Порошенко, больше негде эти катера строить?
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Тада. У нас же тяжелая и военная промышленность ого-го!!!
Особенно судостроение и самолетостроение всех масштабами поражает.
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Есть судостроительный завод в том же Николаеве, который специализируется именно на морских военных кораблях, а не на речных катерах, как Петина Кузня.
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его текущее состоянии даже в страшном сне вам не приснится...
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ты был на том заводе? лучше не видеть что там происходит...
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Ну так и "Варяг" когда-то в Николаеве строили и весь совок АН-ами завалили. И де все это теперь...
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Ну так есть же мощности и в Одессе и в Николаеве. Ведь по началу эти катера в Одессе и строили. А потом вдруг оказалось, что окромя как в Киеве - больше негде. Вот почти готовые коробки в Киев и перетащили.
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Я не владею инфой насчет того, что из всего этого осталось. Если как с заводом Антонова, то полтора катера в год выпускать смогут.
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Например ? На ХТЗ можно. А осенью пахать поля этими катерами. Можно ещё на крюковском вагоностроительном.
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Ха-ха-ха................... ось вона - "декомунізація"................ "Ленінська кузня"...
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И не говори, до сих пор кузница еще и ленинская, какая стыдоба!!! Что денег нет на переименование???? Жлобье!!!
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Вот все наверное думают, почему деккомунизация для всех, кроме вот к примеру этой кузни - а потому что переделывать документы на фирму в оффшорах дорого и долго.
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Гораздо проще было бы заказать такие катера в Италии.
Или в Штатах.
Да хоть в Британии.
Пусть б.у.,но они поступили бы прямо сейчас.
И да,такие плавсредства,очень нужны Украине.
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Для чего? Какие десантные операции с высадками с моря планируются?
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какое море? катера проекта 58155- это речные катера.максимум могут на море у берега плавать.
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Так зачем они нам? Планируем десантные операции на Днепре?
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Кино смотрел про 2мир войну? -Форсировать р.Днепр будут, наверное.)))
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Интересно, что планировали ВМС США, когда строили авианосцы в конце 30-х...

О том нафига они им сейчас я даже думать боюсь.
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Дружно порадуемся за Петины фирмы, которые неожиданно завалило госзаказами.
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Не переживай. Рабочие с того завода точно рады. Не хочешь сходить на завод и покричать там в доке ЗРАДА? В доке хорошая акустика. Вот только не знаю ,выпустят ли тебя из дока рабочие того завода целым
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Ты,сука,сходи на Николаевский судостроительный,и там поори "Пэрэмога!",победобесец диабетный.
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БМП на воде типа.ас скорость что у Глиссера 500 миль в час?
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а сколько шуму об увеличении бюджета Минобороны. а бабло идет на десантные катера, которые стремно в море вывести. ну, зато пэця не в накладе, а тепловизоры и безпилотники волонтеры купят...
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У него не завод. У него фабрика - фабрика троллей.
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...Ленина свалили, а кузница его осталась ....Ленин был кузнецом?
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Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница".
И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
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СССр однажды заложил в бюджет на борьбу со Звездными Войнами Рональда Рейгана 250 млрд.долл... вояки блин...
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Кому война а кому просто деньги на крови

"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.

ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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Ой а как же дэкоммунизация?
Членинская кузня,как то не очень!
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Сегодня, 28 декабря, на киевском ПАО "Завод "Ленинская кузница" проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр "для Военно-Морских Сил Украины.
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А ШО В КИЕВЕ, ДО СИХ ПОР, СТРОЯТ КОММУНИЗМ?

НУ, ШО ЭТА ЗА НАЗВАНИЕ: киевский ПАО "Завод "Ленинская кузница"?




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Украина в 2016 году вышла на 9 место в мире по зкспорту оружия.При Индюковиче было 68 место..
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Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?
- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию

Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич
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На каждом судне есть табличка возле каюткампании или в другом видном месте,там пишут технические данные судна и где сделали и что будет написано на Украинских катерах?made in ленинская кузня? P.s. катера хорошие и стране необходимые.
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Когда уже начнут делать нормальные фрегаты а не эти байдарки блядь?
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что-то мало тягнысраков, давайте - возмущайтесь названием завода!!! начинайте истерику..
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Цензор.НЕТФорум Украины
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