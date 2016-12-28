Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО

Наталья Супрун 4c02dc49
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, styapashka
, Андрей Дар
, Береза005
, Бислан 2004
, Геннадий Медведев 4e590f22
, шурец
, Варвара
, заглянул случайно
, Lvbnhj
, кацахол
, LentaNews
, Привет
, Sergey Sh.
, Maxim Perepelica
, Sergey Snurnik
, ARF
, alexandr shamov
, Elena Italenna
, DI GI
, ыныеуьф
, Игорь Курикін
, 20500
, Чубака
, abc123
, Владік
, Pyga BESTia
, Саша Соколенко
, dobrysanta
, PVol 69
, Alexandr Slavich
, Тарас Затолочный
, pinkerton
, Vyacheslav Shevchenko
, Ming Uing b56f719d
, Ozols
, Ваван Щербатый
, sobir
, Vladimir Putny
, Дімонич
, Valeriy Pakhomov
, Николай Балаганов 2088d533
, Сантьяго
, Данко Сердечный
, Who is Who
, Anatolii Grynchuk
, Пупочный войлок
, Родион Ивашин
, aleksandr2211
, антиватник черниговский
, Сергей Полторацкий
, Boz Qurd
, Герхард
, Stuart Pearce
, Топ Ган
, larisa890
, UApatriotUA
, серджио def6ff91
, Алексей Коба
, Глеб123
, Громодянин
, Володимир Лисин
, Антип61
, устраивает
, Baks13
, koksikoks
, Сергей Канев
, marina marinina
, Дедушка АУ
, RustIck
, 133133
, Плюю на Путю
, Антонина Митюрина
, Avanturis
, Dev Adhikaru
, Татьяна12
, Ігор Домчак
, Gennadiy Golitsin
, Шурум Бурум
, Александр 1c6e6fd4
, Adalet
, Slava Stahov
, Владимир Киевский 84d54c3d
, Bandera Rosa
, svak1961 .
, vavan0404
, Петрик Пьяточкин
, Domkrat
, Алена Украинка 3893728e
, Саша Локоть
, Мосий Шило
, ljofr dkflbvbh
, ukr_sks
, Марко Цукербергенко
, Иван Афанасьев
, Андромеда
, Yuriy Yurieff
, Вячеслав
, Fler
, Николай Безденежный
, буков
, я-это я
, Степан Бандера 0fc90ede
, Jeff Light
, Saramat
, Alex Palyvoda
, ден77днепр
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Tania Shevchenko c2fcd63d
, Nik Solo
, Kostya Kostya
, Vladimir Osebchuk
, Aлександр Alexsis
, ВячеславVID
, Одессит и Горжусь Этим
, Risk Analysis
, Константин Гончар
, Taras Franco
, свободный человек b4fbfe90
, Faina L
, grey_1
, Alex Ustas 32556286
, jan pobokov
, sea dog
, Sinopticos
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Сергей Михайлов 70c842c4
, Mora Zfayfer
, Владимир Мажура
, Дорогой Я
, кацалапый хряк
, Роман Крамарчук
, zaParisian
, Nataliia Mykhailova
, Leo Pole
, Юрий Максимов
, secret secret_too
, snoopy1
, Гримсвотн
, Олег Смуток
, Тимоха Пастушок
, BOGDAN SERDUKE
, Діонісій
, SergTranscarpathian
, Та_я
, Сергей Шило deb1e52f
, дератизатор
, укропбандерівець
, Олександр Єдинак
, Zafirar B
, стс
, Magdalena Zurbiene
, Alexandr Orlyk
, Kare Resa
, Шарик Корровский
, ALINA PYLTIAI
, crank shaft
, igor555 ab2700df
, Ревизор
, Иван Марков 4c9cbd29
, ipd dip
, UAJALINE
, Ольга Мартынюк b6557456
, Dagger
, (unknown) bec83d0f
, Tatota Ke
, Waldi Honcharov
, Senator S 01a656ec
, Днепропетровец
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, svetozar
, Ksenia VB
, bios22
, Агата
, Antony
, оззи
, Леонид Богданов
, Одесса best
, Илья Вардиев
, Алекс Старостин
, Олександр Остман
, Tierre
, жовтоблакитний
, раша в перде
, Alex Il 516db487
, belge
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, nkvdnet
, Власов Сергей b3083465
, Игорко
, Георгий Тенко
, hedonism bot
, Александр Ковтун Ак
, Денис Ірокез
, CrossFirenko
, Cлободян С 4b2f3782
, Люцифер
, E D cc4e4fb4
, Alex Lem
, Вася Бузулуцкий
, Amber
, Александр Пахомов 395cba96
, Boris XMerlin
, Alex Korn 4148a992
, Бандерівець
, Евлампий Морамойкин
, Ander14
, РоботБАндер2
, Igop
, SergeyPatalogoanatom
, сидней
, Петр Петров 3145f8cd
, Па Степ
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
, Корсунский
, Anatoly Filatov
, растуди
, сам прихожу
, AbOriginal_UA
, Lava Valava
, Cенсей
, Вадя
, ahuhu
, Виктор Погорелов 88d57bc2
, Гыг с Вами
, DivaDii
, Брест
, Алексей Носов d8330900
, Max Moroz 210761f0
, Андрій Смицький
, Серёга Бондаренко
, Putin Heil
, Сергей Серж e67d4198
, Серебряный
, Jana Nemo
, phonomaniac
, Олег Сербин 10d6f9ec
, гайджин
, Александр Бычик
, TarSki Obolon
, Прохожый
, Алекс Глухих
, Dron
, Grigoriy Shevchenko
, Jovi Burst
, Fleuves sanglantes
, pront feo
, Олег Хардин
, Antonio 1419ce97
, Ольга Луцив Сидорова
, Dina Novikova
Lvbnhj, Геннадий Медведев 4e590f22, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Бислан 2004, Sergey Snurnik, PVol 69, styapashka, Чубака, Sergey Sh., Береза005, pinkerton, Ming Uing b56f719d, UApatriotUA, Ваван Щербатый, Саша Соколенко, Alexandr Slavich, Герхард, Глеб123, Stuart Pearce, Сергей Канев, Who is Who, Плюю на Путю, Сантьяго, marina marinina, Gennadiy Golitsin, larisa890, Александр 1c6e6fd4, Alex Palyvoda, Андрей Дар, vavan0404, Николай Безденежный, Domkrat, Bandera Rosa, Vladimir Putny, Привет, Иван Афанасьев, Одессит и Горжусь Этим, ыныеуьф, Александр Пушкин 7b40c3f0, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Игорь Курикін, Yuriy Yurieff, Taras Franco, zaParisian, Nataliia Mykhailova, secret secret_too, свободный человек b4fbfe90, jan pobokov, заглянул случайно, Юрий Максимов, Діонісій, SergTranscarpathian, Сергей Михайлов 70c842c4, Adalet, Valeriy Pakhomov, Elena Italenna, Акинар Дортуар 544ccd43, koksikoks, буков, Мосий Шило, дератизатор, Slava Stahov, кацахол, кацалапый хряк, 133133, Baks13, Ksenia VB, Днепропетровец, Леонид Богданов, Шурум Бурум, (unknown) bec83d0f, Иван Марков 4c9cbd29, RustIck, bios22, Юра Юрьев 5a06e8f7, Kare Resa, Тимоха Пастушок, Топ Ган, Senator S 01a656ec, Дімонич, Antony, стс, Олександр Остман, Aлександр Alexsis, Илья Вардиев, Cлободян С 4b2f3782, Степан Бандера 0fc90ede, оззи, Шарик Корровский, укропбандерівець, sobir, Boris XMerlin, Александр Пахомов 395cba96, Tatota Ke, антиватник черниговский, Alexandr Orlyk, жовтоблакитний, sea dog, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Бандерівець, Vladimir Osebchuk, Amber, Tierre, Игорко, растуди, ALINA PYLTIAI, сидней, Владимир Мажура, устраивает, svetozar, DivaDii, Гыг с Вами, сам прихожу, Громодянин, Корсунский, Alex Korn 4148a992, Mora Zfayfer, Серебряный, Алексей Носов d8330900, BOGDAN SERDUKE, Андромеда, AbOriginal_UA, Олег Сербин 10d6f9ec, Прохожый, Андрій Смицький, РоботБАндер2
Всего на сайте: 379 писателей
Ответить
зараз тут буде вся морська еліта від матроса і до капітана Титаніка)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тогда самый счастливый народ на раиссе у президента Пу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Особенно судостроение и самолетостроение всех масштабами поражает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или в Штатах.
Да хоть в Британии.
Пусть б.у.,но они поступили бы прямо сейчас.
И да,такие плавсредства,очень нужны Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
О том нафига они им сейчас я даже думать боюсь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
Ответить
Ответить
Ответить
"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.
ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
Ответить
Членинская кузня,как то не очень!
Ответить
=====================================================================
А ШО В КИЕВЕ, ДО СИХ ПОР, СТРОЯТ КОММУНИЗМ?
НУ, ШО ЭТА ЗА НАЗВАНИЕ: киевский ПАО "Завод "Ленинская кузница"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию
Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить