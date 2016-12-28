"Будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сенатор США Грэхем

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Всего на сайте: 379 писателей
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это не заслуга власти ,а совсем на оборот.
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Ты ездил и встречался с представителями западных стран и убеждал их, что в Украине никакая не гражданская война ( как представляла всему миру россосия), а действительно война с россосией? Или может всё же представители власти этим занимались?
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такое впечитления что война идет на границы США и кацапии.А в Украине 40 %только банков работает под прикрытием+бизнес+торговля+гарант работает с своими предприятиями(вот только не нужно мне говорить ни чего в каких трастах это все находится) в нутри страны власть и сепары слились в одно целое ,саботаж на всех направлениях,коррупция ,воровство,безнаказанность ,и т.д и т.д.
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а западных сцыкунов которым поперёк горла будапештский меморандум который они подписали и не хотя за это отвечать и всячески шантажируют наших деятелей что бы те не давали правдивую оценку действий орков
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Самим не смешно? Теперь против уборциц введут?
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...ты забыл алкашей, безработных и нищих которых хоть как то кормить лечить поить надо, которых нужно усиленно и дорого охранять, ну и политика и пропогандон тож удовольствие не дешевое и каждая дробина делает карлика на сантиметр ниже...
...такшта эмбарго сильное воздействие, но опасное...
...лиса в капкане себе ногу отгрызает, что хуйло выкинет ни один х.й не знает...
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Так что - аполитично рассуждаешь!
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Мародерство стоит лютое. Прибывшие в Алеппо кадыровские "спецназовцы" пока присматриваются к обстановке, но надо думать, что скоро тоже подключатся.
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...у меня, всё ж, больше надежд на 7,62 ... ... чем на 5,56... -- всё должно быть местного разлива...
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читают их одни и те же люди
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Волосы на жопе не рвал за Ту-154 - значит не любит русских. Значит - чмо! )))
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кто тебе на него звонит и сколько платишь ты на звонки другим операторам?
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Любитель смотреть, как у тех, кого он пытает, закатываются глаза, сам закатил глаза и откинул копыта от пережорства
Новости ЛНР сейчас. Тело «министра» ЛНР (Лупанарийской Народной Республики (лупанарий - публичный дом в Древнем Риме)) нашли в отжатой им квартире. Из рта Литвина торчал кусок недоеденной ножки фазана, а на столе лежала записка «Я больше не могу так жрать!»
Литвин является одним из организаторов создания «ЛНР», он с первых дней участвовал в так называемой «русской весне», завершившейся «русской слякотью». В последнее время Литвин занимался распределением «гуманитарной помощи» из РФ, то есть, на самом деле перекладывал её на полки прилавков супермаркета «Народный», который принадлежит Игорю Плотницкому, не забывая при этом набить свое брюхо.
За время работы в тылу российско-украинской войны Литвин «навоевал» себе две квартиры в элитном районе Москвы. Кроме того, этот толстый боров был известен украинцам своими садистскими наклонностями.
Рассказывает Вера Николаенко: «…в пригороде Луганска были задержаны боевиками. Досмотрев машины и обыскав нас, «ополченцы» вызвали своего начальника Сергея Литвина, который потом собственноручно нас допрашивал. Он кричал, обзывал, бил, а после, приставив по очереди пистолет к моей голове и мужа, производил возле самого уха выстрел. Затем Сергей Литвин приказал боевикам держать голову Вити, не позволяя ему отвернуться. А на мою стал надевать пластиковые мусорные пакеты и душить. Двое его помощников держали мне руки. Но и этого начальнику боевиков показалось мало. Он приказал принести ему для пытки прозрачные пакеты, объяснив: «Я люблю смотреть, как у людей глаза закатываются».
P. S. Земля ему стекловатой. Теперь Литвину осталось дождаться своего «боевого» товарища Плотницкого, будут вместе уголек таскать для котлов.
Автор: Чокнутый горнист
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разденься и жди
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Завтра всё поотменяют. Послезавтра россосия наконц-товстанет с колен.
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Таки решено на энном съезде Госдепа бесповоротно топить педерацию всё жёстче и жёстче, А Дональду уготована миссия этакого смешного петрушки, что вроде и лобызается с хуйлом? Что бы не нагнетать взаимоотношения с мордором. Могу, конечно, ошибаться, но...
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представлена лишь конспирология.
а факты они ведь упрямая вещь -
лишь только разумный их может обрещь.
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В половой признак, мозговой или сидалищный?
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