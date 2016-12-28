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Материалы по теме:  Теневая империя Курченко и ВЕТЭК
Теги: Курченко (364) Апелляционный суд (163)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест олигарха Курченко

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

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Говорят, еще и хоронить должны за счет лохов налогоплательщиков.
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Если я ошибся, поправте:
- Суд постановил что избрание меры пресечения должно проводиться после задержания курченки, а пока курченка не задержан, то по нормы УПК не разрешают избирать ему меру присечения, так ?
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так точно, заміну його на більш м'який запобіжний захід
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Похоже что ,если всех судей не сжечь на костре,как нечистую силу,то корупция и бандитизм будут возрождаться как феникс вечно.
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Не удивлен. Все в традициях шоколадного: подельщиков не трогать, дело по-тихому замять и похоронить.
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Відкрито послали Майдан і всіх свідомих українці на..уй.
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Тупой это ты кацапская прокладка, а миллион украинцев на площади Киева попробуй проплати, баклан.
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Сами себя "послали", когда без мозгов на выборы пришли...
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Что лучше выразить - озабоченность или обеспокоенность?
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Надо провести красную линию - шобы уж наверняка.
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обеспокоенность сексуальной озабоченностью...
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Славетна перемога шоколадної влади у боротьбі з корупцією. Обламались, зрадофіли, обламались?
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ползучая контрреволюция - классика жанра....
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Ползучая она была в районе 2014. А щас она летючая.
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Суды борются с попрошенко, порошенко борется со своим народом, жулики и бандиты свободно гуляют на свободе, на войне гибнут пацаны, в общем революция удалась.... мать вашу
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странно .почему до сих пор не убивают по зверски нигде судей ?
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не много найдётся желающих повторить подвиг турецкого охранника...попробуй их убей... кодло с пушками. у них по нескольку пистолетов на рыло, не считая охраны. А народу дать разрешение власть сцыт по понятным причинам. В Молдове, наоборот, опасаясь нападения из приднестровья всем дали возможность обзавестись нарезным огнестрельным...
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Нужно задержать Апелляционный суд. За сепаратизм. И пару лет их мурыжить под арестом.
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Где там прогурор алкаголик.Усьо уже поборол)))
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Пгокугог тут не при делах. У судов крыша другая.
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Пгокугог сейчас с Сабаковым и Виталькой рынки бомбят в Киеве... расчищают территорию под торговые центры... Бабок же наворовали теперь нужно их куда то вложить...
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М-да..да так скоро и Ефремова отпустят, а Бойко к Героя Украины дадут....
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"... коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции...",
сами такие же. Тюряга и кандалы по ним плачут
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Почемуто сдается мне, шо апсолютно ничего им за это не будет. Не знаете почему?
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потому, что в Украине нет румынских шахтеров, которые за два дня повернули страну в светлое будущее - растреляв чету Чаушеску.
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Всегда при всех властях прокуратура, суды, были под властью президента.
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Как говорит мой друг (врач по специальности) - пусть бедные не болеют, а богатые не выздоравливают. Судьи же об этом думают по-другому - пусть бедные не попадаются, а богатых не перестают преследовать за преступления. Представляете, сколько нужно было взять, что бы по такому резонансному престулению принять подобное решение!!! Судебной системе полный пз-ец и уже давно. Только гильйотина на Майдане может решить эту проблему, и каждому городу и селу - свой майдан со своей гильйотиной. Потому, что самый справедливый судья - это народ.
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Не нужно занимать госучреждения, устраивать сцены на майдане, нужно идти в Кончу и ровнять её с берегом Сывого Днипра.
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Нужно не устраивать сцены на майдане и ровнять Кончи, а:

а) политическая организация;
б) экономическая платформа;
в) идеологическая программа.

А по факту имеем, шо ни одной стоящей упоминания не олигархической партии за время от Майдана пересичными не создано. Отакэ.
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Не, ровно наоборот. сначала а-б-в, потом сцены, Кончи, почты, телефоны, телеграфы и железнодорожные станции. И никак иначе. По вашему способу уже пробовали два раза. Сколько можно по граблям ходить?
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Печерський суд і хряка реабілітує скоро, і як а паРаші - Майдан оформлять, як державний переворот...
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В Украине резко растет недовольство тем, что судей не люстрируют. Будут ли суды Линча над продажными судьями - оборотнями в Украине...
За время люстрации в Украине только уволили около 800 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами улизнули уволилсь или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию почти все продажные судьи. За время действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Теперь вплотную Украинское государство и украинский народ возьмётся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями, за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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Дайте фамилии этих судей ,кто принял решение
Пусть журналисты найдут их дома,их машины ,их декларации,
на какие доходы они живут.
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Ну а шо? Оно, "Равликам" впаяли по два? года условно - еще легко отделались.
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Подозреваю,что народ молча это сьест,поэтому подозреваю,что народ будет плохо жить и дальше.
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Де ж той народ, який живе плохо?
Може на вулицях стало менше нових автомобілів?
Або зупинилося масове будівництво?
Або в магазинах зникли продукти?
Або засранці в школах перестали ходити з телефонами за 15 тисяч?
Або студенти перестали їздити на пари на власних автомобілях?
Або опустіли розважальні комплекси, кафе і ресторани?
Банкрутіють кінотеатри? Або пенсіонери почали тогувати на базарах кульочками?
Чи може в селах відмовляють собі у придбанні комп'ютерів в кожну хату?

Де? Де той бідний народ України - я хочу на нього подивитися!
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Акинар Дортуар 544ccd43
А при чем тут Атошники,они и так воевали за многих,а ты например что?а другие что?каждый с себя должен спросить,а что я?А не с других,тем более с Атошнико.
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Ну а шо? Курченко заживет по-новому. А лично вам вроде как никто и не обещал.
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С коррупцией всё в порядке, уже посадили коррупционеров всех! Ну, а те воры, что гуляют или при власти , какие же то кррупционеры..? Это свои, друзья однопартийцы, им можно всё. Медалек достойны.
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Дык, не просто ВСЕХ! Уже по третьему кругу сажают!)))
...
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить. (полностью стих: Антикоррупционеры )
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Дык не мудрено! Денег нет для принятия других решений! НИЩЕБРОДЫ миллионеров никак не могут того...арестовать!))
"По сравнению с 2016 годом, расходы по содержанию Верховного Суда Украины увеличены в десять раз и составляют более МИЛЛИАРДА гривен."
(подробнее: http://vsego.net/novosti/verkhovnyj-sud-ukrainy-podorozhal-v-10-raz )
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Почему ФИО Судьи не написали? Интересно посмотреть как человек живет на нищую зарплату.
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этот гнойник(судовую систему) не вылечить - его нужно вырезать
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Я ПЛАКАЛЪ!!!!!
На стадионах в таких случаях кричат :Судью на мыло!
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ктобы сомневался,что этот цирк будет иметь подобные развязки...Когда ждать Януковича в украинском парламенте как главу фракции? )
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- Говорят, что теперь в Сочи, если приложить к уху ракушку - можно услышать хор им. Александрова.(с)
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А чого можна чекати іншого від шоколадного бариги у якого все в житті має один вимір - гроші.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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