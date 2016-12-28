EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569753)
  5707  41
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (17641) Луганск (3395) Луганщина (3532) нападение (1528) покушение (612) расследование (1775) терроризм (19592) Донбасс (11625) Тымчук (1274)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук

"Генеральная прокуратура" и "МВД" террористической организации "ЛНР" расследуют покушение на представителя ближнего окружения "главы ЛНР" Игоря Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тетя Вера из Винницы сказала более конкретно: "шоб они там (в дыре) твари все повыздыхали и друг друга поубивали". А вообще, тетя Вера очень добрая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
bot i Ы, vedj v golovu bili, a eto ne opasno separam, eto kak manikirnimi nozjnicami v poalec cjirkanutj, da ne ocjenj to prijatno, no ne kak ne smerteljno.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокатите в лифте в баре Ветерок, чтоб наверняка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
говорят и в Донецке какого то удмурта пристрелили. не, взорвали. не дотянул чуток до лифта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
😂😂😂даже и не знаешь что сказать на этот терористический бред
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все операции разрабатывает и проводит диверсионно-террористический штаб рукожопии, а ЗаХер всего лишь очередной ряженный шут гороховый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть эту тварь и похоронят под фамилией петров......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Десять ранений в голову....но мозг не задет...видимо по причине отсутствия оного....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Широко живет и. о. министра совета министров ЛНР
 показать весь комментарий
Ответить
 
покушение -- не убийство, так шо ценность новости - так себе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
министр совета министров ЛНР - и.о. сожительницы главаря Зори!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Макеевские шахты процветают.... Те что ещё не затоплены.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
саме за це і боролась рЄспубліка?

так нада було зразу сказати, Україна теж могла вам раз в рік зарплату платити....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая страна, такие и покушения Киллеры мирового уровня, Ли Харви Освальд курит в стороне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да там одни столбовые дворяне уже: сожительница Хоршева в настоящее время занимает должность "и. о. министра совета министров ЛНР".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та тут, по ходу, даже в кубе, потому что "министров".
 показать весь комментарий
Ответить
 
предатели из фсб... этим все сказано. братство и дружба на веки. А САМИ ПИДАРАСЫ ВЫ КТО?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А в это время во Львове организовывают Львовскую республику http://vedomosti-ua.com/48128-polyaki-lvovschiny-vystupili-za-avtonomnye-svyazi-s-polshey.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы хоть статью прочитайте, а потом постите свой бред. Речь идет об экономических обношениях с Польшей, а не о ЛНР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо опять как с Мотороллой, Мозговым, Бетменом и др. гопотовской "интелегенцией" виновата будет украинская ДРГ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пипец новость:
"на неподконтрольной Украине территории набили морду какому-то уркогану"
Бутусов - начинай писать хто де всрався - глядишь будет заполнено информационное пространство...
журнашлюхи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальная движуха, набили хмырю нюх чтобы знал свое место и долги вовремя платил. "Узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря", ... бу-га-га, великий полководец всех своих солдат в лицо знает, в той "заре" за 2 года, наверное, несколько тысяч народа "перевернулось" да и что "командир" не в кабинете подношения от подчиненных принимает, а целый день по позициям шарится, ню-ню. Если он кого и узнал, то не боевики были, а "командиры" уровнем пониже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации - uzje mnogo raz govorili mi tut, samoje bezvrednoje ranenije u separov , eto v golovu, eto kak cjiknutj v palec manikurnimi nozjnicami, da neprijatno, no ne opasno, polivajesj dezinzjidkostju i vsio.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зашкваренный Литвин - министр с/х ЛНР: "Нужна убеждённость и продуманность действий. Люди на Украине устали от хунты. Они видят, что у нас строится подлинно народная республика - без олигархов в экономике и власти, без неонацизма, но с возможностями для каждого активно создавать свою жизнь, свою государственность и культуру, свой Русский мир"Источник: http://censor.net.ua/r421313
видимо это все оно - русскый беспощадный мир
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такое видать "серьёзное" покушение, шо их аж выбежавшая из дому баба шуганула, прям капец...
 показать весь комментарий
Ответить
 
обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ. Источник: http://censor.net.ua/n421321

Инсценировка или желание напугать нападавшими - не более. Просто зачем - вот что представляет интерес.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Natalia Mangion, Крокодил Гена, Змиевобандеровец, Dmikos, Stuart Pearce, mak damaged, Дмитрий Назаужды, war128, Игорь Д, Жора Некацап, Ярополк Гендельсонович, Мастер Автополив, Олег Смуток, Gorin, дератизатор, Луиза Тумбочкина, Маркиз, RustIck, Korotoritas, Ali Hasan, Виктор Ли a3db1a1b, Виктор Волик, я-это я, Sorg, Vlad Malinovsky, Хазар Дакійський, Саша777, Валерий Проценко, Свододнй, Olia Ivanchenko, Великая Исландия, Енот 84dd4c12, тхир, Антип61, МГМ, намнепопути, Gulfiliz Zorlu, ildva fg, Иван Афанасьев, Альоша Шац, Rentner, Valery Greff, Салаутдин, Киданец, canberra canberra, NEserega, Alex Lem, SER BERBA, fedjka - fedjka, Роман Роман fe91abec, Aka Potcs, Андрей Бигма, , Aлександр Alexsis, Чубака, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, Oleg Youryevich, Неспасайменяпутин, Yakiv Sirko, Олександр Багряний, vassa0103, Алекс Фибер, Алекс Вайс, wewewro Krupp, Teareks
 Всего на сайте: 205 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти