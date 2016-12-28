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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17853) оккупация (6370) Донбасс (11625) Жадан (25)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В оккупированном Крыму большое количество людей ждут возвращения украинских властей и армии, - Жадан

Украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан считает, что в оккупированном Крыму местное население ждет возвращения украинских властей.

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нах...нах...некуй ждать...на паром и на гггодину...это стадо предателей нам не нужно не под каким соусом
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он не за всех. вертухаи пусть едут. так как если не уедут будут утоплены и пойдут на корм рыбам.
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Что там кто-то кого-то ждёт.
Вате нужна Северная Корея - она её получила.
И если б сейчас Крым и Донбасс голосовал - Царёв был бы вицеспикером Рады, а Бойко - каким-нибудь министром.
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не согласен. если бы они баллотировались тогда да. но маловероятно.
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тебе бы в спаме, ватничег, крымского бандеровца почитать....
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Треба поміняти Президента на патріота і тоді можна буде розраховувати на звільнення Криму силою. Ця влада не хоче воювати, їм достатньо того що вони можуть красти з бюджету і навіть якщо від України лишиться тільки кілька західних областей або кілька гірських районів , їх це теж влаштує, вони і на це погодяться! Як сказав Гриценко на Шустерлайв, таку людей під час війни розстрілюють публічно як мародерів!!!!!!!

Анатолій Гриценко в ефірі програми "Шустер Live" (09.12.2016)
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Гриценко, Саакашвілі, Савченко - всі вони говорять про кричущу корупцію та зраду України нинішньою владою! Тому буде трибунал і всю пєтіну банду будуть судити і скорше за все повісять.
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все так, але говорити й поміняти, як кажуть в Одесі - дві великі різниці!
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Игорёша - запиши туда Захерченко и Плотву...\они тоже против Пороха...\
и тогда у тебя будет уже пять хероев - хочешь ещё подброшу...
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Одни с которых сейчас в тюрьме и почему то не пишут о них каждый день как о Савченко ((( Сенцов -Кольченко неужели музыканты должны собирать деньги что б мать поехала неужели нельзя правительству этим заняться ? Что за б-во
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Правительству некогда - год заканчивается,а деньги не распилены!
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Більшість патріотів давно тут. Залишилися в основному Кримські татари. Принаймні хабітантів ватостополя і феодосії залишати в криму не можна. Баб і дітей - депортувати, а мужиків під конвоєм - на розмінування Донбасу.
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Продались-да за дешево,а теперь иди Украина спасай!!!Подымайтесь,гоните мразоту из дома,наводите порядок а там и мы приедем отдыхать!!Поняли,что без неньки плохо??То то же!!!
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К сожалению, Нэнька за 3 года не показала пока ничего,

кроме бесконечного масштабного воровства в высших эшелонах власти.
Или есть достижения?

Орать "вата" - не надо.

Сам, если что, из Киева и в любой день могу встретиться на правом берегу.
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Ты пессимист. влада дрянь и ничего не сделала. но ситуацию в 14 году смогла удержать. ясно что запад помог, но иной власти он возможно и не помог бы.
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не вірю ...там у криму вати 80-90 %
Коли повернемо ПОВНА ДЕПОРТАЦИЯ.....Повна депортація .
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Повернемо? Як що так і трапиться, то вже не при нашому житті!
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Неправда.
По сведетельствам очевидцев прим 80% населения Крыма так и хотят умереть в раше.
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недолго ждать осталось
пастор вчера сказал
или в следующем году перелом
или вообще можете не ждать
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у нас всё правительство евреи
и что же теперь? никому не верить?
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МАНАВИ АЛЬ МАУЛИД /1376-?/ ученый мусульманского мира Ожидать честности и правды от иуdея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки.
тхір.... з 40 млн.українців немає гідних господарів для своєї країни?
Ми що,наймали цю "націю" щоб з дня їх перевороту у 1917 вбили 35 млн.українців ?...
і до цього дня вони проводять геноцид над українцем зробивши працьовитого українця на самій добрій землі Світу -жебраком?бо вони кажуть що це завжди була їх земля ........................

тхір....випий йяду
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не толерантный ты(
среди них иногда встречаются и достаточно неплохие люди
Гыг с вами например
и патриот и кацапов не любит , хотя чувак уже шестой десяток разменял
с его слов
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Не вірю. Чамайдан-вокзал - росія! А ми запросимо в Крим турецьких менеджерів рекреаційного та агротехнічного бізнесу. Ну і ескадрилью турецьких винищувачів. В якості "туристичної поліції".
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Гойсмана шоле ждут? Не. Крысчане конечно манкурты редкие, но не дебилы же. До того ж дождаться нашей армии с этой властью - когнитивный диссонанс
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А что они сделали для этого? Сколько баррикад возвели?
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Як роса на сонці..
Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будет
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
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"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите..." (с)
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Эту , пост майдановскую власть, уж точно не нужно ждать .Они сдали Крым , без боя , в тихую , по предательски . Предали своих граждан , оставили на растерзание врагу . Я бы не ждал таких.
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Ну не могут крымчане жить в порядке и благополучии, обратно хотят в грязь и в нищиту
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Руслан Иванов eb172a70 еще пару анекдотов про порядок и благополучие в параше расскажи, мокалик
Кстати, исконнорусский, "нищита" пишется через Е
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не, ща ответит, что это недостаток украинского образования (Суворов-Поклонская)
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Недонарод , дашь жратву и бабки, мы с вами, а не сможешь, пойдём на референдум и попросим ввести войска страны агрессора
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Сомневаюсь я.... Какая то несунетница между "большое количество и некоторые недовольны"
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та коган-турчинов який злив крим ще живий
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там написано не большинство, а большое количество.
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Пусть создают ВЕЖЛИВЫЕ партизанские отряды
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"Участникам партизанского отряда «Равлики», которые воевали против боевиков, дали два года условно"
http://vlada.io/news/uchastnikam-partizanskogo-otryada-ravliki-kotorye-voevali-protiv-boevikov-dali-dva-goda-uslovno/

Мы обвинены по ч. 2 ст. 365 - "Превышение полномочий".(!!!) Проблема в том, что законодательство не адаптировано к добровольческому движению, и все что мы делали, как партизаны, по юридическим нормам - превышение полномочий". Сегодняшний приговор Ильичевского райсуда Мариуполя таков. Прокуратура в шоке. А "Равлики" думают - обжаловать или нет."
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Теперь украинские ребята должны гибнуть и за них? Если люди так хотят, то пусть делают что-то. У них же уже есть опыт по проведению референдума.
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Надо ответить на главный вопрос - хотим ли мы их освобождать, иначе война теряет всякий смысл.
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Никакой войны не надо больше. Как это их освобождать? Что-то нигде я не видела обращения таких крымчан к мировому сообщество с просьбой об освобождении.
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Кроме патриотов и крымцев всех в россию. Земля Крыма не принадлежит кацапским манкуртам.
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Кто это «МЫ..» в пассаже «…Если мы действительно хотим иметь в будущем…» ?
И почему «…в будущем…» ?
Если некто Жадан только к 2017 году начал понимать то, что миллионы Украинцев начали отстаивать/защищать ещё в марте -2014, и за что погибли уже 10000 соотечественников, то это не значит, что «... "Жадан и Собаки" за время всеукраинского тура …» - это единственное или плохое мероприятие, которое Украинцы не оценили по достоинству….
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Писсит и не морщится.Шо подтверждают соцопросы и очевидцы,крымчане и жители материка,которые мотаются туда обратно и делятся информацией.Процентов 30(в основном татары) может и не прочь вернуться,остальные категорически против или не определились. Соцопросам можно верить или не верить,но очевидцам верить можно.Основная причина нежелания обратно в Украину Порашенка,яйценюк,авакав,турчинов,которых считают хунтой устроившей геноцид украинцев после победы майдана..Хорший или плохой ,но это факт.С их мнением согласны и очень многие жители материка про правящую элиту Украины.Украина по признанию зарубежных партнэров самая бедная и коррумпированная страна в Европе.Вот и основная причина нежелания возвращаться.Кстати, говорят шо идет там заселение русскими с раши.
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не может быть в оккупации соцопросов. Может быть только пропаганда.
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Абсолютно верно, у меня много там знакомых, они уже воют от кацапского освобождения.
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Хороши оккупанты. Свет проводят, газ. А вот родная страна все делает наоборот. И те и другие делают для простого народа.
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Аха! ждут! Особенно такую же комуналку, бензин, пенсионный возраст, и главное шоколадного презика!
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Наверняка он с той дочерью офицера плотно общается, поэтому все не так однозначно! Кстати, в данный момент гривна к доллару в таком же положении,как у кациков в 2014. они ж с 28 стартовали. Интересно, а куда у нас укатится курс?
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Про Крым сказать ничего не могу.Но среди моих друзей и знакомых процентов 25-30 вполне адекватные люди. .Процентов 30 вкусив прелестей ..рюзгэ мира,, поняли,в какой блудняк их втянули, готовы вернуть все назад, а остальной сброд подлежит утилизации или высылке.Ни силой, ни уговорами их не перевоспитать.
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Ребята, вы чаще про утилизацию пишите. Европейцы почитают и быстрее вас к себе возьмут.
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Были бы ГРАЖДАНАМИ, а НЕ РАБАМИ, то не искали ни добрых БОЯР, ни ПАНОВ, а самостоятельно устраивали собственную жизнь!
А так лишь ищут лёгкой и беззаботной жизни, чтоб меньше работать, ни о чём не думать, а только пить водку и получать удовольствия (халявы).
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Цензор.НЕТФорум Украины
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