В оккупированном Крыму большое количество людей ждут возвращения украинских властей и армии, - Жадан

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Вате нужна Северная Корея - она её получила.
И если б сейчас Крым и Донбасс голосовал - Царёв был бы вицеспикером Рады, а Бойко - каким-нибудь министром.
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Анатолій Гриценко в ефірі програми "Шустер Live" (09.12.2016)
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и тогда у тебя будет уже пять хероев - хочешь ещё подброшу...
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кроме бесконечного масштабного воровства в высших эшелонах власти.
Или есть достижения?
Орать "вата" - не надо.
Сам, если что, из Киева и в любой день могу встретиться на правом берегу.
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Коли повернемо ПОВНА ДЕПОРТАЦИЯ.....Повна депортація .
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По сведетельствам очевидцев прим 80% населения Крыма так и хотят умереть в раше.
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пастор вчера сказал
или в следующем году перелом
или вообще можете не ждать
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и что же теперь? никому не верить?
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тхір.... з 40 млн.українців немає гідних господарів для своєї країни?
Ми що,наймали цю "націю" щоб з дня їх перевороту у 1917 вбили 35 млн.українців ?...
і до цього дня вони проводять геноцид над українцем зробивши працьовитого українця на самій добрій землі Світу -жебраком?бо вони кажуть що це завжди була їх земля ........................
тхір....випий йяду
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среди них иногда встречаются и достаточно неплохие люди
Гыг с вами например
и патриот и кацапов не любит , хотя чувак уже шестой десяток разменял
с его слов
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Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будет
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
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Кстати, исконнорусский, "нищита" пишется через Е
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http://vlada.io/news/uchastnikam-partizanskogo-otryada-ravliki-kotorye-voevali-protiv-boevikov-dali-dva-goda-uslovno/
Мы обвинены по ч. 2 ст. 365 - "Превышение полномочий".(!!!) Проблема в том, что законодательство не адаптировано к добровольческому движению, и все что мы делали, как партизаны, по юридическим нормам - превышение полномочий". Сегодняшний приговор Ильичевского райсуда Мариуполя таков. Прокуратура в шоке. А "Равлики" думают - обжаловать или нет."
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особенно после этого заявления
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И почему «…в будущем…» ?
Если некто Жадан только к 2017 году начал понимать то, что миллионы Украинцев начали отстаивать/защищать ещё в марте -2014, и за что погибли уже 10000 соотечественников, то это не значит, что «... "Жадан и Собаки" за время всеукраинского тура …» - это единственное или плохое мероприятие, которое Украинцы не оценили по достоинству….
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А так лишь ищут лёгкой и беззаботной жизни, чтоб меньше работать, ни о чём не думать, а только пить водку и получать удовольствия (халявы).
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