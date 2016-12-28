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Теги: Луганщина (3532) смерть (4276) терроризм (19592) Донбасс (11625)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Умер "министр" террористов "ЛНР" Литвин

В возрасте 43 лет скончался "министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР" Сергей Литвин.

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По понятиям Лугандона он ещё долгожитель
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Одна только беда,цветы соболезнования куда нести шуфричам .бойкам ??К посольству рашки или к линии разграничения???
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Aaaaa, brateljnik v soc setjah podoh

jesli suditj o smertji etih predstavitelei mrjazi, to vse podohnit i ne skogo budet sprositj otvetstvennostj - toljko, telo i DNK, togda mozjno razsuzjdatj, a to telefon v soc setjah raz pjatj lasti skljejival, no govorjat, no mozjno priblizitj eto i k realjnosti, jesli mnogo raz takoje postitj.
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Около 150 кг, но потроха нужно сразу выкидывать, а иначе вонять будет. Ошеек и филейная часть еще ничего, а остальное на котлеты.
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05.12.2014
Жительница Луганска рассказала о том, что ей и мужу-инвалиду довелось пережить в плену у террористов, где они находились больше трех месяцев
... В тот день мы доставляли на машине военным адресные посылки и гуманитарную помощь, но в пригороде Луганска были задержаны боевиками, - рассказывает Вера Николаенко (на фото). - Досмотрев машины и обыскав нас, «ополченцы» вызвали своего начальника Сергея Литвина, который потом собственноручно нас допрашивал. Он кричал, обзывал, бил, а после, приставив по очереди пистолет к моей голове и мужа, производил возле самого уха выстрел. Затем Сергей Литвин приказал боевикам держать голову Вити, не позволяя ему отвернуться. А на мою стал надевать пластиковые мусорные пакеты и душить. Двое его помощников держали мне руки. Но и этого начальнику боевиков показалось мало. Он приказал принести ему для пытки прозрачные пакеты, объяснив: «Я люблю смотреть, как у людей глаза закатываются».
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Вера еще не знала, что ей выпала «честь» иметь дело не с простым полевым командиром, а «министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР» Сергеем Литвиным. Просто «хобби» у него такое - «общаться с вражескими агентами».
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Не родщственник нашим литвинам - бывшего спикера ВР и одного из руководителей пограничников?
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"даже не однофамилец" (с) Но то, что ментально близок, и тоже не украинец - 100%
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Средство для ванн добралось до молодых рЫспублик. Пользоваться позволить себе может пока только Ылита.
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вата во всей своей тупорылой красе. руссишшвайн.
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стекломой+бояршник+отсутствие мозгов = ВАТА!
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Сразу видно, что министр продовольствия А щеки - закрома родины А пузо - стратегический запас
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Выражаем соболезнование для еще оставшихся на оккупированной территории - свиньям, коровам, курам и петухам, с утратой их "кормильца"
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На похороны и прощание будет делегация из ЕС и Украины?
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Не, высокие гости просто обязаны прибыть. Это же не абы что, а заместитель председателя Совета министров и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.
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Раньше таким в гроб мобилу клали, а теперь можно умертвить и положить всех его любовниц.
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Сепарская зрада или кто слил Светлодарскую дугу?

Честно, радуют, очень радуют в последнее время визиты на сепаратистские странички и высокодуховные порталы. Радуют тем, что каждый такой визит сопровождается небывалым приливом позитива от того хаоса, который сейчас творится в мозжечках крепко скреплённых. И, хотелось бы добавить в эту мешанину и сумбур ещё немного термоядерных крупиц, но обо всё по порядку!
Для начала, пару слов о боях на Светлодарской дуге (а нынче - прямой) от лица самих же бравых ополченцев, в частности - гопников из рядов так называемой "Народной милиции ЛНР". Некоторые сепарские авторы, ссылаясь на этих "героев" сейчас разносят стрелковский нарратив о том, что коварная хунта ВСУ была в курсе о расположении артиллерии и минометных расчетов сепарни, поскольку им слили инфу предатели в своих же рядах. Учли? Идём дальше.
Так же, бравые гопники подтверждают, что в следствии боёв с ВСУ они понесли большие потери, а сама атака карателей хунты была грамотная и умелая.
Так называемый руководитель Комитета по военнопленным в Общерусском национальном движении Игоря Стрелкова Эльдар Хаснов связал провал обороны ЛНР с отсутствием у гопников реального боевого опыта в сравнении с бойцами ВСУ, что обусловлено заменой состава и набором всякой швали. Швали, которая довольствуется мародёрством на низшем уровне, пока вышестоящие барыжат топливом и запчастями, а порою и сливают информацию ВСУ, которое неспешно, но уверенно поджимает лепрозорий...
В общем, одна сплошная сепаратистская зрада. Ну, а теперь, о тех самых термоядерных крупицах... Странно, но почему-то ни один сепар не подумал своими пропитыми мозгами, с напрочь отказавшими нейронными связями, о том, что буквально накануне боев на Светлодарской дуге у границ оккупированных территорий Донбасса около 10 часов кружил RQ-4A Global Hawk. Беспилотник США, который не только "хрен собьёшь", но и который пробивает обстановку на глубину до 300 км. По сути, все оккупированные территории и близлежащий русскомирный лепрозорий были успешно просвечены, причём не единожды.
Конечно, лишнехромосомные мыслят примитивными операндами, а потому - предательство и слив для них наиболее очевидны. Тем более учитывая, что судят в первую же очередь они по себе. Но, если задуматься над тем, что ты постоянно находишься под присмотром того кого не видишь и кого не способен сбить, и любой твой шаг, перемещение и поход в клазет как на ладони - вот это самая настоящая зрада.
Низависимаму Данбасу - привет! Ну и тема к размышлению.

http://zloy-odessit.livejournal.com/2000337.html
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все комментарии с сочувствием и соболезнованием.
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Обновки ВС ВСУ за 2016-й год

На прошлой неделе ВС ВСУ подводили итоги своей работы за 2016-й год и тогда же было упомянуто о том, что в состав Воздушных Сил поступило около 40 единиц отремонтированной и модернизированной техники. При этом, каких либо уточнений о типе авиационных обновок не приводилось.

В тематическом сообществе "Military aviation UA | Військова авіація України" провели свой анализ имеющейся в отрытых источниках информации и составили список новых поступлений в ВС ВСУ.
Итак, в 2016-м году наша авиация обзавелась следующей техникой:
Ан-26: 02, 04, 20, 35, 50
МиГ-29: 01, 02, 72, 73, 75, 76.
Су-27: 36. 55, 57.
Су-25: 30, 39, 62.
Л-39М: 109.
Л-39: 123.
МИ-24П: 04, 05, 07, 30.
МИ-24ПУ1: 3 борта (б/н неизвестны).
Ми-8: 85, 86, 98, 99
Кроме того, было зафиксировано некоторое количество авиационной техники без номеров, что усложнило идентификацию бортов, а потому, список не полный. Но и его достаточно для того, что бы понять - настолько ударного года в ВС ВСУ не было уже очень, очень давно! Главное не сбавлять набранный темп и победа будет за нами!
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Eta zje sovsem durnaja, naverno posle prazdnika ili vo vremja prazdnovanije pobedi zacjata, tak skazatj - bojarasjnik ili steklomoj svojo vozmjot po ljubomu.
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Ладно, пусть будет троль. Но! Вы бы за деньги написали бы такое?
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Зря вы так о собаках.....это очень преданные животные и очень умные....
А это подох скот винторогий....смертью скота винторогого......
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Заголовок НЕ правильно написан ! Надо писать . СДОХ сепаратист , так называемой ДНР , занимавший "должность министра в ДНР "!
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перерезанное горло,отрезаны обе ноги,обе руки,ледоруб с символикой аквафреша торчал из спины,с артерии торчал баян с 10 кубами метадона,рядом валялись 5 пустых пакетов от средства для очистки ванн на основе боярышника,полтора килограмма кокса раскиданного по комнате...а доблестный верный служитель недо-эрэфии умер от инфаркта...позывной инфаркт награждён орденом лугандонии *за взятие Лондона* и бочкой стекломоя освященной лично самим гундяем)
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Ви прикалуєтесь... Вмер міністр ЛНР... маячня якась. вмер покидьок і зрадник і дорога йому до усіх повішенних.
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Сергей Литвин: Маркиз де Сад всея республики

Этот «государственный деятель» родом из Лисичанска. Переехав в Луганск после окончания школы, в будущей «столице» окончил ПТУ и работал автослесарем. Позже окончил ВНУ имени Даля по специальности «Менеджмент и управление персоналом», занимался коммерческой деятельностью, пять лет руководил агропредприятием. В 2006 году был одним из руководителей областной организации партии «Трудовая Украина».
В марте 2014 года участвовал в захвате Славянска, Красного Лимана, с апреля организовывал «русскую весну» в Луганске, принимал участие в боестолкновениях. С 27 августа 2014 «работал» «министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР», а 3 декабря был назначен «вице-премьером».



Глядя но фото «министра сельского хозяйства и продовольствия» невольно ловишь себя на мысли, что этот человек, наряду с «экономической блокадой» и боевыми действиями, может оказаться одной из основных причин проблем с нехваткой продовольствия в «республике».
Дополнительным штрихом к биографии г-на Литвина будет то, что, по словам «пленников ЛНР», давших интервью «Фактам» 5 декабря прошлого года, этот человек лично пытал людей, попавших в руки террористов, при помощи полиэтиленовых пакетов, окурков и электрошокера, объясняя это тем, что любит смотреть, как у людей «закатываются глаза».
Работая на должности «министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР», Литвин регулярно заявлял в местных СМИ о том, что проблем с продовольствием в республике нет и не намечается. Также некоторую известность получила его инициатива выращивать на территории «ЛНР» шиповник и боярышник.
Цитата: «Не зря в годы Великой Отечественной войны немцы специально рассаживали у нас шиповник. Они заметили, что здесь наиболее удобный климат для роста и развития этих растений».
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про боестолкновения врёт...
такие в окопах долго не живут...
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не полная биография, самого основного нет:
28/12/2016 - ЗДОХЛО!
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Свидетель отжатия инкосаторных машин и банков наличности...
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На св. Николая - посол расеюшки в турции и боярышник.
На Католическое Рождество - Ту - 134.
Теперь - это чмо.
БАЛУЕШЬ, ГОСПОДИ!!!!!!
Ждём 1 и 7 января. А вдруг.....?
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..... у колывана заслушивали план экономразвития от бывшей бухг-ра ЖЭКа ЛНР.
Итог -ни о чем, взагали по загалям) Вот такие министры ля-ля
Министерство энергетика отчет- отремонтировали 39 резеток и заменили 2км проводки...
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Какая боль, какая утрата )))))
Земля тебе камнем, хряк
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И туда литвины просочились.Сколько же их в Украине было?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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