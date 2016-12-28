Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015 году, но Порошенко настоял на Деканоидзе, - Геращенко

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А Геращенко - советник человека, которого все в Украине на дух не переваривают.
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И считаю, что сейчас у власти все - ни ума, ни смекалки, ни правды.
Одно воровство, ложь и тупость.. начиная с мэра столицы заканчивая "премьер-министром".
Я не жалею о том, что стоял на Майдане и продолжаю надеяться на изменения.
Но то быдло, что у власти сейчас - это пиз...ц и ах...й.
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Например: чего только стоит отношение этой воровской жидовской власти к патриотам из Правого сектора, за счет жизней которых они дорвались к власти.
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http://www.city-safe.com/danger-rankings/cities-danger-ranking/
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https://www.youtube.com/watch?v=QXptirTtS_k
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Авякян трояна, как и тухлоесало-геращенко хорошо знал еще с харькова:
1) троян работал в авякановском триолане, вот видео с: 14 минуты 08 сеекунд и далее
https://www.youtube.com/watch?v=oLB4usmD8GY
2) сабаков авякян трояна с 2014 года тянул за собой вверх, ставил на пару месяцев замом в азов, а потом сразу же забрал вверх к себе в мвд - киевской областью рулить
3) были неоднократно на приеме у трояна - более надменного и зазведившегося тупого казнокрада еще поискать!!! Вот видео оперативное как троян узнает как и на чем следствие зарабатывает и ставит начальником следствия своего человека:
https://www.youtube.com/watch?v=QXptirTtS_k
Кто хоть как-то стыкался с милицией или следствием в эти годы - знают цену "реформ" и "работы" этих авякяновских шавок!
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