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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Минюст (998) переворот (221) пропаганда (1747) революция (1312) Россия (64404) суд (19767)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение московского суда о Революции Достоинства не несет никаких юридических последствий для Украины, - Минюст

Признание московским судом Революции Достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины.

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да украинцам вообще похрен на решение кацапских судов
дебилы бля
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Не скажите, Украине не похрен, а нужно копии решения суда. Чтоб в сортирах минюста было чем сраку подтирать.
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Суд Найроби сегодня вынес решение что французская революция была переворотом.
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Ну... вот для КРЫМА - очень даже сильные последствия будут.
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Хуже, чем кацапская оккупация для Крыма уже ничего ге будет.
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Это опасно для всех честных крымчан. Любого, даже просто сочувствующего Майдану, могут посадить.
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А не сочувствующего майдану, например Бузина, не могут посадить, или что похуже?. А в Крыму, сочувствующих майдану, практически нет.
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крыма нет есть мыло. или юго - западный округ. Крым только в Украине Крым, а там резервация.
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да профессор Преображенский поработал. надо скорее назад возвращать.
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Кацавпы, сколько вам еще знаков надо, чтобы вы поняли, какие вы свиньи?
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Районный суд.
Ещё раз , с расстановкой : РАЙОННЫЙ суд страны-агрессора !
Тут идёт прямая цитата Грустной Лошади...
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Признание московским судом - А где это вообще такой "суд"с таким смешным выдуманным названием находится? где то в нигерии наверно?
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Убегать?
Канать, обрываться.
Правильно.
.Пивная?Тошниловка.
Ограбление?Гоп-стоп.
Нехороший человек?
Редиска.
Хороший человек?
.. .Забыл! Сейчас.

"безразлично" "не имеет значения" но некоторые говорят что это новый выпад России может иметь последствия, хотя и без это решения суда Россия не постеснялась влезть на Донбасс вести военный контингент в Украину? а что с дураков .. могут и такое утворить, но с другой стороны это будет уже очень серьёзно, вмешательство во внутренние дела, для всех, и не только в Украине и России, а с третьей стороны влезли и РФ и США НАТО в Сирию
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Ничего - скоро Крыжопольский районный суд Украины (по ул Бандеры, 25) вынесет вердикт о том, что путенг незаконно узурпировал власть
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...я б ещё штурм Зимнего Дворца приравнял к Броненосцу Потёмкину! ...и Дюк, ... с Ангелом в натуральную величину, ... нам судья...*(
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ага. ждемс с нетерпением арестовывателей из удмуртии. Карл!!! из удмуртии.
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А как же с переворотом 1917-го года? А восстание Спартака? А к Кирку Дугласу претензии будут как к правопремнику?
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Как россияне не поймут, что решения их судов, за пределами Рашки всем до сраки, даже в Руанде.
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Замечательный прецедент, осталось одному из киевских судов признать недееспособной судью дорогомиловского суда, а, за одно, и избрание путина незаконным. Вообще, сдается мне, что российское правосудие, кроме как сажать невинных и заниматься на досуге говнометанием, более ничего не может.
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Наконец то Петренко обозвался!А что у мужика с лицом?ОН ВРОДЕ ТАКИМ РАНЬШЕ НЕ БЫЛ.
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бгг это просто пародия, типа того как антимонопольный комитет украины штрафовал Леново или суд в киеве разрешил обыск в кремле
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А чёй-то решение московского суда не несёт никаких ответственностей? ....очень даже и несёт! : Незаконное сопротивление Народной Власти! ...без помиловки...
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А коли Єльцин розстрілював з танків ВС в мацкві це не переворот?
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"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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олень сдохнет в рашке, как его брошенная собака на даче в кединой горе.)
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Как могут судить о Революции Достоинства рашистские свиньи? Это все равно что свинье рассуждать о чем-то высоком
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в Северной Корее тоже есть суд, которий запрещает северокорейцам иметь Интернет и общаться с остальним миром

- вам жалко северокорейцев?
- мне лично, да
у Инквизиции тоже бил суд, признавший Жану Дарк ведьмой и приговорив к сжиганию на костре
и у Сталина бил суд, по решению которого миллиони невинних людей били отправлени в сибирские концгагеря
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Цей вердикт буде мати силу лише тоді коли паРаша окупує Україну.
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І шо знову концтабори будуть строїть? Не дождуться!Нас багато,нас не подолати!
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Немножко не в тему, но хочется напомнить: первая в мире "цветная" революция (финансируемая извне, если верить сру-вики) случилась в 1917 году в петрограде ("большевики" потом, с целью скрыть следы, неоднократно меняли название сего города)...
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Посмотрел на этот текст - столько кавычек... расися - страна фейк...
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У 1917 вирувало не тільки в Петрограді...
Це Зелений Клин на українській демонстрації

History Ukraine ‏@History_Ukraine 27 дек. 2015 г.
Колона українців з прапорами та портретом Шевченка на демонстрації. Хабаровськ (Росія, Далекий Схід), 1917 р.


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Можно сказать так "Кваканье жаб нас не колышит", или так "Проблемы индейцев шерифа не волнуют"! Клоуны!
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Если есть бандеровцы там в Мордор к и вы читаете цензор к вам просьба насрите под дверь этого суда
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Эстафету Дорогомиловского суда может принять Верховный суд РФ и вынести решение, обязывающее власти и бизнес прекратить всякие отношения с Украиной.
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т.е. прекратили поставлять бурятов на Донбасс? я только за
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Це рішення та фарс розрахований на споживання місцевого російського бидла аби виправдати анексію Криму, вбивтсво 10 000 українців на Днбасі та продовження військової агресії.
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а ведь . за этого епанька. кто то голосовал. слушал. по тв. ну какой переворот?. что изменилась конституция?. прошли выборы . как и раньше дебилькуватые. и все. тем более как не знать шоферу судьи . а потом и самому судье. что народ имеет право на восстание.
да и по большому счету за януковичем . что кто то гнался? стрелял? разве что литвин. мл. чтоб отстегнул. там конечно полный олигофренизм. ну и здесь шиза долбит.
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А как же пидораша признала наши выборы? Это че наблюдатели от параши и государственные деятели во главе с хуйлом и медведкой соучастники переворота?
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На педерации уже ВСЕ сошли с ума. Им даже все равно, каким посмешищем они выглядят в глазах адекватных людей.
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Это надо смотреть тем кто жалеет местных и наивно думает что это быдло может стать людьми
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Я на это и надеюсь,пусть читают,тут таких хватает.
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Это с того же репертуара что и Постановление Печерского суда об обыске в Администрации Президента РФ - это типа ответка что ли за Майдан, или они прикалываются, что наши что кацапы (бояре и паны бля), там война идёт , а у них хиханьки хаханьки!
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Комментировать кацапский Сцуд себя не уважать имхо.
Вот лучше поговорим о погоде "над лифтами в Черном море ..
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ну пусть тогда они,кацапский суд и олийнык - вешаются !!!!
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Це не госпереворот, так - лише розстріл Будинку ВС РФ

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Ось дивишся на світлини 25-річної давнини і все гадаєш, що сталося, де ті мільйони росіяни, які вийшли підримати литовців у прагнені незалежности...1991 рік, Москва...


та 2016, Москва й інша Московія




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